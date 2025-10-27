Es wird Zeit, dass es um viel geht, Zeit für enorme Preise und einen Wettbewerb, der Limited ins Rampenlicht rückt. Eben alles, was sich ein Limited-Fan erträumen könnte – und noch mehr. Heute kündigen wir ein besonderes Event und die unterstützende Turnierstruktur für 2026/27 an. Fang an, deine 1. Wahl im 1. Booster auswendig zu lernen; es ist Zeit für die Magic Limited Championship!

Was ist die Magic Limited Championship?

Die anstehende Magic Limited Championship ist ein besonderes Turnier, das den Fokus auf Limited legt, unterstützt durch Events auf der ganzen Welt, bei denen sich die besten Limited-Spielenden für dieses hochkarätige Limited-Spektakel qualifizieren können. Die Magic Limited Championship wird 2027 stattfinden, die Qualifier-Events im Laufe des Jahres 2026. Das ist eine neue und spannende Initiative, aber vorerst kündigen wir nur dieses Event und den dazugehörigen Qualifikationsweg an. Es geht nicht um eine neue Event-Reihe.

Die Magic Limited Championship wird 2027 stattfinden, wobei der genaue Termin und Ort noch bekannt gegeben werden. Sie wird ein spannendes dreitägiges Turnier voller Limited sein, mit ähnlichen Strukturen wie die Pro Tour. Aber eben nur mit Limited-Formaten. Behalte Magic.gg und unsere Social-Media-Kanäle im Auge; dort gibt es weitere Information zu diesem Event, wenn es näher rückt.

Was gibt es zu gewinnen?

Die Magic Limited Championship wird einen Preispool in Höhe von 500.000 $ haben, wobei die Preisverteilung ähnlich sein wird wie bei der Pro Tour. Zusätzlich zu Geldpreisen werden die Top 8 des Events außerdem Einladungen zur Magic World Championship 2027 erhalten. In Zukunft werden wir weitere Details zu den Preisen mitteilen.

Wie kann ich mich für die Magic Limited Championship qualifizieren?

2026 wird es mehrere Events geben, bei denen sich Spielende für dieses Event qualifizieren können! Diese Events werden Magic Limited Championship Qualifier – kurz LTQs – heißen und an den verschiedensten Orten stattfinden, sowohl physisch als auch digital! Je nach Veranstaltungsort werden diese Events unterschiedliche Formate und Einladungsstrukturen haben.

Möglicherweise ersetzen Limited Championship Qualifier in einigen Regionen bestehende „Open“-Events, bei denen Einladungen zu Regional Championships und Preisgeld vergeben werden. In diesen Fällen gibt es die Einladungen zu Regional Championships und das Preisgeld unverändert, zusätzlich zu den vergebenen Einladungen zur Limited Championship.

Die folgenden Spielenden erhalten ebenfalls Einladungen zur Magic Limited Championship:

Die Top 16 nach der Berechnung der Boosterdraft-Match-Ergebnisse jeder Pro Tour und Magic World Championship in der Premier Play Saison 2025/2026 (Sechs Runden pro Pro Tour oder World Championship)

Die Nr. 1 der Magic World Championship 32

Zusätzlich dürfen Mitglieder der Magic Pro Tour Hall of Fame in der Premier Play Saison 2026/2027 ihre jährliche Einladung dazu nutzen, an einer Pro Tour ihrer Wahl oder an der Magic Limited Championship 2027 teilzunehmen.

Wo kann ich mich qualifizieren?

2026 gibt es vier Arten von LTQs: Events bei Regional Championships, Events bei Events der Spotlight Series, Events bei MagicCons und Events in MTG Arena. Hier ist ein kurzer Leitfaden zu diesen Events und ihren Strukturen.

Regional Championship LTQs

Limited Championship Qualifier bei Regional Championships werden als Sealed-Deck-Turniere im Schweizer System durchgeführt, die die Grundlage für ein Boosterdraft-Playoff im K.-o.-System bilden. Struktur und Anzahl der Einladungen zur Limited Championship sind bei diesen Events unterschiedlich, je nach Event-Organisator und Veranstaltungsort; weitere Informationen erhältst du beim regionalen Organisator.

Spotlight Series LTQs

Limited Championship Qualifier bei Events der Spotlight Series werden als Sealed-Deck-Turniere im Schweizer System durchgeführt, die die Grundlage für ein Boosterdraft-Playoff im K.-o.-System bilden. Die Top 4 bei jedem dieser LTQs erhalten Einladungen zur Magic Limited Championship. Genaueres über die Struktur erfährst du bei den Organisatoren der einzelnen Events der Spotlight Series.

MagicCon-LTQs

Limited Championship Qualifier bei MagicCons werden je nach Event unterschiedlich aussehen. Diese LTQs werden über die Spielgelegenheiten mit Ticket des jeweiligen Events durchgeführt; den Zeitplan dafür findest du auf mtgfestivals.com. Das erste dieser Events findet bei der MagicCon: Las Vegas 2026 statt.

MTG Arena LTQs

Limited Championship Qualifier in MTG Arena sind rein digitale Events. Diese Events werden über die Ankündigungen zu MTG Arena auf DailyMTG sowie auf den Social-Media-Kanälen von MTG Arena angekündigt. Wir werden in Zukunft mehr zu diesen Events teilen, bleib also dran!

Wir freuen uns, mit diesen Events alles feiern zu können, was Spielende an Limited lieben! Wir hoffen, du nutzt die Gelegenheit, dich bei einem Turnier in deiner Nähe für dieses besondere Magic Limited Championship Event 2027 zu qualifizieren. Informationen dazu, wie du dich für die anstehenden Qualifikationsturniere anmelden kannst, erhältst du bei deinem regionalen Organisator, und weitere Details zur Limited Championship selbst folgen im Laufe des Jahres 2026.

Sämtliche Event-Details, Informationen zu Preisen und Qualifikationskriterien unterliegen den offiziellen Regeln und können im Ermessen von Wizards of the Coast geändert oder gestrichen werden. Gilt nicht, wo es gesetzlich verboten ist. Alle Details sowie Informationen zur Teilnahmeberechtigung werden auf Magic.gg verfügbar sein.