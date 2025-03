Wizards of the Coast

Tarkir : la tempête des dragons marque notre retour triomphal sur le plan des dragons, des khans et des khans chevaucheurs de dragons. Avec une sortie prévue le 11 avril, cette nouvelle extension passionnante a quelque chose à offrir à tous les joueurs de Magic. Que vous soyez un habitué des tournois ou que vous préfériez jouer de manière plus détendue en Commander, vous pouvez choisir votre clan et libérer votre esprit de combattant grâce à Tarkir : la tempête des dragons.

Nous proposerons Tarkir : la tempête des dragons à tous les niveaux de jeu de Magic, du magasin de jeux local à Magic Spotlight : dragons. C’est une période passionnante pour les joueurs de Magic (surtout si vous aimez les dragons), alors préparez-vous à dompter la tempête.

Tarkir : la tempête des dragons arrive le 11 avril 2025 et est déjà disponible à la précommande ! Vous pouvez précommander les nombreux produits de l'extension dès maintenant auprès de votre magasin de jeux local, de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où se vend Magic.

Prenez les événements Avant-première Tarkir : la tempête des dragons d’assaut

(du 4 au 10 avril)

Vous voulez être parmi les premiers à jouer avec les nouvelles cartes de dragon de Tarkir : la tempête des dragons ? Alors, rendez-vous aux événements d'Avant-première de votre magasin de jeux local ! Ils sont souvent organisés comme événements en Paquet scellé et vous permettent de découvrir la nouvelle extension avant sa sortie sur table officielle.

Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons (Abzan) Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons (Jeskaï) Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons (Sultaï)

Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons (Mardu) Pack d'avant-première

Tarkir : la tempête des dragons (Temur)

Quand vous vous inscrivez à l’un de ces événements, vous recevrez un Pack d'Avant-première contenant ce qui suit :

5 boosters de jeu Tarkir : la tempête des dragons 1 booster d’Avant-première de clan Tarkir : la tempête des dragons Contient 14 cartes Magic: The Gathering Chacun contient 1 des 9 cartes rares (66,7 %) ou rares mythiques (33,3 %) associées au clan de ce Pack d’avant-première.

1 carte rare ou rare mythique Premium traditionnelle avec un tampon marquant l'année Cette carte n’est pas associée au clan du Pack d’avant-première.

1 boîte de deck

1 dé Spindown (correspondant au clan du Pack d’avant-première)

Chaque Pack d’avant-première a pour thème l’un des cinq clans de Tarkir, ce qui vous permet de personnaliser votre expérience en fonction de votre clan favori ! Si vous n’êtes pas certain de votre allégeance, le podcast Magic Story dispose d’un guide de Tarkir et de ses clans qui vous permettra de vous préparer pour l’Avant-première.

0426_MTGTDM_PromoBaB : Revenante de Qarsi

L’Avant-première est aussi l’occasion de récupérer des promos spéciales Tarkir : la tempête des dragons ! Les joueurs qui achètent une boîte de boosters de jeu ou de boosters collector Tarkir : la tempête des dragons dans leur magasin de jeux local recevront une carte promo Buy-a-Box Revenante de Qarsi, dans la limite des stocks disponibles.

Et ce ne serait pas vraiment Tarkir si Ugin n'était pas de la partie. Maîtrisez son ectofeu avec cette carte promo Landes Œil de dragon pleine illustration, que vous recevrez en achetant certains produits Tarkir : la tempête des dragons, dans la limite des stocks disponibles. Cette promotion est uniquement disponible pour les magasins WPN qui ont programmé un événement Magic Academy suite à la sortie de Fondations de Magic: The Gathering. Contactez votre magasin de jeux local pour voir s’il propose cette carte promo.

En bonus pour nos participants les plus assidus à l’Avant-première, les joueurs qui s’inscrivent à moins à deux événements d'Avant-première Tarkir : la tempête des dragons recevront un pin’s Pinfinity AR, dans la limite des stocks disponibles ! Vous recevez le butin d’une Avant-première plus un pin’s spécial. C’est tout bénef !

Contactez votre magasin de jeux local pour obtenir son calendrier d’Avant-première !

Magic Academy revient avec une toute nouvelle carte promo

(du 11 avril au 5 juin)

Magic Academy est la meilleure façon d’apprendre à jouer au meilleur jeu de cartes à collectionner de stratégie au monde, et vous pouvez le faire dans votre magasin de jeux local. Les magasins participants organiseront ces événements pour chaque nouvelle sortie Magic majeure, et Tarkir : la tempête des dragons perpétue cette tradition.

