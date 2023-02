Nächste Woche kommen Spieler aus aller Welt in Philadelphia zusammen, um die triumphale Rückkehr der Tabletop-Pro-Tour zu feiern! Die erste Klasse neuer Profispieler hat sich ihren Weg durch Regional Championship Qualifier (RCQs) und Regional Championships gekämpft, um die größte Bühne von Magic zu erreichen. Und da diese erste Klasse unseres neuen Systems nun in der Pro Tour spielen wird, haben wir uns ihr Feedback zu Herzen genommen – und das Feedback von Spielern, die weltweit an RCQs teilgenommen haben –, um unsere nächste Saison noch besser zu gestalten.

Eines der größten Probleme, das Spieler daran gehindert hat, an mehreren RCQs teilzunehmen, war, dass es für sie schwierig war, mehrere Decks in mehreren Formaten zusammenzustellen und bezüglich dieser Formate auf dem Laufenden zu bleiben. Ursprünglich haben wir es den Stores selbst überlassen, ihr RCQ-Format festzulegen – schließlich kennen sie ihre Spieler am besten.

Das hat jedoch dazu geführt, dass Spieler, die sonst gerne an mehreren Events in ihrer Gegend teilgenommen hätten, sich dagegen entschieden haben, wenn die Formate unterschiedlich waren. Das heißt, wenn ein Spieler Zeit und Lust hatte, an zwei Events teilzunehmen, das eine jedoch im Format Pioneer und das andere im Format Modern war, dann war es für ihn vielleicht schwierig, zwei aktuelle Decks und das Wissen über das Format parat zu haben, um wettbewerbsfähig zu sein. Häufig entschieden sich solche Spieler dann, nur eines der beiden Events zu spielen.

Wir haben auch von Content-Erstellern gehört, dass sie gerne Inhalte zur aktuellen RCQ-Saison erschaffen wollten, es aber schwierig war, drei verschiedenen Constructed-Formaten gleichzeitig gerecht zu werden. Zwar nehmen wir diese Veränderungen zuallererst zugunsten der RCQ-Teilnehmer vor, aber es ist ein erheblicher zusätzlicher Vorteil, wenn es dadurch leichter für diejenigen wird, die kompetitiv orientierte Inhalte erstellen.

Daher werden wir ab der 1. Runde der 2. Saison der Regional Championship Qualifier (April bis August) vorgeben, dass alle RCQs in Stores entweder im Format Pioneer oder im aktuellen Limited-Format ausgerichtet werden müssen. Bestimmte größere Events können dennoch RCQ-Support als Teil anderer Events anbieten.

Um Stores ein wenig Flexibilität zu gewähren und unseren Limited-Fans etwas zu bieten, wird Limited neben dem vorgegebenen Constructed-Format in allen RCQ-Runden zur Auswahl stehen.

Außerdem werden für die Saison 2023–2024 die Regional Championships im selben Constructed-Format ausgetragen wie die entsprechenden RCQ-Runden. Dies ist bei den entsprechenden Pro Tours nicht unbedingt der Fall, und wir werden deren Formate zu einem späteren Zeitpunkt ankündigen.

Unser Ziel besteht im Moment darin, die kompetitive Community zu einen und Hürden für Spieler, die an mehreren Events teilnehmen möchten, abzubauen. Wir sind stets bemüht, unseren Weg zur Pro Tour zu optimieren und zu verbessern. Hier erfährst du mehr über die Änderung vom Director of Play Programs Billy Jensen.

RCQ-Promokarten

Und eine neue Runde Regional Championship Qualifier geht natürlich auch mit neuen Promokarten einher!

Die Qualifikationsrunde für die Regional Championships, die Einladungen zur Pro Tour 4 gewähren, beginnen am 22. April 2023 und laufen bis zum 20. August 2023. In diesem Zeitraum richten teilnehmende WPN Stores und zugelassene Organisatoren Regional Championship Qualifier aus, die Einladungen zu der/den Regional Championship(s) der jeweiligen Region gewähren. Diese Regional Championships finden zwischen Ende September und Ende November 2023 statt und gewähren Einladungen zur Pro Tour 4 Anfang 2024. Darüber hinaus weiten wir aufgrund von Rückmeldungen aus der letzten Saison die Länge der Qualifikationsrunden ein wenig aus, damit Stores etwas mehr Auswahl haben, wann sie ihre Events ausrichten möchten.

