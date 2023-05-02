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请注意：收藏编号101至150的牌具有蚀刻闪处理，收藏编号186至228的牌具有光晕闪处理。

邪军压境：终战回响是邪军压境的后续产品，该系列于5月12日正式发售，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可以通过其他出售万智牌的渠道购买。

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都会变革使

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阿娅拉的守誓骑士

阿娅拉的守誓骑士

阿娅拉的守誓骑士

阿娅拉的守誓骑士

帕葛与纳撒理

帕葛与纳撒理

帕葛与纳撒理

帕葛与纳撒理

物灵师之力

物灵师之力

多色



命缚丝引凯利斯



整修校区



寰宇新生



新宾纳里亚之光达妮莎



英灵庆功宴



金铸振翼龙



不屈将军杰琳娜



赛费尔之声裘蕾尔



肯理斯皇室葬礼



深洋君王奇奥拉



怒火熔铸娜希丽



娜希丽的决心



受启黜人娜尔施



月智传承哪失



至尊尼米捷



受困魔头欧尼希兹



复兴执政琵雅纳拉



重建都会



街头主厨罗孔



拿塔蒙维齐尔撒姆特



昂焰灵魂萨坎



祝福圣源席嘉妲



好战不休泰瓦



命缚丝引凯利斯



整修校区



寰宇新生



新宾纳里亚之光达妮莎



英灵庆功宴



金铸振翼龙



不屈将军杰琳娜



赛费尔之声裘蕾尔



肯理斯皇室葬礼



深洋君王奇奥拉



怒火熔铸娜希丽



娜希丽的决心



受启黜人娜尔施



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受困魔头欧尼希兹



复兴执政琵雅纳拉



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街头主厨罗孔



拿塔蒙维齐尔撒姆特



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好战不休泰瓦



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深洋君王奇奥拉



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