Egal ob du dich darauf freust, nach Lorwyn-Schattenmoor zurückzukehren, oder zum ersten Mal dorthin kommst, der Meisterungspass und die Set-Meisterung für Lorwyns Finsternis werden dir helfen, deine Zeit auf der idyllischsten Magic-Welt optimal zu nutzen. Indem du durch MTG Arena Matches gegen andere Spielende EP verdienst, kommst du auf dem Set-Meisterungspfad voran. Während du im Rang aufsteigst, verdienst du dir sowohl digitale Lorwyns Finsternis Booster als auch Meisterungssphären, die im Meisterungs-Emporium des Sets gegen digitale Kartenstile und kosmetische Gegenstände eingetauscht werden können.

Ein Upgrade auf den Meisterungspass schaltet die Meisterungspass-Belohnungen frei, darunter ein Avatar, Begleiter, Event-Token, digitale Karten und Booster, Kartenhüllen, Kartenstile, Gold und Edelsteine!

Im Artikel mit Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten findest du alle Details zur Set-Meisterung und mehr.

Lorwyns Finsternis Set-Meisterung

18 Lorwyns Finsternis Booster

Booster 5 Meisterungssphären (die im Lorwyns Finsternis Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

Lorwyns Finsternis Meisterungspass

Avatare

Ascheline-Avatar

Karten und Booster

20 Booster; 5 Lorwyns Finsternis Booster 5 Durch die Omenpfade Booster 5 Am Rande der Ewigkeiten Booster 5 Tarkir: Drachensturm Booster

10 einzelne sagenhaft seltene Karten aus Lorwyns Finsternis als Belohnungen (ICRs)

als Belohnungen (ICRs) Stufe 41+: 1 nicht ganz so häufige ICR

Kartenhüllen

1 Standard-Kartenhülle

1 exquisite Kartenhülle

Kartenstile

30 Meisterungssphären (die im Die Lorwyns Finsternis Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)

Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können) 15 häufige Kartenstile

10 nicht ganz so häufige Kartenstile

Event-Token

1 Spieler-Draft-Token (das entweder für einen Premier-Draft- oder traditionellen Draft-Eintritt eingelöst werden kann)

Gold und Edelsteine

4.000 Gold

1.200 Edelsteine

Begleiter

3 Wandelwicht-Begleiter

Wie viele Stufen hat die Lorwyns Finsternis Set-Meisterung?

Die Lorwyns Finsternis Set-Meisterung geht bis Stufe 40. Bis Stufe 36 erhalten alle Spielenden Belohnungen, während Spielende mit dem Meisterungspass bis Stufe 40 Belohnungen erhalten – und darüber hinaus!

Lorwyns Finsternis Meisterungs-Emporium

Spielende können ihre Lorwyns Finsternis Meisterungssphären für Angebote im Lorwyns Finsternis Meisterungs-Emporium ausgeben:

Avatare

Jeder Avatar ist für zwei (2) Meisterungssphären erhältlich:

5 Avatare

Kartenstile

Jeder Kartenstil ist für eine (1) Meisterungssphäre erhältlich: