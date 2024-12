Wizards of the Coast

Stell dir vor, du gewinnst Events in MTG Arena, bei denen du als Belohnung Displays mit gedruckten Magic: The Gathering Karten direkt nach Hause geliefert bekommst. Die Event-Reihe Arena Direct in MTG Arena macht das jetzt möglich!

Das nächste Arena Direct Event findet vom 27. bis 30. Dezember statt, und du könntest zwei Bloomburrow Play-Booster-Displays gewinnen, die dir zugeschickt werden. Wenn du Magic sowohl vor Ort mit gedruckten Karten als auch online in MTG Arena gerne spielst, bietet dir Arena Direct das Beste aus beiden Welten.

Arena Direct ist eine Event-Reihe, bei dem Spielende in MTG Arena um physische Belohnungen spielen, die ihnen nach Ende des Events zugeschickt werden. Für die Teilnahme an Arena Direct Events gelten ein paar Einschränkungen und Voraussetzungen:

Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, um teilnehmen zu können.

Arena Direct ist nicht in allen Regionen/Gebieten verfügbar und gilt nicht, wo es gesetzlich verboten ist.

Du musst einen aktiven und gültigen Wizards Account mit aktuellen Informationen zu E-Mail-Adresse und Land haben. (Informationen dazu, wie du diese aktualisieren kannst, findest du in den FAQ zu Arena Direct.)

Wir können die physischen Belohnungen in die folgenden Länder verschicken:

Argentinien, Österreich, Australien, Belgien, Brasilien, Bosnien und Herzegowina, Kanada, Bulgarien, Chile, Kroatien, Zypern, Kolumbien, Tschechien, Costa Rica, Dänemark, Guatemala, Estland, Honduras, Finnland, Frankreich, Japan, Deutschland, Macao, Griechenland, Mexiko, Ungarn, Neuseeland, Island, Panama, Irland, Paraguay, Italien, Peru, Lettland, Liechtenstein, Südkorea, Litauen, Luxemburg, USA, Malta, Uruguay, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich.

Außerdem sind Spielende in den folgenden Regionen und Gebieten von der Teilnahme ausgeschlossen:

Belarus, Zentralafrikanische Republik, Krim-Region, Demokratische Republik Kongo, Kuba, Eritrea, Guinea-Bissau, Iran, Irak, Libanon, Liberia, Libyen, Myanmar (Burma), Nordkorea, Russland, Somalia, Südsudan, Sudan und Syrien.

Details zum Arena Direct Event

Beginn des Events : 27. Dezember 2024, 8 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ)

: 27. Dezember 2024, 8 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ) Anmeldeschluss : 30. Dezember 2024, 5 Uhr PT (14:00 Uhr MEZ)

: 30. Dezember 2024, 5 Uhr PT (14:00 Uhr MEZ) Ende von Event 1 : 30. Dezember 2024, 8 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ)

Nach dieser Zeit beginnen keine neuen Matches mehr, aber laufende Matches dürfen zu Ende gespielt werden.

: 30. Dezember 2024, 8 Uhr PT (17:00 Uhr MEZ) Format : Sealed Best-of-One mit 6 Bloomburrow Limited-Boostern

: Sealed Best-of-One mit 6 Limited-Boostern Teilnahmegebühr : 5.000 Edelsteine pro Teilnahme

: 5.000 Edelsteine pro Teilnahme Belohnungen: 0–3 Siege: Keine Belohnungen 4 Siege: 2.000 Edelsteine 5 Siege: 5.000 Edelsteine 6 Siege: 2 Bloomburrow Play-Booster-Displays *



*Preise in Form von Play-Booster-Displays: sind verfügbar, solange der Vorrat reicht. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass der Vorrat ausgeht, hat Wizards of the Coast das Recht, nach eigenem Ermessen stattdessen Geldpreise in Höhe von jeweils 250 USD zu vergeben. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein, um teilnehmen zu können. Nicht in allen Regionen/Gebieten verfügbar. Gilt nicht, wo es gesetzlich verboten ist. Für den Erhalt von Geldpreisen werden Wizards, DCI und i-payout Account benötigt. Vollständige Details findest du in den Teilnahmebedingungen für Arena Direct .

Magic-Karten nach Hause geliefert! Wie funktioniert das?

Nach dem Ende der MTG Arena Event-Reihe erhalten diejenigen, die Belohnungen gewonnen haben, eine E-Mail mit Anweisungen, um sie einzulösen. Ab dem Ende des Events gilt eine Frist von 90 Tagen für das Einlösen von Belohnungen.

Zum Einlösen von Belohnungen sind die folgenden Schritte erforderlich:

Schließe die Registrierung und Identitätsverifizierung deines eWallet-Accounts bei unserem Partner i-payout ab. So soll sichergestellt werden, dass du berechtigt bist, den Preis zu erhalten und Steuern korrekt abzuführen. Gib bei unserem Partner Scalefast eine kostenlose Bestellung für deine Belohnungen auf und gib deine Lieferadresse an.

Nach dem in deiner Bestellbestätigungs-E-Mail angegebenen voraussichtlichen Erscheinungsdatum kann es bis zu drei Wochen dauern, bis deine Bestellung versandt wird. Wir werden dich auf dem Laufenden halten, falls es zu unerwarteten Verzögerungen im Prozess kommt.

Was ist mit Versandkosten und sonstigen Gebühren?

In den meisten Fällen erfolgt der Versand kostenlos. In einigen Fällen gibt es möglicherweise zusätzliche Einfuhrgebühren für bestimmte Länder, die wir nicht übernehmen können.

Für alle Belohnungen fallen US-Steuern an, selbst wenn dein Wohnsitz außerhalb der USA liegt. Möglicherweise kannst du diese zurückerstattet bekommen, aber dazu musst du dich in deinem Land professionell beraten lassen.

Wie kann ich beim Einlösen meines Preises Hilfe erhalten?

Der Kundendienst kann dir helfen, falls du Probleme hast, deinen Preis aus Arena Direct einzulösen. Erstelle einfach ein neues Support-Ticket, indem du die folgenden Schritte ausführst:

Öffne das Anfrageformular unter https://mtgarena-support.wizards.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=30039837353748. Melde dich mit deinem Wizards-Account an, wähle im Formular die richtigen Dropdown-Optionen aus und sende dein Ticket mit den erforderlichen Details ab.

Wo kann ich mehr erfahren?

Wir haben eine Seite mit häufig gestellten Fragen unter https://mtgarena-support.wizards.com/hc/en-us/articles/31879284566548-Arena-Direct-FAQ.

Was ist mit Arena Open Events?

Für die Arena Open Events behalten wir denselben Zeitplan wie bisher bei, und auch die Geldpreise bleiben unverändert. Arena Direct bietet Spielenden, die mehr Preise für die reale Welt gewinnen möchten, eine weitere Möglichkeit, sich zu messen und ihr Können unter Beweis zu stellen.