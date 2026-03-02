Das MTG Arena Team arbeitet hart daran, die Helden im Halbpanzer für ihr digitales Magic parat zu machen. Da im MTG Arena Release von Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles so viele Events stecken, haben wir diesen Leitfaden erstellt, um dir beim Planen zu helfen! Alle im Folgenden aufgeführten Limited-Events drehen sich um Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles (sofern wir nichts anderes angeben).

Premier-Draft

Der Premier-Draft ist das Flaggschiff von MTG Arena im Limited-Spielbetrieb. Das ist unser Goldstandard. Zu diesem Release bieten wir dasselbe Premier-Draft-Format mit acht Spielenden an, bei dem jeweils eine Karte ausgesucht wird, wie bei jedem Set-Release. Bei Durch die Omenpfade haben wir keinen Premier-Draft angeboten und danach von Spielenden gehört, dass sie dieses Format vermisst haben. Dieses Event läuft über die gesamte Dauer des Releases.

Pick-Two-Draft

Die schnelle „vier Siege oder zwei Niederlagen“-Version des Pick-Two-Drafts wird für die Dauer des Releases verfügbar sein. Wir haben experimentiert, wie der Pick-Two-Draft in MTG Arena am besten funktioniert, und festgestellt, dass die schnellste Event-Struktur Spielende mehr angesprochen hat. Wir freuen uns darauf, von Spielenden mehr zu diesen neuen Event-Struktur zu hören, und werden weitere Iterationen durchführen.

Traditioneller Draft

Der Best-of-Three-Draft wird für die Dauer dieses Releases in einem Format mit acht Spielenden, bei dem jeweils eine Karte ausgesucht wird, durchgeführt. Das entspricht der Art, wie das Set in kompetitiven Tabletop-Turnieren gespielt wird.

Quick-Draft

Die Struktur für Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ist Quick-Draft mit acht Spielenden, bei dem jeweils eine Karte ausgesucht wird. Das Set rotiert ab dem 12. März in den Quick-Draft-Kalender. Die Quick-Draft-Events rotieren durch die in Standard legalen Sets, um die Sammelbarkeit zu unterstützen und gleichzeitig Abwechslung zu bieten.

Sealed und Traditionelles Sealed

Wie bei früheren Sets werden wir Sealed für die ersten drei Wochen nach dem Release von Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles in MTG Arena anbieten. Da Best-of-Three-Sealed weniger Spielende hat, läuft es nur für die ersten zwei Wochen des Releases, um eine gesunde Matchsuche zu gewährleisten.

Arena Direct Events

Bei verschiedenen Arena Direct Events wird es Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sammler-Booster-Displays, Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster-Displays und japanische Bloomburrow Play-Booster-Displays als Preise geben.

Arena Powered Cube

Dieser beliebte Cube kehrt am 31. März mit neuen Updates sowohl für die Cube-Liste als auch für die Cube-Preispackung-Belohnungen zurück! Weitere Details geben wir bekannt, wenn dieses Datum näher rückt.

Modifizierte Brawl-Metagame-Herausforderung

Vom 31. März bis zum 21. April bieten wir eine weitere Iteration der modifizierten Brawl-Metagame-Herausforderung an. Dieses Mal wird die Teilnahme am Event kostenlos sein, und die Rangliste wird ähnlich funktionieren wie bei den anderen Constructed-Ranglisten-Queues. Spielende, die mindestens eine Partie gewinnen, erhalten zusätzlich 1.000 XP. Tajic, Tapferkeit der Legion wird gebannt.

Flashback-Premier-Drafts

Wir planen bei diesem Release fünf Wochen Flashback-Drafts! Diese Events sind allesamt Premier-Drafts aus früheren Releases, die wir für jeweils eine Woche zurückbringen.

17. März : Marsch der Maschine: Der Nachhall

: 24. März : Artefakte-Remix-Draft

: Artefakte-Remix-Draft 31. März : Bloomburrow

: 7. April : Magic: The Gathering Grundstein

: 14. April: Kamigawa: Neon-Dynastie

Vollständiger Event-Kalender

Premier-Draft

3. März – 20. April: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 31. März – 6. April: Bloomburrow

7.–13. April: Grundstein

Flashback-Premier-Draft

17.–23. März: Marsch der Maschine: Der Nachhall

24.–30. März: Artefakte-Remix-Draft

14.–20. April: Kamigawa: Neon-Dynastie

Pick-Two-Draft

3. März – 20. April: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Traditioneller Draft

3. März – 20. April: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Quick-Draft

12.–22. März: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 23. März – 6. April: Grundstein

7.–20. April: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Sealed und Traditionelles Sealed

3.–26. März: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sealed

| Sealed 3.–17. März: Traditionelles Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sealed

Arena Direct

13.–15. März: Arena Direct mit Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sammler-Booster-Displays als Preis

| Sammler-Booster-Displays als Preis 27.–29. März: Arena Direct mit Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster-Displays als Preis

| Play-Booster-Displays als Preis 10.–12. April: Arena Direct mit japanischen Bloomburrow Play-Booster-Displays als Preis

Arena Powered Cube

31. März – 20. April: Arena Powered Cube

Metagame-Herausforderung

13.–15. März: Historic-Metagame-Herausforderung

27.–29. März: Pioneer-Metagame-Herausforderung

31. März – 20. April: Modifizierte Brawl-Metagame-Herausforderung

3.–5. April: Standard-Metagame-Herausforderung

10.–12. April: Timeless-Metagame-Herausforderung

Midweek Magic

3.–4. März: Standard Pauper

10.–11. März: On the Edge (mit Grundstein )

) 17.–18. März: Brawl-Deckbau-Herausforderung

24.–25. März: Slow Start Alchemy

31. März – 1. April: Rituale des Gedeihens Brawl

7.–8. April: Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Bot-Draft

| Bot-Draft 14.–15. April: Momir

Arena Championship Qualifier-Events

Format März

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Sealed

21. März: Best-of-One-Qualifier-Play-In

27. März: Best-of-Three-Qualifier-Play-In

28.–30. März: Qualifier-Wochenende

Format April

Historic