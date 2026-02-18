Mache dir die Macht des Mutagens mit Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles zunutze! Wir bringen Jahrzehnte von TMNT-Geschichte in das beste Sammelkartenspiel der Welt ein und du kannst die gesamte Action in deinem Store und darüber hinaus erleben!

Als Teil unser turtle-tastischen Hommage an die furchtlosen Vier richten wir jede Menge Casual- und kompetitive Events in deiner Nähe aus. Freu dich darauf, dir coole Promokarten zu verdienen und Turtle Power zu entfesseln, wie du sie noch nie zuvor gesehen hast! Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles erscheint am 6. März 2026 und ist ab sofort bei deinem Store, TCGplayer, Amazon und überall sonst, wo Magic verkauft wird, vorbestellbar.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Prerelease

(27. Februar – 5. März)

Deine Mutation beginnt am 27. Februar 2026, wenn die Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Prerelease-Events an den Start gehen! Lerne gemeinsam mit anderen Magic-Spielenden, die neuen Karten und Mechaniken des Sets zu beherrschen. Bei jedem Prerelease-Event erhältst du ein Prerelease-Pack, das Folgendes enthält:

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

Prerelease-Pack

6 Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles Play-Booster

| Play-Booster 1 seltene oder sagenhaft seltene traditionelle Foilkarte

1 Deckbox

1 Spindown-Lebenspunktezähler

Du stellst ein Sealed-Deck mit 40 Karten aus dem Inhalt deines Prerelease-Packs zusammen und trittst dann gegen die anderen Teilnehmenden an. Das ist eine großartige Art, dich auf deine Magic-Reise zu machen oder deinem Freundeskreis das Spiel vorzustellen! Später diese Woche veröffentlichen wir einen Leitfaden zu den Prerelease-Events dieses Sets, behalte also DailyMTG für weitere Informationen im Auge. Vorerst kannst du dich an deinen Store wenden, um dich für das dortige Prerelease anzumelden.

Magic Academy

(6. März – 16. April)

Um ein Ninja zu sein, braucht man mehr als nur Stärke; man braucht auch Wissen, das man sich bei Magic Academy Events aneignen kann! Diese Events bringen dir alles bei, was du wissen musst, um mit Magic anzufangen. Für noch mehr Turtle Power erhält jeder Store in Nordamerika ein Exemplar von Turtle Team-Up – unserer neuen Co-Op-Magic-Erfahrung –, das während Magic Academy Events eingesetzt werden kann.

Es gibt zwei Arten von Magic Academy Events. Learn to Play Events richten sich an Spielende, die gerade erst mit Magic anfangen. Im Laufe des Events lernst du die grundlegenden Regeln des Spiels, wie z. B. die Zugreihenfolge, wie der Kampf funktioniert und wie man Zaubersprüche wirkt. Bei den Deck Building Events lernst du, wie du aus sechs Play-Boostern ein eigenes Deck zusammenstellst. Zu Beginn des Events schaust du dir ein kurzes Tutorial-Video an und baust dann ein eigenes Deck aus dem Inhalt deiner Play-Booster.

Erkundige dich bei deinem Store nach weiteren Informationen zu dessen Magic Academy Events!

Standard Showdown

(6. März – 16. April)

Die Turtles erobern Standard! Bringe dein Lieblings-Standard-Deck in deinen Store mit, um deine Chance auf Magic-Ruhm zu nutzen. Diese Events sind etwas kompetitiver als ein Prerelease, aber sie sind auch nicht mit der Ninja-Action mit hohem Einsatz eines größeren Events verbunden.

0002_MTGTMT_BrlssFlx: Lightning Bolt

Trotzdem erwartet die Teilnehmenden eine elektrisierende Promokarte! Für den ersten Platz bei einem Standard Showdown gibt es den Lightning Bolt als Promokarte ohne Rand mit einer Illustration von Fahmi Fuzi, solange der Vorrat reicht. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden. Weitere Informationen zu Standard Showdown Events erhältst du bei deinem Store!

Two-Headed Giant Commander Night

(6. März – 16. April)

Tu dich mit deinem Lieblingsgeschwister im Halbpanzer bei einer Two-Headed Giant Commander Night zusammen, wo das beliebteste Magic-Format zu seiner zweiköpfigen Version mutiert – ganz ohne Mutagen! Du bildest ein Team mit einer anderen Person deiner Wahl (oder wirst mit einer anderen teilnehmenden Person gepaart) und spielst ein paar Casual-Multiplayer-Partien.

0004_MTGTMT_BrlssFlx: Courier of Comestibles

Alle Teilnehmenden erhalten den Courier of Comestibles als Promokarte mit Illustration von Andrea Tentori Montalto, solange der Vorrat reicht. Bei den meisten WPN-Einzelhändlern sind diese als Nicht-Foilkarten verfügbar, während WPN Premium-Stores über Exemplare als traditionelle Foilkarten verfügen werden. Zusätzliche Preise werden nach Ermessen deines Stores vergeben, also kontaktiere ihn für weitere Details.

Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles in Richmond, Virginia

(6.–8. März)

Die Turtles werden kompetitiv beim Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles in Richmond, Virginia, wo Standard Constructed vom 6.–8. März im Mittelpunkt steht. Diese offenen Turniere laden alle dazu ein, um saftige Geldpreise, Einladungen zur Pro Tour und besondere Promokarten zu konkurrieren, die dich garantiert aus dem Panzer hauen werden.

0001_MTGTMT_BrlssFlx: Super Shredder

Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles wartet mit einem Preispool im Wert von 50.000 USD auf. Darüber hinaus erhalten alle Teilnehmenden des Hauptevents eine Nicht-Foil-Promokarte Super Shredder mit Illustration von Chris Seaman. Die 128 besten Spielenden im Hauptevent erhalten auch ein Exemplar dieser Promokarte als traditionelle Foilkarte. Darüber hinaus erhalten die Top 8 des Hauptevents Einladungen zur Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, die im Rahmen der MagicCon: Amsterdam am 17.–19. Juli 2026 stattfindet.

Meinst du, du hast das Zeug dazu, dich in Richmond gegen all die anderen Reptilien durchzusetzen? Melde dich noch heute für Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles an!

Commander-Party

(13.–19. März und 3.–9. April)

Häng bei den Commander-Party-Events deines Stores mit den Turtles ab! Mit zwei Runden Pizza-Action zwischen dem 13. und 19. März bzw. 3. und 9. April gibt es jede Menge Gelegenheiten bei der coolsten Party diesseits der Kanalisation dabei zu sein. Bringe dein Lieblings-Commander-Deck mit oder hol dir ein Exemplar des Turtle Power! Decks und mach dich bereit, mit neuen und alten Bekannten ein paar Partien zu spielen.