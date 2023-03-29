来看看邪军压境指挥官套牌中的最新牌张。前往以下牌图集合查看邪军压境中的更多牌张：

请注意：收藏编号445至450的六张牌仅能从邪军压境售前组合中开出——邪军压境售前赛的举办日期为4月14日至20日，请前往本地游戏店了解更多赛事相关的信息。

此外，收藏编号134至138的牌为展示型指挥官，可从各自对应的邪军压境指挥官套牌中开出。这些牌为硬纸板的指挥官牌张，牌张拥有蚀刻质感的闪牌效果——足以展示指挥官的风采！

觉醒魂师明掌展示型指挥官 俄瑞恣荒王布黎玛展示型指挥官 怪灵逸才金宝展示型指挥官

破碎光环卡丝拉展示型指挥官 赛费尔的西达将军贾巴力展示型指挥官

展示型指挥官

邪军压境的上市日期为4月21日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可以通过其他出售万智牌的渠道购买。

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醒魂师明掌
醒魂师明掌

俄瑞恣荒王布黎玛
俄瑞恣荒王布黎玛

怪灵逸才金宝
怪灵逸才金宝

破碎光环卡丝拉
破碎光环卡丝拉

赛费尔的西达将军贾巴力
赛费尔的西达将军贾巴力

醒魂师明掌
醒魂师明掌

俄瑞恣荒王布黎玛
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怪灵逸才金宝
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破碎光环卡丝拉
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赛费尔的西达将军贾巴力
赛费尔的西达将军贾巴力

醒魂师明掌
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俄瑞恣荒王布黎玛
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怪灵逸才金宝
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破碎光环卡丝拉
破碎光环卡丝拉

赛费尔的西达将军贾巴力
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骨碌骨碌与梅泽悟
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凯蒂妲与列尔
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黏足与斯奎
黏足与斯奎

骨碌骨碌与梅泽悟
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凯蒂妲与列尔
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黏足与斯奎
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