Les événements Magic existent sous deux formes, chacune vous apprenant une facette du jeu. Vous apprendrez les bases du jeu aux événements Learn to Play, puis vous construirez votre propre deck aux événements Deck Building. De plus, vous le ferez aux côtés de vos amis joueurs de Magic. On ne peut pas rêver mieux !

En souvenir de leurs premiers pas sur l’aventure Magic, les joueurs qui achètent des produits d'initiation aux événements Magic Academy recevront une carte promo Butin du dragon Premium traditionnelle à cadre rétro, dans la limite des stocks disponibles. Cette carte vous apprend une des leçons les plus importantes de Magic : les dragons sont géniaux.

Contactez votre magasin de jeux local pour tous les détails concernant leurs événements Magic Academy. Les produits d'initiation incluent les kits de démarrage, la boîte d'apprentissage Fondations ou la collection de démarrage, ainsi qu'au moins six boosters de jeu d'une extension

Testez vos compétences lors des événements Standard Showdown

(du 11 avril au 5 juin)

Vous pensez avoir les compétences nécessaires pour vaincre vos adversaires à votre magasin de jeux local ? Les événements Standard Showdown sont un excellent moyen d’essayer les nouveaux decks Standard avec vos camarades joueurs de Magic. Ils sont un peu plus compétitifs que les Avant-premières, mais encore suffisamment amicaux pour les joueurs qui découvrent le jeu.

Comme dernière carte de la promotion Cowboy Bebop Standard Showdown, le vainqueur de chaque événement Standard Showdown recevra une carte promo Voile en peau de serpent Premium traditionnelle, dans la limite des stocks disponibles.

Contactez votre magasin de jeux local pour tous les détails concernant leurs événements Standard Showdown !

Devenez le Champion des dragons aux championnats en magasin

(du 3 mai au 1er juin)

Seuls les plus puissants sur Tarkir régneront sur le plan, et vous aussi, vous pouvez partir en quête de célébrité et de gloire lors du championnat en magasin de votre magasin de jeux local ! Affrontez les meilleurs joueurs de votre communauté et gagnez des cartes promos spéciales. Vous vous demandez ce que nous avons en réserve ? Jetez un coup d'œil !

Les participants au championnat en magasin jubileront à l'idée de recevoir leur carte promo Démolition jubilatoire non-Premium, illustrée par Vincent Proce.

Les joueurs qui parviennent au Top 8 de leur championnat en magasin recevront une carte promo Vaurienne charmante Premium traditionnelle illustrée par Fariba Khamseh.

Et enfin, pour ces joueurs dignes de recevoir un titre royal, les vainqueurs du championnat en magasin recevront un exemplaire Premium pleine illustration sans texte de Goddric, fêtard à cape, illustré par Irvin Rodriguez.

En bonus, les magasins WPN Premium recevront également des exemplaires non-Premium des cartes promos Vaurienne charmante et Goddric, fêtard à cape, chacune avec le nom du magasin sur la carte ! Montrez que vous faites partie des meilleurs dans votre boutique de jeu avec ces magnifiques dotations.

Les championnats en magasin pour Tarkir : la tempête des dragons commencent le 3 mai, avec des formats et des dates différents en fonction des magasins. Contactez votre magasin de jeux local pour plus de détails !

Commander Party Tarkir : la tempête des dragons

(du 18 au 24 avril et du 16 au 22 mai)

Vous cherchez un endroit pour jouer votre deck Commander Tarkir : la tempête des dragons ou pour tester un nouveau deck utilisant une des cartes légendaires de l’extension ? Les événements Commander Party Tarkir : la tempête des dragons vous permettent de profiter du format Commander amical en utilisant des règles thématiques propres à Tarkir.

Les joueurs qui bravent les orages des dragons et qui en sortent triomphants recevront une carte promo de participation Shamane languedragon pleine illustration, dans la limite des stocks disponibles. Les magasins WPN Premium recevront des versions Premium traditionnelles de cette carte promo, tandis que les autres magasins recevront sa version non-Premium. Contactez votre magasin de jeux local pour plus de détails et préparez-vous à entrer dans les orages de Tarkir.

Envolez vous vers les événements CommandFest dans le monde entier

(avril-mai 2025)

Les CommandFests sont de retour ! Après la sortie de Tarkir : la tempête des dragons, nous lancerons les premiers CommandFests de l’année avec trois événements sur trois continents différents. De plus, vous pourrez recevoir une carte promo Tour du Reliquaire à ces événements, dans la limite des stocks disponibles. Consultez notre cet article pour connaître tous les détails.

