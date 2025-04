Jour de l'annonce : 22 avril 2025

Commander :

Dons non-donnés n'est plus interdit

Pouvoir des étoiles n'est plus interdit

Nattes, séide de la Coterie n'est plus interdite

Victoire de la coalition n'est plus interdite

Miroir panoptique n'est plus interdit

Date effective : 22 avril 2025

Consultez la liste de toutes les cartes interdites et restreintes par format.

Bonjour ! C'est Gavin, au nom du panel du format Commander.

Dès l'annonce du panel l'année dernière, nous avions dit que nous procéderions à une évaluation de la liste des cartes interdites du format. Nous en avons désormais terminé avec cette évaluation, et aujourd'hui, nous levons l'interdiction de cinq cartes.

Pour ceux qui s'appuient sur les catégories pour définir leurs decks, il est important de noter que les cartes à nouveau autorisées intégreront immédiatement la liste des Cartes à impact. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les catégories, vous pouvez jeter un œil aux dernières nouvelles sur le sujet (et vous renseigner au passage sur les nouvelles Cartes à impact) dans cet article.

Concernant le passage en revue de la liste des cartes interdites et les levées d'interdictions, nous avons estimé que les cartes à réintroduire devaient remplir tout ou partie de ces critères :

Des cartes associées à des souvenirs chers Des cartes propices à des schémas de jeu positifs, des decks plaisants et/ou des moments spectaculaires Des cartes qui n'entraînent pas des parties incontrôlables ou des schémas de jeu négatifs

Il s'agit aussi de cartes qui, à nos yeux, ne représentent pas de problème dans les catégories 3 et supérieures, où on retrouve d'ordinaire les Cartes à impact. Cependant, nous voulions aussi tenir compte du fait que les catégories Commander et la liste des Cartes à impact restent relativement récentes et que tout le monde n'utilise pas ces systèmes. Nous avons préféré rester prudents quant aux cartes que nous choisissions de réintroduire.

Au cours du restant de l'année, nous sommes curieux de voir comment se passera l'adoption des catégories, et de quelle manière ces levées d'interdictions affecteront les parties des joueurs. Tout ceci nous apprendra beaucoup sur nos possibles prochaines réintroductions de cartes.

Passons aux explications de chacune de ces cinq levées d'interdiction.

Dons non-donnés

Il s'agit d'une carte populaire dotée d'une histoire fantastique. Beaucoup d'entre vous se sont fait un plaisir de lancer cette carte dans toutes sortes de formats. Nous sommes ravis de la réintroduire en Commander. Précédemment, nous nous inquiétions de sa nature de puissant précepteur, de son processus de lancement trop long et des combos qu'elle permettait.

Nous avons pris en compte la structure des catégories ainsi que les conversations d'avant-jeu. Si votre deck essaie de jouer des combinaisons infinies avec cette carte, elles devraient vous permettre de savoir si vous jouez dans l'environnement approprié. D'un autre côté, une carte Dons non-donnés est très amusante et est semblable à Fait ou fiction dans la dynamique et l'interaction qu'elle peut créer entre les joueurs.

Pouvoir des étoiles

Un moyen à dix manas de remettre la partie à zéro, dans l'esprit du Mondefeu qui a été précédemment réintégré en Commander sans faire grand bruit ni voir sa popularité exploser. Certains joueurs apprécient cet effet. C'est une carte spectaculaire, mais pas très puissante. Il existe de nombreux autres sorts à huit manas ou plus qui possèdent un effet bien plus redoutable qu'elle. Nous nous attendons à ce qu'elle ne soit que peu jouée, mais les gens qui apprécient ce genre de cartes en auront désormais une autre à disposition.

Nattes, séide de la Coterie

Cette carte est un personnage apprécié, qui éveille de la nostalgie chez beaucoup de joueurs. Lorsqu'elle est jouée comme l'une de vos 99 cartes ou plus tard dans la partie, elle offre un effet totalement raisonnable avec des répercussions appropriées sur le jeu.

