来看看邪军压境指挥官套牌中的最新牌张。前往以下牌图集合查看邪军压境中的更多牌张：

请注意：收藏编号445至450的六张牌仅能从邪军压境售前组合中开出——邪军压境售前赛的举办日期为4月14日至20日，请前往本地游戏店了解更多赛事相关的信息。

此外，收藏编号134至138的牌为展示型指挥官，可从各自对应的邪军压境指挥官套牌中开出。这些牌为硬纸板的指挥官牌张，牌张拥有蚀刻质感的闪牌效果——足以展示指挥官的风采！

展示型指挥官

邪军压境的上市日期为4月21日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可以通过其他出售万智牌的渠道购买。

多色 | 所有牌张

多色

醒魂师明掌

俄瑞恣荒王布黎玛

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破碎光环卡丝拉

赛费尔的西达将军贾巴力

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