Nous annoncerons plus d’événements (et plus de cartes promos) dans les semaines à venir, alors gardez l'œil sur Magic.gg pour ces annonces !

Du 18 au 20 avril 2025, à Orlando, Floride : présenté par CoolStuffInc

Du 17 au 18 mai 2025, à Birmingham en Angleterre : présenté par Axion Now

Du 24 au 25 mai 2025, à Beijing en Chine : présenté par Kadou

Gagnez des promos à thème D&D lors de Magic présente : Abondance printanière

(du 25 avril au 25 mai)

Nous mettons les « dragons » dans « Dungeons & Dragons » avec des cartes promos à thème D&D à Magic présente : Abondance printanière. Les magasins de jeux participants organiseront des événements Booster Draft thématiques. Ces événements peuvent utiliser des boosters de toute l’histoire de Magic, alors contactez votre magasin de jeux local pour plus de détails !

Emblème Abondance printanière

La différence ? Vous jouerez vos parties avec un emblème Sacres de l’abondance spécial. Cela veut dire que vous piocherez plus de cartes, que vous aurez plus de terrains, et plus de Magic ! Les participants recevront une des sept cartes promos non-Premium, dans la limite des stocks disponibles. Ce sont des versions des nouvelles cartes Magicdu drop Secret Lair xDonjons et Dragons : L'Honneur des voleurs, avec de nouveaux noms et de nouvelles illustrations ! Vous pourrez trouvez plus de détails sur ces cartes et sur l’événement ici.

Célébrez l’amour lors de Magic présente : les fiertés

(du 27 au 29 juin)

Vous cherchez un moyen amusant de célébrer les fiertés avec la communauté de votre magasin de jeux local ? Essayez de construire un super deck Commander pour Magic présente : les fiertés ! Entre le 27 et le 29 juin, les magasins WPN participants organiseront des événements Commander thématiques pour le mois des fiertés. Mais pour pimenter les choses, nous traitons tous les commandants utilisables comme s'ils avaient la capacité de partenariat. Combinez vos deux decks préférés ou construisez-en un nouveau. C’est le mois des fiertés, alors célébrez comme vous le voulez !

0001_MTGPRM_Pride: Lanterne chromatique

Les participants recevront une carte promo Lanterne chromatique Premium traditionnelle, dans la limite des sticks disponibles, illustrée par David Alvarez basé sur une œuvre de Niko Aris. Cet événement est disponible dans certaines régions, dans les magasins WPN participants, alors consultez cet article et contactez votre magasin de jeux local pour tous les détails.

Envolez-vous pour Magic Spotlight: Dragons

(du 11 au 13 avril)

Nous faisons atterrir les merveilles ailées de Tarkir à Denver, au Colorado, pour Magic Spotlight: Dragons, organisé par Star City Games ! Les événements Magic Spotlight sont nos tournois ouverts les plus importants. Ils vous permettent de vous inscrire le vendredi et de vous qualifier pour le Pro Tour le dimanche. Les joueurs du Top 8 de l’événement principal recevront des invitations pour le Pro Tour à la MagicCon : Las Vegas en 2025, et les finalistes recevront leur part d’une dotation de 50 000 $. En plus de l’événement principal, il y aura des événements parallèles, des stands de vente et des illustrateurs de Magic .

Le format de choix pour cet affrontement écailleux est Tarkir : la tempête des dragons Limité. Les participants recevront une carte promo Épée de Forge et de Frontière non-Premium illustrée par Sam Guay ! En récompense supplémentaire, les 128 meilleurs joueurs participants recevront également des exemplaires Premium traditionnels de cette carte promo.

Le vainqueur de l’événement principal repartira chez lui (à pied ou en volant) avec une récompense spéciale en plus de sa part de la dotation en devises ; un véritable butin de dragon de boosters collector Tarkir : la tempête des dragons ! Pour nos lecteurs non-dragons, c’est un carton de boîtes de boosters collector, soit 288 boosters collector Tarkir : la tempête des dragons. Vous pensez avoir le niveau pour gagner ? Inscrivez-vous maintenant et préparez-vous à jouer en Limité avec de grands enjeux à la clé.

Entrez dans le pas si secret Magic Spotlight: Secret Lair

du 30 mai au 1er juin)

Le Spotlight continue de briller direction de Magic Spotlight: Secret Lair, qui débarque à Indianapolis, dans l'Indiana, du 30 mai au 1er juin. Avec un événement principal qui offre une dotation de 50 000 $ et des invitations au Pro Tour Aux portes des Éternités pour les joueurs du Top 8, c’est un affrontement que vous ne voudrez pas manquer.