Les parties les plus frustrantes avec Nattes sont celles où elle est lancée extrêmement rapidement et qu'elle donne l'impression aux joueurs d'être coincés. Néanmoins, un simple sort de retrait peut mettre en échec tout ce plan. Étant donné que les decks Commander deviennent de plus en plus efficaces, avec davantage de sorts de retrait à cible, et que les joueurs repèrent de mieux en mieux les commandants qu'ils ne veulent pas affronter et ont davantage recours à des conversations d'avant-match, nous pensons qu'il n'y a pas de risque à réintroduire Nattes.

Beaucoup de choses ont changé depuis son interdiction en 2009. Nous pensons surtout que les gens sauront à quoi ils s'exposent dans une partie avec Nattes comme commandante, et qu'en tant que carte parmi les 99, sa présence est raisonnable et acceptable.

Victoire de la coalition

Cette carte a entraîné de nombreuses discussions qui tournaient en général autour de ses importantes répercussions sur la partie et de la tendance des joueurs à l'inclure automatiquement dans leurs decks. Dans un deck avec un commandant à cinq couleurs, elle dit en essence : « Vous remportez la partie si vous contrôlez votre commandant. » Ce n'est pas la manière la plus satisfaisante de terminer une partie, et elle commence à être incluse par défaut dans de nombreux decks. Faut-il laisser cette carte exister ?

Cependant, il est facile d'interagir avec elle. Un simple sort de retrait en réponse à votre commandant à cinq couleurs, et vous aurez dépensé huit manas pour rien du tout. Vous devez aussi dégager avec votre commandant et huit manas et, dans un deck à cinq couleurs, il existe de nombreux sorts coûteux capables de mettre fin à une partie ou presque si vous les résolvez.

De plus, pour ceux qui emploient les catégories Commander, cette carte intervient dans les délais acceptables d'arrivée des combinaisons capables de gagner la partie.

Miroir panoptique

À titre personnel, je suis fan du Miroir panoptique depuis son impression originelle dans Sombracier. La promesse de l'utilisation d'un sort cool tour après tour est géniale ! Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Un Miroir bien joué, c'est un vrai bonheur. Mais il s'accompagne de deux problèmes.

Premièrement : l'utilisation de l'empreinte sur un sort accordant un tour supplémentaire. La partie se termine immédiatement. Deuxièmement : l'utilisation de l'empreinte sur quelque chose d'extrêmement répétitif, comme un nettoyeur de table, qui empêche la partie de progresser.

Ce dernier cas représente une moindre menace en 2025 : il existe dans les decks de nombreuses réponses aux artefacts qui permettent même de se tirer d'un verrouillage de champ de bataille.

Quant au premier point, le jeu avec catégories y remédie grâce aux restrictions de combinaisons et à une densité générale plus faible des effets conférant des tours supplémentaires. Et même en dehors du système de catégories, de nombreuses tables savent si elles apprécient ou non l'intervention de combos infinis dans leurs parties et si les joueurs sont autorisés à en avoir dans leurs decks.

Finalement, cette carte requiert un tour complet et une large quantité de mana, et les joueurs disposent de plusieurs fenêtres pour y répondre. Ils peuvent l'éliminer avant que vous ne la dégagiez, en réponse à la capacité, ou après la résolution de la capacité alors que votre adversaire vient de se défaire d'une carte.

Ces cartes n'étaient plus légales en Commander depuis un bon moment (leur interdiction date d'entre 2005 et 2009), et Magic comme le Commander ont beaucoup changé entre-temps. Il est possible que nous les interdisions à nouveau par la suite si elles s'avèrent encore problématiques. Mais pour l'heure elles semblent en accord avec nos attentes et méritent leur chance compte tenu de l'état actuel du format. Je sais que beaucoup d'entre vous vont être impatients de les utiliser, et j'ai hâte de découvrir de quoi vous serez capables avec.

Ces changements sont effectifs immédiatement en jeu sur table et seront implémentés dans Magic Online plus tard dans la journée.

Pour en savoir plus sur les catégories, consultez notre autre article mis en ligne aujourd'hui.

Concernant Extorqueur des quais, Lotus joailler et Crypte de mana

Alors que nous abordons cette série de levées d'interdictions, nous devons mettre les pieds dans le plat et parler de l'interdiction d'Extorqueur des quais, Lotus joailler et Crypte de mana en septembre. De nombreux joueurs ont sûrement fait défiler cet article le plus vite possible pour découvrir le sort de ces cartes.

Nous avons discuté de ces cartes, et nous ne lèverons pas leur interdiction pour le moment.

Les avis divergent au sein du panel du format Commander. Certains trouvent le Commander plus amusant sans elles, d'autres préfèrent attendre de voir comment le système de catégories Commander sera adopté avant de faire quoi que ce soit, et d'autres encore jugent qu'il est trop tôt pour toucher à ces cartes. Quelques personnes étaient d'accord pour intervenir sur le Lotus joailler dès maintenant, mais la majorité s'y opposait. L'écrasante majorité du panel voulait laisser ces cartes tranquilles pour l'instant.

Je vais être transparent : à mes yeux, si l'une de ces cartes doit faire son retour, c'est le Lotus joailler, en raison de son usage unique, de son côté emblématique, et de sa capacité à soutenir les commandants employant beaucoup de mana. Soyons clairs : je ne suis pas en train de dire que ça arrivera, mais il s'agissait de la carte qui avait le plus ses chances auprès du panel.

Je sais que vous êtes beaucoup à adorer ces cartes. Mais nombre d'entre vous sont aussi ravis à l'idée de ne plus se retrouver face à elles. On retrouve toujours ce genre de dichotomie en Commander avec les cartes puissantes méritant potentiellement d'être interdites. J'ai conscience que les deux camps comptent beaucoup de partisans, et que, quoi qu'il advienne de ces cartes, il y aura des insatisfaits. Cependant, nous tenions à discuter des cartes citées ici de façon honnête, et évoquer avec transparence ce qui se dit en interne.

Je m'assurerai que nous reparlions de ces cartes l'année prochaine. Mais pour cette année, la sentence est tombée pour ces trois cartes.

Prochaines interdictions

Le Commander a connu beaucoup de changement depuis septembre dernier : un changement de responsables, la constitution d'un nouveau panel, et beaucoup d'incertitudes quant à ce qui devait rester sur la liste des cartes interdites. Après cette évaluation de la liste des cartes interdites et la mise en place de modifications, nous aimerions prendre le temps de laisser les choses reposer. Ainsi, tout le monde pourra souffler une fois cette annonce passée, et profiter d'une actualité Commander plus paisible. De plus, nous aimerions laisser davantage le temps au système de catégories Commander de se développer, ce qui nous aidera à mieux cerner de quelle manière le transfert de cartes de la liste des cartes interdites à la liste des Cartes à impact joue sur la fréquence et le lieu de leurs apparitions.

C'est pourquoi nous nous engageons à ne plus toucher à la liste des cartes interdites cette année. À compter de l'année prochaine, nous pourrons revenir dessus et l'ajuster à intervalles plus réguliers (il n'y aura donc pas qu'une seule fenêtre d'interdictions annuelle), mais nous préférons nous abstenir pour le reste de cette année.

La seule exception sera ce que j'appelle la « contingence de Nadu », dans le cas où une nouvelle carte ou une carte réintroduite s'attirerait les foudres des joueurs qui voudraient s'en débarrasser au plus vite. Nous pourrons alors déroger à la règle pour agir plus vite. Néanmoins, j'ai bon espoir que ce ne sera pas nécessaire, car cela requerrait des conditions relativement extrêmes.

Comme je l'ai souvent souligné, le Commander évolue lentement. Nous pouvons prendre notre temps et laisser les choses se mettre en place. La stabilité est censée être au cœur de la philosophie du Commander. Récemment, ça n'a pas toujours été le cas. Retrouvons cette stabilité.

Si vous souhaitez un passage en revue des cartes de la liste des cartes interdites, vous trouverez un résumé ci-dessous.

C'était Gavin Verhey, au nom du panel du format Commander :

Attack on Cardboard

Bandit

Ben Wheeler

Charlotte Sable

DeQuan Watson

Deco

Greg Sablan

Ittetu

Josh Lee Kwai

Kristen Gregory

Lua Stardust

Olivia Gobert-Hicks

Rachel Weeks

Rebell Lily

Scott Larabee

Tim Willoughby

Toby Elliott

Annexe : passage en revue de la liste des cartes interdites

Pour commencer, la liste des cartes qui ne nécessitent pas beaucoup d'explications, soit parce que leur puissance parle d'elle-même, soit parce que leur présence en Commander n'est pas cohérente :

Ancestral Recall

Black Lotus

Chaos Orb

Transfert

Falling Star

Karakas

Library of Alexandria

Mox Emerald

Mox Jet

Mox Pearl

Mox Ruby

Mox Sapphire

Shahrazad

Time Vault

Time Walk

Passons aux cartes qui méritent quelques explications, avec une estimation de leur retour possible.

Balance

Cette carte dépouille massivement les joueurs de leurs ressources, et cumule déni de terrain massif, défausse de main et nettoyage de table. La Balance est particulièrement brutale dans les decks reposant sur les producteurs de mana, qui sont déjà puissants. Je crois qu'il est inutile de la réintégrer.

Biorythme

Nous avons beaucoup discuté de cette carte. Au final, nous avons décidé de ne pas lever son interdiction. Elle peut s'adapter à n'importe quel deck vert, la lancer ne requiert que très peu de préparation, et elle a un impact disproportionné sur le joueur à votre droite. Elle est d'une puissance excessive comparée à la Victoire de la coalition, qui ne marche que dans les decks à cinq couleurs et requiert de contrôler des permanents des cinq couleurs. Il n'est pas impossible qu'elle soit réintégrée un jour, mais pour l'instant nous n'y touchons pas.

Emrakul, Déchirure des Éons

Emrakul est surpuissant, qu'il soit lancé normalement ou à coût réduit sur le champ de bataille. En sa qualité de carte incolore jouable par n'importe quel deck, il constituait l'atout majeur d'une tonne de decks quand il était légal, et était aussi répandu qu'agaçant. À mesure que le système de catégorie se développera, il se peut qu'il devienne tolérable en catégories 3 et supérieures, mais pour le moment nous avons décidé de le laisser sur la liste des cartes interdites le temps d'observer l'effet des autres changements.

Erayo, ascendante soratami

Cette carte est incroyablement agaçante quand elle débarque tôt, et il est relativement facile de construire son deck de façon à la sortir dès le deuxième tour, voire le premier. Combinée au Laboratoire arcanique, elle peut mettre fin à la partie mais, même sans cela, elle reste une force oppressive. Elle n'est pas vraiment appréciée ni amusante, et nous ne souhaitons pas la réintégrer pour le moment.

Enchaînements

Non seulement cette carte est un moyen incroyablement puissant de jouer en continu des terrains supplémentaires à petit coût, mais il est possible de créer toutes sortes de boucles en la combinant avec des cartes comme le Creuset des mondes.

Flash

En cEDH, de nombreuses parties s'appuyaient lourdement sur le Flash et la Carcasse protéenne, ce qui a mené à l'interdiction de Flash. L'abus des effets d'arrivée avec Flash ne va faire que devenir de plus en plus puissant. Il reste interdit.

Golos, pèlerin infatigable

Golos est une option à cinq couleurs incroyablement puissante qui permet de trouver n'importe quel terrain (et de vous assurer que même s'il meurt, vous aurez sûrement le mana suffisant pour le relancer au tour suivant) et qui dispose en prime d'une capacité activée qui offre un moyen extrêmement commode de dépenser tout ce mana. Il homogénéisait les parties et était de fait la meilleure option de commandant pour de très nombreux decks. Peut-être qu'il est acceptable dans les catégories supérieures, mais nous ne voulions pas y toucher aujourd'hui.

Griselbrand

La possibilité de lancer à coût réduit un Griselbrand et de piocher un nombre absurde de cartes était incroyablement redoutable durant la fenêtre d'un moins durant laquelle il était légal... ce qui a mené à une réaction rapide. Une fois en jeu, il permet généralement de piocher 28 ou 35 cartes immédiatement, et la partie se termine souvent le tour même. Je peux concevoir la possibilité que Griselbrand soit réintégré pour le plaisir des joueurs de catégories élevées, mais je dirais qu'il est plus probable que Griselbrand reste de façon permanente dans la liste des cartes interdites.

