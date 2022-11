Deine erste Chance, die Karten eines brandneuen Sets in die Finger zu bekommen.

Eine Woche bevor das neue Set erscheint kannst du in einem WPN-Mitglied-Store in deiner Nähe bereits Booster aufreißen, ein Deck bauen und all die aufregenden neuen Karten und Mechaniken in einem zwanglosen Turnier ausprobieren.