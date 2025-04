Datum der Ankündigung: 22. April 2025

Commander:

Ungegebene Geschenke ist nicht mehr gebannt

Einfluss der Sterne ist nicht mehr gebannt

Braids, die Kabbalistin, ist nicht mehr gebannt

Koalitionssieg ist nicht mehr gebannt

Panoptischer Spiegel ist nicht mehr gebannt

Gültig ab: 22. April 2025

Schau dir die nach Format sortierte Liste aller gebannten und eingeschränkten Karten an.

Hallo! Hier ist Gavin Verhey im Namen des Commander-Formatgremiums.

Wir haben seit der Ankündigung des Gremiums letztes Jahr immer wieder gesagt, dass wir eine Bewertung der Liste der im Format gebannten Karten vornehmen würden. Wir haben die Bewertung dieser Liste jetzt abgeschlossen, und heute heben wir für fünf Karten den Bann auf.

Alle, die Einstufungsgruppen verwenden, um ihre Decks zu definieren, sollten beachten, dass Karten, deren Bann aufgehoben wird, sofort auf die Liste der Spielentscheider verschoben werden. Und falls du dich für mehr über Einstufungsgruppen interessierst, kannst du dir in diesem Artikel das heutige Update dazu anschauen (inklusive einiger neuer Spielentscheider).

Beim Überprüfen der Liste der gebannten Karten und beim Aufheben von Bannen hatten wir das Gefühl, dass die Karten, deren Bann wir aufheben, einige oder alle dieser Kriterien erfüllen sollten:

Karten, mit denen schöne Erinnerungen verbunden sind Karten, die zu positiven Spielmustern, spaßigen Decks und/oder beeindruckenden Momenten beitragen können Karten, die keine unausgewogenen Partien oder negativen Spielerfahrungen erzeugen

Dies sind auch Karten, von denen wir glauben, dass sie auf dem Powerlevel von Einstufungsgruppe 3 und höher sicher wären, wo sich Spielentscheider normalerweise befinden. Wir wollten jedoch auch der Tatsache Rechnung tragen, dass das Konzept der Commander-Einstufungsgruppe und die Liste der Spielentscheider noch relativ neu sind und nicht alle diese Systeme nutzen. Wir wollen die Karten, deren Bann wir aufheben, mit Bedacht wählen.

Im Laufe des restlichen Jahres sind wir gespannt zu sehen, wie die Einführung von Einstufungsgruppen weitergeht und wie sich die Bann-Aufhebungen auf die Spiele der Spieler auswirken. Das wird uns im Hinblick auf zukünftige Bann-Aufhebungen viel sagen.

Wir möchten jede dieser fünf Bann-Aufhebungen erklären.

Ungegebene Geschenke

Dies ist eine beliebte Karte mit einer großartigen Geschichte. Viele da draußen haben Spaß daran gehabt, diese Karte in allen möglichen Formaten zu wirken. Wir freuen uns, sie in Commander zurückzubringen. Die bisherigen Bedenken bezogen sich auf das Wesen dieser Karte als mächtiger Tutor, den zeitintensiven Wirkvorgang und die Kombos, die diese Karte ermöglicht.

Wir haben dies innerhalb der Struktur der Einstufungsgruppen und einfach normaler Unterhaltungen vor Partien betrachtet. Falls dein Deck darauf ausgelegt ist, mit dieser Karte Endlos-Kombos zu spielen, sollten diese oft dazu beitragen zu klären, ob du in der richtigen Umgebung spielst. Andererseits ist eine faire Karte Ungegebene Geschenke im Hinblick auf die Politik und das Wechselspiel, die sie erzeugen kann, sehr unterhaltsam und ähnelt Fakt oder Fiktion.

Einfluss der Sterne

Eine Möglichkeit, für zehn Mana die Partie zurückzusetzen, ähnlich dem Weltbrand, dessen Bann in Commander wir bereits aufgehoben hatten, was wenig Aufsehen erregt hat; er wird auch nicht viel gespielt. Einige Spielende haben Spaß an diesem Effekt. Die Karte hat große Auswirkungen, ist aber nicht sonderlich mächtig. Es gibt eine ganze Menge andere Zaubersprüche, die acht oder mehr Mana kosten und wesentlich größere Auswirkungen haben als dieser. Wir vermuten, dass diese Karte nicht viel gespielt werden wird, aber diejenigen, die an solchen Karten Spaß haben, können jetzt eine weitere spielen.

Braids, die Kabbalistin

Diese Karte ist ein beliebter Charakter und lässt viele Spielende nostalgisch werden. Wenn diese Karte als eine deiner 99 oder später in der Partie gespielt wird, ist der Effekt vollkommen vertretbar und hat angemessene Auswirkungen auf die Partie.

Die frustrierendsten Braids-Partien sind diejenigen, in denen sie extrem schnell herausgebracht wird und die Konkurrenz sich durch sie blockiert fühlt. Ein einziger Entfernungszauber kann jedoch ausreichen, um diesen gesamten Plan zurückzuwerfen. Da Commander-Decks effizienter geworden sind, mit mehr gezielten Entfernungszaubern, und Spielende besser darin geworden sind, Commander zu identifizieren, gegen die sie nicht spielen möchten, und vor der Partie darüber zu sprechen, hatten wir das Gefühl, Braids problemlos zurückbringen zu können.

Seit Braids 2009 gebannt wurde, hat sich vieles verändert. Hauptsächlich denken wir, dass die Leute wissen, worauf sie sich in einer Partie mit Braids als Commander einlassen, und als eine Karte unter den 99 ist sie vertretbar und akzeptabel.

Koalitionssieg

Diese Karte hat viele Diskussionen ausgelöst. Vieles davon hängt davon ab, wie wirkungsvoll sie ist und inwieweit sie automatisch in Decks aufgenommen wird. In einem Deck mit einem fünffarbigen Commander besagt sie im Grunde: „Du gewinnst die Partie, wenn du deinen Commander kontrollierst.“ Das ist nicht unbedingt ein befriedigendes Ende für eine Partie, und es deutet darauf hin, dass die Karte automatisch in viele Decks aufgenommen wird. Ist das eine Karte, die es geben sollte?

Es ist jedoch einfach, mit ihr zu interagieren. Ein einzelner Entfernungszauber als Antwort auf deinen fünffarbigen Commander bedeutet, dass du acht Mana für nichts ausgegeben hast. Außerdem musst du mit deinem Commander und acht Mana enttappen, und es gibt viele teure Zaubersprüche, die etwas Ähnliches wie das Beenden der Partie in einem fünffarbigen Deck bewirken, wenn du sie verrechnest.

Außerdem findet das, was die Commander-Einstufungsgruppen betrifft, innerhalb des Zeitrahmens statt, in dem wir eine „Ich gewinne“-Kombo erwarten würden.

Panoptischer Spiegel

Ich persönlich mag den Panoptischen Spiegel, seit er damals in Nachtstahl erstmals gedruckt wurde. Die Aussicht, Zug um Zug einen coolen Zauberspruch wirken zu können, macht so viel Spaß! Das gilt auch heute noch. Ein Kartenvorteil-Spiegel ist ein Riesenspaß. Es gibt zwei Probleme damit.

Das erste ist das Einprägen eines Zauberspruchs, der einen zusätzlichen Zug gewährt. Die Partie ist sofort zu Ende. Das zweite ist das Einprägen von etwas äußerst Repetitivem, z. B. einem Zauberspruch, der das ganze Spielfeld leer räumt, sodass die Partie nicht vorankommen kann.

Über Letzteres müssen wir uns im Jahr 2025 wesentlich weniger Sorgen machen: Es gibt so viele Antworten auf Artefakte in Decks, dass du, selbst wenn du auf dem Spielfeld blockiert bist, da herauskommen kannst.

Dem ersten Problem werden die Einstufungsgruppen durch die Einschränkungen für Kombos und eine insgesamt geringere Dichte von Effekten, die zusätzliche Züge gewähren, gut gerecht. Und unabhängig vom System der Einstufungsgruppen wissen viele Tischrunden ziemlich genau, ob sie Endlos-Kombos in ihren Partien haben und so etwas in den Decks der Spielenden zulassen möchten.

Schließlich erfordert diese Karte einen ganzen Zug und eine große Manainvestition, und es gibt mehrere Fenster, in denen die Konkurrenz darauf antworten kann. Sie kann sie zerstören, bevor du enttappst, als Antwort auf die Fähigkeit oder nachdem die Fähigkeit verrechnet wurde und ein Kartennachteil besteht.

Diese Karten waren in Commander schon lange nicht mehr legal (nachdem sie ursprünglich zwischen 2005 und 2009 gebannt wurden), und seitdem hat sich sowohl in Magic als auch in Commander vieles verändert. Wir haben nichts dagegen, sie zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu bannen, falls sie sich immer noch als problematisch erweisen. Sie scheinen jedoch unseren Erwartungen zu entsprechen, und es ist in Ordnung, sie auszuprobieren, wenn man den heutigen Stand des Formats bedenkt. Ich weiß, dass viele da draußen darauf gespannt sein werden, sie auszuprobieren, und ich freue mich darauf, zu lesen, was daraus alles entsteht.

Diese Änderungen gelten im Tabletop mit sofortiger Wirkung und werden im Laufe des Tages auf Magic Online implementiert.

Falls du an weiteren Hintergrundinformationen zu den Einstufungsgruppen interessiert bist, kannst du unseren anderen heute veröffentlichten Artikel lesen.

Zu Erpresser vom Hafen, Juwelenlotus und Manakrypta

Wir kommen an einem viel diskutierten Thema nicht vorbei, wenn es um diese Bann-Aufhebungen geht: die Tatsache, dass Erpresser vom Hafen, Juwelenlotus und Manakrypta im September gebannt wurden. Viele Spielende haben wahrscheinlich in diesem langen Artikel sofort schnell nach unten gescrollt, so schnell sie konnten, um das Schicksal dieser Karten zu erfahren.

Wir haben über diese Karten gesprochen und heben ihre Banne zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf.

Die Meinungen gingen im Commander-Formatgremium auseinander. Einige finden, Commander macht ohne diese Karten mehr Spaß, andere möchten länger abwarten, wie das System der Commander-Einstufungsgruppen angenommen wird, bevor wir hier etwas tun, und wiederum andere halten es für verfrüht, bei diesen Karten etwas zu unternehmen. Ein paar Leute waren offen dafür, beim Juwelenlotus jetzt etwas zu unternehmen, aber das war nicht die Mehrheitsmeinung. Die überwältigende Mehrheit des Gremiums wollte bei diesen Karten zum jetzigen Zeitpunkt nichts unternehmen.

Ich möchte transparent sein und Folgendes dazu sagen: Falls irgendwelche dieser Karten jemals zurückkehren, ist meiner Meinung nach der Juwelenlotus der aussichtsreichste Kandidat, wegen seines einmaligen Effekts, seines ikonischen Status und seiner Fähigkeit, Commander mit hohem Manabetrag zu unterstützen. Dabei möchte ich klarstellen, dass ich nicht sage, das wird geschehen, aber diese Karte hatte im Gremium die größte Zustimmung.

Ich weiß, dass viele Spielende diese Karten lieben. Außerdem sind viele froh, dass sie nicht mehr gegen diese Karten spielen müssen. Bei potenziell Bann-würdigen Karten in Commander gibt es immer diese entgegengesetzten Kräfte. Ich verstehe, dass es viele Leute in beiden Lagern gibt und dass, egal was mit diesen Karten passiert, manche immer das Gefühl haben werden, nicht das Ergebnis bekommen zu haben, das sie wollten. Wir wollten hier allerdings ehrlich über die Karten sprechen und auch aus Transparenzgründen mitteilen, was intern dazu gesagt wurde.

Diese Karten werden sicher etwas sein, worüber wir nächstes Jahr sprechen werden. Für dieses Jahr ist das Kapitel über diese drei Karten jedoch abgeschlossen.

Zukünftige Banne

Commander hat seit letztem September eine Menge durchgemacht. Es war eine Zeit mit einem Wechsel der Verantwortlichen, einem neuen Gremium, und viel Unsicherheit darüber, was auf der Liste der gebannten Karten bleiben wird. Nach dieser Überprüfung der Liste der gebannten Karten und der Änderungen möchten wir uns etwas Zeit nehmen, um alles sacken zu lassen, damit alle nach dem Warten auf diese Ankündigung durchatmen können und es in der Welt der Commander-Neuigkeiten etwas entspannter zugeht. Außerdem möchten wir dem System der Commander-Einstufungsgruppen gerne mehr Zeit geben, sich zu entwickeln, um besser einschätzen zu können, wie viel Einfluss das Verschieben von Karten von der Liste der gebannten Karten auf die Liste der Spielentscheider darauf hat, wie oft und wo die betreffenden Karten auftauchen.

Wir legen uns also darauf fest, dieses Jahr keine weiteren Änderungen an der Liste der gebannten Karten vorzunehmen. Ab nächstem Jahr können wir die Liste der gebannten Karten wieder anfassen, und das auch in regelmäßigeren Abständen (also nicht nur ein Bann-Fenster pro Jahr), aber für den Rest dieses Jahres wollen wir abwarten.

Die einzige Ausnahme wird das sein, was ich die „Nadu-Eventualität“ nenne: Falls eine neue oder nicht mehr gebannte Karte allgemein verhasst wird und die Leute sie einfach so schnell wie möglich loswerden wollen, können wir dieses Siegel brechen und früher handeln. Ich bin jedoch hoffnungsvoll, dass wir das nicht tun müssen, da eine ziemlich extreme Situation eintreten müsste.

Wie mir oft gesagt wurde, bewegt sich Commander langsam. Es ist in Ordnung, wenn wir uns Zeit lassen und alles sich einpendeln lassen. Stabilität ist ein zentraler Grundsatz der Philosophie von Commander. In letzter Zeit hat es sich nicht immer so angefühlt. Kehren wir wieder zu dieser Stabilität zurück.

Falls du an einer Überprüfung der Karten auf der Liste der gebannten Karten interessiert bist, haben wir im Folgenden eine Zusammenfassung eingefügt.

Das war Gavin Verhey im Namen des gesamten Commander-Formatgremiums:

Anhang: Überprüfung der Liste der gebannten Karten

Zuerst die Liste der Karten, zu denen wir nicht viel erklären müssen, entweder weil sie klassisch mächtig sind oder weil sie für Commander nicht sinnvoll sind:

Kommen wir nun zu Karten, die eine gewisse Erklärung und eine Einschätzung, ob sie zurückkehren werden, gebrauchen können.

Balance

Diese Karte entzieht der Partie enorm viele Ressourcen; sie bringt massenhafte Landverwehrung, greift in die Hand ein und räumt das Spielfeld leer, alles in einem. Die Balance ist besonders in Decks brutal, in denen sich alles um Mana-Artefakte dreht, die ohnehin stark sind. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass diese Karte zurückkehrt.

Biorhythmus

Über diese Karte haben wir viel diskutiert. Letztendlich haben wir beschlossen, den Bann nicht aufzuheben. Sie kann in jedem grünen Deck gespielt werden, erfordert zum Wirken sehr wenig Vorbereitung und betrifft die Person zu deiner Rechten wirklich unverhältnismäßig. Im Vergleich zum Koalitionssieg, der nur in fünffarbigen Decks gespielt wird und erfordert, dass du Permanente mit fünf Farben kontrollierst, ist das ein bisschen zu viel. Es könnte sein, dass wir diese Karte eines Tages von der Liste nehmen, aber vorerst lassen wir sie darauf.

Emrakul, die zerfetzten Zeitalter

Emrakul ist ein Kraftpaket, ob gewirkt oder ins Spiel geschummelt. Als farblose Karte, die in jedem beliebigen Deck gespielt werden kann, bildete diese de facto in einer Menge Decks das obere Ende der Kurve, solange sie legal war, und wurde so häufig gespielt, dass es keinen Spaß gemacht hat. Es ist zwar möglich, dass sie mit dem Wachstum und der Verbreitung des Systems der Einstufungsgruppen in Gruppe 3 und höher erträglicher wird, aber vorerst haben wir uns entschieden, sie auf der Liste der gebannten Karten zu lassen und abzuwarten, wie diese anderen Änderungen laufen.

Erayo, Vorfahr der Soratami

Diese Karte macht definitiv keinen Spaß, wenn sie früh gewendet wird, und es ist relativ einfach, dein Deck so aufzubauen, dass du das im zweiten oder sogar im ersten Zug tun kannst. In Kombination mit der Zauberwerkstatt kann sie die Partie beenden, aber selbst ohne das stellt sie eine unterdrückende Macht dar. Diese Karte ist nicht besonders beliebt und macht nicht viel Spaß, und wir sind derzeit nicht darauf erpicht, ihren Bann aufzuheben.

Schöpfungskraft

Diese Karte stellt nicht nur eine unglaublich starke Methode dar, für geringe Kosten ständig zusätzliche Länder zu spielen, sondern ermöglicht auch alle möglichen Schleifen mit Karten wie Schmelztiegel der Welten.

Aufblitzen

In cEDH laufen so viele Partien auf Aufblitzen und Veränderlicher Hünehinaus, dass Aufblitzen gebannt wurde. „Kommt ins Spiel“-Effekte mit Aufblitzen ins Spiel zu schummeln, wird mit der Zeit nur noch mächtiger. Diese Karte bleibt gebannt.

Golos, unermüdlicher Pilger

Golos stellt eine unglaublich mächtige Option für fünffarbige Decks dar, die sowohl jedes beliebige Land finden kann – sodass du, selbst wenn er stirbt, wahrscheinlich genug Mana hast, um ihn im nächsten Zug erneut zu wirken – als auch eine aktivierte Fähigkeit hat, die ein extrem starker Abfluss für das viele Mana sein kann. Er hat wirklich dafür gesorgt, dass Partien immer gleich ablaufen, und war für viele, viele Decks eine Option als de facto bester Commander. Vielleicht ist diese Karte in höheren Einstufungsgruppen akzeptabel, aber heute wollten wir da nichts unternehmen.

Griselbrand

Einen Griselbrand ins Spiel zu schummeln und eine absurde Anzahl an Karten zu ziehen war in dem einen Monat, in dem er legal war, unglaublich mächtig – sodass wir schnell gehandelt haben. Sobald er im Spiel ist, ziehst du meist sofort entweder 28 oder 35 Karten, und häufig endet die Partie noch im selben Zug. Ich kann mir zwar eine Welt vorstellen, in der Griselbrand für Spielende in hohen Einstufungsgruppen zurückkehrt, aber ich würde sagen, es ist eher wahrscheinlich, dass Griselbrand dauerhaft auf der Liste der gebannten Karten bleibt.

Schiffsrumpfbrecher

Diese Karte macht definitiv keinen Spaß und hat einen beliebten Teil von Commander erstickt, die Beliebtheit von Rad-Effekten in die Höhe schnellen lassen und unverschämt viele Schatz-Spielsteine erzeugt. Es gibt zwar eine theoretische Anpassung der Einstufungsgruppen, in der du mir sagen könntest, diese Karte sei akzeptabel, aber das würde ich nicht erwarten, und sicher nicht so, wie die Einstufungsgruppen zurzeit sind.

Iona, Emerias Schild

Iona wurde heftig diskutiert. Einerseits ist sie ein fantastischer Engel für neun Mana, der gegen einen Tisch voller dreifarbiger Decks zu recht interessanten Entscheidungen führen kann. Andererseits kann sie einfarbige Decks außer Gefecht setzen und die Hälfte eines zweifarbigen Decks ausschalten. Das Spielmuster dieser Karte macht nicht besonders viel Spaß, und wir wollten vorerst abwarten. Sie könnte theoretisch in Zukunft in Commander zurückkehren.

Leovold, Abgesandter von Trest

Das Thema kommt heute häufiger vor: Die Konkurrenz am Ziehen zusätzlicher Karten zu hindern, ist in Commander sehr mächtig. In Verbindung mit der Tatsache, dass du ihn als deinen Commander spielen kannst und davon profitierst, wenn jemand dich als Ziel bestimmt, ist daher eine Rückkehr von Leovold unwahrscheinlich.

Eingeschränkte Reserven

Spielende für immer auf fünf Länder zu beschränken stellt eine extreme Einschränkung dar und macht nicht allzu viel Spaß, alles für ein einziges Mana. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass diese Karte zurückkehrt.

Lutri der Zauberbalger

Armer Lutri. Die Karte an sich ist zweifellos in Ordnung, und viele Spielende würden den Otter in einer Welt nach Bloomburrow gerne in ihre Decks aufnehmen, aber die Gefährte-Einschränkung bedeutet, dass jedes Deck mit Blau und Rot in seiner Farbidentität ohne Kosten ein Exemplar enthalten könnte. Das ist weder angemessen noch haltbar. Ich könnte mir eine Welt mit einer „Nur in den 99 Karten erlaubt“-Liste vorstellen, die den Otter in Decks erlauben würde. Das tun wir jedoch jetzt nicht, und es gibt keine Garantie, dass wir es jemals tun werden. Also bleibt Lutri auf der Liste. Wir freuen uns über Feedback!

Nadu, geflügelte Weisheit

Diese unglaublich problematische Karte hat sich ihren Bann in den meisten Formaten, Commander eingeschlossen, verdient. Sie führt zu sehr langen Kombo-Zügen, die keinen Spaß machen, und ist extrem stark mit Favoriten wie Beinschienen des Blitzes. Ganz zu schweigen davon, dass sie das Mana zurückerstattet, um sich selbst aus deiner Kommandozone erneut zu spielen! Eine Rückkehr ist unwahrscheinlich.

Paradoxon-Antrieb

Eine unglaublich einfache Karte für Kombos und, angesichts des vielen Artefakt-Manas, das in Commander gespielt wird. Wenn die Einstufungsgruppen nachdrücklich und in der Breite eingeführt werden, kann ich mir vorstellen, über diese Karte als potenziellen Spielentscheider zu reden, aber davon sind wir noch weit entfernt.

Urtümlicher Titan

Diese Karte ist zwar beliebt und nostalgisch, aber die Beschleunigung, die sie ermöglicht, ist enorm und kann wirklich die Partie dominieren. Diejenigen, die sie gespielt haben, als sie legal war, wissen, wie oft sich die Partie um ein Exemplar von Urtümlicher Titangedreht hat – darum, ob er gestorben ist oder nicht, geklont wurde oder Sonstiges. Ich denke durchaus, diese Karte könnte potenziell zurückkehren und auf die Liste der Spielentscheider gesetzt werden, aber sie kann Partien extrem verzerren, und jetzt war dafür nicht der richtige Zeitpunkt.

Prophetin des Kruphix

Muse des Samenflugs wurde gerade auf die Liste der Spielentscheider befördert, und das ist auch die Prophetin, aber darüber hinaus gibt sie dir die Freiheit, deine Zaubersprüche in den Zügen aller anderen zu spielen. Sie ist eine wirklich mächtige Karte, die auch die Zeit in der Partie in Beschlag genommen hat: Wer die Prophetin spielt, erhält für jede andere Person immer wieder einen zusätzlichen Zug, um Kreaturen zu spielen. Diese Karte ist an Tischen mit niedrigerem Powerlevel absolut dominierend und weiter oben immer noch recht stark. Sie wird nicht unbedingt für immer auf der Liste der gebannten Karten bleiben, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um sie davon zu entfernen.

Ewiger Albtraum

Das Spielmuster mit wiederholten Schleifen derselben Kreaturen ohne Interaktionsfenster, weil das Zurückbringen der Verzauberung Kosten darstellt, und das Kosten-Potenzial führen zu einer Karte, die wahrscheinlich mehr Nachteile und Frustration mit sich bringt, als Gutes zu tun. Die Karte ist nostalgisch, was schön ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt wollten wir hier nichts unternehmen.

Rofellos, Llanowar-Gesandter

Das Mana, das Rofellos direkt aus der Kommandozone liefert, ist gewaltig. Vielleicht könnte diese Karte nur in deinem Deck sein, aber nicht als Commander, da sie wesentlich stärker ist, wenn das Deck um sie herum aufgebaut ist, aber eine Rückkehr ist derzeit unwahrscheinlich.

Trennender Titan

Diese Karte ist an Tischen mit niedrigem Powerlevel elend, da sie jede Menge Länder der Konkurrenz zerstört und meist geblinkt, reanimiert oder anderweitig immer wieder ausgelöst wird. Das macht ziemlich wenig Spaß. Es ist möglich, dass diese Karte mit weiterhin zunehmender Übernahme der Einstufungsgruppen vielleicht ein akzeptabler Spielentscheider wäre, aber selbst dann wäre massenhafte Landverwehrung in aufgewerteten Decks unerwünscht. Ich würde sagen, hier ist es möglich, aber schwierig.

Waldurwesen

Apropos Blinken und Landzerstörung: Das Waldurwesen verschafft dir einen Vorteil und wirft gleichzeitig alle anderen zurück; daher ist es ein hervorragender Kandidat für Klonen, Blinken usw. Diese Karte macht nicht besonders viel Spaß, besonders in eher lockeren Partien. Ich könnte mir vorstellen, dass der Bann dieser Karte in Zukunft aufgehoben wird, wenn wir die Einstufungsgruppen, anpassen und weiterentwickeln, aber wir haben uns entschieden, sie vorerst nicht anzufassen.

Bastelei

Die Fähigkeit, jedes beliebige Mana-Artefakt in eine große, die Partie beendende Artefakt-Bedrohung zu verwandeln, ist überaus mächtig; deshalb hat diese Karte einen angemessenen Bann in vielen Formaten auf sich gezogen – und Commander ist eines davon.

Akademie von Tolaria

Artefakte sind in Commander überall, jetzt angesichts der Verbreitung von Hinweis-, Speise- und Schatz-Spielsteinen mehr denn je. Dieser Manaproduzent würde zusammen mit Mana-Artefakten ähnlichen Unsinn mit schnellem Mana anstellen wie schon immer, und ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Bann aufgehoben wird.

Handelsgeheimnisse

Diese Karte ist ungewöhnlich: Sie ermöglicht, dass zwei Spielende sich absprechen, um jeweils eine Menge Karten zu ziehen. Es macht nicht besonders viel Spaß, diese Karte zu verrechnen oder gegen sie zu spielen, und die Partien, in denen sie gewirkt wird, sind recht albern. Zwar gibt es eine gewisse politische Komponente, denn man muss sich dafür entscheiden, dass es funktioniert, aber im Allgemeinen ist das nicht die Art von Gameplay, die gefördert werden sollte. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Bann aufgehoben wird.

Umwälzung

Diese Karte räumt für nur sechs Mana das ganze Spielfeld leer und setzt die gesamte Partie zurück, was an sich schon ein Problem wäre … und wenn du dann das Mana einberechnest, dass du vor dem Wirken erzeugt hast, um deine Mana-Artefakte neu zu wirken, werden ihre Chancen nur noch geringer. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Bann aufgehoben wird.

Yawgmoths Handel

Nekropotenz ist sehr stark und gilt jetzt als Spielentscheider. Yawgmoths Handelist zwar teurer, gibt dir aber die Karten sofort und ermöglicht Kombos. Es ist möglich, dass diese Karte ein Spielentscheider werden könnte, da die Nekropotenz ähnlich ist, aber ich würde nicht mit ihrer Rückkehr rechnen.