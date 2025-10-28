Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente™ Meisterungspass und Set-Meisterung sind hier, um dich auf deiner Reise zu begleiten und dein Erlebnis zu verbessern. Spiele in Events und Matches mit deinen Freund*innen und anderen, um Erfahrungspunkte zu sammeln, die dich auf dem Set-Meisterungspfad voranbringen, und verdiene Booster sowie Meisterungssphären, die du im Set-Meisterungs-Emporium für Belohnungen ausgeben kannst.

Wenn du auf den Meisterungspass upgraden möchtest, kannst du den Meisterungspass-Belohnungspfad freischalten, um noch mehr Preise zu erhalten, darunter Event-Token, Karten als Belohnungen, Kartenhüllen, Kartenstile, Gold und Edelsteine!

Im Artikel mit Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten findest du alle Details zur Set-Meisterung und mehr.

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Set-Meisterung

  • 26 Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Booster
  • 5 Meisterungssphären (die im Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungspass

Kosmetische Gegenstände

  • Kosmetischer Profil-Gegenstand Aang

Karten und Booster

  • 20 Booster:
    • Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Booster
    • Durch die Omenpfade Booster
    • Am Rande der Ewigkeiten Booster
    • Tarkir: Drachensturm Booster
    • Ätherdrift-Booster
    • 10 einzelne sagenhaft seltene Karten aus Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente als Belohnungen (ICRs)
    • Stufe 61+: 1 nicht ganz so häufige ICR

    Kartenhüllen

    • Kartenhülle Neue Abenteuer
    • Exquisite Kartenhülle Meistere die Elemente

    Kartenstile

    • 40 Meisterungssphären (die im Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)
    • 15 häufige Kartenstile
    • 10 nicht ganz so häufige Kartenstile

    Event-Token

    • 1 Spieler-Draft-Token (das entweder für einen Premier-Draft- oder traditionellen Draft-Eintritt eingelöst werden kann)

    Gold und Edelsteine

    • 4.000 Gold
    • 1.200 Edelsteine

    Gefährten

    • 3 Appa-Begleiter

    Wie viele Stufen gibt es bei der Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Set-Meisterung?

    Die Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Set-Meisterung geht bis Stufe 60. Bis Stufe 46 erhalten alle Spielenden Belohnungen, während Spielende mit dem Meisterungspass bis Stufe 60 Belohnungen erhalten – und darüber hinaus!

    Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungs-Emporium

    Spielende können ihre Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungssphären für Angebote im Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungs-Emporium ausgeben:

    Kartenstile

    Jeder Kartenstil ist für eine (1) Meisterungssphäre erhältlich:

    • 5 häufige Kartenstile
    • 5 nicht ganz so häufige Kartenstile
    • 10 seltene Kartenstile
    • 5 sagenhaft seltene Kartenstile

    Kartenhüllen

    Jede Kartenhülle ist für zwei (2) Meisterungssphären erhältlich:

    • 10 Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Kartenhüllen