Jour de l'annonce : 31 mars 2025

Standard :

Aucun changement.

Pioneer :

Aucun changement.

Modern :

Brèche du Monde souterrain est interdite.

Legacy :

Myco-engeance féconde est interdite.

est interdite. Troll de Khazad-dûm est interdit.

Vintage :

Aucun changement.

Pauper :

Couvécaille indolent est interdit.

est interdit. Kuldotha Rebirth est interdite.

est interdite. Dispute mortelle est interdite.

Prisme prophétique est retiré de la liste des cartes restreintes.

est retiré de la liste des cartes restreintes. Marée haute est retirée de la liste des cartes restreintes.

Alchemy :

Aucun changement.

Explorateur :

Aucun changement.

Historique :

Aucun changement.

Intemporel :

Aucun changement.

Brawl :

Aucun changement.

Date effective : 31 mars 2025

Date de la prochaine annonce : 30 juin 2025

Consultez la liste de toutes les cartes interdites et restreintes par format.

Salutations, chers joueurs !

Je m’appelle Carmen Klomparens, et je suis conceptrice dans l’équipe de conception de jeu de Magic. Bienvenue à la première annonce des cartes interdites et restreintes de 2025 ! La dernière mise à jour des listes des cartes interdites et restreintes contenait de nombreux changements dans le paysage de formats hors rotation de Magic et cette mise à jour représente la prochaine étape visant à garantir le fun de ces formats. Entre une série de championnats régionaux en Modern, d’importants changements dans le métagame Legacy et le métagame rétrécissant du Pauper, nous avons beaucoup de choses à aborder.

Comme d’habitude, nous serons sur WeeklyMTG sur twitch.tv/magic demain, le 1er avril, à 10 h, heure du Pacifique, pour discuter de tous ces changements.

Pour passer directement à notre discussion d’un format spécifique, cliquez ci-dessous.

Standard

Écrit par Jadine Klomparens

Aucun changement.

Le Standard est florissant, et il n’y a aucun changement pour ce format dans cette annonce. Notre approche des mises à jour des cartes interdites et restreintes en Standard reste inchangée. Nous sommes engagés à laisser le format intact d'une rotation à l’autre dans la mesure du possible, en interdisant les cartes uniquement si elles sont problématiques pour la santé du format. Une fois par an, juste avant la rotation, nous envisagerons des changements plus nuancés afin de rendre le format aussi amusant et dynamique que possible pour la durée du prochain cycle de rotation. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce moment annuel, et Tarkir : la tempête des dragons etMagic: The Gathering - FINAL FANTASY auront une chance de laisser leur marque sur le Standard avant la rotation du format pour Aux portes des Éternités.

Le Standard était mis à l’honneur lors du Pro Tour Aetherdrift, qui présentait un métagame riche et divers. Les trois meilleurs decks du Standard ont été clairement identifiés, avec Souris Gruul, Pixies Esper et Suzerains des domaines représentant les stratégies les plus populaires. Malgré cette définition au top du métagame, ces trois decks ne représentaient que la moitié du terrain, et l’autre était grande ouverte. Actuellement, en Standard, presque tous les styles de deck peuvent réussir, ce qui est vraiment cool à voir. Suzerains des domaines a fini par remporter le Pro Tour et a dominé tout le week-end, mais depuis, son taux de victoire a lentement décliné à mesure que le métagame s’est ajusté.

L'un des aspects les plus passionnants de ce format Standard, c’est la manière dont il continue d’évoluer, même entre les sorties des nouvelles extensions. Les decks de synergie à auto-rebond contenant Pixie nourricière et/ou Cette ville est trop petite sont des piliers bien connus du Standard aujourd'hui, mais ils ont acquis leur popularité un mois après la sortie de Fondations de Magic: The Gathering, malgré le fait que la base de deck existait dans ce format depuis la sortie de Mornebrune : la Maison de l'horreur.

Avec Tarkir : la tempête des dragons et Magic: The Gathering—FINAL FANTASY à l'horizon, il va être fascinant de voir l’évolution de ce format Standard. Je suis très impatiente de voir ce que les joueurs vont faire de ces cartes et de découvrir quels nouveaux decks et quelles nouvelles stratégies vont émerger.

(Retour en haut)

Pioneer

Écrit par Arya Karamchandani

Aucun changement.

Nous avons continué de surveiller de près le format Pioneer depuis notre dernière annonce des cartes interdites et restreintes et nous sommes ravis à la fois que la diversité des decks et de la représentation des différents macro-archétypes dans le format.

Il y a eu de bons niveaux de changements dans le métagame Pioneer pendant les derniers mois, avec des cartes de l’année dernière qui continuent d’être présentes sur plusieurs archétypes. Défieuse braisecœur , Souris polyvalente et Héros pyrocœur ont été au centre de decks agressifs, comme le package Souris du Standard. Peur de rater quelque chose et Annexe impie // Chambre de rituel ont été joués dans les coques midrange Rakdos, ce qui change la manière dont le deck a été joué en lui donnant beaucoup plus de puissance de victoire. Ygra, dévoreur du Tout et Talent du charognard ont créé une version plus combo de Jund Sacrifice, donnant aux joueurs un deck combo de créatures puissant qu'ils peuvent jouer après l'interdiction d’Amalia . Le cycle des Suzerains de Mornebrune : la Maison de l'horreur a transformé Incarnation énigmatique en archétype, en faisant de lui le deck principal du format. Nous avons également assisté à plusieurs petits changements dans les decks, avec des cartes comme Talent de l’artiste dans Izzet Phénix et Vaisseau amiral de la Lice de la Bravoure dans les decks Graissecroc donnant un peu plus de régularité et de force aux decks existants.

Malgré ce chamboulement, le métagame Pioneer est resté bien équilibré. Les styles de jeu viables y sont variés et aucun deck ou archétype n'y présente un taux de victoire ou de jeu problématique. Le métagame continue d’évoluer avec de nouveaux decks comme Dimir Rebond débarquant dans le format. Nous continuerons de surveiller le métagame, mais pour l'instant, nous sommes satisfaits de l’état de Pioneer et nous n’apportons aucun changement au format.

(Retour en haut)

Modern

Écrit par Carmen Klomparens

Brèche du Monde souterrain est interdite.

Pour faire écho à l’ouverture de l’article, la mise à jour de décembre de la liste des cartes interdites en Modern a beaucoup contribué à donner un nouveau souffle au format. Nous avons vu Mox d’opale , Zénith de Vertsoleil et Pillage sans foi apparaître dans beaucoup de decks, avec des degrés de satisfaction variés pour l’équipe de Wizards. Zénith de Vertsoleil faisant son apparition dans les decks combo Yaugzebul et Amulette Titan était anticipé et nous en sommes satisfaits. Pillage sans foi donnant un nouveau souffle aux decks centrés sur le cimetière comme Celui-qui-est-creux est aussi une bonne chose. Cependant, Mox d’opale qui fait équipe avec Brèche du Monde souterrain pour créer un deck combo explosif et résistant n’est pas quelque chose qui nous ravit.

4 Emry, Lurker of the Loch 1 Haywire Mite 4 Tamiyo, Inquisitive Student 1 Jace, Wielder of Mysteries 1 Lightning Bolt 3 Grinding Station 1 Aether Spellbomb 1 Pithing Needle 4 Mishra's Bauble 1 Grapeshot 2 Preordain 4 Mox Opal 1 Swan Song 3 Mox Amber 4 Underworld Breach 1 Soul-Guide Lantern 1 Sink into Stupor 4 Malevolent Rumble 1 Island 1 Steam Vents 1 Stomping Ground 1 Breeding Pool 4 Misty Rainforest 3 Urza's Saga 4 Scalding Tarn 1 Otawara, Soaring City 1 Thundering Falls 1 Hedge Maze 1 Shifting Woodland 1 Lightning Bolt 1 Mountain 2 Nature's Claim 1 Swan Song 1 Unholy Heat 1 Boseiju, Who Endures 2 Flame of Anor 1 Brainsurge 1 Strix Serenade 4 Consign to Memory

