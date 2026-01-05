Details zur Lorwyns Finsternis Meisterung
Egal ob du dich darauf freust, nach Lorwyn-Schattenmoor zurückzukehren, oder zum ersten Mal dorthin kommst, der Meisterungspass und die Set-Meisterung für Lorwyns Finsternis werden dir helfen, deine Zeit auf der idyllischsten Magic-Welt optimal zu nutzen. Indem du durch MTG Arena Matches gegen andere Spielende EP verdienst, kommst du auf dem Set-Meisterungspfad voran. Während du im Rang aufsteigst, verdienst du dir sowohl digitale Lorwyns Finsternis Booster als auch Meisterungssphären, die im Meisterungs-Emporium des Sets gegen digitale Kartenstile und kosmetische Gegenstände eingetauscht werden können.
Ein Upgrade auf den Meisterungspass schaltet die Meisterungspass-Belohnungen frei, darunter ein Avatar, Begleiter, Event-Token, digitale Karten und Booster, Kartenhüllen, Kartenstile, Gold und Edelsteine!
Im Artikel mit Informationen über die Verteilung von Preisen und die Drop-Raten findest du alle Details zur Set-Meisterung und mehr.
Lorwyns Finsternis Set-Meisterung
- 18 Lorwyns Finsternis Booster
- 5 Meisterungssphären (die im Lorwyns Finsternis Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)
Lorwyns Finsternis Meisterungspass
Avatare
- Ascheline-Avatar
Karten und Booster
- 20 Booster;
- 5 Lorwyns Finsternis Booster
- 5 Durch die Omenpfade Booster
- 5 Am Rande der Ewigkeiten Booster
- 5 Tarkir: Drachensturm Booster
- 10 einzelne sagenhaft seltene Karten aus Lorwyns Finsternis als Belohnungen (ICRs)
- Stufe 41+: 1 nicht ganz so häufige ICR
Kartenhüllen
- 1 Standard-Kartenhülle
- 1 exquisite Kartenhülle
Kartenstile
- 30 Meisterungssphären (die im Die Lorwyns Finsternis Meisterungs-Emporium gegen einen Kartenstil oder eine Kartenhülle eingelöst werden können)
- 15 häufige Kartenstile
- 10 nicht ganz so häufige Kartenstile
Event-Token
- 1 Spieler-Draft-Token (das entweder für einen Premier-Draft- oder traditionellen Draft-Eintritt eingelöst werden kann)
Gold und Edelsteine
- 4.000 Gold
- 1.200 Edelsteine
Begleiter
- 3 Wandelwicht-Begleiter
Wie viele Stufen hat die Lorwyns Finsternis Set-Meisterung?
Die Lorwyns Finsternis Set-Meisterung geht bis Stufe 40. Bis Stufe 36 erhalten alle Spielenden Belohnungen, während Spielende mit dem Meisterungspass bis Stufe 40 Belohnungen erhalten – und darüber hinaus!
Lorwyns Finsternis Meisterungs-Emporium
Spielende können ihre Lorwyns Finsternis Meisterungssphären für Angebote im Lorwyns Finsternis Meisterungs-Emporium ausgeben:
Avatare
Jeder Avatar ist für zwei (2) Meisterungssphären erhältlich:
- 5 Avatare
Kartenstile
Jeder Kartenstil ist für eine (1) Meisterungssphäre erhältlich:
- 5 häufige Kartenstile
- 5 nicht ganz so häufige Kartenstile
- 10 seltene Kartenstile
- 5 sagenhaft seltene Kartenstile