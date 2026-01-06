Mit diesen Lorwyns Finsternis Commander-Decks gebietest du über die furchterregendsten Elementarwesen und die übelste Fäulnis von Magic! Lorwyns Finsternis bietet zwei spielfertige Commander-Decks, die mächtige Mechaniken aus dem Hauptset zur Schau stellen: Herbeirufen und Fäulnis.
Tanz der Elemente
Commander-Deck
Fluch der Fäulnis
Commander-Deck
Jedes Lorwyns Finsternis Commander-Deck enthält Folgendes:
- 1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten
- 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand
- 1 präsentierter Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand
- 98 Nicht-Foilkarten, darunter 10 neue Magic-Karten
- 10 doppelseitige Spielsteinkarten oder Marken zum Ausstanzen
- Das Deck Tanz der Elemente enthält 10 doppelseitige Spielsteinkarten.
- Das Deck Fluch der Fäulnis enthält 10 doppelseitige Spielsteinkarten und 1 Karte mit Marken zum Ausstanzen.
- 1 Regelreferenzkarte
- 1 Deckbox
Die Decklisten für jedes dieser Commander-Decks findest du im Folgenden, und sobald das komplette Set enthüllt wurde, kannst du es in der Lorwyns Finsternis Kartengalerie durchstöbern.
Wende dich mit Ascheline der Schönheit zu oder verhexe die Konkurrenz mit Tantchen Uul – auf jeden Fall erwarten dich spannende Commander-Partien! Lorwyns Finsternis erscheint am 23. Januar 2026. Du kannst das Set jetzt bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.
Tanz der Elemente
0001_MTGECL_CommBord: Ashling, the Limitless
0003_MTGECL_CommBord: Mass of Mysteries
Ashling, the Limitless
Mass of Mysteries
Elemental Spectacle
Springleaf Parade
Jubilation
Impulsivity
Lamentation
Belonging
Subterfuge
Rain-Slicked Copse
Sodden Verdure
Abundant Countryside
Endurance
Fury
Haunting Voyage
Avenger of Zendikar
Cavalier of Thorns
Greenwarden of Murasa
Selvala, Heart of the Wilds
Titan of Industry
Muldrotha, the Gravetide
Omnath, Locus of Rage
Yarok, the Desecrated
Omnath, Locus of the Roil
Timeless Lotus
Shatter the Sky
Hoofprints of the Stag
Slithermuse
Descendants' Fury
Blasphemous Act
Cream of the Crop
Kindred Summons
Bane of Progress
Realmwalker
Return of the Wildspeaker
Faeburrow Elder
Vernal Sovereign
Horde of Notions
Maelstrom Wanderer
Jegantha, the Wellspring
Chromatic Lantern
Primal Beyond
Raging Ravine
Exotic Orchard
Flamekin Village
Path to Exile
Mulldrifter
Reality Shift
Shriekmaw
Shimmercreep
Flamebraider
Crib Swap
Secluded Courtyard
Sol Ring Lorwyn
Command Tower Lorwyn
Arcane Signet Lorwyn
Distant Melody
Incandescent Soulstoke
Eclipsed Flamekin
Foundation Breaker
Garruk's Uprising
Risen Reef
Fellwar Stone
Unclaimed Territory
Ancient Ziggurat
Frontier Bivouac
Sandsteppe Citadel
Savage Lands
Opulent Palace
Seaside Citadel
Jungle Shrine
Smokebraider
Ingot Chewer
Fertile Ground
Abundant Growth
Kodama's Reach
Cultivate
Path of Ancestry
Thriving Grove
Thriving Heath
Thriving Isle
Opal Palace
Thriving Bluff
Thriving Moor
2 Plains [23m3KhvkmH8DiNDKxeZTx5]
2 Island [6uSquXhfBFOHYdbSNsTeCx]
2 Swamp [sQRENlBNiYLPfY21RGaAG]
2 Mountain [1nv2BWttSoZQhPiMUt1ZJL]
8 Forest [2KIdA9XU57N7fEiOycbQtG]
Schau dir alle Karten des Decks Tanz der Elemente in der Lorwyns Finsternis Kartengalerie an. (Klicke hier, um die Spielsteine des Decks zu sehen.)
Spielsteine in Tanz der Elemente
- 2 Spielsteine Nashorn, Krieger // Elementarwesen (0009)
- 2 Spielsteine Elementarwesen (0010) // Kopie
- 2 Spielsteine Elementarwesen (0002) // Pflanze
- 2 Spielsteine Elementarwesen (0002) // Kopie
- 1 Spielstein Kopie // Gestaltwandler
- 1 Spielstein Kopie // Pflanze
- 1 Spielstein Schatz // Gestaltwandler
- 1 Spielstein Schatz // Kopie
0006a_MTGECL_TknComm: Rhino Warrior Token // Elemental Token (Red-Green)
0010a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (Green-White) // Copy Token
0002a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (White) // Plant Token
0002a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (White) // Copy Token
0001a_MTGECL_TknComm: Copy Token // Shapeshifter Token
0001a_MTGECL_TknComm: Copy Token // Plant Token
0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Shapeshifter Token
0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Copy Token
Fluch der Fäulnis
0002_MTGECL_CommBord: Auntie Ool, Cursewretch
0004_MTGECL_CommBord: The Reaper, King No More
Auntie Ool, Cursewretch
The Reaper, King No More
Wickersmith's Tools
Sinister Gnarlbark
Eventide's Shadow
Aberrant Return
Dread Tiller
Grave Venerations
Oft-Nabbed Goat
Village Pillagers
Puca's Covenant
Ferrafor, Young Yew
Tree of Perdition
Vernal Fen
Festering Thicket
Necroskitter
Ignoble Hierarch
Nesting Grounds
Massacre Girl, Known Killer
Grave Titan
Vraska, Betrayal's Sting
The Scorpion God
Liliana, Death Wielder
Chimil, the Inner Sun
Carnifex Demon
Puppeteer Clique
Dusk Urchins
Black Sun's Zenith
Painful Truths
Persist
Midnight Banshee
Chain Reaction
Archfiend of Ifnir
Channeler Initiate
Hapatra, Vizier of Poisons
Glissa Sunslayer
Everlasting Torment
Assassin's Trophy
Grim Poppet
Canyon Slough
Sheltered Thicket
Exotic Orchard
Smoldering Marsh
Cinder Glade
Dragonskull Summit
Rootbound Crag
Woodland Cemetery
Lasting Tarfire
Burning Curiosity
Hoarder's Greed
Blowfly Infestation
Fire Covenant
Sol Ring Shadowmoor
Arcane Signet Shadowmoor
Command Tower Shadowmoor
Cathartic Reunion
Skinrender
Soul Snuffers
Incremental Blight
Infernal Grasp
Evolution Sage
Devoted Druid
Flourishing Defenses
Harmonize
Putrefy
Binding the Old Gods
Kulrath Knight
Contagion Clasp
Savage Lands
Ifnir Deadlands
Night's Whisper
Wickerbough Elder
Terminate
Commander's Sphere
Cathartic Pyre
Evolving Wilds
Terramorphic Expanse
Path of Ancestry
Riveteers Overlook
Rakdos Carnarium
Gruul Turf
Golgari Rot Farm
8 Swamp [sQRENlBNiYLPfY21RGaAG]
4 Mountain [1nv2BWttSoZQhPiMUt1ZJL]
6 Forest [2KIdA9XU57N7fEiOycbQtG]
Schau dir alle Karten des Decks Fluch der Fäulnis in der Lorwyns Finsternis Kartengalerie an. (Klicke hier, um die Spielsteine und Hilfekarten des Decks zu sehen. Klicke hier, um die Karten mit Marken zum Ausstanzen des Decks zu sehen.)
Spielsteine und Marken zum Ausstanzen in Fluch der Fäulnis
- 3 Spielsteine Zombie // Elf, Krieger
- 2 Spielsteine Schatz // Vogelscheuche
- 2 Spielsteine Ophis // Vogelscheuche
- 1 Spielstein Saproling // Vogelscheuche
- 1 Spielstein Saproling // Der Monarch (Hilfekarte)
- 1 Spielstein Saproling // Gift (Hilfekarte)
- 1 Karte mit Marken zum Ausstanzen
0003a_MTGECL_TknComm: Zombie Token // Elf Warrior Token
0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Scarecrow Token
0008a_MTGECL_TknComm: Snake Token // Scarecrow Token
0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // Scarecrow Token
0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // The Monarch (Helper)
0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // Poison Counter (Helper)
0003a_MTGECL_PnchOutCntrs: Counters
Kultiviere deine Lorwyn- und Schattenmoor-Seite in Vorbereitung auf Lorwyns Finsternis! Die Commander-Decks Fluch der Fäulnis und Tanz der Elemente sind ebenso wie der Rest von Lorwyns Finsternis jetzt bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.