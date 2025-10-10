Kämpfe an der Seite der Turtles in einem actionreichen Multiplayer-Magic-Abenteuer! Im Rahmen von Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles bringen wir ein brandneues Commander-Deck heraus. Mit neuen Magic-Karten, die von den Abenteuern der Turtles in der digitalen Welt inspiriert sind, bietet Turtle Power! alles, was sich ein Teenage Mutant Ninja Turtles Fan wünschen kann.

Der Cover-Commander dieses Decks ist Leonardo, das Gleichgewicht, aber es wären nicht die Teenage Mutant Ninja Turtles ohne radikales Teamwork. Partner – Bei der Charakterauswahl kannst du zwei Commander mit dieser Fähigkeit haben. Wähle deine beiden legendären Lieblingskreaturen mit dieser Fähigkeit und zeige, wie stark sie zusammen sind.

Turtle Power!
Jedes Turtle-Power! Commander-Deck enthält Folgendes:

  • 1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten 
    • 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 
    • 5 präsentierte Commander als traditionelle Foilkarten mit Illustration ohne Rand 
    • 94 Nicht-Foilkarten 
  • 10 doppelseitige Spielsteinkarten oder Marken zum Ausstanzen 
  • 1 Deckbox 

Wir enthüllen die komplette Turtle Power! Commander-Deckliste kurz vor dem Release des Sets. In der Kartengalerie des Sets kannst du dir die kürzlich enthüllten Karten ansehen.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles erscheint weltweit am 6. März 2026. Das Set, einschließlich des Turtle Power! Commander-Decks, ist ab sofort bei deinem Store, bei Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.