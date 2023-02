Aggiornamenti formato QCR e carte promo in arrivo

La prossima settimana i giocatori di tutto il mondo si riuniranno a Philadelphia per il ritorno trionfale del Pro Tour! La crème della crème dei nuovi professionisti si è fatta strada nelle Qualificazioni al Campionato Regionale (QCR) per raggiungere il palco più prestigioso di Magic. E ora che questi campioni si preparano ad affrontare il Pro Tour, abbiamo deciso di applicare alcuni dei loro consigli (e dei consigli dei partecipanti alle QCR in tutto il mondo) alla prossima stagione.

Una delle problematiche principali che ha impedito ai giocatori di partecipare a varie QCR è stata la difficoltà registrata nel mantenere più mazzi per i vari formati e rimanere aggiornati sui suddetti formati. In passato abbiamo lasciato che fossero i negozi a decidere i formati delle loro QCR perché ognuno conosce i propri giocatori.

Il risultato però è stato che molti dei giocatori che altrimenti avrebbero partecipato a più eventi, alla fine non l’abbiano fatto quando veniva utilizzato un formato diverso. Quindi, anche se un giocatore avesse avuto il tempo e l’interesse a partecipare a due eventi di cui però uno in formato Pioneer e l’altro Modern, non avrebbe potuto mantenere due mazzi e la conoscenza del formato necessaria a competere, costringendolo spesso a scegliere un solo evento.

Inoltre, alcuni creatori di contenuti ci hanno riferito quanto sia stato difficile parlare delle QCR proprio perché coprire tre diversi formati in maniera approfondita è molto complesso. Sebbene queste modifiche siano mirate soprattutto ai partecipanti delle QCR, renderanno anche più semplice la creazione di contenuti legati alle competizioni e questo è un grande vantaggio.

Di conseguenza, a partire dal primo round della seconda stagione delle Qualificazioni al Campionato Regionale (aprile-agosto), le QCR che si svolgeranno in negozio dovranno essere o in formato Pioneer Constructed o nell’attuale Limited. Alcuni eventi più grandi potranno continuare a fornire il supporto per le QCR come parte di altri eventi.

Per lasciare un po’ di flessibilità ai negozi e sostenere gli appassionati del formato Limited, questo rimarrà come opzione accanto al formato Constructed designato per tutti i turni delle QCR.

Inoltre, per la stagione 2023/24, i Campionati Regionali utilizzeranno il formato Constructed dei rispettivi round delle QCR. Non è necessariamente valido per i rispettivi Pro Tour, i cui formati saranno annunciati in seguito.

Il nostro obiettivo è consolidare la community agonistica e rimuovere le barriere per i giocatori che vogliono partecipare a più eventi. Facciamo il massimo per ottimizzare e migliorare il cammino per raggiungere il Pro Tour. Il direttore dei programmi di gioco Billy Jensen ci spiega meglio i cambiamenti.

Promo QCR

Un nuovo round di Qualificazioni al Campionato Regionale è sinonimo di nuove promo!

Il turno di qualificazioni per il Campionato Regionale che si collega al Pro Tour 4 inizierà il 22 aprile 2023 e si svolgerà fino al 20 agosto 2023. Durante quel periodo di tempo, i negozi del WPN partecipanti e gli organizzatori approvati ospiteranno le qualificazioni al Campionato Regionale, che premiano con gli inviti ai Campionati Regionali nelle rispettive regioni. Questi eventi di Campionati Regionali avranno luogo da fine settembre a fine novembre 2023 e premieranno con inviti al Pro Tour 4, nella prima parte del 2024. Inoltre, in risposta ai commenti sull’ultima stagione, prolungheremo leggermente la durata dei turni di qualificazione così da dare più tempo ai negozi per decidere quando organizzare i propri eventi.