Pour donner plus de contexte, les deux derniers mois ont donné lieu à des tonnes d'expérimentations avec des moyens différents de jouer avec les nouveaux outils du format, mais avec le temps, il est devenu de plus en plus apparent que la chose la plus puissante à faire en Modern est de jouer un deck combo Brèche dévastatrice Temur. Le deck utilise la combinaison de Brèche du Monde souterrain et Poste de broyage en conjonction avec un artefact à zéro mana pour meuler sa bibliothèque trois cartes à la fois avant de gagner avec une carte comme Oracle de Thassa ou Mitraille . Le deck est notoire pour résister à la haine du cimetière et des artefacts grâce à sa capacité à diversifier ses menaces, qui qui le rend uniquement difficile à surmonter en sideboarding. Entre cette résilience et son explosivité, qui lui permet de gagner dès le premier tour, nous sommes certains qu'il est grand temps de renvoyer la Brèche dans le Monde souterrain.

Avec la quantité de pression que la Brèche du Monde souterrain met sur le format, nous pensons que le format changera bien avec ce départ, surtout dans les réserves. Précédemment, nous avons vu des joueurs consacrer plus de la moitié de leur réserve pour essayer de contrer le combo, mais maintenant, nous sommes optimistes et espérons que le format saura s'ouvrir un peu pour permettre l’existence d'une plus grande gamme de stratégies. En dehors de Brèche dévastatrice Temur, le Modern est plutôt bon.

Une série de decks différents apparaissent, avec Orzhov Fugacité en tête pour se faire un nom durant ces dernières semaines. Aetherdrift a eu un impact important sur le format, avec l'arrivée de Ketramose, l’Aube nouvelle dans les decks Fugacité, Requin-taupe en maraude dans les decks Celui-qui-est-creux et Faire le plein dans les decks bleus qui essaient de jouer une partie plus longue.

Nous avons l'intention de garder un œil sur les decks qui étaient suffisamment forts pour résister à la prévalence de Brèche dévastatrice Temur : les decks Boros Énergie et les decks Dimir Oculus, ainsi que les variantes Eldrazi, Amulette Titan et le deck Orzhov Fugacité. Nous surveillons les variantes Rouge-Blanc Énergie le plus pour voir si un contre-jeu raisonnable apparaît pendant la saison des Championship Qualifiers régionaux à venir, et nous sommes impatients de voir ce que les joueurs préparent.

(Retour en haut)

Legacy

Écrit par Carmen Klomparens

Troll de Khazad-dûm est interdit.

est interdit. Myco-engeance féconde est interdite.

En se basant sur les chiffres, le Legacy actuel donne vraiment l’impression d’avoir un format équilibré. Le deck le plus joué, Dimir Réanimateur, n'occupe pas une part trop importante du métagame, et la poignée de decks qui apparaissent régulièrement ne le font pas à un niveau trop délirant. Le problème, c’est que bien qu’il dispose de plusieurs decks différents, les macro-archétypes plus lents du format, comme Midrange et Contrôle, ont été plus ou moins exclus du métagame après que les pressions environnementales ont fortement condensé les parties. De plus, l’opinion des joueurs et la participation aux événements ont baissé. Pour nous, il est apparent que les gens qui aiment jouer en Legacy n’apprécient pas particulièrement le Legacy actuel, alors nous allons prendre quelques mesures pour tenter d’améliorer le format.

1 Archon of Cruelty 1 Atraxa, Grand Unifier 3 Brazen Borrower 2 Murktide Regent 4 Troll of Khazad-dûm 4 Animate Dead 4 Brainstorm 3 Daze 4 Entomb 4 Force of Will 1 Sink into Stupor 1 Island 1 Misty Rainforest 4 Polluted Delta 1 Scalding Tarn 1 Swamp 1 Undercity Sewers 4 Underground Sea 4 Ponder 4 Wasteland 4 Reanimate 4 Thoughtseize 2 Barrowgoyf 2 Consign to Memory 1 Dauthi Voidwalker 1 Engineered Explosives 2 Fatal Push 1 Flusterstorm 2 Force of Negation 2 Ghost Vacuum 1 Sheoldred's Edict 1 The Filigree Sylex

