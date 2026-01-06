Mit diesen Lorwyns Finsternis Commander-Decks gebietest du über die furchterregendsten Elementarwesen und die übelste Fäulnis von Magic! Lorwyns Finsternis bietet zwei spielfertige Commander-Decks, die mächtige Mechaniken aus dem Hauptset zur Schau stellen: Herbeirufen und Fäulnis.

Tanz der Elemente

Commander-Deck Fluch der Fäulnis

Commander-Deck

Jedes Lorwyns Finsternis Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 1 präsentierter Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 98 Nicht-Foilkarten, darunter 10 neue Magic -Karten

10 doppelseitige Spielsteinkarten oder Marken zum Ausstanzen Das Deck Tanz der Elemente enthält 10 doppelseitige Spielsteinkarten. Das Deck Fluch der Fäulnis enthält 10 doppelseitige Spielsteinkarten und 1 Karte mit Marken zum Ausstanzen.

1 Regelreferenzkarte

1 Deckbox

Die Decklisten für jedes dieser Commander-Decks findest du im Folgenden, und sobald das komplette Set enthüllt wurde, kannst du es in der Lorwyns Finsternis Kartengalerie durchstöbern.

Wende dich mit Ascheline der Schönheit zu oder verhexe die Konkurrenz mit Tantchen Uul – auf jeden Fall erwarten dich spannende Commander-Partien! Lorwyns Finsternis erscheint am 23. Januar 2026. Du kannst das Set jetzt bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst vorbestellen, wo es Magic-Produkte gibt.

Tanz der Elemente

0001_MTGECL_CommBord: Ashling, the Limitless 0003_MTGECL_CommBord: Mass of Mysteries

Ashling, the Limitless Mass of Mysteries Elemental Spectacle Springleaf Parade Jubilation Impulsivity Lamentation Belonging Subterfuge Rain-Slicked Copse Sodden Verdure Abundant Countryside Endurance Fury Haunting Voyage Avenger of Zendikar Cavalier of Thorns Greenwarden of Murasa Selvala, Heart of the Wilds Titan of Industry Muldrotha, the Gravetide Omnath, Locus of Rage Yarok, the Desecrated Omnath, Locus of the Roil Timeless Lotus Shatter the Sky Hoofprints of the Stag Slithermuse Descendants' Fury Blasphemous Act Cream of the Crop Kindred Summons Bane of Progress Realmwalker Return of the Wildspeaker Faeburrow Elder Vernal Sovereign Horde of Notions Maelstrom Wanderer Jegantha, the Wellspring Chromatic Lantern Primal Beyond Raging Ravine Exotic Orchard Flamekin Village Path to Exile Mulldrifter Reality Shift Shriekmaw Shimmercreep Flamebraider Crib Swap Secluded Courtyard Sol Ring Lorwyn Command Tower Lorwyn Arcane Signet Lorwyn Distant Melody Incandescent Soulstoke Eclipsed Flamekin Foundation Breaker Garruk's Uprising Risen Reef Fellwar Stone Unclaimed Territory Ancient Ziggurat Frontier Bivouac Sandsteppe Citadel Savage Lands Opulent Palace Seaside Citadel Jungle Shrine Smokebraider Ingot Chewer Fertile Ground Abundant Growth Kodama's Reach Cultivate Path of Ancestry Thriving Grove Thriving Heath Thriving Isle Opal Palace Thriving Bluff Thriving Moor 2 Plains [23m3KhvkmH8DiNDKxeZTx5] 2 Island [6uSquXhfBFOHYdbSNsTeCx] 2 Swamp [sQRENlBNiYLPfY21RGaAG] 2 Mountain [1nv2BWttSoZQhPiMUt1ZJL] 8 Forest [2KIdA9XU57N7fEiOycbQtG]

Schau dir alle Karten des Decks Tanz der Elemente in der Lorwyns Finsternis Kartengalerie an. (Klicke hier, um die Spielsteine des Decks zu sehen.)

Spielsteine in Tanz der Elemente

2 Spielsteine Nashorn, Krieger // Elementarwesen (0009)

2 Spielsteine Elementarwesen (0010) // Kopie

2 Spielsteine Elementarwesen (0002) // Pflanze

2 Spielsteine Elementarwesen (0002) // Kopie

1 Spielstein Kopie // Gestaltwandler

1 Spielstein Kopie // Pflanze

1 Spielstein Schatz // Gestaltwandler

1 Spielstein Schatz // Kopie

0006a_MTGECL_TknComm: Rhino Warrior Token // Elemental Token (Red-Green) 0010a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (Green-White) // Copy Token 0002a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (White) // Plant Token 0002a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (White) // Copy Token 0001a_MTGECL_TknComm: Copy Token // Shapeshifter Token 0001a_MTGECL_TknComm: Copy Token // Plant Token 0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Shapeshifter Token 0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Copy Token

Fluch der Fäulnis

0002_MTGECL_CommBord: Auntie Ool, Cursewretch 0004_MTGECL_CommBord: The Reaper, King No More

Auntie Ool, Cursewretch The Reaper, King No More Wickersmith's Tools Sinister Gnarlbark Eventide's Shadow Aberrant Return Dread Tiller Grave Venerations Oft-Nabbed Goat Village Pillagers Puca's Covenant Ferrafor, Young Yew Tree of Perdition Vernal Fen Festering Thicket Necroskitter Ignoble Hierarch Nesting Grounds Massacre Girl, Known Killer Grave Titan Vraska, Betrayal's Sting The Scorpion God Liliana, Death Wielder Chimil, the Inner Sun Carnifex Demon Puppeteer Clique Dusk Urchins Black Sun's Zenith Painful Truths Persist Midnight Banshee Chain Reaction Archfiend of Ifnir Channeler Initiate Hapatra, Vizier of Poisons Glissa Sunslayer Everlasting Torment Assassin's Trophy Grim Poppet Canyon Slough Sheltered Thicket Exotic Orchard Smoldering Marsh Cinder Glade Dragonskull Summit Rootbound Crag Woodland Cemetery Lasting Tarfire Burning Curiosity Hoarder's Greed Blowfly Infestation Fire Covenant Sol Ring Shadowmoor Arcane Signet Shadowmoor Command Tower Shadowmoor Cathartic Reunion Skinrender Soul Snuffers Incremental Blight Infernal Grasp Evolution Sage Devoted Druid Flourishing Defenses Harmonize Putrefy Binding the Old Gods Kulrath Knight Contagion Clasp Savage Lands Ifnir Deadlands Night's Whisper Wickerbough Elder Terminate Commander's Sphere Cathartic Pyre Evolving Wilds Terramorphic Expanse Path of Ancestry Riveteers Overlook Rakdos Carnarium Gruul Turf Golgari Rot Farm 8 Swamp [sQRENlBNiYLPfY21RGaAG] 4 Mountain [1nv2BWttSoZQhPiMUt1ZJL] 6 Forest [2KIdA9XU57N7fEiOycbQtG]

Schau dir alle Karten des Decks Fluch der Fäulnis in der Lorwyns Finsternis Kartengalerie an. (Klicke hier, um die Spielsteine und Hilfekarten des Decks zu sehen. Klicke hier, um die Karten mit Marken zum Ausstanzen des Decks zu sehen.)

Spielsteine und Marken zum Ausstanzen in Fluch der Fäulnis

3 Spielsteine Zombie // Elf, Krieger

2 Spielsteine Schatz // Vogelscheuche

2 Spielsteine Ophis // Vogelscheuche

1 Spielstein Saproling // Vogelscheuche

1 Spielstein Saproling // Der Monarch (Hilfekarte)

1 Spielstein Saproling // Gift (Hilfekarte)

1 Karte mit Marken zum Ausstanzen

0003a_MTGECL_TknComm: Zombie Token // Elf Warrior Token 0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Scarecrow Token 0008a_MTGECL_TknComm: Snake Token // Scarecrow Token 0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // Scarecrow Token 0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // The Monarch (Helper) 0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // Poison Counter (Helper)

0003a_MTGECL_PnchOutCntrs: Counters

Kultiviere deine Lorwyn- und Schattenmoor-Seite in Vorbereitung auf Lorwyns Finsternis! Die Commander-Decks Fluch der Fäulnis und Tanz der Elemente sind ebenso wie der Rest von Lorwyns Finsternis jetzt bei deinem Store, Amazon, TCGplayer und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.