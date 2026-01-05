Egal ob du dich darauf freust, nach Lorwyn-Schattenmoor zurückzukehren, oder zum ersten Mal dorthin kommst, der Meisterungspass und die Set-Meisterung für Lorwyns Finsternis werden dir helfen, deine Zeit auf der idyllischsten Magic-Welt optimal zu nutzen. Indem du durch MTG Arena Matches gegen andere Spielende EP verdienst, kommst du auf dem Set-Meisterungspfad voran. Während du im Rang aufsteigst, verdienst du dir sowohl digitale Lorwyns Finsternis Booster als auch Meisterungssphären, die im Meisterungs-Emporium des Sets gegen digitale Kartenstile und kosmetische Gegenstände eingetauscht werden können.

Ein Upgrade auf den Meisterungspass schaltet die Meisterungspass-Belohnungen frei, darunter ein Avatar, Begleiter, Event-Token, digitale Karten und Booster, Kartenhüllen, Kartenstile, Gold und Edelsteine!

Im Artikel mit Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten findest du alle Details zur Set-Meisterung und mehr.

Lorwyns Finsternis Set-Meisterung

  • 18 Lorwyns Finsternis Booster
  • 5 Meisterungssphären (die im Lorwyns Finsternis Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

Lorwyns Finsternis Meisterungspass

Avatare

  • Ascheline-Avatar

Karten und Booster

  • 20 Booster;
    • Lorwyns Finsternis Booster
    • Durch die Omenpfade Booster
    • Am Rande der Ewigkeiten Booster
    • Tarkir: Drachensturm Booster
  • 10 einzelne sagenhaft seltene Karten aus Lorwyns Finsternis als Belohnungen (ICRs)
  • Stufe 41+: 1 nicht ganz so häufige ICR

Kartenhüllen

  • 1 Standard-Kartenhülle
  • 1 exquisite Kartenhülle

Kartenstile

  • 30 Meisterungssphären (die im Die Lorwyns Finsternis Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)
  • 15 häufige Kartenstile
  • 10 nicht ganz so häufige Kartenstile

Event-Token

  • 1 Spieler-Draft-Token (das entweder für einen Premier-Draft- oder traditionellen Draft-Eintritt eingelöst werden kann)

Gold und Edelsteine

  • 4.000 Gold
  • 1.200 Edelsteine

Begleiter

  • 3 Wandelwicht-Begleiter

Wie viele Stufen hat die Lorwyns Finsternis Set-Meisterung?

Die Lorwyns Finsternis Set-Meisterung geht bis Stufe 40. Bis Stufe 36 erhalten alle Spielenden Belohnungen, während Spielende mit dem Meisterungspass bis Stufe 40 Belohnungen erhalten – und darüber hinaus!

Lorwyns Finsternis Meisterungs-Emporium

Spielende können ihre Lorwyns Finsternis Meisterungssphären für Angebote im Lorwyns Finsternis Meisterungs-Emporium ausgeben:

Avatare

Jeder Avatar ist für zwei (2) Meisterungssphären erhältlich:

  • 5 Avatare

Kartenstile

Jeder Kartenstil ist für eine (1) Meisterungssphäre erhältlich:

  • 5 häufige Kartenstile
  • 5 nicht ganz so häufige Kartenstile
  • 10 seltene Kartenstile
  • 5 sagenhaft seltene Kartenstile