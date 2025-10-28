Inhalt der Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente™ Einsteigerbox
Betritt mit Magic: The Gathering® | Avatar – Der Herr der Elemente™ eine Welt voller mächtiger Bändiger und bewegender Geschichten. So wie Aang die vier Elemente gemeistert hat, kannst du mit der Einsteigerbox des Sets das Spiel Magic: The Gathering meistern. Sie enthält alles, was du brauchst, um zu lernen, wie man Magic spielt, in einem praktischen Paket, und ist das perfekte Geschenk für aufblühende Bändiger*innen.
Jede Einsteigerbox enthält Folgendes:
- 10 thematische Jumpstart-Halbdecks
- Zwei (2) dieser Jumpstart-Halbdecks sind Tutorial-Decks, die gezielt für ein Duell gebaut sind.
- Jedes Halbdeck enthält 20 Karten. Mische zwei zusammen und du kannst loslegen!
- 5 Spielsteine als Nicht-Foilkarten
- 2 Spielunterlagen
- 2 „Spielablauf“-Leitfäden
- 2 Regelreferenzkarten
- 2 Spindown-Würfel
- 1 Kurzanleitung
Die Einsteigerbox enthält zehn thematische Jumpstart-Halbdecks. Zwei dieser Halbdecks (Aang-Tutorial und Zuko-Tutorial) sind für das Einsteigerbox-Tutorial vorsortiert. Diese nicht mischen! Stattdessen werden sie in ihrer ursprünglichen Reihenfolge gemäß den in der Einsteigerbox enthaltenen „Spielablauf“-Leitfäden gespielt.
Du möchtest das Tutorial erneut spielen oder deine Tutorial-Halbdecks neu sortieren? Jede Karte in den Decks Aang-Tutorial und Zuko-Tutorial ist in der unteren linken Ecke nummeriert. Um das Halbdeck richtig zu sortieren, lege die Karte mit der Nummer „Aang-Tutorial 20“ bzw. „Zuko-Tutorial 20“ als unterste Karte ins Deck, gefolgt von „Aang-Tutorial 19“ bzw. „Zuko-Tutorial 19“ und so weiter. Die oberste Karte jedes Halbdecks sollte „Aang-Tutorial 1“ bzw. „Zuko-Tutorial 1“ sein.
Es gibt für jede Farbe von Magic zwei Halbdecks. Sobald du die Grundlagen gelernt hast, kannst du zwei Halbdecks zusammenmischen und mehrfarbiges Magic erleben. Die Decklisten für jedes Halbdeck findest du im Folgenden.
Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente erscheint weltweit am 21. November 2025. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon, TCGplayer und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.
Decklisten der Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Einsteigerbox
Im Folgenden siehst du den Inhalt der einzelnen Halbdecks, nach Kartentyp sortiert. Du kannst dir diese Karten auch in der Kartengalerie des Sets anschauen.
