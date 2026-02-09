Standard

Alchemy

Kona, rettendes Monsterchen ist angepasst.

Val, gestrandete Landvermesserin ist angepasst.

Schillernde Flammenweberin ist angepasst.

Sumpfland-Hordenführer ist angepasst.

Aufgeladene Beschwörung ist angepasst.

Sturmwindbändigerin ist angepasst.

Blutdürstiger Wahrsager ist angepasst.

Polterstreich ist angepasst.

Tapferer Glutsippler ist angepasst.

Ethrimik, imaginärer Unhold ist angepasst.

Netzwerk-Marodeur ist angepasst.

Prototyp X-8 ist angepasst.

Remasuri-Flechtschlängler ist angepasst.

Historic

Eldrazi-Tempel ist gebannt.

Ajani, Ausgestoßener der Nacatl ist gebannt.

Wechselnde Bepflanzung ist gebannt.

Gelehrter des verlorenen Schatzes ist gebannt.

Magus des Mondes ist nicht mehr gebannt.

Vorbotin der Meere ist nicht mehr gebannt.

Vitalitätskraft ist nicht mehr gebannt.

Negierungskraft ist nicht mehr gebannt.

Zähigkeit ist nicht mehr gebannt.

Wilde Renaturierung ist nicht mehr gebannt.

Agent des Verrats ist nicht mehr gebannt.

Timeless

Nekropotenz ist eingeschränkt.

Brawl

Keine Änderungen.

Hallo zusammen!

Ich heiße Carmen Klomparens und bin Senior Game Designer im Team für Play Design von Magic. Willkommen zur ersten Ankündigung gebannter und eingeschränkter Karten des Jahres 2026! In unserer letzten Ankündigung des Jahres 2025 haben wir Änderungen an Standard, Pioneer, Legacy, Pauper und einigen Formaten in MTG Arena vorgenommen. Außerdem haben wir eine Änderung des Rhythmus dieser Ankündigungen für dieses Jahr angekündigt. Uns war klar geworden, dass wir nicht genügend Gelegenheiten hatten, um über die Liste der gebannten Karten in Formate einzugreifen, wenn dies nötig war. Unser Ziel ist und bleibt, dass Magic so viel Spaß wie nur möglich macht und dass wir unsere Formate entsprechend pflegen, und diese zusätzlichen Gelegenheiten dienen diesem Ziel. In diesem Sinne möchte ich betonen, dass wir diese Ankündigungen nur als Gelegenheiten verstehen, Änderungen vorzunehmen. Sie sind keine Absichtserklärung, in diesem Jahr siebenmal Änderungen vorzunehmen. Wir möchten, dass Spielende für jedes Format guten Gewissens Karten erwerben und auch mit diesen spielen und Spaß haben können. Die richtige Balance zwischen regelmäßigen Ankündigungen zu finden und dabei das drohende Schreckgespenst zu vermeiden, dass Karten gebannt werden könnten, ist ein schmaler Grat und wir sind in unserem Streben danach dankbar für die Geduld der Community.

Wie immer werden wir morgen, am 10. Februar, um 10 Uhr PT (19 Uhr MEZ) auf twitch.tv/magic bei WeeklyMTG sein, um diese Änderungen zu besprechen.

Standard

Von Jadine Klomparens

Keine Änderungen.

Um das heutige Standard-Format ist es weitaus besser bestellt als noch vor drei Monaten bei unserer letzten Ankündigung gebannter und eingeschränkter Karten. Wir haben es wieder mit einem Standard zu tun, in dem es kein klares bestes Deck gibt und jedes Wochenende viele verschiedene Strategien eine gute Chance haben, den Pokal mit nach Hause zu nehmen. Die gerade zu Ende gegangene Pro Tour Lorwyns Finsternis hat ein unglaublich vielfältiges Format zur Schau gestellt, wobei in den Top 8 sieben verschiedene Decks vertreten waren.

3 Doomsday Excruciator 3 Harvester of Misery 2 Intimidation Tactics 4 Restless Reef 1 Archenemy's Charm 2 Deadly Cover-Up 4 Deceit 2 Winternight Stories 11 Swamp 2 Multiversal Passage 3 Bitter Triumph 4 Superior Spider-Man 1 Undercity Sewers 4 Requiting Hex 3 Stock Up 4 Watery Grave 4 Gloomlake Verge 3 Insatiable Avarice 2 Torpor Orb 4 Duress 1 Cruelclaw's Heist 2 Shoot the Sheriff 3 Quantum Riddler 2 Soul-Guide Lantern 1 Negate

1 Willowrush Verge 2 Earthbender Ascension 1 Thunder Magic 2 Forest 2 Spider-Sense 3 Burst Lightning 3 Starting Town 4 Consult the Star Charts 1 Wistfulness 1 Analyze the Pollen 3 Icetill Explorer 4 Fabled Passage 3 Island 3 Mountain 2 Spell Snare 2 Thornspire Verge 1 Into the Flood Maw 3 Sear 2 Ba Sing Se 4 Mightform Harmonizer 4 Stock Up 3 Escape Tunnel 2 Steam Vents 4 Full Bore 1 Surrak, Elusive Hunter 1 Essence Scatter 1 Sear 2 Spell Pierce 3 Pyroclasm 2 Soul-Guide Lantern 1 Quantum Riddler 2 Heritage Reclamation 1 Sandman, Shifting Scoundrel 1 Songcrafter Mage

Die erfolgreichen Standard-Decks der Pro Tour Lorwyns Finsternis weisen sogar noch mehr Vielfalt auf, als die Top 8 erahnen lassen, da auch noch viele weitere Archetypen gut abgeschnitten haben, auch wenn sie es nicht ganz in die Top 8 geschafft haben. Das Talent der Pro-Tour-Teilnehmenden für Deckbau stand voll im Rampenlicht, denn viele erfolgreiche Decks waren neue Innovationen, die speziell für die Pro Tour entwickelt wurden.

4 Sunderflock 6 Island 4 Eddymurk Crab 4 Opt 4 Burst Lightning 1 Bounce Off 4 Winternight Stories 2 Multiversal Passage 1 Spell Pierce 1 Into the Flood Maw 3 Spell Snare 4 Hearth Elemental 2 Abandon Attachments 4 Riverpyre Verge 1 Spider-Sense 4 Steam Vents 4 Spirebluff Canal 4 Sleight of Hand 3 Glacial Dragonhunt 1 Disdainful Stroke 1 Get Out 2 Hydro-Man, Fluid Felon 2 Annul 2 Ral, Crackling Wit 1 Spider-Sense 1 Abrade 2 Pyroclasm 2 Soul-Guide Lantern 1 Broadside Barrage

2 Swamp 4 Starting Town 1 Greasewrench Goblin 3 Inti, Seneschal of the Sun 3 Iron-Shield Elf 4 Mountain 4 Multiversal Passage 4 Monument to Endurance 4 Moonshadow 2 Bitter Triumph 4 Marauding Mako 3 Tersa Lightshatter 4 Blazemire Verge 4 Flamewake Phoenix 4 Bloodghast 1 Sunspine Lynx 1 Restless Vents 4 Blood Crypt 4 Bloodthorn Flail 3 Requiting Hex 2 Pyroclasm 2 Vengeful Possession 3 Soul-Guide Lantern 2 Case of the Crimson Pulse 3 Sunspine Lynx

Und das Format entwickelt sich immer noch weiter! In den Gesprächen über das Standard-Format stand das Dachsmaulwurf-Junge seit seinem Erscheinen im Mittelpunkt. Viele Spielende fragten sich, ob es das Vivi Cauldron Deck als Bösewicht in Standard ablösen würde. Es steht außer Frage, dass Decks mit dem Dachsmaulwurf-Jungen die Standard-Landschaft dominiert haben, aber bereits zweimal, bei der World Championship 31 und der Pro Tour Lorwyns Finsternis haben die Spielenden auf professionellem Niveau bewiesen, dass für verschiedenste Decks die Mittel existieren, um Strategien rund um das Dachsmaulwurf-Junge zu besiegen.

1 Craterhoof Behemoth 1 Forest 3 Mockingbird 4 Starting Town 2 Shimmerwilds Growth 4 Temple Garden 1 Keen-Eyed Curator 4 Llanowar Elves 1 Seam Rip 4 Badgermole Cub 4 Gene Pollinator 1 Brightglass Gearhulk 4 Breeding Pool 4 Nature's Rhythm 1 Superior Spider-Man 4 Multiversal Passage 3 Hushwood Verge 1 Champion of the Weird 1 Explosive Prodigy 2 Spider Manifestation 1 Soul-Guide Lantern 2 Botanical Sanctum 3 Formidable Speaker 4 Quantum Riddler 1 Disdainful Stroke 1 Shimmerwilds Growth 2 Ouroboroid 2 Seam Rip 2 Oko, Lorwyn Liege 1 Meltstrider's Resolve 2 Spider-Sense 2 Soul-Guide Lantern 1 Insidious Fungus 1 Doorkeeper Thrull

Bei der Pro Tour Lorwyns Finsternis hatten Decks mit dem Dachsmaulwurf-Jungen einen Anteil von etwa 40 % des Metagames an Tag Eins, erreichten jedoch außerhalb des Mirror-Matches eine Siegquote von unter 50 % an Tag Eins. Dieses Ungleichgewicht zwischen Spiel- und Siegquote ist ein klares Signal, dass das Metagame sich vom aktuellen Stand aus noch erheblich weiterentwickeln wird. Decks mit dem Dachsmaulwurf-Jungen werden versuchen, sich anzupassen, um mehr gegen diese neuen Decks zu gewinnen. Die Decks, die hohe Siegquoten aufwiesen, weil sie besonders gut gegen das Dachsmaulwurf-Junge waren, müssen sich nun auch umeinander Gedanken machen. Es gibt noch viel Raum zu erkunden, bevor das Format ein Gleichgewicht erreicht.

Wer weiß, wie sich das alles entwickeln wird, aber aktuell sieht das Standard-Metagame gut aus. Decks jeder Farbe sind erfolgreich und die Kern-Makroarchetypen, Aggro, Midrange, Kontrolle und Kombo waren allesamt stark genug, um bei der Pro Tour mitzuhalten. Perfekt ist das Format jedoch nicht. Die Farbe Blau ist in mehr Decks vertreten, als wir gerne hätten, und viele Partien sind schnell vorüber, da der Metagame-Anteil von schnellen Kombodecks mit Tutoren und starker Kartenauswahl hoch ist. Trotzdem erreicht Standard im Moment eines seiner Hauptziele: Egal, welche Art von Magic du bevorzugst, es gibt ein Deck in Standard für dich.

Im letzten Jahr sind die Dinge im Standard-Format mehrfach aus demselben Grund schiefgelaufen: ein Mangel adäquater Gegenmaßnahmen gegen mächtige Karten und Strategien. Wie möchten, dass sich die Decks in Standard stark anfühlen, aber wir möchten auch, dass diese Decks angreifbar sind. Sei es durch das Zerpflücken der gegnerischen Hand mit der Tücke, das wiederholte Leerräumen des Spielfelds mit dem Windsbrautschwarm, der Feuermasse oder der Tödlichen Vertuschung, das Beseitigen einzelner Bedrohungen durch Entfernungszauber und Gegenzauber oder mächtige Anti-Karten wie In Frieden ruhen und die Kugel der Erstarrtheit – die erfolgreichsten Decks im aktuellen Standard-Format betonen Interaktion. Die Stärke und Allgegenwart von Interaktion in Standard entspricht viel mehr unseren Vorstellungen davon, wie Standard sein sollte.



Zu guter Letzt möchte ich noch auf den Aufstieg von „Set-Themendecks“ eingehen, also Decks, die vor allem auf einem einzigen Set und einem von dessen Themen beruhen. Magic: The Gathering | Avatar –Der Herr der Elemente hat zwei davon in das Standard-Format eingeführt, Izzet-Lektionen und das Verbündeter-Stammesdeck, während Lorwyns Finsternis verschiedene Elementarwesen-Decks in das Format eingebracht hat.

5 Island 4 Gran-Gran [A4sKJx4ZC4A9Oy6p3DtDB] 2 Three Steps Ahead 1 Agna Qel'a 4 Combustion Technique 3 Mountain 2 Spell Snare 3 Iroh's Demonstration 1 Multiversal Passage 4 Firebending Lesson 4 Monument to Endurance 4 Accumulate Wisdom 4 Abandon Attachments 2 It'll Quench Ya! 4 Riverpyre Verge 4 Artist's Talent [68DOtlHaYq5HJ4FtiBeNd5] 4 Steam Vents 4 Spirebluff Canal 1 Soul-Guide Lantern 1 Flashfreeze 1 Annul 1 Slagstorm 1 Torpor Orb 2 Sear 2 Ral, Crackling Wit 2 Quantum Riddler 2 Soul-Guide Lantern 1 Spell Pierce 1 Negate 1 Broadside Barrage

Set-Themendecks gab es in Magic-Sets schon immer, aber wir haben in der jüngeren Vergangenheit aktiv mehr Zeit in sie investiert. Unser Ziel mit solchen Decks besteht darin, den Spielenden, denen ein bestimmtes Set besonders gut gefällt, einen Weg zu ebnen, mit Standard anzufangen. Das hohe Powerlevel dieser aktuellen Beispiele ist nicht unser einziges Ziel für Set-Themendecks. Diese Decks sollen verschiedene Powerlevel aufweisen. Einige dürfen ruhig ziemlich stark sein, aber die meisten sollen sich in einem Bereich bewegen, sodass sie ab und zu die Top 8 von Turnieren erreichen, aber nicht langfristig der Platzhirsch sind. Beispielsweise unterstützt Lorwyns Finsternis auch Goblin-Stammesdecks, aber der Goblin-Stamm hat sich in Standard auf hohem Niveau als nicht so stark erwiesen wie die Elementarwesen.

Wir finden, Standard ist am besten, wenn es jede Menge Raum zu erkunden und allerlei zu entdecken gibt, was bedeutet, dass die stärksten Decks meistens auf Synergien zwischen Sets beruhen. Aktuell gibt es in Standard viele solche Decks, neben einigen starken Set-Themendecks, und die allgemeine Kreativität im Deckbau ist schön zu sehen. Wir freuen uns darauf, herauszufinden, wie sich Standard weiterentwickeln wird.

Pioneer

Von Carmen Klomparens

Keine Änderungen.

Pioneer hat in gewisser Weise weiterhin zwei Seiten. Wir haben im letzten November in das Format eingegriffen, zum Teil weil das Metagame in MTG Arena besorgniserregend aussah, obwohl die Metagames in Magic Online und Tabletop-Turnieren relativ gesund erschienen. Seitdem hat sich der Zustand des Metagames verbessert, aber er ist nicht perfekt. Varianten von Izzet Prowess, entweder mit Vivi Orunitia oder einem Lektion-Paket, sind die Platzhirsche des Metagames mit starken Siegquoten in MTG Arena, obwohl sie in Magic Online nicht überdurchschnittlich erfolgreich sind. Ja, ihr habt richtig gelesen. Ich habe tatsächlich von Lektionen im Zusammenhang mit Pioneer geredet.

4 Monastery Swiftspear 4 Slickshot Show-Off 3 Emberheart Challenger 4 Accumulate Wisdom 4 Stormchaser's Talent 4 Monstrous Rage 3 Torch the Tower 2 Boomerang Basics 2 Abandon Attachments 2 Burst Lightning 1 Into the Flood Maw 4 Cori-Steel Cutter 3 Experimental Synthesizer 4 Mountain 4 Spirebluff Canal 4 Steam Vents 4 Riverpyre Verge 3 Shivan Reef 1 Stormcarved Coast

Das Deck hat einige Erfolge auf Magic Online eingefahren, aber das gilt ehrlich gesagt auch für viele andere Decks. Azorius-Kontrolle, Selesnija-Decks mit der Truppensammlung, verschiedene Decks mit Motorzahn und allerlei schwarze Midrange-Decks rund um den Unheiligen Anbau sind in kompetitiven Challenge-Events erfolgreich. Wir behalten die Entwicklungen dieses Formats im Auge, aber aktuell sieht es nicht so aus, als hätte es einen Endpunkt erreicht, und die Spielenden haben Spaß an einem Format mit vielfältigen Strategien und einem Gleichgewicht zwischen den Farben.

Modern

Von Carmen Klomparens

Keine Änderungen.

Modern rockt! Ich bin da natürlich etwas voreingenommen, aber Modern sieht aktuell wirklich gut aus. Blicken wir auf die letzten paar Monate zurück: In den Top 8 der Pro Tour Am Rande der Ewigkeiten waren sieben verschiedene Decks vertreten. Die Beliebtheit des Archetyps, der das Event gewann, Tameshi Belcher, hat seitdem an Beliebtheit und Siegquote eingebüßt, da sich das Format an das Deck angepasst hat. Umgekehrt stand Boros Energy vor jenem Event auf der Abschussliste und erzielte daher äußerst bescheidene Ergebnisse. Dies setzte sich zu einem gewissen Grad auch in den darauffolgenden Regional Championships fort, aber gegen Ende der Saison bekam das Deck wieder etwas Wind in die Segel. In jener Saison gab es außerdem ein brandneues Deck, dass die Welt im Sturm eroberte: Jeskai Blink.

1 Thundering Falls 1 Elegant Parlor 3 Phelia, Exuberant Shepherd 4 Flooded Strand 4 Arid Mesa 2 Ephemerate 3 Scalding Tarn 1 Lightning Bolt 1 Hallowed Fountain 2 Arena of Glory 1 Mountain 3 Teferi, Time Raveler 1 Island 4 Consign to Memory 1 March of Otherworldly Light 4 Ragavan, Nimble Pilferer 2 Sacred Foundry 1 Meticulous Archive 1 Wrath of the Skies 4 Phlage, Titan of Fire's Fury 3 Prismatic Ending 4 Solitude 2 Fable of the Mirror-Breaker 2 Plains 1 Steam Vents 4 Quantum Riddler 1 Surgical Extraction 2 Subtlety 3 Mystical Dispute 1 Force of Negation 1 Ghost Vacuum 4 Obsidian Charmaw 2 Wrath of the Skies 1 Celestial Purge

In den Monaten seit Ende der Modern-Saison der Regional Championships ist Boros Energy wegen kompetitiver Erfolge etwas beliebter geworden, während der Metagame-Anteil von Jeskai Blink sank. Wir können immer noch beobachten, wie verschiedene Größen des Formats sich in Magic Online alle ein bis zwei Wochen ins Rampenlicht drängen, bevor das Metagame sich anpasst und ein neues Deck zum Platzhirsch des Formates wird. In unseren Augen ist das ein Beleg für ein sehr gesundes Metagame, das Selbstkorrekturen vornehmen kann und eine breite Palette an Spielmustern und Strategien bereitstellt, die Spielende zum Erfolg führen können.

Und damit nicht genug: Die Spielenden finden auch für neue Karten Erfolgsstrategien, wie für Wan Shi Tong den Bibliothekar, den Begnadeten Redner und andere, obwohl das Metagame von Modern ziemlich stabil ist:

2 Cling to Dust 4 Consult the Star Charts 4 Counterspell 4 Fatal Push 4 Field of Ruin 4 Flooded Strand 1 Force of Negation 4 Island 1 Kaito, Bane of Nightmares 1 Logic Knot 4 Orcish Bowmasters 4 Polluted Delta 1 Scalding Tarn 3 Sheoldred's Edict 1 Spell Pierce 3 Spell Snare 4 Subtlety 1 Swamp 3 Undercity Sewers 4 Wan Shi Tong, Librarian 3 Watery Grave 4 Break the Ice 4 Consign to Memory 1 Damnation 1 Harbinger of the Seas 3 Mystical Dispute 1 Nihil Spellbomb 1 Toxic Deluge

1 Swamp 4 Badgermole Cub 4 Agatha's Soul Cauldron 1 Grist, the Hunger Tide 2 Boseiju, Who Endures 4 Delighted Halfling 1 Dryad Arbor 1 Strangleroot Geist 4 Malevolent Rumble 3 Walking Ballista 1 Underground Mortuary 4 Yawgmoth, Thran Physician 4 Verdant Catacombs 3 Overgrown Tomb 4 Young Wolf 3 Spymaster's Vault 3 Dredger's Insight 1 Endurance 2 Forest 3 Green Sun's Zenith 4 Windswept Heath 2 Formidable Speaker 1 Ignoble Hierarch 4 Fatal Push 2 Thoughtseize 1 Murderous Cut 1 Vexing Bauble 1 Scavenging Ooze 1 Outland Liberator 1 Soulless Jailer 1 Grist, the Hunger Tide 1 Force of Vigor 1 Fulminator Mage 1 Mai, Scornful Striker

Aktuell scheint sich Modern im beneidenswerten Zustand eines etablierten Metagames mit einer ständigen Zufuhr von Neuerungen durch neue Releases zu befinden, und wir freuen uns darauf, die weitere Entwicklung des Formats mitzuverfolgen.

Legacy

Von Carmen Klomparens

Keine Änderungen.

Legacy hat in den letzten paar Monaten bedeutende Änderungen erfahren. Als wir das letzte Mal auf das Format eingegangen sind, hatte Dimir Reanimator eine beispiellose Phase der Dominanz an den Tag gelegt und wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, gegen das Einbuddeln vorzugehen, um dem Deck einen Dämpfer zu verpassen. In derselben Ankündigung entfernten wir Nadu, geflügelte Weisheit, aus dem Format, um faireren Kreaturenstrategien die Gelegenheit zu geben, sich im Format zu beweisen. Seitdem herrscht ein reges Treiben. Das größte Deck des Metagames beruht nach wie vor auf dem Unterirdischen See:

2 Barrowgoyf 1 Bloodstained Mire 4 Brainstorm 1 Brazen Borrower 3 Daze 4 Fatal Push 1 Flooded Strand 4 Force of Will 1 Island 2 Kaito, Bane of Nightmares 1 Misty Rainforest 3 Murktide Regent 4 Orcish Bowmasters 4 Polluted Delta 4 Ponder 1 Scalding Tarn 1 Snuff Out 1 Swamp 4 Tamiyo, Inquisitive Student 4 Thoughtseize 1 Undercity Sewers 4 Underground Sea 1 Verdant Catacombs 4 Wasteland 1 Barrowgoyf 3 Consign to Memory 2 Dauthi Voidwalker 2 Engineered Explosives 1 Feed the Cycle 2 Force of Negation 1 Grafdigger's Cage 1 Hydroblast 1 Snuff Out 1 Toxic Deluge

Selbst bevor das Einbuddeln gebannt wurde, brachte Dimir die alten blauen Bekannten In Betracht ziehen, Gedankenwirbel, Willenskraft und Dämmerzustand an den Start, um die stärksten autarken Bedrohungen wie Tamiyo, neugierige Schülerin, die Ork-Bogenschützen und Kaito, Feind der Albträume, zu beschützen. Dieses Deck verfolgt eine Art „Beschütze die Königin“-Strategie, bei der ein oder zwei Bedrohungen ins Spiel gebracht und dann die restlichen Ressourcen genutzt werden, um die Partie in den Griff zu bekommen, während diese Permanente es dem Gegenüber unmöglich machen, je wieder Fuß zu fassen. Uns ist nicht entgangen, dass dieses Deck der Hauptfeind Nummer Eins geworden ist, nachdem die oben erwähnten Karten gebannt worden waren. Trotzdem glauben wir, dass seine Siegquote, sein Metagame-Anteil und die Spielmuster, zu denen es führt, für Legacy angemessen sind.

Dimir Tempo ist allerdings nur ein Teil der Geschichte dessen, was sich in den letzten paar Monaten im Format verändert hat. Decks wie Lands, Varianten von Death and Taxes, blaubasierte Affinity-Varianten und fairere Decks mit Gaeas Schoß sind allesamt auf dem aufsteigenden Ast, was wir als positive Entwicklung betrachten. Wir sind optimistisch, was die Richtung angeht, in die sich Legacy entwickelt, und hoffen, dass sich die steigende Archetyp-Vielfalt auch in den kommenden Monaten fortsetzt.

Vintage

Von Carmen Klomparens

Keine Änderungen.

Zu diesem Zeitpunkt vor ein paar Monaten waren wir nach dem nordamerikanischen Teil des Eternal Weekends zufrieden mit dem Zustand des Vintage-Metagames und es sieht auch weiterhin gut aus. Zwar ist Lurrus aus der Traumhöhle die erste Karte, die man in einem großen Anteil der Partien sieht, aber innerhalb der Lurrus-Decks gibt es genug Vielfalt, dass sie ein gesunder Teil von Vintage sind. Ein leuchtendes Beispiel dieser Vielfalt war im Finale der asiatischen Vintage Championships beim dortigen Eternal Weekend Ende letzten Jahres zu beobachten:

1 Swamp 1 Mox Sapphire 1 Merchant Scroll 4 Force of Will 3 Fatal Push 1 Wan Shi Tong, Librarian 4 Underground Sea 1 Mox Jet 1 Ancestral Recall 1 Nihil Spellbomb 1 Snapcaster Mage 1 Scalding Tarn 1 Mental Misstep 1 Mystical Dispute 1 Treasure Cruise 4 Wasteland 1 Mox Pearl 4 Orcish Bowmasters 1 Strip Mine 4 Force of Negation 1 Island 1 Gitaxian Probe 1 Time Walk 1 Verdant Catacombs 1 Undercity Sewers 4 Psychic Frog 2 Spell Pierce 1 Mishra's Bauble 1 Brainstorm 1 Dig Through Time 4 Polluted Delta 1 Demonic Tutor 1 Black Lotus 1 Lorien Revealed 1 Dress Down 1 Urza's Saga 1 Nihil Spellbomb 1 Mystical Dispute 1 Snuff Out 2 The Tabernacle at Pendrell Vale 2 Consign to Memory 1 Long Goodbye 2 Null Rod 2 Grafdigger's Cage 1 Dismember 1 Sheoldred's Edict 1 Lurrus of the Dream-Den

2 Flooded Strand 1 Mox Sapphire 4 Force of Will 4 Underground Sea 1 Mox Jet 1 Ancestral Recall 2 Misty Rainforest 4 Ponder 2 Scalding Tarn 1 Mental Misstep 1 Treasure Cruise 1 Vampiric Tutor 1 Thassa's Oracle 1 Island 3 Flusterstorm 3 Force of Negation 1 Tamiyo, Inquisitive Student 1 Gitaxian Probe 1 Time Walk 4 Dark Ritual 2 Polluted Delta 1 Gush 1 Undercity Sewers 4 Psychic Frog 1 Unable to Scream 3 Mishra's Bauble 1 Dig Through Time 1 Brainstorm 4 Doomsday 1 Demonic Tutor 1 Black Lotus 1 Daze 2 Mindbreak Trap 1 Consign to Memory 1 Snuff Out 1 Steel Sabotage 3 Unable to Scream 1 Soul-Guide Lantern 1 Thoughtseize 4 Leyline of the Void 1 Lurrus of the Dream-Den

Die Ähnlichkeiten dieser Decks springen einem sofort ins Auge: Lurrus aus der Traumhöhle, eine Dimir-Manabasis, die eingeschränkten Karten, die die meisten von ihnen spielen, und so weiter. Allerdings sind die Arten von Partien, zu denen sie führen, völlig verschieden und es gibt sogar Unterschiede, welche Karten der Power 9 in diesen Decks enthalten sind. Da verschiedene Versionen von Makro-Archetypen wie Initiative, Dredge und Shops allesamt Erfolge im Format aufweisen und Diversität innerhalb von Archetypen dahingehend besteht, ob sie Lurrus spielen (damit meinen wir dich, Paradoxical Outcome), scheint es in Vintage zurzeit viel Spaß zu machen, sich ein Deck auszusuchen und daran zu tüfteln.

Pauper

Von Gavin Verhey

Keine Änderungen.

Nach dem Ausschluss der Flut haben wir das Format genau im Auge behalten. Diese Änderung hatte vor allem den geringfügigen, aber positiven Effekt, dass mehr Sideboard-Slots frei wurden und einige Decks wieder spielbar wurden, die ihre Schwierigkeiten mit der Flut hatten.

Zwar beobachten wir Decks wie die roten Decks mit der Verstohlenen Naschkatze und Varianten mit dem Balustradenspion, aber am meisten haben wir die monoblauen Decks mit dem Tolarianischen Schrecken im Blick. Diese Decks schneiden kontinuierlich gut ab, obwohl es zahlreiche Gegenmaßnahmen gegen ihre Strategie gibt.

Diese Strategie ist zwar erfolgreich, weist aktuell jedoch nicht die Verbreitung und Erfolgsquote auf, die das Bannen von Karten rechtfertigen würde. Falls dieser Erfolg jedoch anhält, könnte dies in Zukunft nötig werden.

Wir werden dies im Laufe des Jahres weiterhin beobachten.

Alchemy

Von Daniel Xu

Kona, rettendes Monsterchen ist angepasst.

Val, gestrandete Landvermesserin ist angepasst.

Schillernde Flammenweberin ist angepasst.

Sumpfland-Hordenführer ist angepasst.

Aufgeladene Beschwörung ist angepasst.

Sturmwindbändigerin ist angepasst.

Blutdürstiger Wahrsager ist angepasst.

Polterstreich ist angepasst.

Tapferer Glutsippler ist angepasst.

Ethrimik, imaginärer Unhold ist angepasst.

Netzwerk-Marodeur ist angepasst.

Prototyp X-8 ist angepasst.

Remasuri-Flechtschlängler ist angepasst.

Das Alchemy-Metagame ist zum Start des Jahres 2026 vielfältig und trotz des Mangels an exklusiv-digitalen Inhalten nach dem Release von Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten relativ dynamisch. Der Standard-Star Dachsmaulwurf-Junges und das blau-rote Lektionen-Paket haben schnell eine Heimat in Alchemy gefunden und machen etablierten Größen wie Temur-Drachen und Blau-Weiß-Vögel Konkurrenz. Wir sind zwar insgesamt zufrieden mit dem Format und freuen uns auf die Änderungen, die Alchemy: Lorwyn mit sich bringen wird, aber wir haben trotzdem zwei Balanceanpassungen vorgenommen, um konkrete Probleme mit Best-of-One Alchemy und Historic anzugehen.

4 Kona, Rescue Beastie 4 Cunning Azurescale 4 Marang River Regent 4 Brood Astronomer 4 Formidable Speaker 1 Indris, the Hydrostatic Surge 4 Omniscience 3 Bounce Off 3 Stock Up 3 Dispelling Exhale 2 Consult the Star Charts 6 Island 4 Forest 4 Breeding Pool 4 Willowrush Verge 2 Mistrise Village 2 Evendo, Waking Haven 2 Uthros, Titanic Godcore

Kona, rettendes Monsterchen, ist schon eine Weile ein frustrierendes Element in Best-of-One Alchemy, da es in Kombination mit der Allwissenheit einen Sieg direkt aus der Hand ermöglicht. Alchemy-Karten wie die Tümpelhaven-Umgarnerin, der Sterndeuter der Brut und die Listige Azurschuppe sorgen dafür, dass die Strategie im Vergleich zu ihrem Gegenstück in Standard optimierter und effektiver ist. Zwar ist Kona weitaus weniger problematisch, wenn Sideboards in Spiel kommen, aber Alchemy wird meistens in Best-of-One-Partien gespielt und die hohe Siegquote – sowie die nicht interaktive Spielanlage – machen das Monsterchen zu einem konsistenten Monster in Ranglisten-Partien. Wir sind davon überzeugt, dass das Format mehr Spaß machen wird, wenn Kona langsamer ist und den Spielenden etwas mehr Platz zum Atmen lässt, daher erhöhen wir Konas Manakosten in digitalen Formaten auf {4}{G}.

Val, gestrandete Landvermesserin, ist im Historic-Format eine Kombo mit Trelasarra der Mondtänzerin, die zu unbegrenzt vielen Instanzen von Schaden führt, wenn man eine der beiden Karten auslösen kann. Als Teil unserer Überarbeitung der Liste der in Historic gebannten Karten (mehr dazu weiter unten), gehen wir die Stärke und Effizienz dieser Kombo an, die gemeinsam mit Decks wie Eldrazi und Energy ganz oben im Metagame mitgespielt hat. Davon, dass wir Val von einer Zwei-Mana-Karte zu einer Vier-Mana-Karte machen, versprechen wir uns, dass Val in Casual-Brawl noch eine Rolle spielt, aber in kompetitivem Historic nicht mehr vorkommt.

Außerdem verstärken wir eine Reihe von digitalen Karten aus Alchemy: Bloomburrow, Alchemy: Duskmourn und Alchemy: Am Rande der Ewigkeiten. Die Änderungen zielen nicht darauf ab, bestimmte Probleme des Formats zu lösen, sondern sollen vielmehr Strategien neues Leben einhauchen, die zwar beliebt, aber weniger effektiv sind. Mehr zu diesen Änderungen kannst du in den MTG Arena Ankündigungen dieser Woche nachlesen.

Historic

Von Daniel Xu

Eldrazi-Tempel ist gebannt.

Ajani, Ausgestoßener der Nacatl ist gebannt.

Wechselnde Bepflanzung ist gebannt.

Gelehrter des verlorenen Schatzes ist gebannt.

Magus des Mondes ist nicht mehr gebannt.

Vorbotin der Meere ist nicht mehr gebannt.

Vitalitätskraft ist nicht mehr gebannt.

Negierungskraft ist nicht mehr gebannt.

Zähigkeit ist nicht mehr gebannt.

Wilde Renaturierung ist nicht mehr gebannt.

Agent des Verrats ist nicht mehr gebannt.

Als wir Historic einführten, haben wir verschiedene Leitlinien definiert, um klarzustellen, wann eine Karte in dem Format dafür infrage kommt, gebannt zu werden. Die Grundphilosophie von Historic sollte sein, dass Spielende dort mit jeder Karte in ihrer Sammlung an den Start gehen können sollten, mit dem Gefühl, in einer spaßigen interaktiven Partie Magic konkurrenzfähig zu sein. Wir wollten nicht, dass man dort am laufenden Band gegen massenhafte Landverwehrung wie den Blutmond spielt, der dafür berüchtigt ist, Spielende daran zu hindern, ihre Zaubersprüche zu wirken. Kostenlose Zaubersprüche sind der Spielerfahrung ebenfalls nicht zuträglich. Die Pausen im Spielfluss, zu denen kostenlose Zaubersprüche unweigerlich führen, sowie ihre Effizienz und Stärke in Eternal-Formaten machten sie als Eckpfeiler von Ranglisten-Partien unerwünscht, besonders als die beliebtesten Decks – Elfen, Lebenspunktegewinn und Remasuri – eher dem Casual-Spektrum zuzuordnen waren. So wurde eine Obergrenze der Spielstärke und Komplexität von Historic-Partien festgelegt. Wenn man auf eine Partie auf der Historic-Rangliste wartete, wusste man, dass das Gegenüber nicht mit der Einsamkeit Kreaturen ins Exil schicken würde, wenn es ausgetappt war. Das durchschnittliche Ranglisten-Deck konnte mit den Größen des Formats mithalten, zu denen Decks wie Mono-Grün Devotion zählten und die vom Powerlevel her mit Pioneer vergleichbar waren.

Im Laufe der Zeit wurde Historic um viele mächtige, diese Grenzen ausreizende Karten erweitert, was das Metagame im Vergleich zu den Anfangstagen drastisch veränderte. Das Erscheinen von Modern Horizons 3 war ein wichtiger Wendepunkt, da dadurch mehrere kompetitive Strategien mit einem mit Modern vergleichbarem Powerlevel eingeführt wurden. Die beliebten Ranglisten-Strategien blieben beleibt, aber sie konnten in puncto Siegquote nicht mehr mit den Top-Decks mithalten. Und je stärker die Decks wurden, desto weniger interaktiv wurden sie auch. Das beliebteste Deck, um in Best-of-One-Historic Sagenhaft zu erreichen, spielt das Persistieren, um bereits im zweiten Zug einen Gelehrten des verlorenen Schatzes zu reanimieren, was eine Kettenreaktion an Zaubersprüchen nach sich zieht, die die Partie beendet. Die anderen Top-Decks setzen selbst in Best-of-Three-Historic nicht auf Interaktion, sondern auf lineare Verlässlichkeit. Eldrazi, Boros Energy, Val-Kombo, Lotusfeld-Kombo und zu einem etwas geringeren Grad Auren sind allesamt Decks, die die Partie in kürzester Zeit beenden können, ohne dass man sinnvoll dagegen vorgehen kann, außer indem man „die eigene Strategie noch schneller ausführt“.

4 Trelasarra, Moon Dancer 4 Val, Marooned Surveyor 4 A-Guide of Souls 4 Prosperous Innkeeper 4 Soul Warden 2 Sylvan Safekeeper 2 Birds of Paradise 2 Delighted Halfling 4 Green Sun's Zenith 4 Break Out 2 Birthing Ritual 2 Chord of Calling 4 Stomping Ground 4 Mana Confluence 3 Sacred Foundry 3 Inspiring Vantage 2 Temple Garden 2 Razorverge Thicket 2 Starting Town 1 Hushwood Verge 1 Copperline Gorge

Das Bannen dieser Karten soll die offensichtlichsten Ausreißer hinsichtlich Stärke und Spielmustern des Formats angehen. Die Val-Kombo ist von einer Balanceanpassung für Val, gestrandete Landvermesserin, betroffen, wie im obigen Abschnitt zu Alchemy besprochen.

Zu den in Historic gebannten Karten

4 Sowing Mycospawn 4 Nulldrifter 4 Devourer of Destiny 2 Sire of Seven Deaths 2 Emrakul, the Promised End 2 Ugin, Eye of the Storms 4 Kozilek's Command 4 Utopia Sprawl 4 Malevolent Rumble 3 Ugin's Binding 4 Talisman of Curiosity 4 Breeding Pool 4 Eldrazi Temple 4 Ugin's Labyrinth 3 Prismatic Vista 4 Forest 1 Island 1 Shifting Woodland 1 Blast Zone 1 Sanctum of Ugin 3 Cavern of Souls 4 Consign to Memory 4 Surgical Extraction 2 Torpor Orb 2 Dismember

Oben auf der Historic-Rangliste ist Eldrazi die dominanteste Strategie und kommt in verschiedenen Varianten daher, die allesamt auf der Manabeschleunigung durch Ugins Labyrinth und den Eldrazi-Tempel beruhen. Diese Redundanz ist der Schlüssel zur Verlässlichkeit und Stärke der Strategie. Wir haben uns entschieden, den Eldrazi-Tempel zu bannen, da Ugins Labyrinth im Format auch außerhalb des Eldrazi-Pakets Anwendungen hat. Wir glauben, dass ein Eldrazi-Deck auch ohne den Eldrazi-Tempel eine ernstzunehmende Strategie in Historic sein kann, ohne dass es langsamere Strategien aus dem Format drängt, wie es zwischen dem Erscheinen von Modern Horizons 3 und Am Rande der Ewigkeiten der Fall war.

4 Stadium Headliner 4 A-Ocelot Pride 4 Amped Raptor 4 Esper Sentinel 4 Ajani, Nacatl Pariah 4 A-Guide of Souls 2 White Orchid Phantom 4 Goblin Bombardment 4 A-Galvanic Discharge 2 Static Prison 2 Fragment Reality 4 Sacred Foundry 4 Needleverge Pathway 4 Sunbaked Canyon 4 Inspiring Vantage 2 Battlefield Forge 2 Plains 1 Sokenzan, Crucible of Defiance 1 Eiganjo, Seat of the Empire 2 Thraben Charm 2 Thought Partition 2 Invasion of Gobakhan 2 White Orchid Phantom 2 Seam Rip 1 Lurrus of the Dream-Den 1 Pithing Needle 1 Wrath of the Skies 1 Stone of Erech 1 Surgical Extraction

Seit dem Erscheinen von Modern Horizons 3 schlägt Boros Energy in Historic hohe Wellen. Trotz der Balanceanpassungen an der Galvanischen Entladung, der Seelenführerin und dem Ozelot-Rudel beschert die enorme Kartenqualität des Decks ihm weiterhin eine Siegquote von weit über 60 % auf der Rangliste. Unseres Erachtens ist Ajani, Ausgestoßener der Nacatl, der größte Ausreißer, was die Spielstärke angeht. Da er nur zwei Mana kostet, ist es fast unmöglich, vorteilhaft mit ihm zu tauschen, und Ajani ist durch seine Transformationsfähigkeit für zahlreiche Siege verantwortlich sowie für viele weitere dadurch, dass er einfach nur angreift und blockt. Zwar wird sich Ajanis Ausschluss auch auf andere auf Weiß basierende Strategien außer Energy auswirken, aber wir halten dies für notwendig, um das Maximum dessen, was im Format möglich ist, etwas zu senken.

4 Hidden Strings 4 Crop Rotation 1 Fae of Wishes 4 Artist's Talent 4 Pore Over the Pages 4 Stifle 4 Stock Up 4 Consign to Memory 4 Ponder 3 Lorien Revealed 3 Underworld Breach 1 Wish 4 Lotus Field 4 Mana Confluence 3 Starting Town 2 Deserted Temple 2 Island 1 Otawara, Soaring City 1 Breeding Pool 1 Hallowed Fountain 1 Waterlogged Grove 1 Steam Vents 1 Bojuka Bog 3 Divine Purge 2 Orim's Chant 2 Fragment Reality 1 Tendrils of Agony 1 Tome Scour 1 Underworld Breach 1 Jace, Wielder of Mysteries 1 Temporary Lockdown 1 Grapeshot 1 Lurrus of the Dream-Den

Wir haben die Wechselnde Bepflanzung ursprünglich nicht in Historic vorab gebannt, um zu beobachten, ob sie sich auf einem angemessenen Powerlevel in ein Format ohne die mächtigsten Länder aus Magics Geschichte wie Gaeas Schoß einfügen könnte. Die Phase, in der sie ein Wiederaufstreben von Lotusfeld-Kombo zu verantworten hat, hat uns davon überzeugt, dass sie ab sofort gebannt sein muss, besonders da immer mehr starke Länder wie die Dunklen Tiefen in MTG Arena eingeführt werden. Die Einschränkungen, die die Wechselnde Bepflanzung für die Möglichkeiten im Kartendesign für Historic bedeutet, sind einfach zu umfangreich.

4 Conspiracy Unraveler 4 Scholar of the Lost Trove 2 Glasspool Mimic 1 Jace, Wielder of Mysteries 4 Otherworldly Gaze 4 Izzet Charm 4 Breach the Multiverse 4 Faithless Looting 4 Persist 4 Life // Death 4 Emergent Ultimatum 2 Expropriate 4 Mana Confluence 3 Blackcleave Cliffs 3 Spirebluff Canal 2 Darkslick Shores 2 Underground River 2 Starting Town 1 Mountain 1 Shivan Reef 1 Sulfurous Springs

Zu guter Letzt missfiel uns, wie extrem polarisierend das Scholar-Kombodeck ist, und wir bannen daher den Gelehrten des verlorenen Schatzes, um den Anteil von Best-of-One-Partien zu reduzieren, die abrupt enden. Es ist möglich, dass eine andere Kreatur diese Lücke im selben Reanimationspaket füllen wird, und falls dies geschieht, werden wir die Mittel, die in Historic effizientes Reanimieren ermöglichen, noch einmal unter die Lupe nehmen. Gleichzeitig hoffen wir, dass die nun nicht mehr gebannten Karten den Spielenden selbst in Best-of-One Historic Optionen gegen mächtige Friedhof-Strategien an die Hand geben.

Zu den in Historic nicht mehr gebannten Karten

Diese nun nicht mehr gebannten Karten stehen zum Teil im Widerspruch zu unseren seit lange bestehenden Heuristiken, um klare Gegenmaßnahmen gegen aktuelle und zukünftige Strategien zu verfügbar zu machen. Zwar verbleiben einige kostenlose Zaubersprüche auf der Liste gebannter Karten, die allein vom Powerlevel her nicht gebannt sein müssten, aber wir sehen für diese Karten keine positive Rolle im Metagame. Daher bleiben diese aus Komplexitätsgründen weiterhin gebannt.