Troverai anche un’altra novità in questo round. Proprio come le carte annunciate del Pro Tour e di Secret Lair Showdown faranno il loro esordio al MagicCon: Philadelphia, le promo delle QCR e del Campionato Regionale debutteranno nella categoria Carta premio di Secret Lair! Con il supporto degli amici del team di Secret Lair, queste carte promo speciali permetteranno alla community agonistica di Magic di ottenere carte premio con illustrazioni di tanti stili diversi.

Fino a esaurimento scorte, questo round di qualificazioni, come con gli altri round, premierà con le promo di partecipazione e le promo per i migliori classificati. Per questo round, le promo saranno rivisitate ancora una volta e presenteranno illustrazioni completamente inedite e il nostro famoso trattamento senza bordo.

Le carte promo per le qualificazioni al Campionato Regionale dal 22 aprile al 20 agosto 2023 sono le seguenti*:

Calore Sacrilego: sono disponibili versioni non foil per la partecipazione agli eventi di qualificazione locali. Le versioni foil sono disponibili per la partecipazione agli eventi aperti di qualificazione più grandi e agli eventi secondari dei Campionati Regionali. Questa versione di Calore Sacrilego presenta una nuova illustrazione di Cabrol.

Evoluzione Inquietante: le versioni non foil di questa carta si possono ottenere classificandosi tra i primi alle qualificazioni locali. Le versioni foil saranno disponibili per i giocatori che ottengono gli inviti al loro rispettivo Campionato Regionale agli eventi di qualificazione. La nuova versione di questa carta è opera di DZO.

(*Carte promozionali ricevute dove disponibili e fino a esaurimento scorte. La disponibilità delle ricompense promo potrebbe variare da regione a regione ed è soggetta a modifiche a discrezione di Wizards of the Coast. Contatta il tuo organizzatore di tornei regionale o il negozio ospitante per maggiori informazioni.)

Campionati Regionali per il Pro Tour 4

I Campionati Regionali per il Pro Tour 4 verranno programmati tra il 3 settembre e il 26 novembre 2023. I finalisti di questo round dei Campionati Regionali otterranno l’invito al primo Pro Tour del 2024 (“Pro Tour 4”), e il numero esatto di inviti varia da regione a regione. I vincitori di ogni Campionato Regionale (oltre ai finalisti negli Stati Uniti, nei paesi EMEA e in Giappone) si qualificheranno anche per il 30° Campionato Mondiale di Magic del 2024.

Carta promo del Campionato Regionale:

Ugin, lo Spirito Drago: Porta a casa lo spirito dei Campionati Regionali con questa carta invincibile. Verranno fornite versioni non foil ai partecipanti dei Campionati Regionali, mentre i finalisti di ogni regione riceveranno anche una versione foil della carta. Questa ristampa di Ugin, lo Spirito Drago presenta una nuova illustrazione di kelogsloops.

Qualificati subito per il Pro Tour!

Le qualificazioni che si collegano direttamente al Pro Tour 4 nella prima metà del 2024 potrebbero arrivare tra un paio di mesi, ma se vuoi qualificarti per un Pro Tour verso la fine dell’anno, abbiamo buone notizie: c’è ancora tempo! Poco meno di due mesi, per la precisione. Le qualificazioni che si collegano direttamente al “Pro Tour 3”, che si terrà al MagicCon di Barcellona dal 28 al 30 luglio, si stanno svolgendo in questo momento presso i negozi WPN partecipanti di tutto il mondo.

Ma per raggiungere il Pro Tour devi dimostrare di avere la stoffa necessaria durante il Campionato Regionale che si terrà dal 20 maggio al 2 luglio.

Per maggiori dettagli su tutte le promo per questo round di qualificazioni collegate al “Pro Tour 3” del MagicCon di Barcellona leggi questo articolo, ma per informazioni aggiornate sul tuo percorso verso il Pro Tour e il Campionato Mondiale di Magic: The Gathering contatta l’organizzatore degli eventi nella tua regione: