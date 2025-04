Datum der Ankündigung: 31. März 2025

Standard:

Keine Änderungen.

Pioneer:

Keine Änderungen.

Modern:

Bresche in der Unterwelt ist gebannt.

Legacy:

Sporende Pilzbrut ist gebannt.

ist gebannt. Troll von Khazad-dûm ist gebannt.

Vintage:

Keine Änderungen.

Pauper:

Sonnenbadende Brutschuppe ist gebannt.

ist gebannt. Wiedergeburt in Kuldotha ist gebannt.

ist gebannt. Tödlicher Disput ist gebannt.

Prophetisches Prisma ist nicht mehr gebannt.

ist nicht mehr gebannt. Flut ist nicht mehr gebannt.

Alchemy:

Keine Änderungen.

Explorer:

Keine Änderungen.

Historic:

Keine Änderungen.

Timeless:

Keine Änderungen.

Brawl:

Keine Änderungen.

Gültig ab: 31. März 2025

Datum der nächsten Ankündigung: 30. Juni 2025

Schau dir die nach Format sortierte Liste aller gebannten und eingeschränkten Karten an.

Hallo zusammen!

Ich heiße Carmen Klomparens und bin Senior Game Designer im Team für Play Design von Magic. Willkommen zur ersten Ankündigung gebannter und eingeschränkter Karten des Jahres 2025! Beim letzten Update der Liste der gebannten und eingeschränkten Karten ist es zu erheblichen Änderungen an den Grundpfeilern nicht-rotierender Magic-Formate gekommen und dieses Update ist der nächste Schritt, um sicherzustellen, dass diese Formate weiterhin Spaß machen. Angesichts einer Runde von Regional Championships im Modern-Format, bedeutender Veränderungen im Legacy-Metagame und der Verschmälerung des Pauper-Metagames haben wir viel zu besprechen.

Wie immer werden wir morgen, am 1. April, um 10 Uhr PT (19 Uhr MEZ) auf twitch.tv/magic bei WeeklyMTG sein, um diese Änderungen zu besprechen.

Klicke unten, um zu unserer Besprechung eines bestimmten Formats zu springen.

Standard

Von Jadine Klomparens

Keine Änderungen.

Um Standard ist es bestens bestellt und diese Ankündigung beinhaltet keine Änderungen an diesem Format. Unser Ansatz an Änderungen der gebannten und eingeschränkten Karten in Standard bleibt unverändert; wir haben die feste Absicht, zwischen Rotationen das Format möglichst nicht anzurühren und Karten nur zu bannen, falls sie sich als wirklich problematisch für den Zustand des Formats erweisen. Einmal im Jahr, direkt vor der Rotation, ziehen wir differenziertere Änderungen in Betracht, um das Format für die Dauer des nächsten Rotationszyklus so unterhaltsam und dynamisch zu gestalten. Diesen einmal jährlich eintretenden Augenblick haben wir noch nicht erreicht und sowohl Tarkir: Drachensturm als auch Magic: The Gathering – FINAL FANTASY haben noch die Gelegenheit, Standard ihren Stempel aufzudrücken, bevor das Format mit dem Erscheinen von Am Rande der Ewigkeiten rotiert.

Standard stand bei Pro Tour Ätherdrift im Mittelpunkt, bei der ein breites und vielfältiges Metagame zur Schau gestellt wurde. Die großen drei Decks haben sich als Gruul Mäuse, Esper Pixie und Domain Overlords herausgestellt, welche die beliebtesten Strategien waren. Trotz dieser klar definierten Platzhirsche des Metagames, haben diese Decks zusammen nur etwa die Hälfte des Feldes ausgemacht, wobei sich die andere Hälfte aus allerlei Decks zusammensetzte. Man kann in Standard gerade mit fast jedem nur erdenklichen Deck Erfolg haben, was uns wirklich sehr gefällt. Domain Overlords hat zwar die Pro Tour gewonnen und das ganze Wochenende lang dominant ausgesehen, aber seitdem ist die Siegquote des Decks langsam gesunken, sowie sich das Metagame anpasste.

Einer der aufregendsten Aspekte des Standard-Formats ist, dass es sich zwischen Set-Releases erheblich ändert und ständig weiterentwickelt. Die Synergie-Decks, die darauf beruhen, die eigenen Karten mit der Fürsorglichen Pixie und/oder Diese Stadt ist zu klein wieder auf die Hand zu bringen, sind inzwischen ein wohlbekannter Grundpfeiler von Standard. Sie sind aber erst seit etwa einem Monat nach dem Erscheinen von Magic: The Gathering: Grundstein beliebt – obwohl die Karten für das Deck bereits seit dem Erscheinen von Duskmourn: Haus des Schreckens im Format verfügbar waren.

Angesichts von Tarkir: Drachensturm und Magic: The Gathering – FINAL FANTASY, die sich bereits am Horizont abzeichnen, sind wir gespannt darauf, wie die Reise dieses Standard-Formats weitergeht. Ich freue mich schon darauf, zu erfahren, was Spielende mit diesen Karten anstellen und welche neuen Decks und Strategien sich bewähren.

Pioneer

Von Arya Karamchandani

Keine Änderungen.

Wir haben Pioneer seit unserer letzten Ankündigung gebannter und eingeschränkter Karten genau im Auge behalten und sind zufrieden mit der Deckvielfalt und dem Anteil verschiedener Makro-Archetypen des Formats.

In den letzten Monaten gab es eine zufriedenstellende Menge an Veränderungen im Pioneer-Metagame und Karten aus dem letzten Jahr wirken sich weiterhin auf mehrere Archetypen aus. Glutherz-Herausforderin , Mannigfaltige Maus und Herzfeuer-Held sind zentrale Bestandteile aggressiver Decks, genau wie in den Maus-Decks in Standard. Angst, etwas zu verpassen, und Unheiliger Anbau // Ritualkammer wurden in Rakdos Midrange Decks aufgenommen und haben die Art und Weise, wie sich diese Decks spielen, verändert und es ihnen ermöglicht, die Partie schneller zu Ende zu bringen. Ygra die Allesverschlingende und Sammlertalent haben eine komboorientierte Version von Jund Sacrifice ermöglicht, sodass Spielende weiterhin ein starkes Kreaturen-Kombodeck spielen können, nachdem Amalia gebannt wurde. Der Herrscher-Zyklus aus Duskmourn: Haus des Schreckens hat den auf Rätselhafte Inkarnation basierenden Archetyp vollkommen neu definiert, sodass er im Format nun das Deck der Wahl ist, um später im Spiel alle zu übertrumpfen. Wir konnten auch einige kleine Veränderungen an Decks beobachten, wie zum Beispiel dass Karten wie Künstlertalent in Izzet Phoenix und Flaggschiff der Tapferkeit in Greasefang die Konstanz und Stärke bestehender Decks etwas verbesserten.

Trotz dieser Veränderungen blieb das Pioneer-Metagame gut ausbalanciert. Verschiedene Spielstile sind verfügbar und kein Deck oder Archetyp weist eine problematische Sieg- oder Spielquote auf. Das Metagame entwickelt sich auch weiterhin und neue Decks wie Dimir Bounce können sich im Format behaupten. Wir behalten die Entwicklung des Metagames weiter im Blick, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind wir mit dem Zustand von Pioneer zufrieden und nehmen daher keine Änderungen am Format vor.

Modern

Von Carmen Klomparens

Bresche in der Unterwelt ist gebannt.

Wie eingangs schon erwähnt, hat das Update der Liste der in Modern gebannten Karten vom Dezember einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dem Format neues Leben einzuhauchen. Wir konnten beobachten, wie Opalmox , Zenit der Grünen Sonne und Treuloses Plündern in zahlreichen Decks in Erscheinung traten, was vom Team hier bei Wizards nicht mit einheitlicher Zufriedenheit zur Kenntnis genommen wurde. Zenit der Grünen Sonne in Yawgmoth und Amulet Titan Decks hatten wir erwartet und hat uns erfreut. Treuloses Plündern als Katalysator neuen Lebens für friedhofszentrierte Decks wie Hollow One ist ebenfalls großartig. Allerdings hat das Duo aus Opalmox und Bresche in der Unterwelt zu einem explosiven und robusten Kombodeck geführt, das wir als problematisch erachten.

4 Emry, Lurker of the Loch 1 Haywire Mite 4 Tamiyo, Inquisitive Student 1 Jace, Wielder of Mysteries 1 Lightning Bolt 3 Grinding Station 1 Aether Spellbomb 1 Pithing Needle 4 Mishra's Bauble 1 Grapeshot 2 Preordain 4 Mox Opal 1 Swan Song 3 Mox Amber 4 Underworld Breach 1 Soul-Guide Lantern 1 Sink into Stupor 4 Malevolent Rumble 1 Island 1 Steam Vents 1 Stomping Ground 1 Breeding Pool 4 Misty Rainforest 3 Urza's Saga 4 Scalding Tarn 1 Otawara, Soaring City 1 Thundering Falls 1 Hedge Maze 1 Shifting Woodland 1 Lightning Bolt 1 Mountain 2 Nature's Claim 1 Swan Song 1 Unholy Heat 1 Boseiju, Who Endures 2 Flame of Anor 1 Brainsurge 1 Strix Serenade 4 Consign to Memory

Zur Einordnung: In den letzten Monaten wurde intensiv mit verschiedenen Arten und Weisen experimentiert, die neu verfügbaren Karten in das Format zu integrieren, aber im Laufe der Zeit hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass das Temur-Schleifstation-Kombodeck einfach das Stärkste ist, was man in Modern tun kann. Das Deck beruht auf der Kombination aus Bresche in der Unterwelt und Schleifstation , zusammen mit einem Artefakt für null Mana, um in Schritten von drei Karten seine gesamte Bibliothek zu millen, bevor es mit Karten wie Thassas Orakel oder Traubenkartusche gewinnt. Dank seiner Fähigkeit, verschiedene Bedrohungen zu präsentieren, kann das Deck gut um Interaktion mit dem Friedhof und Artefakten herumspielen, sodass es selbst nach dem Sideboarden kaum in Schach gehalten werden kann. Diese Resilienz gepaart mit seiner Explosivität – es kann bereits im ersten Zug gewinnen – ist Grund genug für uns, die Bresche in der Unterwelt zu schließen.

Angesichts des enormen Drucks, unter dem das Format wegen der Bresche in der Unterwelt stand, gehen wir davon aus, dass es sich durch ihren Abtritt erheblich verändern wird, gerade was Sideboards angeht. Zuletzt haben die Spielenden mehr als die Hälfte ihrer Sideboards dem Versuch gewidmet, gegen die Kombo vorzugehen, aber wir sind optimistisch, dass das Format sich nun ein wenig öffnen und mehr Raum für eine breitere Auswahl an Strategien bieten kann. Abgesehen von Temur Grinding Breach sieht Modern gut aus.

Zahlreiche verschiedene Decks tummeln sich im Format, wobei insbesondere Orzhov Blink sich in den letzten Wochen einen Namen gemacht hat. Ätherdrift hatte erhebliche Auswirkungen auf das Format, da Ketramose, der Neue Morgen, in die bereits erwähnten Blink-Decks aufgenommen wurde, während die Mako-Marodeurin in Hollow One Decks und Vorräte auffüllen in blauen Decks, die auf längere Partien ausgelegt sind, in Erscheinung getreten sind.

Wir werden die Decks im Auge behalten, die sich auch trotz der Dominanz von Temur Grinding Breach behaupten konnten: Boros Energy und Dimir Oculus Decks sowie Eldrazi-Varianten, Amulet Titan und das Orzhov Blink Deck. Besonderer Fokus liegt dabei auf Rot-Weiß Energy-Varianten, um zu beobachten, ob in der bevorstehenden Regional Championship Qualifier-Saison effektive Gegenmaßnahmen gefunden werden. Wir freuen uns darauf, zu sehen, was die Spielenden sich einfallen lassen.

Legacy

Von Carmen Klomparens

Troll von Khazad-dûm ist gebannt.

ist gebannt. Sporende Pilzbrut ist gebannt.

Von den Zahlen her erweckt das heutige Legacy-Format eigentlich den Anschein, gut ausbalanciert zu sein. Das beliebteste Deck, Dimir Reanimator, nimmt nicht zu viel Raum ein und die nächsthäufigsten Decks sind ebenfalls in angemessenen Anzahlen vertreten. Das Problem besteht weniger in der Deckvielfalt, sondern vielmehr darin, dass die langsameren Makro-Archetypen wie Midrange und Kontrolle im Format nicht mehr mithalten können, da die grundlegenden Faktoren des Formats dazu geführt haben, dass Partien extrem verkürzt sind. Darüber hinaus haben sich die Einstellung der Spielenden zum Format und die Teilnahmezahlen verschlechtert. Es ist für uns offensichtlich, dass die Leute, die gerne Legacy spielen, das aktuelle Legacy-Format nicht gerne spielen, daher ergreifen wir einige Maßnahmen, die das Format verbessern sollen.

1 Archon of Cruelty 1 Atraxa, Grand Unifier 3 Brazen Borrower 2 Murktide Regent 4 Troll of Khazad-dûm 4 Animate Dead 4 Brainstorm 3 Daze 4 Entomb 4 Force of Will 1 Sink into Stupor 1 Island 1 Misty Rainforest 4 Polluted Delta 1 Scalding Tarn 1 Swamp 1 Undercity Sewers 4 Underground Sea 4 Ponder 4 Wasteland 4 Reanimate 4 Thoughtseize 2 Barrowgoyf 2 Consign to Memory 1 Dauthi Voidwalker 1 Engineered Explosives 2 Fatal Push 1 Flusterstorm 2 Force of Negation 2 Ghost Vacuum 1 Sheoldred's Edict 1 The Filigree Sylex

Troll von Khazad-dûm ist seit fast zwei Jahren ein fester Bestandteil von Legacy, da irgendeine Form von Dimir Reanimator etwa seit dem Erscheinen von Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde™ das stärkste Deck im Format war. Er hat einen ganz und gar einzigartigen Effekt auf den Deckbau, indem er es Spielenden ermöglicht, zahlreiche Karten wie Reanimation und Belebung der Toten in ihre Decks aufzunehmen, ohne jede Menge große Kreaturen spielen zu müssen, die sonst Gefahr laufen würden, als nutzlose Karten auf der Hand zu versauern, bzw. ohne viele Karten zu spielen, mit denen sie große Kreaturen abwerfen und in ihren Friedhof befördern können. Diese Umgehung der Opportunitätskosten hat dazu geführt, dass Reanimator seit annähernd zwei Jahren hervorragend in einer fairen Partie mithalten kann, während es stets droht, in eine äußerst unfaire Partie umzuschwenken. Wir sind der Auffassung, dass die Reanimator-Strategie ein zentrales Element ist, das Legacy einzigartig macht und mit dem man im Format Spaß haben kann. Es ist nun offensichtlich, dass das Deck für mehr Spaß und weniger Frust sorgt, wenn es ein Synergie-Deck ist, das mit mehr Einschränkungen verbunden ist und nicht mit Leichtigkeit zwischen einer Art Tempo-Deck und einem Kombodeck hin- und herschalten kann. Aus diesem Grund ist der Troll von Khazad-dûm gebannt.

Am anderen Ende der Temposkala des Formats sind Eldrazi-Decks und andere auf farblosen Karten basierende Strategien weit verbreitet, seit sie im letzten Sommer durch Modern Horizons 3 verstärkt wurden. Allgemein stellen diese Decks ein Problem dar, weil sie die Grundregeln des Formats völlig umgehen, sodass es extrem schwierig ist, mit ihnen zu interagieren. Im letzten Dezember setzte die stärkste Version dieser Strategie die Verzwickte Brosche als Maßnahme gegen günstige Interaktion ein, um schnell eine Kombo durchzudrücken, aber jetzt haben sich die farblosen Strategien so aufgestellt, dass sie in einer längeren Partie unschlagbar sind, was vor allem auf eine Karte zurückzuführen ist.

4 Chalice of the Void 2 Grim Monolith 4 Lotus Petal 2 The One Ring 3 Devourer of Destiny 4 Glaring Fleshraker 4 Sowing Mycospawn 4 Thought-Knot Seer 2 Wastescape Battlemage 4 Kozilek's Command 2 Once Upon a Time 4 Ancient Tomb 1 Blast Zone 4 Cavern of Souls 1 City of Traitors 4 Eldrazi Temple 3 Eye of Ugin 1 Gaea's Cradle 1 Forest 3 Wasteland 1 Wastes 2 Yavimaya, Cradle of Growth 3 Dismember 4 Disruptor Flute 4 Faerie Macabre 1 Mindbreak Trap 1 Null Rod 2 Wastescape Battlemage

Sporende Pilzbrut leistet im farblosen Eldrazi-Deck ganze Arbeit; sie kann Karten für die späte Spielphase wie Das Auge von Ugin und auch einige interaktive Länder wie Sprengzone oder Karakas ins Spiel bringen, aber häufiger holt sie Exemplare der Einöde und verschärft somit ihren eigenen Effekt, der ein Land ins Exil schickt, noch weiter. Insbesondere kann der Effekt, der ein Land ins Exil schickt, Standardländer als Ziel haben, die eigentlich vor anderen Effekten im Format, die mit Ländern interagieren, sicher sein sollen, wie die Einöde oder Blutmond . Die Sporende Pilzbrut interagiert so effektiv mit Ländern, oft sogar mit zwei Ländern auf einmal und auch mit Standardländern, dass sie erheblichen Druck auf das Format ausübt und dazu führt, dass Partien in den ersten paar Zügen entschieden werden, was der grundlegenden Magic-Spielerfahrung nicht zuträglich ist. Wegen dieser formatspezifischen Überlegungen und der Verletzung von Grundprinzipien des Formats ist die Sporende Pilzbrut gebannt.

In den kommenden Wochen werden wir die Spiel- und Siegquoten der verschiedenen All-in-Kombodecks und Decks mit schnellem Mana im Auge behalten, die in Legacy in letzter Zeit populär geworden sind. Blood Moon Stompy und Oops! All Spells sind gute Beispiele für Decks, deren Anteil am Metagame in den letzten Monaten, aufgrund der modalen doppelseitigen Länderkarten aus Modern Horizons 3 zugenommen hat. Die Spielquote beider Decks liegt jedoch aktuell noch innerhalb der Spanne, die bislang als annehmbar galt. Idealerweise führen die obigen Änderungen dazu, dass Spielende mehr Freiraum haben, um im Laufe der Zeit Gegenmaßnahmen gegen diese Decks zu entwickeln.

Vintage

Von Eric Engelhard

Keine Änderungen.

In dieser Ankündigung nehmen wir keine Änderungen an Vintage vor, aber wir haben uns intensiv über eine konkrete Karte und ihre Rolle in Vintage ausgetauscht. Diese Karte ist Lurrus aus der Traumhöhle .

Im letzten August haben wir Urzas Sage aus verschiedenen Gründen eingeschränkt. Einer war davon war, dass wir uns erhofften, Lurrus würde im Format weniger Raum einnehmen, da wir durch die Einschränkung Decks schwächten, die sich auf eine Auswahl günstiger Artefakte verließen. Zwar sind Lurrus Saga Decks so gut wie verschwunden und die Vielfalt der Lurrus-Decks hat zugenommen, aber der Anteil am Metagame der Karte Lurrus aus der Traumhöhle hat sich im Laufe der Zeit erhöht.

Lurrus war neun Monate lang von in den Jahren 2020–2021 schon einmal gebannt, als noch die ursprünglichen Regeln für Gefährten galten. Dies war das erste Mal seit Jahrzehnten, dass eine Karte aufgrund ihrer Spielstärke in Vintage gebannt wurde, aber wir hielten diesen Schritt damals für notwendig. Als die Regeln für Gefährten angepasst wurden, haben wir entschieden, dass Lurrus in Vintage nicht mehr gebannt ist, um dem Versprechen von Vintage nachzukommen, dass so viele Karten wie möglich legal sind. Damals betitelten wir dies als Experiment, das wir bei Bedarf auch rückgängig machen wurden.

Nun haben wir darüber diskutiert, ob dies immer noch der Fall ist. Die kurze Antwort ist ja – falls Lurrus im Metagame für zu erhebliche Probleme sorgt, werden wir sie bannen. Im Augenblick sind wir aber noch weit von dieser Grenze entfernt. Diese Grenze ist natürlich fließend, aber dafür müsste das Metagame sehr viel statischer und nur um wenige Lurrus-Varianten konzentriert sein oder Lurrus’ Anteil am Metagame müsste noch höher sein.

Es gibt Karten, die in Vintage gebannt sind – Geschicklichkeitskarten, Karten, die Unterspiele erzeugen, Sticker- und Attraction-Karten und so weiter. Diese Karten sind in allen Formaten aus turnierlogistischen Gründen gebannt. Zwar ist die Gefährte-Mechanik kein (großes) logistisches Problem, allerdings interagiert sie auf einzigartige Weise mit Vintage und der Liste der eingeschränkten Karten. Aus diesem Grund ist es denkbar, dass eine Karte mit der Gefährte-Mechanik in Vintage gebannt wird. Wir werden das Format nicht stagnieren lassen, nur um die Reinheit einer „Regel“ zu bewahren, für die es bereits Ausnahmen gibt.

Daher werden wir Lurrus weiter im Auge behalten, sowohl was Turniere als auch die Einstellung der Spielenden angeht. Insgesamt ist es um den Zustand des Vintage-Metagames gut bestellt. Aktuelle Ergebnisse lassen nicht darauf schließen, dass Lurrus der allgemeinen Deckvielfalt und Innovationen abträglich ist.

Pauper

Sonnenbadende Brutschuppe ist gebannt.

ist gebannt. Wiedergeburt in Kuldotha ist gebannt.

ist gebannt. Tödlicher Disput ist gebannt.

Prophetisches Prisma ist nicht mehr gebannt.

ist nicht mehr gebannt. Flut ist nicht mehr gebannt.

In Pauper sind Sonnenbadende Brutschuppe , Tödlicher Disput und Wiedergeburt in Kuldotha gebannt und Flut und Prophetisches Prisma nicht mehr gebannt. Die Entscheidung, diese Karten zu bannen, zielt darauf ab, das Brutschuppen-Kombodeck aus dem Format zu entfernen, die Synergien rund um das Opfern von Urquell des Wundsekrets zu schwächen, indem der allgegenwärtige Tödliche Disput entfernt wird, und Monorot etwas Schlagkraft und Explosivität zu nehmen.

Weitere Details dazu erfährst du im Artikel des Pauper-Formatgremiums zu diesen Änderungen.

Jede der folgenden Stellungnahmen zu nur in MTG Arena verfügbaren Formaten stammt von Dave Finseth.

Alchemy

Keine Änderungen.

In diesem Format kommt Balanceanpassungen eine wichtige Rolle zu, während wir Karten mit häufigeren Änderungen in eine ausbalancierte Form bringen. Unsere letzte Runde an Balanceanpassungen war offenbar sehr erfolgreich darin, die Decks, die auf dem Dazuerhalten von Lebenspunkten und der Bestehlen-Mechanik beruhen, wieder innerhalb die annehmbaren Grenzen des Formats zu bringen. Goldenen Begleiter spielt im Lebenspunkte-Deck nun eher eine unterstützende Rolle und Ungestümer Beutehehler belohnt dich nicht mehr so sehr dafür, die Karten der Konkurrenz zu wirken, wie früher. Selesnija-Hasen ist immer noch eine starke Wahl, trotz der nun höheren Manakosten von Buxton, ausgezeichneter Gastgeber .

Neue Karten aus Alchemy: Ätherdrift wirken sich ebenfalls auf das Format aus. Naktamun in neuem Glanz hat sich als starke Waffe für Decks voller günstiger Kreaturen herausgestellt, während Streckenposten-Ausbilder und Kunstvolle Imitationen das Metagame um den neuen und aufsehenerregenden Simic-Überstrapazieren-Archetyp erweitert haben. Wir beobachten das Grixis-Chorus-Deck, das eine beeindruckende Siegquote an den Tag legt, seit wir Balanceanpassungen an der Hymne an die Zeitalter und dem Derben Seemannslied vorgenommen haben und wir behalten uns weitere Anpassungen vor.

Wir gehen davon aus, dass wir weiterhin Balanceanpassungen nutzen werden, damit das Metagame frisch und ausbalanciert bleibt. Die nächste Ankündigung zu diesem Format ist für das Release von Alchemy: Tarkir geplant. Uns gefällt, wie vielfältig und umkämpft Alchemy aktuell ist, und sind daher der Überzeugung, dass dies der perfekte Zeitpunkt ist, um im kommenden Mai ein Arena Championship Qualifier Wochenende in diesem Format auszurichten.

Explorer

Keine Änderungen.

Seit dem Erscheinen von Pioneer Masters sind die Unterschiede zwischen Explorer und Pioneer verschwindend gering. Wir halten weiterhin im kompetitiven Pioneer-Metagame nach Karten Ausschau, die in MTG Arena nicht verfügbar sind. Von den 411 verschiedenen kompetitiven Magic Online Decklisten, die im März gespielt wurde, fehlen in Arena nur die folgenden Karten:

Kartenname Summe der Vorkommnisse in allen Decks Kazuuls Mauteintreiber 24 Verzerrendes Geheul 6 Kampf auf der Brücke 4 Tritonier-Küstenschleicher 4 Nissas Niederlage 3 Sich ausbreitendes Ödland 2 Rösten 2

Wir denken aktuell über neue Möglichkeiten nach, kompetitive Pioneer-Karten wie diese in MTG Arena verfügbar zu machen.

Historic

Keine Änderungen.

Historic ist immer noch unser vielfältigstes Format in MTG Arena, da kein Deck mehr als fünf Prozent der gesamten Spielquote für sich beansprucht. Das Format hat sich seit unserer letzten Ankündigung kaum verändert. Nennenswert ist vor allem der Aufstieg eines starken Boros-Verzauberungs-Decks mit vielen Karten aus Duskmourn: Haus des Schreckens wie Behütet von Gespenstern und Rettung des Splittermagiers . Dieses Deck konkurriert nun mit anderen mächtigen Archetypen wie Energy Aggro, Izzet-Zauberer, fünffarbige Omniscience und einfarbigen Decks wie Elfen und Goblins.

Wir beobachten auch weiterhin die Stärke und Geschwindigkeit des Energy Aggro Decks. Wir haben bereits Balanceanpassungen an ein paar Karten vorgenommen und werden dies auch erneut tun, falls das Deck einen zu großen Anteil des Formats für sich einnimmt.

Timeless

Keine Änderungen.

Die bedeutendste Neuerung in Timeless war der Chrommox, der Manabeschleunigung im Gegenzug für eine Karte auf deiner Hand bietet. Die Karte wurde direkt nach ihrem Erscheinen in Ätherdrift viel gespielt, ist seitdem aber auf dem absteigenden Ast, da nicht alle Decks aus diesem Effekt ausreichend Kapital schlagen können.

Chrommox und Gleißglas-Mechakoloss haben dazu beigetragen, dass ein auf dem Gebärritual basierendes Deck zu den am besten abschneidenden Optionen des Formats wurde. Erste Daten deuten darauf hin, dass dieser Archetyp mit Show and Tell, Charbelcher und Energy Aggro mithalten kann. Wir sind gespannt, ob das Deck diese Leistung aufrechterhalten kann, sowie Gegenmaßnahmen im stärksten Format in MTG Arena ergriffen werden.

Brawl

Keine Änderungen.

Brawl wächst auch weiterhin in MTG Arena, da immer mehr Spielende das einzigartige 100-Karten-Highlander-Format für sich entdecken. Mit jedem neuen Alchemy-Release zieht eine gesunde Menge neuer Commander in das Format ein und bieten Spielenden weitere Optionen beim Deckbau. Aktuell haben beide Spielende in 85 % der Brawl-Partien eine Gewinnwahrscheinlichkeit von etwa 50 % basierend auf ihrem Commander. Wir behalten das Matchmaking weiterhin im Auge und passen es mit jedem Release an, damit ähnlich starke Decks und Commander gegeneinander gepaart werden und so unterhaltsame und spannende Magic-Partien zustande kommen.

