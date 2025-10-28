Details zur Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente™ Meisterung

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente™ Meisterungspass und Set-Meisterung sind hier, um dich auf deiner Reise zu begleiten und dein Erlebnis zu verbessern. Spiele in Events und Matches mit deinen Freund*innen und anderen, um Erfahrungspunkte zu sammeln, die dich auf dem Set-Meisterungspfad voranbringen, und verdiene Booster sowie Meisterungssphären, die du im Set-Meisterungs-Emporium für Belohnungen ausgeben kannst.

Wenn du auf den Meisterungspass upgraden möchtest, kannst du den Meisterungspass-Belohnungspfad freischalten, um noch mehr Preise zu erhalten, darunter Event-Token, Karten als Belohnungen, Kartenhüllen, Kartenstile, Gold und Edelsteine!

Im Artikel mit Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten findest du alle Details zur Set-Meisterung und mehr.

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Set-Meisterung

26 Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Booster

Booster 5 Meisterungssphären (die im Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungspass

Kosmetische Gegenstände

Kosmetischer Profil-Gegenstand Aang

Karten und Booster