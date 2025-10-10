CO-OP-ERFAHRUNG

KOMM INS TEAM-TURTLES



Magic-Spielende aller Erfahrungsstufen schließen sich mit den TMNT zusammen, um in diesem aufregenden neuen kooperativen Strategieformat für bis zu vier Spielende gegen die Bösewichte zu kämpfen! Rüste dich mit fantastischer Ninja-Ausrüstung aus, spiele mit deinem Lieblingsheldendeck aus den vier vorgefertigten Decks mit 60 Karten und öffne die vier beiliegenden Play-Booster für zusätzliche Möglichkeiten, Shredder und seine Handlanger im vorgefertigten Feinde-Deck zu besiegen!

