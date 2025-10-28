Details zur Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente™ Meisterung
Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente™ Meisterungspass und Set-Meisterung sind hier, um dich auf deiner Reise zu begleiten und dein Erlebnis zu verbessern. Spiele in Events und Matches mit deinen Freund*innen und anderen, um Erfahrungspunkte zu sammeln, die dich auf dem Set-Meisterungspfad voranbringen, und verdiene Booster sowie Meisterungssphären, die du im Set-Meisterungs-Emporium für Belohnungen ausgeben kannst.
Wenn du auf den Meisterungspass upgraden möchtest, kannst du den Meisterungspass-Belohnungspfad freischalten, um noch mehr Preise zu erhalten, darunter Event-Token, Karten als Belohnungen, Kartenhüllen, Kartenstile, Gold und Edelsteine!
Im Artikel mit Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten findest du alle Details zur Set-Meisterung und mehr.
Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Set-Meisterung
- 26 Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Booster
- 5 Meisterungssphären (die im Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)
Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungspass
Kosmetische Gegenstände
- Kosmetischer Profil-Gegenstand Aang
Karten und Booster
- 20 Booster:
- 4 Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Booster
- 4 Durch die Omenpfade Booster
- 4 Am Rande der Ewigkeiten Booster
- 4 Tarkir: Drachensturm Booster
- 4 Ätherdrift-Booster
- 10 einzelne sagenhaft seltene Karten aus Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente als Belohnungen (ICRs)
- Stufe 61+: 1 nicht ganz so häufige ICR
- Kartenhülle Neue Abenteuer
- Exquisite Kartenhülle Meistere die Elemente
- 40 Meisterungssphären (die im Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)
- 15 häufige Kartenstile
- 10 nicht ganz so häufige Kartenstile
- 1 Spieler-Draft-Token (das entweder für einen Premier-Draft- oder traditionellen Draft-Eintritt eingelöst werden kann)
- 4.000 Gold
- 1.200 Edelsteine
- 3 Appa-Begleiter
- 5 häufige Kartenstile
- 5 nicht ganz so häufige Kartenstile
- 10 seltene Kartenstile
- 5 sagenhaft seltene Kartenstile
- 10 Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Kartenhüllen
Kartenhüllen
Kartenstile
Event-Token
Gold und Edelsteine
Gefährten
Wie viele Stufen gibt es bei der Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Set-Meisterung?
Die Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Set-Meisterung geht bis Stufe 60. Bis Stufe 46 erhalten alle Spielenden Belohnungen, während Spielende mit dem Meisterungspass bis Stufe 60 Belohnungen erhalten – und darüber hinaus!
Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungs-Emporium
Spielende können ihre Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungssphären für Angebote im Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Meisterungs-Emporium ausgeben:
Kartenstile
Jeder Kartenstil ist für eine (1) Meisterungssphäre erhältlich:
Kartenhüllen
Jede Kartenhülle ist für zwei (2) Meisterungssphären erhältlich: