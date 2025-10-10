Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Kartengalerie

Mach dich bereit für ein mutiertes Chaos mit Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, das am 6. März 2026 weltweit erscheint! Weitere Informationen zu diesem Set und den Kartendrucken findest du am 10. Februar 2026 im Artikel Sammeln von Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles: Ein erster Blick.

Hinweis: Headliner-Karten sind mechanisch identisch mit ihren anderen Kartendrucken. Alle Kartenbilder sind digital gerendert und nicht die eigentlichen Karten.