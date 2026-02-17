Details zur Set-Meisterung für Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ist ab dem 3. März in MTG Arena verfügbar! Natürlich gibt es auch eine Set-Meisterung und einen Meisterungspass für Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles.

Wenn du in MTG Arena gegen andere Spieler spielst, bringt dich das auf dem Set-Meisterungspfad voran. Wenn du in MTG Arena EP verdienst, kannst du Booster und Meisterungssphären freischalten. Letztere kannst du im Meisterungs-Emporium des Sets gegen digitale Kartenstile und Avatare eintauschen.

Wenn du den Meisterungspass freischaltest, eröffnet das einen kompletten zweiten Meisterungspfad mit Belohnungen. Durch deinen Fortschritt auf diesen Pfaden erhältst du Belohnungen wie einen Avatar, Begleiter, Event-Tokens, Kartenhüllen, Gold und Edelsteine sowie zusätzliche MTG Arena-Booster und -Kartenstile!

Im Artikel mit Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten findest du alle Details zur Set-Meisterung und mehr.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Set-Meisterung

21 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Booster

| Booster 5 Meisterungssphären (können im Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingetauscht werden)

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Meisterungspass

Avatare

Avatar „Shredder“

Karten und Booster

20 Booster: 4 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Booster 4 Lorwyns Finsternis Booster 4 Durch die Omenpfade Booster 4 Am Rande der Ewigkeiten Booster 4 Tarkir: Drachensturm Booster

10 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles einzelne sagenhaft seltene Karten (ICRs)

| einzelne sagenhaft seltene Karten (ICRs) Stufe 51+: 1 nicht ganz so häufige ICR

Kartenhüllen

Kartenhülle „Turtle-Partywagen“

Exquisite Kartenhülle „Turtle-Kommunikator“

Kartenstile

38 Meisterungssphären (können im Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingetauscht werden)

| Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingetauscht werden) 15 häufige Kartenstile

10 nicht ganz so häufige Kartenstile

Event-Token

1 Spieler-Draft-Token (kann entweder für einen Premier-Draft- oder einen traditionellen Draft-Eintritt eingelöst werden)

Gold und Edelsteine

4.000 Gold

1.200 Edelsteine

Begleiter

4 Teenage Mutant Ninja Turtle Begleiter

Wie viele Stufen hat die Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Set-Meisterung?

Die Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Set-Meisterung hat 50 Stufen. Alle Spielende erhalten Belohnungen bis Stufe 42. Spielende mit Meisterungspass erhalten bis Stufe 50 Belohnungen – und darüber hinaus!

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Meisterungs-Emporium

Spieler können ihre Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Meisterungssphären für Angebote im Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Meisterungs-Emporium ausgeben:

Avatare

Jeder Avatar ist für zwei (2) Meisterungssphären erhältlich:

9 Avatare

Kartenstile

Jeder Kartenstil ist für eine (1) Meisterungssphäre erhältlich: