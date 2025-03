Wizards of the Coast

Tarkir: Drachensturm ist unsere triumphale Rückkehr auf die Welt der Drachen, Khane und auf Drachen reitenden Khane. Dieses spannende neue Set erscheint am 11. April und hat für alle Magic-Fans etwas zu bieten. Ganz gleich, ob du in Turnieren kampferprobt bist oder Casual Commander vorziehst, kannst du dir mit Tarkir: Drachensturm einen Klan aussuchen und deinen Kampfgeist auf die Probe stellen.

Wir stellen Tarkir: Drachensturm auf allen Ebenen des Magic-Spielens in den Mittelpunkt, von deinem Store bis hin zu Magic Spotlight: Drachen. Es ist eine aufregende Zeit für Magic-Spielende (besonders falls du Drachen magst), also mach dich bereit, den Sturm zu zügeln.

Tarkir: Drachensturm erscheint am 11. April 2025 und ist ab sofort vorbestellbar! Du kannst die vielen tollen Produkte des Sets jetzt bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.

Stürme zu Tarkir: Drachensturm Prerelease-Events

(4.–10. April)

Möchtest du zu den Ersten zählen, die mit all den neuen Drache-Karten aus Tarkir. Drachensturm spielen können? Dann nimm an den Prerelease-Events deines Stores teil! Diese werden oft als Sealed-Events veranstaltet und bieten dir die Gelegenheit, das brandneue Set vor seinem offiziellen Tabletop-Release zu erleben.

Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Abzan) Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Jeskai) Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Sultai)

Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Mardu) Tarkir: Drachensturm

Prerelease-Pack (Temur)

Wenn du dich für eines dieser Events anmeldest, erhältst du ein Prerelease-Pack, das Folgendes enthält:

5 Tarkir: Drachensturm Play-Booster 1 Tarkir: Drachensturm Prerelease-Booster mit Klan-Thema Enthält 14 Magic: The Gathering Karten Jeder Booster enthält 1 von 9 seltenen (66,7 %) oder sagenhaft seltenen (33,3 %) Karten, die mit dem Klan des Prerelease-Packs verbunden sind.

1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte mit Datumsstempel Diese Karte hängt nicht vom Klan des Prerelease-Packs ab.

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler (passend zum Klan des Prerelease-Packs)

Jedes Prerelease-Pack ist thematisch an einem der fünf Klane von Tarkir ausgerichtet, sodass du das Event als Teil deines Lieblingsklans erleben kannst. Falls du nicht sicher bist, wem du Treue schwören solltest, hat der Magic Story Podcast einen Überblick über Tarkir und seine Klane für dich bereit, der dich auf dein Prerelease vorbereiten kann.

0426_MTGTDM_PromoBaB: Qarsi Revenant

Beim Prerelease kannst du auch besondere Tarkir: Drachensturm Promokarten einheimsen! Spielende, die ein Tarkir: Drachensturm Play-Booster-Display oder Sammler-Booster-Display in ihrem Store kaufen, erhalten ein Exemplar der „Buy-a-Box“-Promokarte Qarsi-Wiedergänger, solange der Vorrat reicht.

Und es wäre nicht Tarkir ohne Ugin. Nutze sein Geisterfeuer mit dieser Promokarte Drachenauge-Ödnis und großflächiger Illustration, die du beim Kauf ausgewählter Tarkir: Drachensturm Produkte erhältst, solange der Vorrat reicht. Diese Promotion ist nur in WPN-Stores verfügbar, die ein Magic Academy Event nach dem Erscheinen von Magic: The Gathering Grundstein angemeldet haben. Wende dich an deinen Store, um zu erfragen, ob er diese Promokarte anbietet.

Als zusätzlichen Bonus für unsere routiniertesten Prerelease-Teilnehmenden erhalten Spielende, die sich für zwei oder mehr Tarkir: Drachensturm Prerelease-Events einen AR-verstärkten Anstecker von Pinfinity, solange der Vorrat reicht! So erhältst du alle Schätze eines Prereleases und einen besonderen Anstecker, eine Win-Win-Situation.

Wende dich an deinen Store, um dessen Prerelease-Turnierplan zu erfragen!

Magic Academy kehrt mit einer brandneuen Promokarte zurück

(11. April bis 5. Juni)

Die Magic Academy Seite ist der beste Ausgangspunkt, um das beste Sammelkartenspiel der Welt zu erlernen, und du kannst es in deinem Store selbst erleben. Teilnehmende Stores veranstalten diese Events im Rahmen jedes großen Magic-Releases, und Tarkir: Drachensturm setzt diese Tradition fort.

Magic Academy Events gibt es in zwei Varianten, die dir jeweils einen anderen Aspekt des Spiels näherbringen. Bei Learn to Play Events erlernst du die Feinheiten des Spielgeschehens, während du beim Deck Building Events lernst, wie du dein eigenes Deck erstellen kannst. Und all das Seite an Seite mit anderen Magic-Spielenden. Klingt doch super, oder?

Als besonderes Andenken an die ersten Schritte auf ihrer Magic-Reise erhalten Teilnehmende, die ein beliebiges Einstiegsprodukt bei Magic Academy Events erwerben, ein Exemplar der Promokarte Dragon’s Hoard als traditionelle Foilkarte mit Retro-Kartenrand, solange der Vorrat reicht. Durch diese Karte lernst du eine der wichtigsten Grundregeln von Magic: Drachen sind fantastisch.

Weitere Informationen zu Magic Academy Events erhältst du bei deinem Store. Zu den Einführungsprodukten gehören Einsteigerpakete, die Grundstein-Einsteigerbox oder -Einsteigersammlung sowie sechs oder mehr Play-Booster aus einem Set.

Stelle dein Können bei Standard Showdown Events unter Beweis

(11. April bis 5. Juni)

Du glaubst, du hast das Zeug dazu, die Konkurrenz in deinem Store auszustechen? Standard Showdown Events sind eine großartige Gelegenheit, neue Standard-Decks gegen andere Magic-Spielende auszuprobieren. Sie sind etwas kompetitiver als Prerelease-Events, aber immer noch locker genug für Neulinge.

Als letzte Karte der Standard Showdown Cowboy Bebop Promotion gibt es für den ersten Platz jedes Standard Showdown Events ein Exemplar der Promokarte Snakeskin Veil als traditionelle Foilkarte, solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen zu Standard Showdown Events erhältst du bei deinem Store!

Werde Champion der Drachen bei Store Championships

(3. Mai bis 1. Juni)

Auf Tarkir setzen sich nur die Stärksten durch, und auch du kannst bei der Store Championship deines Stores nach Ruhm und Ehre trachten! Tritt gegen die Besten deiner lokalen Szene an und erspiele dir besondere Promokarten. Du bist neugierig, was dich erwartet? Riskiere einen Blick!

Teilnehmende an der Store Championship werden freudig grinsen, wenn Sie ihr Exemplar der Promokarte Gleeful Demolition als Nicht-Foilkarte mit einer Illustration von Vincent Proce erhalten.

Spielende, die die Top 8 ihrer Store Championship erreichen, werden mit einem Exemplar der Promokarte Charming Scoundrel als traditionelle Foilkarte mit einer Illustration von Fariba Khamseh belohnt.

Und zu guter Letzt erhalten Spielende, deren Können eines königlichen Titels würdig ist, für den ersten Platz bei einer Store Championship ein Exemplar von Goddric, Cloaked Reveler, als traditionelle Foilkarte ohne Text, deren Illustration von Irvin Rodriguez sich über die gesamte Karte erstreckt.

Als zusätzlichen Bonus erhalten WPN Premium-Stores außerdem Nicht-Foil-Versionen der Promokarten Charming Scoundrel und Goddric, Cloaked Reveler, auf die jeweils der Name des Stores gedruckt ist! Beweise mit diesen extra tollen Preisen, dass du zu den Besten deines Stores zählst.

Store Championships für Tarkir: Drachensturm beginnen am 3. Mai, wobei die Formate und genauen Termine je nach Store variieren. Wende dich an deinen Store, um mehr zu erfahren!

Tarkir: Drachensturm Commander-Party

(18.–24. April und 16.–22. Mai)

Du suchst nach einem Ort, dein Tarkir: Drachensturm Commander-Deck zu spielen oder ein neues Deck mit einer der Legenden des Sets ausprobieren? Bei Tarkir: Drachensturm Commander-Party-Events kannst du den Spaß von Casual Commander mit besonderen, thematisch an Tarkir ausgerichteten Regeln genießen.

Spielende, die sich den Drachenstürmen stellen und siegreich aus dieser Konfrontation hervorgehen, erhalten ein Exemplar der Teilnahme-Promokarte Dragonspeaker Shaman, solange der Vorrat reicht. WPN Premium-Stores erhalten traditionelle Foil-Versionen dieser Promokarte, während andere Stores Nicht-Foilkarten erhalten. Wende dich für weitere Informationen an deinen Store und mache dich bereit, dich den Stürmen von Tarkir zu stellen.

Schwinge dich auf zu CommandFest-Events auf der ganzen Welt

(April bis Mai 2025)

CommandFests sind zurück! Nach dem Erscheinen von Tarkir: Drachensturm gehen die ersten CommandFests des Jahres mit drei Events auf drei verschiedenen Kontinenten an den Start. Außerdem kannst du dir bei diesen Events ein Exemplar der Promokarte Reliquary Tower sichern, solange der Vorrat reicht. Alle Details findest du in diesem Artikel.

Wir werden in den kommenden Wochen weitere Events (und weitere Promokarten) ankündigen, also halte auf Magic.gg nach diesen Ankündigungen Ausschau!

18.–20. April 2025 in Orlando, Florida – präsentiert von CoolStuffInc

17.–18. Mai 2025 in Birmingham, England – präsentiert von Axion Now

24.–25. Mai 2025 in Shanghai, China – präsentiert von Kadou

Sichere dir Promokarten mit D&D-Thema bei Magic Presents: Frühlingsgedeihen

(25. April bis 25. Mai)

Wir stellen das „Dragons“ in Dungeons & Dragons bei den Promokarten mit D&D-Thema von Magic Presents: Frühlingsgedeihen in den Mittelpunkt. Teilnehmende Stores veranstalten thematische Boosterdraft-Events. Bei diesen Events können Booster aus der Geschichte von Magic zum Einsatz kommen, wende dich daher an deinen Store, um mehr zu erfahren.

Frühlingsgedeihen-Emblem

Der Unterschied? Du spielst deine Partien mit einem besonderen Rituale des Gedeihens Emblem. Das bedeutet mehr Kartenziehen, mehr Länder und mehr Magic! Teilnehmende erhalten eine von sieben Nicht-Foil-Promokarten, solange der Vorrat reicht. Diese sind Versionen der neuen Magic-Karten aus dem Secret Lair x Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves Drop, allesamt mit brandneuen Namen und Illustrationen! Weitere Informationen zu diesen Karten und zum Event findest du hier.

Liebe für alle bei Magic Presents: Pride

(27.–29. Juni)

Du möchtest den Pride-Monat mit der Community deines Stores feiern? Dann stelle doch ein neues Commander-Deck für Magic Presents: Pride zusammen! Vom 27.–29. Juni veranstalten teilnehmende WPN-Stores besondere Commander-Events mit Pride-Thema. Aber als besonderen Clou behandeln wir jeden zugelassenen Commander, als hätte er die Partner-Fähigkeit. Kombiniere deine beiden Lieblingsdecks oder baue ein völlig neues. Es ist Pride-Monat, also feiere ihn so, wie es dein Herz begehrt!

0001_MTGPRM_Pride: Chromatic Lantern

Teilnehmende erhalten ein Exemplar der Promokarte Chromatic Lantern als traditionelle Foilkarte mit einer Illustration von David Alvarez, die Niko Aris zur Schau stellt, solange der Vorrat reicht. Dieses Event wird in ausgewählten Regionen von teilnehmenden Stores veranstaltet, schau also für weitere Informationen in diesem Artikel nach und wende dich an deinen Store.

Erhebe dich in die Lüfte beim Magic Spotlight: Drachen

(11.–13. April)

Wir bringen die geflügelten Wunderwesen von Tarkir nach Denver, Colorado zum Magic Spotlight: Drachen mit, präsentiert von Star City Games! Magic Spotlight Events sind unsere größten offenen Turniere, bei denen du dich am Freitag anmelden und am Sonntag für die Pro Tour qualifizieren kannst. Die Top 8 des Haupt-Events erhalten Einladungen zur Pro Tour bei der MagicCon: Las Vegas 2025, und die Bestplatzierten erhalten einen Anteil am Preispool im Wert von 50.000 USD. Neben dem Haupt-Event wird es auch Side-Events geben, und Händler und Magic-Kunstschaffende sind vor Ort, um am Spaß teilzuhaben.

Das Format der Wahl bei diesem schuppigen Showdown ist Tarkir: Drachensturm Limited. Teilnehmende erhalten ein Exemplar der Promokarte Sword of Forge and Frontier als Nicht-Foilkarte mit einer Illustration von Sam Guay! Als zusätzliche Belohnung erhalten die Top 128 des Events ein Exemplar dieser Promokarte als traditionelle Foilkarte.

Für den ersten Platz beim Haupt-Event gibt es neben dem entsprechenden Anteil an Preispools noch einen ganz besonderen Preis: einen echten Drachenhort an Tarkir: Drachensturm Sammler-Boostern! Für alle, die dies lesen und keine Drachen sind: Das bedeutet eine Packung voller Sammler-Booster-Displays beziehungsweise 288 Tarkir: Drachensturm Sammler-Booster. Hast du das Zeug dazu, zu gewinnen? Melde dich noch heute an und mach dich bereit für Limited-Partien mit hohem Einsatz.

Nimm am nicht ganz so geheimen Magic Spotlight: Secret Lair teil

(30. Mai bis 1. Juni)

Die Spotlight-Reihe geht mit dem Event Magic Spotlight: Secret Lair vom 30. Mai bis zum 1. Juni in Indianapolis, Indiana, weiter. Mit einem Haupt-Event, bei dem ein Preispool von 50.000 USD und Einladungen zur Pro Tour Am Rande der Ewigkeiten für die Top 8 auf dem Spiel stehen, ist dies ein Showdown, den du dir auf keinen Fall entgehen lassen solltest.

Beim Magic Spotlight: Secret Lair steht Modern Constructed im Mittelpunkt. Teilnehmende erhalten ein Exemplar der Promokarte Garruk Wildspeaker mit einer Illustration von Merwan Chabane! Als zusätzliche Belohnung erhalten die Top 128 des Events ein Exemplar dieser Promokarte als traditionelle Foilkarte.

Und zu guter Letzt gibt es für die Person, die den ersten Platz beim Magic Spotlight: Secret Lair belegt, einen ganz besonderen Preis, der dem Namen Secret Lair alle Ehre macht: Sie berät das Secret Lair Team bei der Zusammenstellung eines zukünftigen Secret Lair Drops. Wir freuen uns sehr darauf, den Spielenden die Gelegenheit zu geben, gemeinsam mit Wizards of the Coast etwas ganz Besonderes zu erschaffen. Weitere Informationen zum Event und zur Anmeldung findest du auf der Website von Star City Games.

Stelle dein Können bei Regional Championship Qualifiern unter Beweis

(12. April bis 20. Juli)

Manchmal beginnt die Reise auf den Olymp der Magic-Welt in deinem Store. Regional Championship Qualifier Events, die in WPN-Stores oder bei größeren Conventions veranstaltet werden, sind ein großartiger erster Kontaktpunkt mit kompetitivem Magic. Weitere Informationen zu den Formaten und Veranstaltungsorten dieser Events findest du in diesem Artikel.

Alle RCQ-Teilnehmenden dieser Runde erhalten ein Exemplar der Nicht-Foil-Promokarte Prosperous Innkeeper mit einer Illustration von Brett Stenson, während die Bestplatzierten darüber hinaus ein Exemplar der Nicht-Foil-Promokarte Fauna Shaman mit einer Illustration von Nature Nurture einstreichen. Spielende, die sich für die Regional Championship qualifizieren, erhalten außerdem ein Exemplar der Promokarte Fauna Shaman als traditionelle Foilkarte. Diese Promokarten sind nur verfügbar, solange der Vorrat reicht, wende dich also für weitere Informationen an den Organisator deines Events.

Qualifiziere dich bei den Regional Championships für die Pro Tour

(19. April bis 1. Juni)

Spielende, die sich auf der nächsten Stufe beweisen möchten, können bei den Regional Championships den nächsten Schritt auf ihrem Weg machen, zur Magic-Legende zu werden. Die kommenden Regional Championships gewähren Einladungen zur Pro Tour Am Rande der Ewigkeiten. Weitere Informationen dazu, wo diese Events veranstaltet werden und welche Preise auf dem Spiel stehen, findest du in diesem Artikel.

In dieser Runde erhalten allen Teilnehmenden der Regional Championships ein Exemplar der Nicht-Foil-Promokarte Living End mit einer Illustration von Nathan Juervicius, während die Bestplatzierten Exemplare als Foilkarten erhalten. Jede Region erhält eine verschiedene Anzahl an Foil-Promokarten, also wende dich für weitere Informationen an den Organisator deiner Region.

Erspiele dir Preise, schließe Freundschaften und spiele mit Drachen!

Ganz gleich, welchen Spielstil du vorziehst, Tarkir: Drachensturm bietet verschiedenste Gelegenheiten, Spaß zu haben. Von Casual Drafts bis hin zu hochkompetitiven Partien, dank der zahlreichen Events hat es noch nie eine bessere Zeit gegeben, ein Magic-Fan zu sein.

Wende dich an deinen Store für weitere Informationen zu den dort bevorstehenden Events. In der Zwischenzeit kannst du Tarkir: Drachensturm bei deinem Store, bei Online-Händlern wie Amazon und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.