Außerdem wird euch noch ein weiterer Unterschied auffallen. Es wurde bereits bekannt gegeben, dass Pro Tour und Secret Lair Showdown-Karten bei der MagicCon: Philadelphia ihr Debüt feiern werden. Auf ganz ähnliche Weise wird es nun auch bei RCQs und Regional Championships Secret Lair Promokarten als Preise geben! Mit der Unterstützung unserer Freunde vom Secret Lair Team werden diese besonderen Promokarten der kompetitiven Magic-Community die Gelegenheit verschaffen, Preiskarten mit einer breiten Palette an Kunststilen zu gewinnen.

Solange der Vorrat reicht, gibt es auch in dieser Runde der RCQs Promokarten für die Teilnahme und die Bestplatzierten. Diese Promokarten erhalten auch in dieser Runde einen neuen Anstrich und warten mit brandneuen, noch nie zuvor gesehenen Illustrationen und unserem beliebten Kartendruck ohne Rand auf.

Die Promokarten für die Regional Championship Qualifier vom 22. April bis zum 20. August 2023 sind die folgenden*:

Unheilige Hitze: Nicht-Foil-Versionen werden bei lokalen Qualifiern für die Teilnahme ausgeteilt. Traditionelle Foilkarten sind durch die Teilnahme an größeren offenen Qualifikationsturnieren sowie an Side-Events der Regional Championships ebenfalls verfügbar. Diese Version der Unheiligen Hitze verfügt über eine neue Illustration von Cabrol.

Unheimliche Evolution: Nicht-Foil-Versionen dieser Karte werden an die Bestplatzierten lokaler Qualifier ausgegeben. Versionen als traditionelle Foilkarte winken den Spielern, die sich Einladungen zu ihren jeweiligen Regional Championships erspielen. Die nächste Evolution der Illustration dieser Karte stammt von DZO.

(*Promokarten werden dort ausgegeben, wo sie verfügbar sind, und solange der Vorrat reicht. Die Verfügbarkeit der Preis-Promokarten kann je nach Region variieren und Änderungen liegen im Ermessen von Wizards of the Coast. Wende dich für weitere Informationen an deinen regionalen Turnier-Organisator und den Store, der das Event ausrichtet.)

Die Regional Championships für die Pro Tour 4

Die Regional Championships für die Pro Tour 4 finden zwischen dem 3. September und dem 26. November 2023 statt. Den Bestplatzierten dieser Runde der Regional Championships werden Einladungen für die erste Pro Tour des Jahres 2024 („Pro Tour 4“) gewährt. Die genaue Anzahl an Einladungen variiert je nach Region. Die Sieger jeder Regional Championship (sowie die Zweitplatzierten in den USA, in EMEA und in Japan) qualifizieren sich darüber hinaus für die Magic World Championship 30 im Jahr 2024.

Regional Championship Promokarte:

Ugin der Geisterdrache: Diese mächtige Win-Condition ist der gute Geist der Regional Championships. Nicht-Foil-Versionen werden an Teilnehmer der Regional Championship ausgeteilt, während die Bestplatzierten jeder Region außerdem eine Version als traditionelle Foilkarte erhalten. Diese Version von Ugin dem Geisterdrachen stellt eine neue Illustration von kelogsloops zur Schau.

Qualifiziere dich jetzt für die Pro Tour!

Die Qualifier, die letztendlich zur Pro Tour 4 Anfang 2024 führen, beginnen zwar erst in ein paar Monaten, aber falls du dich für eine Pro Tour qualifizieren möchtest, die noch in diesem Jahr stattfindet, haben wir gute Neuigkeiten! Du hast noch Zeit. Etwas weniger als zwei Monate, um genau zu sein. Die Qualifier, die letztendlich zur „Pro Tour 3“ führen, die vom 28. bis 30. Juli im Rahmen der MagicCon Barcelona veranstaltet wird, laufen im Augenblick in teilnehmenden WPN-Stores auf der ganzen Welt.

Aber um zur Pro Tour zu gelangen, musst du bei einer Regional Championship beweisen, dass du das Zeug dazu hast. Diese finden zwischen dem 20. Mai und 2. Juli statt.

Vollständige Details zu allen Promokarten der Qualifikationsrunde für die „Pro Tour 3“ im Rahmen der MagicCon Barcelona im Verlauf dieses Jahres findest du in diesem Artikel, während du aktuelle Informationen zu deinem Weg zur Pro Tour und zur Magic: The Gathering World Championship bei dem Organisator in Erfahrung bringen kannst, der diese Events in deiner Region veranstaltet: