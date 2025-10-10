Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Erscheinungsdatum: 6. März 2026
AKTIVIERE DIE TURTLE-POWER AKTIVIERE DIE TURTLE-POWER
Dein beliebtes, grünes Ninja-Dreamteam verlässt die Kanalisation und kommt zu Magic: The Gathering. Die Teenage Mutant Ninja Turtles springen auf Magic-Karten und nutzen ihre Turtle Power, beziehungsweise Turtle-Stärke und -Widerstandskraft, um die Straßen vor Shredder und den Unheil stiftenden Mutanten zu beschützen.
KOMM INS TEAM-TURTLES
Magic-Spielende aller Erfahrungsstufen schließen sich mit den TMNT zusammen, um in diesem aufregenden neuen kooperativen Strategieformat für bis zu vier Spielende gegen die Bösewichte zu kämpfen! Rüste dich mit fantastischer Ninja-Ausrüstung aus, spiele mit deinem Lieblingsheldendeck aus den vier vorgefertigten Decks mit 60 Karten und öffne die vier beiliegenden Play-Booster für zusätzliche Möglichkeiten, Shredder und seine Handlanger im vorgefertigten Feinde-Deck zu besiegen!
PRODUKTPALETTE
Play-Booster
Die optimale Möglichkeit, abgefahrene Karten zu öffnen und TMNT mit Freunden zu erkunden, perfekt ausbalanciert für das Standard-Format.
Sammler-Booster
Hol dir das Beste, was TMNT zu bieten hat, in Boostern mit den abgefahrensten Inhalten. Nutze deine Chance auf Quellmaterial-Karten ohne Rand und Headliner-Karten von Kevin Eastman.
Turtle Team-up
Wenn der böse Shredder angreift, schlagen die Turtles zurück! Bis zu vier Spielende schließen sich zusammen, um die Bösewichte in diesem neuen Magic-Format zu besiegen – spielfertig direkt aus der Packung!
Commander-Deck
Du wirst es lieben, ein Turtle zu sein! Lass dich von all deinen Lieblings-Turtles in einem Commander-Deck überraschen.
Draft Night
Drafte alles, was du für einen Pick-Two-Draft-Abend brauchst, direkt aus der Schachtel! Spiele deine Lieblingsversion der Turtles mit deinen besten Freunden im echten Leben!
Pizza-Bundle
Schnapp dir ein Stück Spaß mit Pizza-Karten, einem übergroßen Spindown-Würfel und einem Sammler-Booster für die Extraportion Würze! Beginne deine Sammlung mir Extraschärfe!
Bundle
Enthält Booster zum Deckbau, eine Promokarte, einen Spindown-Würfel und mehr; du bekommst ein Bundle voller Turtle Power!
Prerelease-Packs
Beginne die Ninja-Action frühzeitig auf einem Event in deiner Nähe. Spiele das TMNT-Set, bevor der Release-Tag sich an dich heranschleicht.