Perceur de coque

Il s'agit d'une carte incroyablement ennuyante qui réprimait une part de ce qui fait la popularité du Commander, faisait grimper en flèche la popularité des effets faisant repiocher une main et créait une quantité indécente de jetons Trésor. Un remaniement théorique des catégories pourrait peut-être la rendre acceptable, mais j'en doute, et elle n'a clairement pas sa place dans les catégories telles qu'elles sont aujourd'hui.

Iona, Bouclier d'Éméria

Iona a fait l'objet de nombreuses discussions. D'un côté, il s'agit d'un incroyable ange à neuf manas qui peut entraîner des décisions plutôt intéressantes face à une table de decks tricolores. De l'autre, cette carte peut verrouiller les decks monochromes et invalider la moitié d'un deck bicolore. Le schéma de jeu de cette carte n'est pas des plus amusants, et nous avons préféré ne rien faire pour cette fois. En théorie, elle pourrait réintégrer le Commander à l'avenir.

Leovold, émissaire de Trest

Comme nous le voyons beaucoup aujourd'hui, le fait d'empêcher vos adversaires de piocher des cartes supplémentaires est redoutable en Commander. Si on prend aussi en compte le fait que vous pouvez jouer Leovold comme commandant et que vous profitez d'avantages si des gens essaient de vous prendre pour cible, Leovold a peu de chances de faire son retour.

Ressources limitées

Limiter chaque joueur à cinq terrains pour le restant de la partie est extrêmement contraignant et relativement peu amusant, et tout ceci pour un seul mana. Je doute que cette carte revienne un jour.

Lutri, le chasse-sorts

Pauvre Lutri. Même si la carte en elle-même est de toute évidence correcte, et que de nombreux joueurs seraient ravis que la loutre soit libérée pour l'intégrer à leurs decks dans un monde post-Bloomburrow, les restrictions de compagnon signifient que tout deck avec du bleu et du rouge dans son identité couleur pourrait en inclure un exemplaire gratuitement. Ce qui n'est ni approprié, ni tolérable. Il y a un monde où une liste des cartes « autorisées uniquement parmi les 99 cartes » permettrait à cette loutre d'être incluse dans les decks des joueurs. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour, et rien ne garantit que ça le sera à un moment. Alors, Lutri reste interdit. Nous attendons vos retours !

Nadu, sagesse ailée

Cette carte incroyablement problématique s'est vue interdire dans la plupart des formats, Commander inclus. Elle permet des tours à combinaisons longs et ennuyeux et est extrêmement redoutable avec des incontournables comme les Jambières d'éclair. On ne parlera même pas de la facilité avec laquelle elle rembourse le mana permettant de la lancer à nouveau hors de votre zone de commandement ! Il est peu probable qu'elle soit réintégrée.

Machine paradoxale

Une carte qui permet d'effectuer des combinaisons et de générer du mana avec une facilité déconcertante, compte tenu de tout le mana d'artefact joué en Commander. Si les catégories rencontrent un vaste succès, il ne serait pas impossible que nous discutions de son intégration à la liste des Cartes à impact, mais nous en sommes encore loin.

Titan primitif

Bien que cette carte soit appréciée des joueurs et fasse vibrer leur fibre nostalgique, l'accélération massive qu'elle offre peut permettre de totalement dominer la partie. Ceux qui l'ont jouée du temps où elle était légale savent que la partie tournait souvent autour d'un Titan primitif, que ce soit parce qu'il était mort ou non, qu'on l'avait cloné, ou bien d'autres cas de figure similaires. Je pense que cette carte pourrait potentiellement faire son retour et intégrer la liste des Cartes à impact, mais elle peut perturber le jeu de façon extrême, et ce n'est pas le moment.

