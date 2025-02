Salut tout le monde ! C'est Gavin, au nom du panel du format Commander (CFP) (et si vous voulez voir de quoi il s'agit et quels en sont les membres, vous pouvez cliquer ici !).

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec vous le bêta-test de notre nouveau système d'appariement pour le Commander : les catégories Commander.

Dans notre dernier article fin octobre, nous avions abordé un système similaire sur lequel nous travaillions et que nous comptions peaufiner, et nous avons continué sur cette lancée ! Nous y avons consacré beaucoup de temps et d'itérations en groupe, c'était un effort collectif intense. Aujourd'hui, nous allons en parler plus en détail et partager notre feuille de route mise à jour pour l'avenir !

Avant d'aborder le sujet des catégories Commander, je tiens à souligner trois choses importantes en vue de ce que vous vous apprêtez à voir.

Première chose !

Pour de nombreuses personnes jouant au Commander... rien ne devrait changer. Vous pourrez continuer à jouer avec vos amis comme à votre habitude sans avoir à vous plonger dans ce système. Et c'est très bien comme ça ! Beaucoup de groupes de jeu réguliers ont déjà trouvé la formule qui marche pour eux, et c'est génial.

Cependant, comme le Commander s'est développé et est devenu incontournable dans les magasins et lors des grands événements, nous voulons créer un langage commun pour aider les gens à trouver des parties qui leur correspondent.

Je suis sûr que nombre d'entre vous se sont déjà retrouvés dans une partie où ils ont vite compris que les decks n'étaient absolument pas sur le même pied d'égalité. Je vois ce système comme un remplacement plus pratique de l'échelle de niveau de puissance de 1 à 10. C'est un outil pour vous aider à trouver des parties de Commander satisfaisantes.

Il manquait au Commander un moyen efficace de discuter du genre de partie que vous souhaitez jouer, et ce système contribue à fournir une terminologie complémentaire. Et la règle zéro existe toujours : rien ne vous empêche de dire « Hé, je suis en catégorie 2, sauf pour ce truc. Ça convient à tout le monde ? » C'est génial de pouvoir avoir cette conversation !

Deuxième chose !

Ce système (comme tous les systèmes, en vérité) ne prémunit pas contre certains abus. Si quelqu'un veut vous mentir pour livrer une partie inégale, nous ne pouvons rien y faire. Cependant, beaucoup de gens souhaitent simplement jouer honnêtement contre d'autres decks semblables au leur, et ce système vise à les aider dans ce sens. Il existe de nombreuses façons de détourner le système. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres quand vous jouez.

Et enfin, troisième chose !

Nous tenons à souligner qu'il s'agit d'un bêta-test. Vos retours seront essentiels. Malgré notre enthousiasme, nous serions vraiment surpris que tout soit parfait d'entrée de jeu. Alors, je vous invite à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez le faire dans le canal Commander du Discord Magic: The Gathering officiel, ainsi que sur les autres médias sociaux.

Nous surveillerons également vos retours à la MagicCon: Chicago ! Nous tenions à proposer le système en amont de l'événement afin de le voir en action là-bas. Une partie de la Command Zone sera dédiée à son test, et des membres du CFP, ainsi que du personnel de Wizards, devraient passer y faire un tour (bien entendu, une grande partie de la Command Zone proposera un espace de jeu normal).

Très bien, maintenant que c'est dit, passons aux catégories Commander !

Vue d'ensemble des catégories Commander

Il existe cinq catégories Commander. Chacune vise à classifier un type d'expérience de jeu différent. Les catégories 1, 2 et 3 représentent différents niveaux de jeu, et se concentrent sur les interactions sociales. Les catégories 4 et 5 se concentrent sur une puissance plus élevée, voire du jeu compétitif.

Dans chaque description de catégorie, vous trouverez aussi des indications concernant quatre types d'effets qui peuvent avoir un impact important sur les parties : les combos infinis à deux cartes, les tours supplémentaires, le refus de terrains massif et les tuteurs (pour des choses autres que les terrains), spécifiant où et de quelle manière il est possible de les rencontrer.

Pour développer un peu la définition de « refus de terrains massif », il s'agit d'une catégorie de cartes que la plupart des joueurs de Commander trouvent frustrante. En conséquence, pour bien marquer le coup, vous ne devriez pas retrouver ces cartes dans les catégories 1 à 3.

Ces cartes détruisent, exilent et renvoient régulièrement les autres terrains, les maintiennent engagés ou modifient le type de mana produit par quatre terrains ou plus par joueur sans les remplacer. On retrouve dans cette catégorie des cartes comme Armaguedon, Ruine, Disjonction, Orbe de l'hiver et Lune de sang. Pour faire simple, toute carte ou stratégie de base qui nuit à plusieurs des terrains de quelqu'un ou au mana qu'ils produisent ne doit pas se retrouver dans votre deck si vous souhaitez jouer dans les catégories 1 à 3.

De plus, vous devriez aussi remarquer quelques références à la liste des Cartes à impact. Il s'agit d'une nouvelle petite liste de cartes que nous partagerons à la fin et à laquelle ces catégories font référence. Ces cartes sont recherchées dans les parties de catégorie élevée.

Tout d'abord, voyons voir ces catégories.

Les cinq catégories

Catégorie 1 : Exhibition

Expérience : battez-vous avec votre deck Commander super-amical !

Ici, le but n'est pas tant de gagner que de présenter une approche inhabituelle que vous avez mise au point. Des méchants qui hurlent dans les illustrations ? Tout comporte le chiffre quatre ? Oups, rien que des chevaux ? Aucun problème ! Ici, les parties promettent d'être longues et de se terminer lentement.

Le principal est de s'amuser et de profiter du spectacle sur la table !

Construction de deck : aucune carte de la liste des Cartes à impact. Pas d'utilisation intentionnelle de combos infinis à deux cartes, de refus de terrains massif ou de cartes à tour supplémentaire. Les tuteurs doivent rester rares.

Catégorie 2 : Basique

Expérience : le point de référence le plus évident est le deck préconstruit actuel moyen, qui se situe au niveau Basique (catégorie 2).

Bien que les decks de catégorie 2 ne soient pas intégralement remplis de cartes parfaites, ils possèdent le potentiel de jouer des tours puissants, dévastateurs, avec des mécanismes efficaces, et sont conçus de façon à remporter la partie. Même si la partie a peu de chance de se terminer subitement et qu'elle dure en général neuf tours ou plus, vous pouvez vous attendre à de grands retournements de situation. D'ordinaire, le deck comporte quelques cartes qui ne sont pas optimales d'un point de vue stratégique mais sont présentes pour des raisons thématiques, ou simplement parce qu'elles vous font sourire.

Construction de deck : aucune carte de la liste des Cartes à impact. Pas d'utilisation intentionnelle de combos infinis à deux cartes ou de refus de terrains massif. Les cartes à tour supplémentaire doivent rester rares et ne pas être utilisées à la chaîne ou en boucle. Les tuteurs doivent rester rares.

Catégorie 3 : Amélioré

Expérience : ces decks sont gonflés à bloc et possèdent une force dépassant celle du deck préconstruit moyen.

Ils sont remplis de cartes sélectionnées avec soin, où chaque carte occupe une place mûrement réfléchie. Les parties ont tendance à être un peu plus rapides, et se terminent souvent un tour ou deux plus tôt qu'avec des decks Basiques (de catégorie 2). C'est aussi ici que les joueurs peuvent commencer à jouer jusqu'à trois cartes de la liste des Cartes à impact, pour muscler davantage leurs decks. Bien entendu, il n'est pas nécessaire qu'un deck inclue des Cartes à impact pour qu'il soit de catégorie 3 : même sans, de nombreux decks sont plus puissants que les decks préconstruits !

En règle générale, ces decks ne doivent pas avoir de combos infinis à deux cartes qui peuvent être exécutés à faible coût et dès les environs du sixième tour, mais il est possible de mettre fin à une partie longue si vous en déployez un, même sorti de nulle part.

Construction de deck : jusqu'à trois cartes de la liste des Cartes à impact. Pas d'utilisation intentionnelle de combos infinis à deux cartes. Les cartes à tour supplémentaire doivent rester rares et ne pas être utilisées à la chaîne ou en boucle. Pas de refus de terrains massif.

Catégorie 4 : Optimisé

Expérience : c'est le moment de se déchaîner !

Sortez vos decks et cartes les plus puissants. Attendez-vous à des démarrages explosifs, des tuteurs puissants, des combos peu chers qui mettent fin aux parties, des destructions de terrains en masse, ou à des decks remplis de cartes de la liste des Cartes à impact. Il s'agit d'une version de Commander survoltée, et les parties ont le potentiel de se terminer très vite.

Ici, l'objectif est d'utiliser la meilleure version du deck que vous voulez jouer, mais qui n'est pas construite autour d'un metagame de tournoi. Vous mélangez votre puissant deck optimisé au maximum, quel qu'il soit, et vous voyez comment il s'en sort. Pour la plupart des joueurs de Commander, il s'agit des decks Commander les plus puissants avec lesquels vous interagirez.

Construction de deck : il n'y aucune restriction (en dehors de la liste des cartes interdites).

Catégorie 5 : cEDH

Expérience : une catégorie à haute puissance avec un état d'esprit très axé sur la compétition et le metagame.

« État d'esprit » est le mot clé ici : c'est surtout votre approche du format et de la construction de deck qui compte. Il ne s'agit pas seulement de jeu débridé où vous jouez vos cartes les plus puissantes comme en catégorie 4. Cette catégorie nécessite une planification minutieuse : il faut suivre et surveiller le metagame et les structures de tournoi, et ne consentir à aucun sacrifice dans la construction du deck car le but est de remporter la victoire. De plus, une attention particulière est apportée au comportement et aux négociations de table (comme passer un accord pour éviter le jeu rancunier ou faire des concessions) qui jouent un rôle dans la structure du tournoi.

Le cEDH, ou « Commander compétitif » (et intitulés similaires) est la catégorie où la victoire compte plus que l'expression de son individualité. Vous risquez de ne pas pouvoir jouer vos cartes ou commandants préférés, les cartes fétiches étant souvent remplacées par des cartes requises dans le metagame, mais vous jouez avec ce qui a le plus de chances de vous faire gagner à vos yeux.

Construction de deck : il n'y aucune restriction (en dehors de la liste des cartes interdites).

La liste des Cartes à impact

Qu'est-ce que la liste des Cartes à impact ?

Vous aurez remarqué plusieurs mentions de cette liste plus haut. Il s'agit d'une nouveauté que nous voulons introduire. Nous pensons qu'elle sera d'une grande aide pour l'appariement et la compréhension du format.

Les Cartes à impact altèrent de façon drastique les parties de Commander, en permettant aux joueurs de faire main basse sur des ressources, d'influer sur les parties de façons qui déplaisent à beaucoup d'adversaires, en les empêchant de jouer, en allant chercher de façon efficace ses meilleures cartes ou en utilisant des commandants qui ont tendance à nuire aux parties plus amicales. Et à l'inverse de certains des systèmes précédemment considérés, il ne s'agit que d'une simple liste complémentaire à suivre.

En plus de cette fonction, vous pouvez la voir comme un genre de liste de surveillance. Les interdictions futures ont de fortes chances d'être issues de cette liste, à l'exception peut-être des cartes des nouvelles extensions qui posent immédiatement problème, comme Nadu. De même, les cartes dont l'interdiction est levée ont de grandes chances d'atterrir ici. Ce qui crée une étape intermédiaire bienvenue entre l'interdiction d'une carte et sa disponibilité partout. De plus, vous pourrez ainsi savoir quelles cartes nous tenons à l'œil et n'aurez pas l'impression que leur interdiction sort de nulle part à l'avenir.

Cette liste nous offre aussi un outil pour réintroduire des cartes interdites afin de les essayer, ou pour mettre des cartes à l'écart sans pour autant devoir les interdire. Si une carte s'avère agaçante aux tables de jeu amical mais est acceptée par les joueurs compétitifs, nous pouvons l'ajouter à la liste des Cartes à impact à l'occasion d'une mise à jour pour l'intégrer au bon endroit. Et de même, si les temps ou les avis changent et qu'une carte de cette liste semble devenue acceptable en jeu amical, nous pouvons la retirer. Ce qui n'est pas sans rappeler la façon dont le Canadian Highlander ajuste les valeurs de points de temps à autre.

Mais pour être clair : la plupart de ces cartes ont peu de chances d'être interdites. N'allez pas échanger vos Berceaux de Gaia sous le coup de l'inquiétude. Cependant, il s'agit d'un signal clair pour indiquer aux joueurs que ces cartes amènent un style de jeu différent et que certains pourraient préférer ne pas se retrouver face à elles.

Nous avons tous beaucoup discuté de ce qui, selon nous, devrait figurer sur la liste pour qu'elle soit utile mais raisonnable, et nous nous sommes accordés sur exactement 40 cartes. (Ce nombre rond n'est qu'une coïncidence ; cette liste ne devra pas toujours comporter forcément 40 cartes.) Voici notre liste de Cartes à impact initiale pour le bêta test des catégories Commander :

1 Drannith Magistrate 1 Enlightened Tutor 1 Serra's Sanctum 1 Smothering Tithe 1 Trouble in Pairs 1 Cyclonic Rift 1 Expropriate 1 Force of Will 1 Fierce Guardianship 1 Rhystic Study 1 Thassa's Oracle 1 Urza, Lord High Artificer 1 Mystical Tutor 1 Jin-Gitaxias, Core Augur 1 Bolas's Citadel 1 Demonic Tutor 1 Imperial Seal 1 Opposition Agent 1 Tergrid, God of Fright 1 Vampiric Tutor 1 Ad Nauseam 1 Jeska's Will 1 Gaea's Cradle 1 Underworld Breach 1 Survival of the Fittest 1 Vorinclex, Voice of Hunger 1 The One Ring 1 Trinisphere 1 Chrome Mox 1 Grim Monolith 1 Lion's Eye Diamond 1 Mox Diamond 1 Mana Vault 1 Ancient Tomb 1 Glacial Chasm 1 The Tabernacle at Pendrell Vale 1 Kinnan, Bonder Prodigy 1 Yuriko, the Tiger's Shadow 1 Winota, Joiner of Forces 1 Grand Arbiter Augustin IV

Nous serons très attentifs aux retours sur les cartes exactes de la liste des Cartes à impact pendant la période de bêta.

Récapitulatif

Il est beaucoup question de philosophie et d'objectifs ci-dessus. Mais je sais que beaucoup de gens veulent juste la version abrégée ! Alors voici un bref récapitulatif :

Catégorie 1 : Exhibition. Extrêmement amicale, axée sur les decks construits autour d'un thème (comme « l'équipage de l'Aquilon ») plutôt que sur la victoire. Pas de Cartes à impact, de combos à deux cartes, de refus de terrains massif ni de cartes à tour supplémentaire. Les tuteurs doivent rester rares.

Catégorie 2 : Basique. C'est ici qu'on retrouve le niveau de puissance du deck préconstruit actuel moyen. Pas de Cartes à impact, de combos à deux cartes, ni de refus de terrains massif. Il ne devrait pas y avoir non plus d'enchaînements de tours supplémentaires. Les tuteurs doivent rester rares.

Catégorie 3 : Amélioré. Les decks sont plus puissants que les decks préconstruits actuels mais pas pleinement optimisés, et ils incluent quelques Cartes à impact. Jusqu'à trois Cartes à impact, pas de refus de terrains massif, ni de combos à deux cartes arrivant tôt. Il ne devrait pas y avoir non plus d'enchaînements de tours supplémentaires.

Catégorie 4 : Optimisé. Déchaînez-vous avec vos cartes les plus puissantes ! Aucune restriction en dehors de la liste des cartes interdites.

Catégorie 5 : cEDH. Cette catégorie est puissante et axée sur le metagame et la structure de tournoi. Aucune restriction en dehors de la liste des cartes interdites.

La liste des Cartes à impact inclut 40 cartes qui ont un impact important à la fois en Commander et pour le style de partie que vous jouez. C'est une sorte d'étape intermédiaire pour pouvoir marquer des cartes sans pour autant les interdire, et les futures cartes dont l'interdiction sera levée iront probablement sur la liste pour faciliter leur réintroduction. Cela permet également d'informer les joueurs sur les cartes qui se situent dans la catégorie supérieure de puissance en Commander, et les interdictions futures ont des chances de provenir de cette liste.

Vous avez des questions ? À la fin de cet article, vous trouverez une longue liste de réponses aux questions anticipées, n'oubliez pas d'y jeter un œil !

Mais avant cela, à quoi s'attendre maintenant ?

La feuille de route prévue

Nous voulons que vous puissiez mieux comprendre ce que nous comptons faire, et quand. Ainsi, vous pourrez mieux anticiper les mises à jour. C'est pourquoi nous vous proposons une plongée en coulisses !

La première étape... sera pour vous d'essayer le système et pour nous d'écouter votre avis ! Je suis sûr que les retours arriveront rapidement, et nous avons hâte de voir les gens essayer ce système en personne à la MagicCon: Chicago. Les résultats nous permettront d'aviser pour la suite.

Si le système marche dans les grandes lignes et va dans la bonne direction, nous nous attellerons dès la fin de la MagicCon aux révisions concernant les changements structurels que nous voulons inclure. Puis, en gardant tous les retours en tête, nous commencerons à discuter des potentielles levées d'interdictions de cartes. Avec la liste des Cartes à impact comme outil, nous pouvons réintroduire des cartes et les ajouter à la liste pour qu'elles soient à disposition des catégories élevées tout en restant absentes des basses.

L'objectif ici, si le système fonctionne, est de revenir avec un grand article fin avril qui couvrira à la fois le système complet et les levées d'interdictions. De plus, comme nous l'avons annoncé en octobre, il n'y aura aucune interdiction pour cette fois, seulement des levées d'interdictions potentielles. Si vous avez hâte de connaître les cartes réintroduites, ouvrez bien l'œil fin avril. Nous vous tiendrons au courant en cas de changement de programme. Ce calendrier dépend bien évidemment de la bonne évolution de ce système.

Une fois tout ceci établi, nous travaillerons à établir une cadence régulière de mises à jour pour que vous puissiez anticiper nos annonces.

Nous espérons que vous y voyez un peu plus clair sur ce qui vous attend prochainement.

Bienvenue à la bêta !

Merci de prendre le temps d'essayer ce système, et merci de votre patience pendant que nous le mettions en place.

Moi, Gavin, je tiens à remercier le reste du CFP pour tout son travail. Ils ont pris la structure initiale d'une idée que nous avions évoquée chez Wizards octobre dernier et l'ont faite évoluer en quelque chose de plus fonctionnel et compréhensible, qui s'adresse en prime à une large variété de joueurs de Commander. Il y a eu de nombreux débats et discussions, et bien que chaque personne ne soit pas forcément du même avis sur tous les éléments, je vois les contributions de chacun dans l'ADN de ce système. C'était vraiment incroyable de voir l'équipe le mettre au point.

Nous avons longuement échangé à ce sujet, et nous avons hâte que vous puissiez l'essayer. Pendant vos préparatifs pour votre prochaine session de Commander en personne, vous pouvez vous livrer à un petit exercice amusant et essayer de créer des decks appartenant à différentes catégories.

Je suis sûr que nous ne manquerons pas de retours écrits, filmés, racontés de vive voix, publiés sur notre Discord officiel et plus encore, et nous avons hâte de les découvrir.

Nous serons nombreux à vous retrouver à Chicago ! En attendant, au nom du panel du format Commander, c'était Gavin, qui vous salue.

Le panel du format Commander

Attack on Cardboard

Bandit

Benjamin Wheeler

Charlotte Sable

DeQuan Watson

Deco

Greg Sablan

Ittetu

Josh Lee Kwai

Kristen Gregory

Lua Stardust

Olivia Gobert-Hicks

Rachel Weeks

Rebell Lily

Scott Larabee

Tim Willoughby

Toby Elliott

Questions/réponses concernant les catégories Commander

Comme vous l'imaginez, nous avons beaucoup échangé pendant le processus de création. Vous avez peut-être des questions ! Nous tenions à répondre à certaines des questions qui risquaient de revenir. Ce passage est long et aborde les sujets en profondeur pour tous ceux qui souhaitent s'y plonger. Nous espérons que cela vous aidera !

Je n'aime pas ce système ! Je suis obligé de l'utiliser ?

Non, pas du tout. Comme expliqué plus haut, si votre groupe se débrouille très bien sans pour livrer des parties qui lui plaisent, tant mieux. Continuez comme ça. Il ne s'agit que d'un outil mis à votre disposition.

Cependant, si vous cherchez une méthode d'appariement, nous vous conseillons de lui laisser sa chance.

Pourquoi est-ce que [carte X] est dans la liste des Cartes à impact ?

Permettez-moi de vous détailler les raisons et les catégories pour chacune des cartes de la liste actuelle.

Préceptrice éclairée, Préceptrice mystique, Précepteur diabolique, Précepteur vampirique, Sceau impérial, Survie du plus apte : il s'agit de la crème des tuteurs et ils permettent souvent d'aller chercher des éléments de combo ou de simplement homogénéiser les parties pour qu'elles suivent toutes la même trame. Les tuteurs sont déjà mentionnés dans la structure des catégories, mais nous tenions à mettre en avant ces six-là en particulier.

Magistrat de Drannith, Agente de l'opposition, Trinisphère, Précipice glaciaire, The Tabernacle at Pendrell Vale : ces cartes nuisent efficacement à la capacité de votre adversaire à utiliser ses cartes, et souvent de façon frustrante.

Mox de chrome, Monolithe sinistre, Mox de diamant, Arche de mana, Ancienne tombe : il s'agit d'accélérateurs de mana extrêmement puissants qui précipitent le rythme de la partie.

Dîme étouffante, Les problèmes viennent par deux, Étude rhystique, L'Anneau Unique, Volonté de Jeska, Citadelle de Bolas : ces cartes octroient un avantage de ressources écrasant compte tenu de leur valeur de mana et ont tendance à permettre aux joueurs de se renforcer de façon exponentielle lors d'une partie.

Vorinclex, Voix de la Voracité : il s'agit d'une extension de la restriction de refus de mana. Cette carte ne correspond pas complètement à la description que nous avons fournie et s'avère un peu plus gentille que d'autres cartes de refus de terrains massif, mais nous tenions tout de même à la garder à l'écart des catégories inférieures.

Diamant de l'œil du lion, Brèche du Monde souterrain, Ad Nauseam : il s'agit de cartes à combo ou avec le déluge qui peuvent générer de la puissance et créer un déséquilibre aux tables plus amicales.

Berceau de Gaia et Sanctuaire de Serra : ces terrains octroient un immense afflux de mana et peuvent accélérer très vite la partie.

Oracle de Thassa : il s'agit d'une carte incontournable pour remporter la victoire d'un coup et qui est utilisée dans un combo de deux cartes.

Faille cyclonique : il s'agit d'une carte incontournable pour faire revenir à zéro tous les autres joueurs en Commander, et rarement d'une façon amusante.

Exproprier : bien que cette carte soit coûteuse, le fait qu'elle permette à la fois de jouer un tour supplémentaire et de s'emparer de trois permanents (si tant est qu'aucun autre joueur n'accorde de tours supplémentaires) est suffisamment puissant pour pouvoir mettre fin d'emblée à certaines parties.

Jin-Gitaxias, augure du Noyau : carte de choix pour les invocations à prix cassé ou les réanimations, Jin retire des ressources aux autres tout en vous assurant d'en disposer en illimité d'une manière bien peu amusante.

Tutelle féroce et Force de volonté : les contresorts gratuits ont beaucoup fait débat. Ils sont puissants et vous protègent efficacement. La Tutelle ne vous fait pas perdre de carte pour être lancée, et la Force de volonté peut tout contrecarrer, commandants inclus, et fonctionne pendant votre tour, ce qui vous permet souvent de protéger vos combos. Nous avons cependant laissé la Force de négation tranquille, car elle ne contrecarre que les non-créatures et ne fonctionne que pendant le tour des adversaires.

Kinnan, Yuriko, Winota, Grand Arbitre Augustin IV, Tergrid et Urza : nous avons été très prudents concernant les créatures légendaires à inclure, car elles se retrouvaient en somme exclues des catégories 1 et 2. De plus, votre commandant est la seule chose que vous connaissez avant de débuter la partie, ce qui vous permet facilement de dire « Hé, je refuse d'affronter ce commandant. » Cependant, après de nombreuses délibérations, nous avons jugé que ces six cartes n'étaient presque jamais utilisées de façon équitable lorsqu'elles sont jouées en commandants. Je n'ai encore jamais croisé de deck Grand Arbitre amusant pour tout le monde. Peut-être que quelqu'un, quelque part, l'a en sa possession, et libre à cette personne d'essayer de convaincre sa tablée. Comme dit plus haut, la règle zéro continue de s'appliquer. Mais en général, ces commandants ont un certain passif, et la plupart des joueurs n'ont pas envie de se retrouver face à eux en catégorie 2, par exemple. Ceci s'applique aussi au reste de votre deck : même si ces cartes peuvent s'avérer bien meilleures parmi vos 99, nous ne voulions pas de liste supplémentaire qui inclurait les cartes qui sont uniquement des Cartes à impact lorsqu'utilisées en tant que commandants. Mais si vous avez une remarque à ce sujet, faites-le nous savoir !

Pourquoi l'Anneau solaire n'est-il pas sur la liste des Cartes à impact ?

Vous avez raison de considérer qu'il s'agit d'un accélérateur de mana et qu'il devrait s'y trouver au même titre que des cartes comme l'Arche de mana.

Mais au bout du compte... c'est l'Anneau solaire. C'est la carte la plus emblématique de tout le Commander. Il s'agit de la figure de proue du format depuis presque ses débuts. Jouer un Anneau solaire est une vérité universelle, délivrée par Sheldon Menery.

Chaque deck a droit à exactement un Anneau solaire pour permettre de le renforcer et d'accélérer un peu les choses à l'occasion. Ça ne change pas.

[Carte X] devrait être sur la liste ! Pourquoi n'y est-elle pas ?

Nous avons envisagé une tonne de cartes. Envoyez-nous vos commentaires, et nous les prendrons en compte quand nous travaillerons sur la version finale !

Que signifie la présence de mon commandant dans la liste des Cartes à impact ?

Comme décrit plus haut dans les explications carte par carte, certains commandants ont tendance à être exclusivement agaçants et à faire preuve d'une puissance démesurée dans les catégories inférieures. Cela signifie que vous ne pouvez pas le jouer dans ces catégories. Si vous pensez que vous avez un deck Exhibition (catégorie 1) ou Basique (catégorie 2) qui utilise l'une de ces cartes (par exemple votre deck commandé par Urza se retrouve dans la catégorie Exhibition parce qu'il retrace l'histoire de la Guerre Fratricide), la règle zéro reste applicable, et vous pouvez tout à fait en discuter avec votre tablée.

En Amélioré (catégorie 3), cela signifie qu'il compte comme l'une de vos trois Cartes à impact. Dans les catégories Optimisé et cEDH, faites-vous plaisir !

Pourquoi y a-t-il cinq catégories ? Au final, ne se résument-elles pas à trois ?

C'est vrai qu'au fond, il n'y a que trois « catégories » : pas de Cartes à impact, quelques Cartes à impact et toutes les Cartes à impact. Nous avons longtemps envisagé de n'établir que trois catégories. Mais il nous est vite apparu plusieurs choses.

Tout d'abord, il y a un public qui aimerait vraiment jouer des parties de Commander en-dessous du niveau des decks préconstruits. Et je suis personnellement ravi que ce niveau existe : je n'ai jamais construit de deck purement loufoque de ma vie, mais à présent que je dispose de la terminologie pour trouver des matchs Exhibition en catégorie 1, j'ai bien plus envie de m'en préparer un !

De l'autre côté du spectre, nos experts cEDH, comme Deco, Lua Stardust et Rebell, jugeaient qu'il y avait une différence entre le jeu à niveau élevé et le jeu cEDH. De plus, un autre point important soulevé était que cEDH a déjà fait exactement ce que nous essayons de faire ici, avec un intitulé qui indique le style de partie que vous recherchez. Étant donné qu'ils ont prouvé la fiabilité de ce principe, cet intitulé officiel est ici largement mérité !

Nous nous attendons à ce que de nombreux decks Commander se retrouvent dans les catégories Basique, Amélioré et Optimisé (catégories 2, 3 et 4), et c'est très bien comme ça. Mais nous trouvions important de disposer des catégories Exhibition et cEDH et, si elles remportent du succès, elles pourraient se développer avec le temps (en particulier Exhibition).

Mon meilleur deck ne comporte aucune Carte à impact et est techniquement un deck de catégorie 2. Dois-je le jouer dans cette catégorie ?

Vous devriez le jouer là où vous pensez qu'il a sa place selon les descriptions. Par exemple, si votre deck est d'une puissance démesurée même s'il n'emploie aucune Carte à impact, vous devriez le jouer en catégorie 4 !

Pourquoi trois cartes de la liste des Cartes à impact pour la catégorie 3 ?

Nous avons beaucoup discuté des decks que nous avions, de nos attentes, et de ce qui semblait équitable pour que vos decks puissent inclure certaines de ces cartes sans pour autant en être remplis. Nous avons hésité entre trois, quatre et cinq cartes, et si cinq peut sembler peu à première vue, c'est beaucoup quand on sait que la liste ne comporte qu'une quarantaine de cartes ! Au final, nous avons voulu commencer petit pour voir, mais nous sommes tout à fait ouverts à vos retours sur le sujet.

Nous nous attendons à ce que les gens discutent naturellement du nombre de Cartes à impact dans leurs decks. Si quelqu'un vous dit « Hé, j'ai N Cartes à impact dans mon deck. Ça vous convient ? », vous pouvez décider si cela vous convient ou non.

À quel point est-il important que je catégorise correctement mon deck ?

Il y a un peu de marge, et même s'il est idéal d'affronter des decks de votre catégorie, vous pouvez généralement vous décaler d'une catégorie sans problème. La catégorie 2 peut fonctionner contre la catégorie 3, mais ce que système essaie surtout d'éviter, c'est des affrontements entre catégorie 2 et catégorie 4.

En pratique, comment puis-je utiliser ce système ?

Une des choses qui m'enthousiasment particulièrement, c'est la possibilité de fourrer dans mon sac des decks des catégories 1 à 4 et de les avoir tous les quatre prêts à l'emploi. Ainsi, je peux affronter différentes personnes en fonction du style de jeu que les gens préfèrent !

Mais le système de catégories Commander est surtout là pour fournir une meilleure terminologie aux joueurs. Le simple fait de pouvoir dire quelque chose comme « Il y a cinq Cartes à impact dans mon deck. Ça ne pose pas de problème ? » vous donne plus d'options pour trouver des parties plaisantes.

Pourquoi l'enchaînement de sorts offrant des tours supplémentaires est-il spécifiquement pointé du doigt ?

Un sort qui ajoute un seul tour supplémentaire peut être amusant et spectaculaire. Cependant, les sorts à tour supplémentaire privent les autres joueurs de beaucoup de temps, ainsi que de leur capacité à jouer, et ont tendance à gâcher leur plaisir à force. Démultipliés, ils fonctionnent comme un deck à combo, où votre « combo » occupe quatre tours d'affilée et va si loin que personne ne peut y répondre.

Un sort qui rajoute un tour est acceptable. Mais votre deck Edric qui les enchaîne ? Veuillez le garder pour les catégories élevées.

Que faire si, par accident, mon deck comporte un combo ou trouve un moyen d'enchaîner les sorts offrant des tours supplémentaires ?

Il faut prendre en considération l'intention, raison pour laquelle nous appelons à éviter les combos intentionnels et l'intention d'enchaîner les sorts offrant des tours supplémentaires. J'ai déjà construit des decks intégrant des combos non intentionnels par le passé, et si vous trouvez par inadvertance un moyen de copier des sorts et de lancer un sort offrant un tour supplémentaire, ne vous gênez pas. Il y a une différence de taille entre l'intention lors de la construction du deck et ce qui se produit pendant la partie.

Par exemple, il est possible qu'une partie s'achève sur un refus de terrains massif si un joueur transforme tous les terrains en créatures puis qu'un autre anéantit le champ de bataille. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a beaucoup de cartes dans Magic ! Mais si quelqu'un construit son deck afin d'y parvenir intentionnellement, ça ne passera pas. Si vous trouvez par hasard un combo à deux cartes facile dans votre deck, espérons que ça amusera tout le monde, puis vous n'aurez qu'à le retirer pour la prochaine fois.

S'agit-il du système de « catégories de puissance » que vous avez annoncé l'année dernière ?

Notre nouveau système en descend directement, mais comme vous pouvez le constater, il n'est pas tout à fait identique. Quand nous l'avons présenté ce septembre dernier, nous vous donnions un aperçu en coulisses d'un projet sur lequel nous travaillions. Et comme souvent, une chose non achevée a des chances d'évoluer.

Même si la possibilité de catégoriser clairement les decks était utile, le CFP a remarqué en se penchant sur le sujet que le système proposé s'accompagnait de toutes sortes de défis. Pour commencer, ce système nécessitait la vérification de nombreuses listes différentes, ce qui le rendait onéreux. Simultanément, cela signifiait que vous ne pouviez pas ajouter la moindre carte de catégorie élevée dans votre deck sans être au niveau le plus élevé.

Après de nombreuses itérations, nous nous sommes accordés sur ce système, qui n'emploie qu'une liste unique de cartes, avec une catégorie 3 permettant de jouer quelques éléments des catégories supérieures en toute mesure, ce qui correspond à la façon dont de nombreuses personnes construisent leurs decks.

Enfin, nous tenions à nous distancier du terme de « puissance », raison pour laquelle nous avons opté pour le nom de « catégories Commander ». Retour au pays et Contresort sont des cartes incroyablement puissantes. Mais elles sont aussi totalement acceptables dans les parties de Commander. Nous voulions vraiment nous concentrer un peu moins sur le niveau de puissance et davantage sur l'expérience de jeu que vous voulez et les cartes qui peuvent radicalement influencer cette expérience.

Vous n'avez pas vraiment abordé le sujet des bases de mana. Y a-t-il des consignes à ce sujet ?

Même si le mana joue un rôle essentiel dans les parties de Magic, il est rare que ce soit une base de mana qui rende une partie déplaisante ou injuste pour les autres joueurs, ce qui est le sujet qui nous intéresse ici. Plus on grimpe dans les échelons, plus on peut s'attendre à voir des bases de mana fortes parce qu'elles gagnent en importance : les decks cEDH (catégorie 5) voudront les bases de mana les plus efficaces possible, tandis que les bases de mana pour les decks Exhibition (catégorie 1) comptent moins parce que les parties sont plus lentes et fortement thématiques. Mais elles ne sont pas encadrées par des règles strictes ici.

Certaines Cartes à impact ont fait leur apparition dans des decks préconstruits récents, comme la Volonté de Jeska. Cependant, le niveau préconstruit de Basique (catégorie 2) n'autorise aucune Carte à impact. En quoi cela influera-t-il sur la conception des futurs decks préconstruits ?

Il est vrai que la catégorie 2 correspond au niveau préconstruit moderne moyen, mais le mot clé ici reste moyen. Les decks Commander Horizons du Modern 3 et les decks Secret Lair ne sont pas inclus, par exemple, et ils peuvent accueillir ces cartes.

En fonction de la façon dont ce système sera adopté, plusieurs solutions sont possibles. De même que des gens utiliseront la règle zéro pour inclure une Carte à impact, on pourrait imaginer qu'une Carte à impact incroyablement appropriée pour un deck préconstruit soit acceptable. Je pourrais même imaginer un futur où, si ce système est assez populaire, les catégories seront indiquées sur les emballages des produits et où nous sortirons de temps à autre des decks préconstruits de niveaux différents selon l'extension : imaginez un ensemble hautement thématique et cohérent de quatre decks catégorie 1 ou un ensemble de decks de catégorie 3 musclés !

À ce stade, ce ne sont que des spéculations, et il est bien trop tôt pour travailler sur ce genre de choses, mais dans tous les cas, en ce qui concerne les réimpressions, les endroits pouvant accueillir ces cartes ne manqueront pas. Ce système ne nous prive pas de moyens de diffuser les cartes à l'avenir, y compris dans d'éventuels decks préconstruits.

Allez-vous commencer à concevoir intentionnellement des cartes destinées à aller directement dans la liste des Cartes à impact ?

Non ! Chez Wizards, nous ne voyons pas ce système comme un outil pour créer des cartes encore plus puissantes destinées au Commander, ou quoi que ce soit de la sorte. Il est là pour faciliter l'appariement, pas pour servir de prétexte pour repousser les limites.

Y a-t-il un moyen pour que les outils en ligne que j'utilise m'indiquent de façon simple la catégorie de mon deck ?

C'est quelque chose que nous voulions mettre en place et faire adopter dans de nombreux outils communautaires que les gens utilisent. Après tout, il est important qu'un format communautaire implique les ressources communautaires !

Nous avons pris les devants et avons livré des informations concernant tout ce système aux célèbres sites de construction de deck Archidekt et Moxfield, ainsi qu'au moteur de recherche Magic Scryfall. Ils devraient l'implémenter assez vite, peut-être même très peu de temps après la parution de cet article !

Je joue sur Magic Online. Est-ce que ce système peut me servir ici ?

Daybreak Games et leur équipe Magic Online sont au courant et travaillent sur une implémentation potentielle du système. Restez à l'écoute pour d'autres annonces !

Je n'ai pas trouvé de réponse à la question que je me pose ! Où dois-je chercher ?

Rendez-vous sur le canal Commander dans le Discord Magic: The Gathering officiel pour publier vos questions !