Magic Spotlight: Secret Lair utilise le format Modern Construit. Les participants recevront une carte promo Garruk Languebestion non-Premium illustrée par Merwan Chabane ! En récompense supplémentaire, les 128 meilleurs joueurs participants recevront également des exemplaires Premium traditionnels de cette carte promo.

Et pour finir, le vainqueur de Magic Spotlight: Secret Lair gagnera un prix très spécial parfaitement digne d’un événement portant le nom de Secret Lair : il sera consultant après de l’équipe Secret Lair sur un futur drop Secret Lair. Nous sommes ravis d’offrir aux joueurs la chance de faire équipe avec Wizards of the Coast pour créer quelque chose de vraiment spécial. Pour tous les détails sur l’événement et la manière de s’inscrire, consultez le site de Star City Games.

Testez vos compétences lors des Championship Qualifiers régionaux

(du 12 avril au 20 juillet)

Parfois, l’aventure jusqu’au sommet du monde de Magic commence dans votre magasin de jeux local. Les événements Championship Qualifier régionaux, organisés dans les magasins de jeux WPN et lors de plus grande conventions, est un super premier pas dans le monde compétitif de Magic. Pour tout renseignement sur les formats et les lieux de ces événements, consultez cet article.

Les dotations promos pour les participants aux RCQ incluent une carte promo Aubergiste prospère non-Premium illustrée par Brett Stenson, et les meilleurs compétiteurs recevront également une carte promo Shamane de la faune non-Premium, avec une illustration de Nature Nurture. Les joueurs qui se qualifient pour leur championnat régional recevront également une carte promo Shamane de la faune Premium traditionnelle. Ces promos sont uniquement valables dans la limite des stocks disponibles, alors renseignez-vous auprès de l’organisateur de votre événement.

Qualifiez-vous pour le Pro Tour lors des championnats régionaux

(du 19 avril au 1er juin)

Pour les joueurs qui souhaitent passer au niveau supérieur, les championnats régionaux vous mettent sur la voie qui fera de vous une légende de Magic. La prochaine série de championnats régionaux récompensera les vainqueurs par des invitations au Pro Tour Aux portes des Éternités. Pour plus de détails sur l’endroit où ces événements auront lieux et leurs dotations spécifiques, consultez cet article.

Pour ce round, tous les participants aux championnats régionaux recevront une carte promo Fin vivante non-Premium illustrée par Nathan Jurevicius, et les finalistes auront droit, eux, à des exemplaires Premium traditionnels. Chaque région reçoit un nombre différent de promos Premium, alors contactez l’organisateur de votre région pour plus de détails.

Région Organisation Détails de l'événement États-Unis Star City Games Du 2 au 4 mai à Minneapolis, dans le Minnesota, et du 16 au 18 mai à Hartford, dans le Connecticut Canada Face to Face Games Du 23 au 25 mai à Montréal, Canada Brésil City Class Games Du 3 au 4 mai à São Paulo, Brésil Amérique du Sud Magicsur Du 31 mai au 1er juin à Santiago, Chili Japon BIG MAGIC Du 2 au 4 mai à Tokyo, Japon EMEA Fanfinity Du 25 au 26 avril à Bologne, Italie Chine Kadou Du 16 au 18 mai à Beijing, Chine Taipei chinois Game Square Du 17 au 18 mai à Taipei, Taïwan Asie du Sud-est Oracle Events Du 2 au 4 mai à Kuala Lumpur, Malaisie Mexique, Amérique Centrale et Caraïbes Necrotower Du 31 mai au 1er juin à Mexico, Mexique Australie et Nouvelle-Zélande Good Games Du 10 au 11 mai à Melbourne, Australie

Gagnez des prix, faites-vous des amis et jouez avec des dragons !

Quel que soit votre style de jeu, il y a bien des manières d’apprécier Tarkir : la tempête des dragons. Des drafts amicaux à la compétition de haut niveau, une multitude d’événements créent la période parfaite pour tout fan de Magic.

Renseignez-vous auprès de votre magasin de jeux local pour avoir tous les détails sur ses événements à venir. En attendant, vous pouvez précommander Tarkir : la tempête des dragons dans votre magasin de jeux local, auprès de revendeurs en ligne comme Amazon, et partout où sont vendus les produits Magic.