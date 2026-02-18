Wo du Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles spielen kannst
Mache dir die Macht des Mutagens mit Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles zunutze! Wir bringen Jahrzehnte von TMNT-Geschichte in das beste Sammelkartenspiel der Welt ein und du kannst die gesamte Action in deinem Store und darüber hinaus erleben!
Als Teil unser turtle-tastischen Hommage an die furchtlosen Vier richten wir jede Menge Casual- und kompetitive Events in deiner Nähe aus. Freu dich darauf, dir coole Promokarten zu verdienen und Turtle Power zu entfesseln, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast! Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles erscheint am 6. März 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Prerelease
(27. Februar – 5. März)
Deine Mutation beginnt am 27. Februar 2026, wenn die Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Prerelease-Events an den Start gehen! Lerne gemeinsam mit anderen Magic-Spielenden, die neuen Karten und Mechaniken des Sets zu beherrschen. Bei jedem Prerelease-Event erhältst du ein Prerelease-Pack, das Folgendes enthält:
- 6 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster
- 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte
- 1 Deckbox
- 1 Spindown-Lebenspunktezähler
Du stellst ein Sealed-Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs zusammen und trittst dann gegen die anderen Teilnehmenden an. Das ist eine großartige Art, dich auf deine Magic-Reise zu machen oder deinem Freundeskreis das Spiel vorzustellen! Später diese Woche veröffentlichen wir einen Leitfaden zu den Prerelease-Events dieses Sets, behalte also DailyMTG für weitere Informationen im Auge. Vorerst kannst du dich an deinen Store wenden, um dich für das dortige Prerelease anzumelden.
Magic Academy
(6. März – 16. April)
Um ein Ninja zu sein, braucht man mehr als nur Stärke; man braucht auch Wissen, das man sich bei Magic Academy Events aneignen kann! Diese Events bringen dir alles bei, was du wissen musst, um mit Magic anzufangen. Für noch mehr Turtle Power erhält jeder Store in Nordamerika ein Exemplar von Turtle Team-Up – unserer neuen Co-Op-Magic-Erfahrung –, das während Magic Academy Events eingesetzt werden kann.
Es gibt zwei Arten von Magic Academy Events. Learn to Play Events richten sich an Spielende, die gerade erst mit Magic anfangen. Im Laufe des Events lernst du die grundlegenden Regeln des Spiels, wie z. B. die Zugreihenfolge, wie der Kampf funktioniert und wie man Zaubersprüche wirkt. Bei den Deck Building Events lernst du, wie du aus sechs Play-Boostern ein eigenes Deck zusammenstellst. Zu Beginn des Events schaust du dir ein kurzes Tutorial-Video an und baust dann ein eigenes Deck aus dem Inhalt deiner Play-Booster.
Erkundige dich bei deinem Store nach weiteren Informationen zu dessen Magic Academy Events!
Standard Showdown
(6. März – 16. April)
Die Turtles erobern Standard! Bringe dein Lieblings-Standard-Deck in deinen Store mit, um deine Chance auf Magic-Ruhm zu nutzen. Diese Events sind etwas kompetitiver als ein Prerelease, aber sie sind auch nicht mit der Ninja-Action mit hohem Einsatz eines größeren Events verbunden.
Trotzdem erwartet die Teilnehmenden eine elektrisierende Promokarte! Für den ersten Platz bei einem Standard Showdown gibt es den Lightning Bolt als Promokarte ohne Rand mit einer Illustration von Fahmi Fuzi, solange der Vorrat reicht. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden. Weitere Informationen zu Standard Showdown Events erhältst du bei deinem Store!
Two-Headed Giant Commander Night
(6. März – 16. April)
Tu dich mit deinem Lieblingsgeschwister im Halbpanzer bei einer Two-Headed Giant Commander Night zusammen, wo das beliebteste Magic-Format zu seiner zweiköpfigen Version mutiert – ganz ohne Mutagen! Du bildest ein Team mit einer anderen Person deiner Wahl (oder wirst mit einer anderen teilnehmenden Person gepaart) und spielst ein paar Casual-Multiplayer-Partien.
Alle Teilnehmenden erhalten den Courier of Comestibles als Promokarte mit Illustration von Andrea Tentori Montalto, solange der Vorrat reicht. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden. Zusätzliche Preise werden nach Ermessen deines Stores vergeben, also kontaktiere ihn für weitere Details.
Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles in Richmond, Virginia
(6.–8. März)
Die Turtles werden kompetitiv beim Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles in Richmond, Virginia, wo Standard Constructed vom 6.–8. März im Mittelpunkt steht. Diese offenen Turniere laden alle dazu ein, um saftige Geldpreise, Einladungen zur Pro Tour und besondere Promokarten zu konkurrieren, die dich garantiert aus dem Panzer hauen werden.
Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles wartet mit einem Preispool im Wert von 50.000 USD auf. Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmenden des Hauptevents eine Nicht-Foil-Promokarte Super Shredder mit Illustration von Chris Seaman. Die 128 besten Spielenden im Hauptevent erhalten auch ein Exemplar dieser Promokarte als traditionelle Foilkarte. Darüber hinaus erhalten die Top 8 des Hauptevents Einladungen zur Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, die im Rahmen der MagicCon: Amsterdam am 17.–19. Juli 2026 stattfindet.
Meinst du, du hast das Zeug dazu, dich in Richmond gegen all die anderen Reptilien durchzusetzen? Melde dich noch heute für Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles an!
Commander-Party
(13.–19. März und 3.–9. April)
Häng bei den Commander-Party-Events deines Stores mit den Turtles ab! Mit zwei Runden Pizza-Action zwischen dem 13. und 19. März bzw. 3. und 9. April gibt es jede Menge Gelegenheiten bei der coolsten Party diesseits der Kanalisation dabei zu sein. Bringe dein Lieblings-Commander-Deck mit oder hol dir ein Exemplar des Turtle Power! Decks und mach dich bereit, mit neuen und alten Bekannten ein paar Partien zu spielen.
-
▲ Click to Reveal Bonus Effects
-
Obendrauf gibt es von uns eine leckere Schicht Commander-Spaß mit einer großzügigen Portion Spezialfähigkeiten. Jeder beginnt mit einer Pizza-Mistero im Spiel. Rüste deine Kreaturen damit aus oder verputze sie für ein paar Lebenspunkte! Wenn die Liefer-Turtle deines Vertrauens einem Gegner Kampfschaden zufügt, deckst du weitere Bonuseffekte vom Pizza-Mistero-Deck auf, um den Geschmack (und die Stärke) deines Decks noch weiter zu verbessern.
Die Teilnehmenden dieser Pizza Parte erhalten ein Exemplar der oben beschriebenen Promokarte Courier of Comestibles, solange der Vorrat reicht. Wende dich an deinen Store um mehr darüber zu erfahren, wie du dir ein Stück dieses Leckerbissens sichern kannst.
Magic Presents: Es ist Turtle-Zeit!
(27. März – 16. April)
Stell deine Uhr auf Turtle-Standard-Zeit, denn es ist Turtle-Zeit in deinem Store! Magic Presents: Es ist Turtle-Zeit! kombiniert Pick-Two-Draft mit einem besonderen Emblem mit Teenage Mutant Ninja Turtles Thema, das deinen Mutanten, Ninjas und Schildkröten Boni verleiht. Wir würden die Boni natürlich auch gerne an Teenager verteilen, aber das ist (noch) kein Kreaturentyp.
0003_MTGTMT_BrlssFlx: Spicy Oatmeal Pizza
Die Spielenden, die dieses Event, ganz gleich ob mutiert oder nicht, ohne Niederlage abschließen, erhalten ein Exemplar der Promokarte Spicy Oatmeal Pizza ohne Rand mit Illustration von Fajareka Setiawan. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden. Erkundige dich bei deinem Store nach weiteren Informationen zu diesen Events!
Regional Championship Qualifier
(bis 22. März)
Die aktuelle Runde der Regional Championship Qualifier (oder RCQs) läuft bereits, und Spielende strömen in ihre lokalen Stores, um diese Promokarten mit Mausmotiv zu ergattern. Alle RCQ-Teilnehmenden erhalten eine Nicht-Foil-Promokarte Flowerfoot Swordmaster mit einer Illustration von Ampreh. Die Bestplatzierten erhalten außerdem eine Nicht-Foil-Promokarte Manifold Mouse mit Illustration von Neo.G. Diejenigen, die sich für ihre Regional Championship qualifizieren, erhalten außerdem ein Exemplar der Promokarte Manifold Mouse als traditionelle Foilkarte. Promokarten sind nur erhältlich, solange der Vorrat reicht. Kontaktiere daher den Organisator deines RCQs für weitere Details.
Weitere Informationen zu diesen RCQs findest du hier. Diese Event-Runde endet am 22. März, also melde dich jetzt an, um dir die Chance auf einige mächtige Mäuse-Karten zu sichern.
Regional Championship Qualifier für 2026–27
(4. April – 2. August)
Der kompetitive Magic-Spaß geht mit einer neuen Runde Regional Championship Qualifier Events weiter! Ab dem 4. April und bis zum 2. August können die Spielenden sich für eine bevorstehende Runde der Regional Championships qualifizieren und sich auf ihren Weg zu Magic-Ruhm begeben. Alle RCQ-Teilnehmenden in diesem Zeitraum erhalten eine Nicht-Foil-Promokarte Ancient Stirrings mit Illustration von SimzArt. Die Bestplatzierten erhalten außerdem eine Nicht-Foil-Promokarte Sowing Mycospawn mit Illustration von Nathan Jurevicius. Spielende, die sich für die Regional Championship qualifizieren, erhalten außerdem ein Exemplar der Promokarte Sowing Mycospawn als traditionelle Foilkarte. Promokarten sind nur erhältlich, solange der Vorrat reicht. Kontaktiere daher den Organisator deines RCQs für weitere Details.
Bei WPN-Stores finden diese Events in den Formaten Modern Constructed und Limited statt, während größere „Destination“ Qualifiern gegebenenfalls auch in anderen Formaten ausgerichtet werden. Weiter Informationen zu dieser RCQ-Runde findest du hier.
Ganz gleich, ob dies dein erster Ausflug in die Kanalisation ist, oder deine Ninja-Fähigkeiten Splinter in den Schatten stellen, mit Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles gibt es Events für alle. Trommle deine eigenes furchterregendes Kampf-Team zusammen und mach dich bereit für actionreiche Magic-Partien!
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles erscheint am 6. März 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.