Insgesamt sind die Bedrohungen in Historic weitaus effektiver als die Antworten, was auf höherem kompetitivem Niveau zu einem linearen, nicht interaktiven Format führt. Die Veränderungen sind dahin gehend konsequent, dass sie den Spielenden offensichtliche Optionen bereitstellen sollen, um gegen diese mächtigen Strategien vorzugehen, und dazu gehört in ganz entscheidender Weise die Fähigkeit, Bedrohungen effizient zu beantworten. Die Negierungskraft ermöglicht es, eine Kombo oder einen partieentscheidenden Zauberspruch aufzuhalten, ohne die eigene Strategie entscheidend voranzubringen oder zu beschützen, sodass sie eine hervorragende reaktive Karte ist, die hoffentlich langsameren Decks zugutekommt. Die Zähigkeit spielt dieselbe Rolle gegen auf dem Friedhof basierende Kombos, während sie in Best-of-One auch als Kreatur im Maindeck spielbar ist. Da die gebannten Karten die aktuellen Top-Strategien etwas zurechtstutzen, hat ein anderes lineares Deck das Potenzial, in Zukunft problematisch zu werden: Affinity. Die Vitalitätskraft stellt eine klare Gegenmaßnahme für das Sideboard gegen diese und ähnliche Strategien dar, die auf Artefakten und Verzauberungen beruhen, die ansonsten nur schwer zu bekämpfen wären.

Eines der großen Probleme während der Dominanz von Eldrazi war ein Mangel an Optionen, um gegen mächtige Nichtstandardländer vorzugehen. In Modern hat man sich gegen mächtige auf Ländern basierende Strategien immer auf allgemeine Anti-Land-Effekte wie den Blutmond verlassen, der in Historic nicht zur Verfügung steht. Wir sind der Auffassung, dass der Magus des Mondes und die Vorbotin der Meere das richtige Maß an Interaktivität gegen aktuelle und zukünftige auf Ländern basierte Decks bieten, ohne der Casual-Szene in Historic allzu sehr zu schaden. Diese Kreaturen sind normalerweise leichter zu entfernen als eine Verzauberung wie der Blutmond, stellen aber trotzdem effektive Optionen gegen Strategien dar, die auf Nichtstandardländern beruhen. Die Tatsache, dass diese Effekte Standardländern in einem Eternal-Format eine bedeutendere Rolle zukommen lässt, sehen wir als weiteren Vorteil.

Darüber hinaus sind nun zwei Karten nicht mehr gebannt, die in vergangenen Versionen von Historic problematisch waren, aber im aktuellen Historic vertretbar sind oder sogar Positives ermöglichen könnten. Die Wilde Renaturierung war ein Problem, als das Powerlevel der Spitze des Formats eher dem von Pioneer glich. Aber nun muss sie mit mächtigeren Strategien konkurrieren. Der Agent des Verrats war hauptsächlich gebannt, weil er Seite an Seite mit Winota, Einerin der Kräfte, verwendet wurde, die nun sowohl wegen der Entwicklung des Formats als auch wegen einer Balanceanpassung kein Problem mehr ist.

Ab sofort werden wir statt unserer früheren Heuristiken das Powerlevel und Spielmuster einzelner Karten als Kriterien heranziehen, wenn wir für Neuankömmlinge in MTG Arena über die Legalität in Historic entscheiden. Karten wie die Negierungskraft und die Zähigkeit, die zu einem gesünderen Metagame beitragen können, werden nicht mehr vorab gebannt werden, wie es früher der Fall war. Wir werden die Entwicklung des Formats angesichts all dieser Änderungen im Auge behalten und weitere Anpassungen vornehmen, sollte dies notwendig werden.

Timeless

Von Arya Karamchandani

Nekropotenz ist eingeschränkt.

Durch die Arena Championship 10 im Dezember war Timeless erheblichem kompetitivem Druck ausgesetzt, und monoschwarze Nekropotenz-Varianten haben sich als die eindeutig stärksten Decks erwiesen. Diese Strategie kombiniert günstige Interaktion mit schnellem Mana und mächtigen Zwei-Karten-Kombos wie Sorin, gebieterischer Blutfürst, und die Heilige Elenda, um die Partie schnell zu Ende zu bringen und gleichzeitig die Strategie des Gegenübers zu durchkreuzen. Die Nekropotenz hat es diesem Deck möglich gemacht, seine Kombo verlässlich zusammenzubringen, und gleichzeitig dafür gesorgt, dass man gegen das Deck in einer Schlacht um Kartenvorteil keine Chance hat. Die Nekropotenz hatte bei der Arena Championship einen durchschlagenden Erfolg und schneidet auch seitdem überdurchschnittlich gut ab.

4 Grief 4 Saint Elenda 1 Atraxa, Grand Unifier 4 Chrome Mox 4 Dark Ritual 4 Entomb 4 Fell the Profane 4 March of Wretched Sorrow 4 Reanimate 1 Demonic Tutor 1 Duress 4 Necrodominance 4 Necropotence 4 Sorin, Imperious Bloodlord 4 Brightclimb Pathway 4 Concealed Courtyard 3 Swamp 2 Bleachbone Verge 3 Fragment Reality 3 Vexing Bauble 2 Duress 2 Orcish Bowmasters 2 Surgical Extraction 2 Voice of Victory 1 Iona, Shield of Emeria

Zwar sind wir bereit, Decks in Timeless erheblichen Spielraum zu lassen, aber das Nekropotenz-Deck ist ein eindeutiger Powerlevel-Ausreißer und muss angegangen werden. Wir glauben, dass monoschwarze Kombodecks auch nach dieser Änderung noch existieren werden, aber ihre Verlässlichkeit und Fähigkeit, Kartenvorteil zu erzeugen, werden sich eher auf dem Niveau des Rests des Formates einpendeln. Wir werden die Entwicklung des Formats nach dieser Änderung weiterhin beobachten und dabei insbesondere auf Decks rund um die Tagebaumine achten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfüllen diese Decks nicht unsere Kriterien, um in Timeless Maßnahmen zu ergreifen.

Brawl

Von Daniel Xu

Keine Änderungen.

Nachdem wir im November Karten gebannt hatten, ist Brawl zu einem wesentlich freundlicheren Umfeld für Commander aller Niveaus und ihre Strategien geworden. Gleichzeitig haben wir mit einem neuen kompetitiven Brawl-Event experimentiert, in denen man in seine 99 Karten auch jene aufnehmen kann, die für nicht kompetitives Brawl zu viel des Guten sind – die Tagebauminen, Gräber der Ahnen und Leidenschaftlichen Schutze dieser Welt. Halte in den kommenden Monaten die Augen nach weiteren Ankündigungen offen, während wir eine formelle Abgrenzung dieser beiden Brawl-Events weiter ausloten.