Troll de Khazad-dûm a tenu un grand rôle en Legacy depuis presque deux ans, avec une forme de Dimir Réanimateur représentant le deck le plus puissant du format depuis à peut près la sortie de l’extension Le Seigneur des Anneaux : chroniques de la Terre du Milieu™. Il a un impact particulièrement unique sur la construction de deck, permettant aux joueurs de le remplir avec des cartes comme Réanimation et Animation des morts sans être obligé de jouer une ribambelle de grosses créatures qui seraient autrement des cartes mortes dans la main ou sans jouer le plus de cartes de défausses possibles pour mettre des grosses créatures dans le cimetière. Cette subversion de coûts d’opportunité signifie que Réanimateur a été exceptionnel pour jouer des parties équitables tout en menaçant un jeu particulièrement injuste depuis presque deux ans à présent. Nous pensons que la stratégie Réanimateur est une partie intégrante de ce qui fait du Legacy ce qu'il est, et qu’elle est amusante à avoir. Nous avons appris que le deck est plus fun et moins frustrant à affronter quand il doit être un deck à stratégie plus engagée qui n’a pas le luxe de chevaucher la ligne entre un deck aggro-tempo et un deck combo. Pour cette raison, le Troll de Khazad-dûm est interdit.

À l’autre bout de la vitesse de format, Eldrazi et les autres stratégies incolores ont été très courantes en Legacy depuis qu’elles ont été boostées par Horizons du Modern 3 l’été dernier. En règle générale, ces deck ont présenté le problème d’éviter complètement les règles d’engagement du format, ce qui les rend très difficiles en interaction. En décembre dernier, la version la plus puissante de cette stratégie utilisait Babiole vexatoire comme isolant face aux interactions de sorts peu onéreux dans le cadre d'une combo rapide, mais aujourd'hui, les stratégies incolores se sont positionnées pour avoir la meilleure inévitabilité du format, avec une bonne partie de cette inévitabilité causée par une seule carte.

4 Chalice of the Void 2 Grim Monolith 4 Lotus Petal 2 The One Ring 3 Devourer of Destiny 4 Glaring Fleshraker 4 Sowing Mycospawn 4 Thought-Knot Seer 2 Wastescape Battlemage 4 Kozilek's Command 2 Once Upon a Time 4 Ancient Tomb 1 Blast Zone 4 Cavern of Souls 1 City of Traitors 4 Eldrazi Temple 3 Eye of Ugin 1 Gaea's Cradle 1 Forest 3 Wasteland 1 Wastes 2 Yavimaya, Cradle of Growth 3 Dismember 4 Disruptor Flute 4 Faerie Macabre 1 Mindbreak Trap 1 Null Rod 2 Wastescape Battlemage

Myco-engeance féconde fait tout dans le contexte des Eldrazis incolores. Elle peut gérer des cartes de fin de partie comme l’ Œil d'Ugin et certains terrains interactifs comme Zone de déflagration ou Karakas , mais plus fréquemment, elle prend des exemplaires des Terres dévastées pour exacerber la force de son effet d’exil de terrain. Cet effet d’exil de terrain peut notamment cibler les terrains de base, une classe de carte qui est plus fun quand c’est une réponse fiable aux autres cartes du format qui n'apprécient pas vraiment les terrains, comme Lande et Lune de sang . Myco-engeance féconde est si performante pour attaquer les terrains, souvent deux à la fois et même les terrains de base, que la carte a provoqué des pressions environnementales sur le format, en comprimant les parties à une poignée de tours et en mettant l’expérience de jeu de Magic en péril. Pour ces raisons environnementales, ainsi que pour la violation heuristique du format, Myco-engeance féconde est interdite.

Dans les semaines à venir, nous surveillerons la prévalence et les taux de victoire des decks de mana rapide et des combos tout pour le tout qui sont montés à la surface de Legacy. Lune de sang Déferlante et Oups ! Tous les sorts sont des exemples types des decks qui ont vu leur part de métagame augmenter pendant les derniers mois avec la densité des cartes de terrain recto-verso modaux d’Horizons du Modern 3, actuellement dans les limites historiques acceptables des taux de jeu et de victoire. Idéalement, les changements ci-dessus créeront de l’espace pour davantage de stratégies contre ces decks avec le temps.

(Retour en haut)

Vintage

Écrit par Eric Engelhard

Aucun changement.

Il n'y a pas de changements pour le Vintage dans cette annonce, mais il y a eu de grandes discussions concernant une carte et sa place dans le format. Cette carte est Lurrus de la Tanière des rêves .

En août dernier, nous avons restreint l’utilisation de L'Épopée d'Urza Pour plusieurs raisons, l'une d’entre elles étant l’espoir que cela réduirait la prévalence du Lurrus dans le format en affaiblissant les decks cherchant à utiliser une boîte à outils d’artefacts peu coûteux. Alors que les decks Lurrus Sagas ont pratiquement disparus et que la diversité des decks Lurrus a augmenté, la part de métagame de la carte Lurrus de la Tanière des rêves a également augmenté avec le temps.

Lurrus a été déjà interdit auparavant pendant neuf mois en 2020-2021 dans le cadre de la règle de compagnon d’origine. C’était la seule interdiction de niveau de puissance que le Vintage avait connu en plusieurs décennies, mais elle avait paru nécessaire à l’époque. Une fois que la règle de compagnon a été mise à jour, nous avons levé l’interdiction de Lurrus dans l’esprit du Vintage, c’est-à-dire, garder le plus de cartes possible légales en jeu. À l’époque, nous avons dit que c’était une expérience, et que nous n’hésiterions pas à l’inverser si nécessaire.

Nous avons eu une discussion pour déterminer si c’était encore vrai. Pour faire simple : oui. Si Lurrus devient un problème suffisamment important pour le métagame, nous l’interdirons. Cependant, nous n’avons pas atteint ce seuil pour le moment. Il est bien sûr un peu flou, mais il nous faudrait un métagame plus restreint concentré sur quelques constructions Lurrus et une part encore plus importante de métagame pour Lurrus.

Il existe des cartes interdites en Vintage : les cartes Dextérité, les cartes sous-jeu, les cartes autocollantes et les cartes Attraction, pour ne citer que quelques exemples. Elles sont interdites dans tous les formats pour des raisons de problèmes logistiques en tournoi. Bien que la mécanique de jeu compagnon ne soit pas (vraiment) un problème logistique, elle a une interaction unique avec le Vintage et la liste des cartes restreintes. C’est pour cette raison qu’une interdiction en Vintage est prévue pour une carte avec la mécanique de compagnon. Nous ne laisserons pas le format stagner rien que pour préserver la clarté d’une « règle » qui a déjà des exceptions.

Alors, nous continuerons de surveiller Lurrus de près, à la fois en tournoi, mais aussi selon l’avis des joueurs. En règle générale, le métagame du Vintage est sain. En nous basant sur des résultats récents, la présence continue de Lurrus ne semble pas affecter la diversité et l’innovation des decks.

(Retour en haut)

Pauper

Couvécaille indolent est interdit.

est interdit. Kuldotha Rebirth est interdite.

est interdite. Dispute mortelle est interdite.

Prisme prophétique est retiré de la liste des cartes restreintes.

est retiré de la liste des cartes restreintes. Marée haute est retirée de la liste des cartes restreintes.

Pauper interdit Couvécaille indolent , Dispute mortelle et Kuldotha Rebirth et lève l’interdiction de Marée haute et Prisme prophétique . Ces interdictions ont pour but de retirer le deck Combo Couvécaille, de réduire la puissance du moteur de sacrifice de la Source de sanie en retirant l'omniprésente Dispute mortelle, et de retirer un peu de force et de polarité aux decks mono-rouge.

Pour plus d'infos, consultez l’article du panel du format Pauper concernant ces changements.

(Retour en haut)

Chacun des formats exclusifs MTG Arena seront couverts par Dave Finseth.

Alchemy

Aucun changement.

Les rééquilibrages jouent un rôle important dans ce format car nous faisons entrer des cartes avec des changements plus fréquents. Notre dernier round de rééquilibrage semble avoir réussi à remettre les decks Gain de points de vie et Casse à leur place dans le format. Compagnon doré joue plus un rôle de soutien dans le deck Gain de points de vie et Trafiquant de butin impétueux n’est plus autant une victoire pour avoir joué les cartes de votre adversaire. Selesnya Lapins reste une option puissante pour les joueurs, même avec le coût de mana supplémentaire ajouté à Buxton, hôte décoré .

Les nouvelles cartes d’Alchemy : Aetherdrift ont également un impact sur le format. Naktamon brille à nouveau a été un ajout puissant aux decks de créatures peu onéreuses, et Instructeur d’aiguilleur et Imitations détaillées ont ajouté un nouvel archétype Simic Épuisement au métagame. Nous surveillons le deck Grixis Chœur, qui affiche un taux de victoire impressionnant depuis que nous avons rééquilibré Hymne des Âges et Chanson grivoise de marins , et nous procèderons probablement à d’autres changements dans l’avenir.

Nous continuerons d’utiliser les rééquilibrages pour maintenir un métagame renouvelé et équilibré. Il y aura une autre mise à jour lors de la sortie d’Alchemy : Tarkir. Nous sommes ravis de la variété et de la compétitivité en Alchemy actuellement, et nous pensons que le moment est venu d'organiser un week-end Arena Championship Qualifier dans ce format dès mai prochain.

(Retour en haut)

Explorateur

Aucun changement.

Depuis la sortie de Pioneer Masters, la différence entre l'Explorateur et le Pioneer s’est considérablement réduite. Nous continuons de surveiller le métagame compétitif du Pioneer pour les cartes qui ne sont pas sur MTG Arena. Parmi les 411 listes de deck Magic Online compétitives distinctives jouées en mars, seules les cartes suivantes manquaient à l’appel :

Nom de la carte Occurrences dans les decks Percepteur de Kazuul 24 Gémissement distordant 6 Bataille du pont 4 Pisteur des côtes triton 4 Défaite de Nissa 3 Landes empiétantes 2 Rôtir 2

Nous explorons de nouvelles manières d’ajouter des cartes Pioneer compétitives comme celles-ci à MTG Arena.

(Retour en haut)

Historique

Aucun changement.

L'Historique continue d’être nous format le plus diversifié dans MTG Arena, aucun deck ne dépassant les 5 % de taux de jeu général. Le format est presque identique à ce qu'il était lors de notre dernière mise à jour. Un changement notable est la percée d’un deck Boros Enchantements puissant utilisant beaucoup de cartes de Mornebrune : la Maison de l'horreur comme Protégé par les fantômes et Sauvetage du fragmage . Le deck est maintenant en compétition avec d’autres puissants archétypes comme Énergie Aggro, Omniscience cinq-couleurs et les decks monochrome comme Elfes et Gobelins.

Nous continuons de surveiller la force et la vitesse du deck Énergie Aggro. Nous avons déjà rééquilibré quelques cartes et nous continuerons à le faire si ce deck puissant commence à prendre une place trop importante dans le format.

(Retour en haut)

Intemporel

Aucun changement.

Le plus grand ajout au format Intemporel a été Mox de chrome , qui donne une option de rampe de mana rapide au coût d'une carte dans votre main. La carte a été beaucoup jouée quand elle est sortie dans Aetherdrift, mais elle est depuis sur le déclin car tous les decks ne bénéficient pas de l’effet.

Mox de chrome et Carcasse mécanique étinceverre ont permis de booster un deck Rituel de gestation afin qu’il devienne l’une des options les plus performantes du format. Les premières données semblent indiquer que cet archétype résiste à Exposé libre, Rotefeu et Énergie Aggro. Il sera passionnant de voir s'il peut maintenir cette performance alors que des contre-jeux sont établis dans le format le plus puissant de MTG Arena.

(Retour en haut)

Brawl

Aucun changement.

Le Brawl continue de croître sur MTG Arena, avec plus de joueurs qui s'intéressent à ce format Singleton de 100 cartes. Avec chaque nouvelle sortie Alchemy, nous avons vu une bonne partie des nouveaux commandants donner aux joueurs plus d’option de construction. Actuellement, 85 % de tous les matchs en Brawl donnent aux joueurs une chance proche de 50 % de victoire basée sur leur choix de commandant. Nous continuons de surveiller et d’ajuster l’appariement avec chaque nouvelle extension pour apparier aux mieux des decks et des commandants pour faire des parties de Magic à la fois passionnantes et amusantes.

(Retour en haut)