就像是瓯柯在光雷驿那样,我们的宝库前也出现了背叛。摩登新篇3,强力万智牌和各种好梗完美结合的一个系列,提前泄露到了这个世界上,这一次速度很快,而且不在计划之中。我们认为问题出在佛莫里宝库背后有一扇隐藏门,杰斯“忘记了”它的存在,但只有瓯柯知道。他去别的地方做仰卧起坐了。

总之,事情到了这一步。我们以前也经历过这个级别的泄露,每一次,我们都会听到类似的反馈——相当多的爱好者更愿意看不模糊的、不是用糟糕的土豆相机拍出来的图。我们当然也希望这样。

“泄露?我不懂你在说什么。” 0062_MTGMH3_Main: Flare of Denial 0400_MTGMH3_RetroMH3: Flare of Denial 0326_MTGMH3_FrameBrk: Flare of Denial

尽管如此,如今这个级别的摩登新篇3泄露,我们不能无动于衷了,因此有了这篇文章。那么,接下来我们要做的事情如下(同时也会展示一些不是用土豆相机拍的图)。

“我经常做这样一个噩梦,在梦里我忘记做作业,而且半个系列都泄露了。” 0083_MTGMH3_Main: Chthonian Nightmare 0406_MTGMH3_RetroMH3: Chthonian Nightmare 0330_MTGMH3_FrameBrk: Chthonian Nightmare

这个系列在5月21日开启首次登场,从今天算起还有三周,这在互联网上漫长到看不见尽头。我们的本心是让大家歇一歇,专心享受光雷驿镖客这个系列。牌手喜欢这个轮抽环境,牌张对多个赛制产生了影响,我们还设谋了一些牌,等着放进战场。我们可是很有耐心的。

“有多耐心?一个地第一回合就给你两点法术力。” 0233_MTGMH3_Main: Ugin's Labyrinth 0359_MTGMH3_BdlFetch: Ugin's Labyrinth

为此,我们决定让爱好者都能得到自己想要的东西。如果你想到尽快看完泄露和预览,摩登新篇3的泄露并不难找。我们不打算给你指路,但如果你对这类内容感兴趣,你可能早就找到了。

“它们在这里面。” 0234_MTGMH3_Main: Urza's Cave

如果你想和大伙一起体验跟着引导发现系列,欣赏清晰的、不是用土豆相机拍出来的图片,我们在未来几周还会推出相关内容。我们为这个系列准备了许多酷炫且有趣的东西,包括翻新了以奥札奇为核心的经典故事,在DailyMTG用致敬一些老专栏的方式预览(Latest Developments、Command Tower、Savor the Flavor和From the Lab!),当然还有更多我们还在想的绝妙点子。

“看看这张牌。我们的想法很妙吧?我们是有一手的。” 0207_MTGMH3_Main: Wight of the Reliquary 0460_MTGMH3_ExtRM: Wight of the Reliquary

此外,摩登新篇的前两个系列最出名的就是精彩的限制环境,这一次也不例外。我们会尽力全面展示这个系列限制环境的样貌,当然是用丰富的细节。(提示,它兼具狂野、奇特和优秀。)

"根据上下文,我们决定在这里放一张非常强的非普通牌。" 0140_MTGMH3_Main: Spawn-Gang Commander

摩登新篇3正式的正式首次登场日期是5月21日。你可以和我们一起在Magic Story重温奥札奇的崛起(以及失败)——其中内含预览牌——5月13日开始。随机惊喜会随机发生。

“糟糕!神器套牌要强到离谱了!” 0270_MTGMH3_Bonus: Kappa Cannoneer 0401_MTGMH3_RetroMH3: Kappa Cannoneer

“糟糕!神器套牌要倒大霉了!” 0282_MTGMH3_Bonus: Meltdown 0418_MTGMH3_RetroMH3: Meltdown

我们不是怪物。好吧,会计部的鲍勃可能是,但总的来说,我们是和大家一样的爱好者。(如果你不认识会计部的鲍勃,那就问问你周围那些玩了很久的牌手。)因此,我们会展示一些很炫酷的牌,既有摩登新篇3里的,也有摩登新篇3指挥官套牌里的。

“嘿,我们对这个系列也很期待!” 0040_MTGMH3_Main: Phelia, Exuberant Shepherd 0478_MTGMH3_FEModern: Phelia, Exuberant Shepherd 0364_MTGMH3_Portrait: Phelia, Exuberant Shepherd

系列集萃

0013_MTGMH3_Main: Nulldrifter 0388_MTGMH3_RetroMH3: Nulldrifter

0008_MTGMH3_Main: Herigast, Erupting Nullkite 0474_MTGMH3_FEModern: Herigast, Erupting Nullkite 0362_MTGMH3_Portrait: Herigast, Erupting Nullkite

0192_MTGMH3_Main: Kudo, King Among Bears 0490_MTGMH3_FEModern: Kudo, King Among Bears 0432_MTGMH3_RetroMH3: Kudo, King Among Bears 0376_MTGMH3_Portrait: Kudo, King Among Bears

0012_MTGMH3_Main: Null Elemental Blast 0387_MTGMH3_RetroMH3: Null Elemental Blast

0103_MTGMH3_Main: Nethergoyf 0454_MTGMH3_ExtRM: Nethergoyf

0287_MTGMH3_Bonus: Sylvan Safekeeper

0265_MTGMH3_Bonus: Orim's Chant 0323_MTGMH3_FrameBrk: Orim's Chant

0213_MTGMH3_Main: Winter Moon 0462_MTGMH3_ExtRM: Winter Moon

指挥官精选

0113_MTGMH3_NewOther: Siege-Gang Lieutenant 0061_MTGMH3_CommExP2: Siege-Gang Lieutenant

0104_MTGMH3_NewOther: Final Act 0052_MTGMH3_CommExP2: Final Act

0100_MTGMH3_NewOther: March from Velis Vel 0048_MTGMH3_CommExP2: March from Velis Vel