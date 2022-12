In MTG Arena ist eine Wildcard eine Karte, die für eine andere Karte derselben Seltenheit eingetauscht werden kann. Wildcards findest du in Boosterpackungen, und sie sind in allen Seltenheiten verfügbar: häufig, nicht ganz so häufig, selten und sagenhaft selten. Wenn du häufige und nicht ganz so häufige Karten erhältst, von denen du bereits 4 Exemplare besitzt, verdienst du Fortschritt, um deine Schatzkammer zu füllen. Sobald deine Schatzkammer gefüllt ist, erhältst du ebenfalls Wildcards: 3 nicht ganz so häufige, 2 seltene und 1 sagenhaft seltene.

Mehr dazu findest du in unseren Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten.

https://magic.wizards.com/de/mtgarena/drop-rates