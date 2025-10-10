Kämpfe an der Seite der Turtles in einem actionreichen Multiplayer-Magic-Abenteuer! Im Rahmen von Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles bringen wir ein brandneues Commander-Deck heraus. Mit neuen Magic-Karten, die von den Abenteuern der Turtles in der digitalen Welt inspiriert sind, bietet Turtle Power! alles, was sich ein Teenage Mutant Ninja Turtles Fan wünschen kann.

0001_MTGTMT_CmdrFace: Leonardo, the Balance 0002_MTGTMT_CmdrFace: Donatello, the Brains 0003_MTGTMT_CmdrFace: Splinter, the Mentor 0004_MTGTMT_CmdrFace: Raphael, the Muscle 0005_MTGTMT_CmdrFace: Michelangelo, the Heart 0006_MTGTMT_CmdrFace: Heroes in a Half Shell

Der Cover-Commander dieses Decks ist Leonardo, das Gleichgewicht, aber es wären nicht die Teenage Mutant Ninja Turtles ohne radikales Teamwork. Partner – Bei der Charakterauswahl kannst du zwei Commander mit dieser Fähigkeit haben. Wähle deine beiden legendären Lieblingskreaturen mit dieser Fähigkeit und zeige, wie stark sie zusammen sind.

Turtle Power!

Commander-Deck

Jedes Turtle-Power! Commander-Deck enthält Folgendes:

1 spielfertiges Commander-Deck mit 100 Karten 1 Cover-Commander als traditionelle Foilkarte mit Illustration ohne Rand 5 präsentierte Commander als traditionelle Foilkarten mit Illustration ohne Rand 94 Nicht-Foilkarten

10 doppelseitige Spielsteinkarten oder Marken zum Ausstanzen

1 Deckbox

Wir enthüllen die komplette Turtle Power! Commander-Deckliste kurz vor dem Release des Sets. In der Kartengalerie des Sets kannst du dir die kürzlich enthüllten Karten ansehen.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles erscheint weltweit am 6. März 2026. Das Set, einschließlich des Turtle Power! Commander-Decks, ist ab sofort bei deinem Store, bei Amazon und überall sonst, wo es Magic-Produkte gibt, vorbestellbar.