Erscheinungsdatum: 6. März 2026

Dein beliebtes, grünes Ninja-Dreamteam verlässt die Kanalisation und kommt zu Magic: The Gathering. Die Teenage Mutant Ninja Turtles springen auf Magic-Karten und nutzen ihre Turtle Power, beziehungsweise Turtle-Stärke und -Widerstandskraft, um die Straßen vor Shredder und den Unheil stiftenden Mutanten zu beschützen.

Images are digital renderings, not actual cards.

CO-OP-ERFAHRUNG

KOMM INS TEAM-TURTLES


Magic-Spielende aller Erfahrungsstufen schließen sich mit den TMNT zusammen, um in diesem aufregenden neuen kooperativen Strategieformat für bis zu vier Spielende gegen die Bösewichte zu kämpfen!  Rüste dich mit fantastischer Ninja-Ausrüstung aus, spiele mit deinem Lieblingsheldendeck aus den vier vorgefertigten Decks mit 60 Karten und öffne die vier beiliegenden Play-Booster für zusätzliche Möglichkeiten, Shredder und seine Handlanger im vorgefertigten Feinde-Deck zu besiegen!
PRODUKTPALETTE

Play-Booster

Die optimale Möglichkeit, abgefahrene Karten zu öffnen und TMNT mit Freunden zu erkunden, perfekt ausbalanciert für das Standard-Format.

Sammler-Booster

Hol dir das Beste, was TMNT zu bieten hat, in Boostern mit den abgefahrensten Inhalten. Nutze deine Chance auf Quellmaterial-Karten ohne Rand und Headliner-Karten von Kevin Eastman.

Turtle Team-up

Wenn der böse Shredder angreift, schlagen die Turtles zurück! Bis zu vier Spielende schließen sich zusammen, um die Bösewichte in diesem neuen Magic-Format zu besiegen – spielfertig direkt aus der Packung!

Commander-Deck

Du wirst es lieben, ein Turtle zu sein! Lass dich von all deinen Lieblings-Turtles in einem Commander-Deck überraschen.

Draft Night

Drafte alles, was du für einen Pick-Two-Draft-Abend brauchst, direkt aus der Schachtel! Spiele deine Lieblingsversion der Turtles mit deinen besten Freunden im echten Leben!

Pizza-Bundle

Schnapp dir ein Stück Spaß mit Pizza-Karten, einem übergroßen Spindown-Würfel und einem Sammler-Booster für die Extraportion Würze! Beginne deine Sammlung mir Extraschärfe!

Bundle

Enthält Booster zum Deckbau, eine Promokarte, einen Spindown-Würfel und mehr; du bekommst ein Bundle voller Turtle Power!

Prerelease-Packs

Beginne die Ninja-Action frühzeitig auf einem Event in deiner Nähe. Spiele das TMNT-Set, bevor der Release-Tag sich an dich heranschleicht.

© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtles, and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.