Magic: The Gathering | Der Hobbit™
REISE HIN UND ZURÜCK
Begleite Bilbo auf dem Abenteuer seines Lebens, wo du dich mit Zwergen anfreunden, Trolle austricksen, Elben überlisten und Lieder singen kannst. Am Ende wartet Gold oder Drachenfeuer, also genieße die Reise!
Erscheinungsdatum: August 2026
© 2025 Middle-earth Enterprises. The Lord of the Rings, The Hobbit and the names of the characters, events, items and places therein, are trademarks or registered trademarks of Middle-earth Enterprises, LLC used under license by Wizards of the Coast LLC. All rights reserved.