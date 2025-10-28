Betritt mit Magic: The Gathering® | Avatar – Der Herr der Elemente™ eine Welt voller mächtiger Bändiger und bewegender Geschichten. So wie Aang die vier Elemente gemeistert hat, kannst du mit der Einsteigerbox des Sets das Spiel Magic: The Gathering meistern. Sie enthält alles, was du brauchst, um zu lernen, wie man Magic spielt, in einem praktischen Paket, und ist das perfekte Geschenk für aufblühende Bändiger*innen.

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente

Einsteigerbox

Jede Einsteigerbox enthält Folgendes:

10 thematische Jumpstart -Halbdecks Zwei (2) dieser Jumpstart -Halbdecks sind Tutorial-Decks, die gezielt für ein Duell gebaut sind. Jedes Halbdeck enthält 20 Karten. Mische zwei zusammen und du kannst loslegen!

-Halbdecks 5 Spielsteine als Nicht-Foilkarten

2 Spielunterlagen

2 „Spielablauf“-Leitfäden

2 Regelreferenzkarten

2 Spindown-Würfel

1 Kurzanleitung

Die Einsteigerbox enthält zehn thematische Jumpstart-Halbdecks. Zwei dieser Halbdecks (Aang-Tutorial und Zuko-Tutorial) sind für das Einsteigerbox-Tutorial vorsortiert. Diese nicht mischen! Stattdessen werden sie in ihrer ursprünglichen Reihenfolge gemäß den in der Einsteigerbox enthaltenen „Spielablauf“-Leitfäden gespielt.

0265_MTGTLA_BBNumber: Aang, Air Nomad 0287_MTGTLA_BBNumber: Zuko, Avatar Hunter

Du möchtest das Tutorial erneut spielen oder deine Tutorial-Halbdecks neu sortieren? Jede Karte in den Decks Aang-Tutorial und Zuko-Tutorial ist in der unteren linken Ecke nummeriert. Um das Halbdeck richtig zu sortieren, lege die Karte mit der Nummer „Aang-Tutorial 20“ bzw. „Zuko-Tutorial 20“ als unterste Karte ins Deck, gefolgt von „Aang-Tutorial 19“ bzw. „Zuko-Tutorial 19“ und so weiter. Die oberste Karte jedes Halbdecks sollte „Aang-Tutorial 1“ bzw. „Zuko-Tutorial 1“ sein.

Es gibt für jede Farbe von Magic zwei Halbdecks. Sobald du die Grundlagen gelernt hast, kannst du zwei Halbdecks zusammenmischen und mehrfarbiges Magic erleben. Die Decklisten für jedes Halbdeck findest du im Folgenden.

Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente erscheint weltweit am 21. November 2025. Das Set ist ab sofort bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon, TCGplayer und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.

Decklisten der Magic: The Gathering | Avatar – Der Herr der Elemente Einsteigerbox

Im Folgenden siehst du den Inhalt der einzelnen Halbdecks, nach Kartentyp sortiert. Du kannst dir diese Karten auch in der Kartengalerie des Sets anschauen.

0002_MTGTLA_BBTheme: Aang Tutorial Theme Card

8 Plains Aardvark Sloth Razor Rings Path to Redemption Appa, Aang's Companion Sledding Otter-Penguin Aang, Air Nomad Katara, Heroic Healer Momo, Rambunctious Rascal Aang's Defense Sokka, Wolf Cove’s Protector Tundra Wall Wolf Cove Villager

0008_MTGTLA_BBTheme: Zuko Tutorial Theme Card

Dragon Moose Explosive Shot Run Amok Fire Nation's Conquest Komodo Rhino Zuko, Avatar Hunter Zhao, the Seething Flame Iroh, Firebending Instructor Zuko's Offense Fire Nation Soldier 8 Mountain Capital Guard Warship Scout

0001_MTGTLA_BBTheme: Allies Theme Card

Kyoshi Warrior Guard Jeong Jeong’s Deserters Glider Kids Avatar Enthusiasts Allied Teamwork Aang, the Last Airbender Suki, Kyoshi Warrior Rabaroo Troop Master Piandao Mechanical Glider Path to Redemption Airbending Lesson Thriving Heath 7 Plains

0004_MTGTLA_BBTheme: Waterbending Theme Card

Flying Dolphin-Fish Otter-Penguin Katara, Bending Prodigy Sokka, Lateral Strategist Cat-Owl Flexible Waterbender Giant Koi The Terror of Serpent's Pass Watery Grasp Bender's Waterskin Deny Entry Waterbending Lesson Thriving Isle 7 Island

0003_MTGTLA_BBTheme: Spells Theme Card

First-Time Flyer Master Pakku Rowdy Snowballers Iguana Parrot Turtle-Seals Geyser Leaper Serpent of the Pass Barrels of Blasting Jelly Abandon Attachments It'll Quench Ya! Lost in the Spirit World Water Whip Thriving Isle 7 Island

0005_MTGTLA_BBTheme: Attacking Theme Card

Purple Pentapus Corrupt Court Official Merchant of Many Hats Pretending Poxbearers Fire Nation Ambushers Hei Bai, Spirit of Balance Lion Vulture Beetle-Headed Merchants Cat-gator Heartless Act Epic Downfall Dai Li Indoctrination Thriving Moor 7 Swamp

0006_MTGTLA_BBTheme: Counters Theme Card

Gilacorn Elephant-Rat Long Feng, Grand Secretariat Dai Li Indoctrination Fire Nation Engineer Earth Village Ruffians Hog-Monkey Buzzard-Wasp Colony Fire Nation Sentinels Azula Always Lies Feed the Swarm Ozai's Cruelty Thriving Moor 7 Swamp

0007_MTGTLA_BBTheme: Firebending Theme Card

Deserter's Disciple Fire Sages Yuyan Archers Vindictive Warden Loyal Fire Sage Zuko, Exiled Prince Fire Nation Archers Rough Rhino Cavalry Mongoose Lizard Lightning Strike How to Start a Riot Roku's Mastery Thriving Bluff 7 Mountain

0009_MTGTLA_BBTheme: Big Creatures Theme Card

Turtle-Duck Raucous Audience Frog-Squirrels Ostrich-Horse Match the Odds Eel-Hounds Hippo-Cows Saber-Tooth Moose-Lion Flopsie, Bumi's Buddy Mechanical Glider Hog-Monkey Rampage Seismic Tutelage Thriving Grove 7 Forest

0010_MTGTLA_BBTheme: Earthbending Theme Card

Rebellious Captives Haru, Hidden Talent Earth Village Ruffians Toph, the Blind Bandit Earth Kingdom Soldier Earthbending Lesson Badgermole Bumi, Eclectic Earthbender Rocky Rebuke Explore Pillar Launch Earth Rumble Thriving Grove 7 Forest

