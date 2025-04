Updates zu Through the Omenpaths und Jenseits des Multiversums

Jedes Mal, wenn wir ein Jenseits des Multiversums Set herausbringen, bekommen wir eine ähnliche Frage gestellt: „Wird es in Magic: The Gathering Arena und Magic: The Gathering Online erscheinen?“ In der Regel haben wir diese Frage von Set zu Set unterschiedlich mit einem eindeutigen „Ja“ oder „Nein“ beantwortet. Wir würden gerne immer mit „Ja“ antworten, doch manchmal läuft es einfach nicht so wie erhofft. Aber wir haben uns schon immer eine permanente Lösung gewünscht. Und da die Jenseits des Multiversums Sets ab den diesjährigen Releases in allen Formaten legal sind, brauchen wir eine einheitliche und zuverlässige Antwort.

Reise Through the Omenpaths.

Bei den Through the Omenpaths Releases handelt es sich um digitale Sets, die „Universes Within“-Versionen von Jenseits des Multiversums Sets sind, die sonst nicht auf digitalen Magic-Plattformen erscheinen würden. Diese digitalen Karten sind mechanisch identisch mit ihren Jenseits des Multiversums Tabletop-Gegenstücken, haben aber einzigartige Kartendrucke, andere Illustrationen und andere Namen.

Wir werden keine Through the Omenpaths Sets erstellen, die alle Jenseits des Multiversums Sets widerspiegeln, sondern nur diejenigen, die nicht auf digitalen Plattformen erscheinen werden. Auf diese Weise bleiben unsere Formate digital mechanisch gleichwertig, ohne dass wir hier oder da Patchwork-Lösungen schaffen müssen. Außerdem planen wir derzeit nur Releases von Through the Omenpaths für vollständige Sets, die in allen Formaten legal sind.

Für den Rest des Jahres 2025 werden zwei Jenseits des Multiversums Sets für MTG Arena und Magic Online erscheinen: Magic: The Gathering – FINAL FANTASY™ und Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente™.

Ein Set aus dem Jahr 2025, Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (sowie zukünftige Marvel-Sets), wird nicht auf digitalen Magic-Plattformen erscheinen. Stattdessen erscheint am 23. September unser erstes Through the Omenpaths Set. Wir werden weitere Informationen zu diesem Set haben, sobald das Erscheinungsdatum näher rückt.