Prophétesse de Kruphix

La Muse née des graines vient d'intégrer la liste des Cartes à impact, et la Prophétesse lui ressemble, avec en prime la liberté de jouer vos sorts durant les tours de n'importe qui. C'est une carte très puissante qui monopolise aussi le temps de jeu : le joueur qui possède la Prophétesse profite d'un tour supplémentaire pour jouer des créatures pour chaque autre personne, encore et encore. Cette carte domine totalement les tables de catégories inférieures et reste redoutable aux niveaux plus élevés. Elle n'est pas forcément reléguée pour l'éternité à la liste des cartes interdites, mais ce n'était pas le moment de l'en retirer.

Cauchemar récurrent

La stratégie consistant à jouer en boucle les mêmes créatures sans laisser la moindre fenêtre d'interaction car le retour de l'enchantement est un coût, cumulée avec les combinaisons potentielles, aboutit à une carte qui a plus de chances d'énerver et de causer du tort que de réjouir. Elle en appelle à notre nostalgie, ce qui est un bon point, mais nous ne voulons pas toucher à cette carte pour le moment.

Rofellos, émissaire de Llanowar

Le mana fourni par Rofellos hors de la zone de commandement est massif. Peut-être que cette carte pourrait être autorisée uniquement dans votre deck et non en tant que commandant, étant donné qu'elle est bien plus puissante lorsque votre deck repose dessus, mais pour le moment elle n'est pas près de faire son retour.

Titan morceleur

Cette carte est épouvantable aux tables à faible niveau de puissance, car elle détruit en masse les terrains de vos adversaires et qu'il est possible de lui appliquer des effets de fugacité, de la ressusciter ou de déclencher encore et encore son effet par d'autres moyens. Il en résulte une expérience fort peu agréable. À mesure que les catégories seront de plus en plus usitées, peut-être pourra-t-elle devenir une Carte à impact acceptable, même si les decks Amélioré n'acceptent pas le refus de terrain massif. Je dirais qu'elle a ses chances, mais que la bataille sera rude.

Primordial sylvestre

En parlant de fugacité et de destruction de terrains, le Primordial sylvestre vous donne une longueur d'avance tout en désavantageant les autres et est un candidat de choix pour les effets de clonage, de fugacité et de clignotement. Ce n'est pas la plus amusante des cartes, en particulier aux tables de jeu amical. Je ne serais pas surpris que cette carte soit réintégrée à l'avenir, à mesure que nous adapterons et développerons les catégories mais, pour l'instant, nous avons préféré ne pas y toucher.

Bricolage

La possibilité de transformer n'importe quel producteur de mana en artefact massif et menaçant à même de terminer la partie est incroyablement redoutable. Ce qui avait justifié l'interdiction de cette carte dans de nombreux formats, dont le Commander.

Académie tolariane

Les artefacts sont partout en Commander, et aujourd'hui plus que jamais avec la prolifération des jetons Indice, Nourriture et Trésor. Ce producteur de mana permettrait aujourd'hui les mêmes aberrations à base de mana rapide et d'accumulation d'artefacts qu'autrefois, et je doute que son interdiction soit un jour levée.

Secrets commerciaux

Nous avons affaire à un cas à part : il s'agit d'une carte de collusion, permettant à deux joueurs de mèche de piocher des tonnes de cartes. Ce n'est pas la carte la plus amusante à résoudre ou à affronter, et les parties où elle est lancée sont plutôt ridicules. Même si elle implique un peu de politique dans la mesure où il faut consentir à ce qu'elle fonctionne, elle incarne une façon de jouer qui ne doit pas être valorisée. Il est peu probable que son interdiction soit levée.

Bouleversement

Ce nettoyeur de table remet à zéro toute la partie pour six manas seulement, ce qui est déjà un problème en soi. Mais quand on prend aussi en compte tout le mana flottant que vous avez de côté et le fait que vous êtes sur le point de relancer vos producteurs de mana, son cas ne fait que s'aggraver. Il est peu probable que son interdiction soit levée.

Marché selon Yaugzebul

La Nécropuissance est très puissante et est désormais une Carte à impact. La Négociation, même si elle est plus chère, vous donne les cartes immédiatement et vous permet de lancer des combinaisons. Même s'il n'est pas impossible qu'elle rentre dans les critères des Cartes à impact, étant donné qu'elle n'est pas sans ressemblance avec la Nécropuissance, je ne parierais pas sur sa réintégration.