非瑞克西亚荣光即将进军你的所在。面对熟悉的一切行将改变，你或有复杂情感流露其间，这一切都可以理解。不过无论你是更希望「请完化我」，还是更愿意「自由无价」，邪军压境系列中都有大量诱人新牌，带来不少崭新机制，不妨现在一起来看看。

如果你想要以更直观地方式来了解这些机制，也可以移步观看这个视频：

战役

非瑞克西亚已成功窃占秘罗地，这次他们又要故技重施。占领所有时空。不过跟秘罗人一样，所有遭入侵时空的居民都不会束手就擒、坐以待毙。眼下战火延烧全界，各地都有战役打响，因此我们引入了一种全新的牌张类别来表现纷争战场：战役。

翻面 进军翡欧拉 // 坚毅君主玛切莎

邪军压境系列中的所有战役都是转化式双面牌。正面（你施放的那一面）是首次以横向插画展现的永久物～横向展开的风景画卷遭到攻击，正如你所见，这一切都非常贴合主题。不过第一件事，是把它们放进战场。你能在你的行动阶段且堆叠为空的时候施放战役，就跟生物、法术和其他非瞬间咒语一样。

战役正面右下角的数值是其布防值，战役进战场时上面都会有等同该数值的布防指示物。战役受到等同于该数量的伤害后便会失守。战役与鹏洛客相似的地方在于，它们都会被攻击或是受到伤害。但它与鹏洛客不同之处在于，你利用战役时，不是想着要施放它、保护它并设法令它留在战场上，而是要尽快解决它。

战役的副类别则规定了如何才能攻击之。本系列所有战役的副类别都是围攻，因此它们的运作方式都相同。（往后战役会有不同的副类别和不同的战斗规则吗？目前这一切似乎都是那些聪明有远见的人在为未来做准备。）于围攻进战场时，其操控者选择一位对手来作为其防卫者。战役防卫者之外的所有牌手都可以攻击该战役。只有战役的防卫者可以阻挡向战役进行攻击的生物。战役的防卫者和阻挡者不是一回事。你是要攻击由你操控的战役，这是你首次有机会攻击到自己的永久物。有趣吧！

战役也不是只会受到战斗伤害。某些咒语和异能会特别注明其会对战役造成伤害。此类，注记着「任意一个目标」的咒语或异能都能指定战役作为其目标。因此务必做好准备，鼓风煽焰扩大战火。

鼓风煽焰

对战役造成的伤害，会移去战役上等量的布防指示物。当从围攻战役上移去最后一个布防指示物时，该战役便失守并触发一个触发式异能。于此异能结算时，战役的操控者会将之放逐，然后从放逐区施放其背面，且不需支付其法术力费用～背面也不会有法术力费用，所以这部分很容易理解。而战役背面的东西就多种多样，不一而足；其中大部分是永久物，例如坚毅君主玛切莎（女王万岁），但其中也有一些是法术。

翻面 进军翡欧拉 // 坚毅君主玛切莎

转化式双面牌

除了战役外，本系列里还有其他转化式双面牌。简单说明一下你应该了解的关键内容。转化式双面牌的正面会在左上角有个朝上的三角标记。而背面则会在右上角有个朝下的三角标记。

翻面 艾蕾侬 // 银蚀圣典 翻面 时空补充包添趣

转化式双面牌（我们内部简称为TDFC）当其不在战场上时，就只具有其正面的特征。也就是说，如果你要从你牌库中搜寻一张生物牌，则你能找到艾蕾侬，但如果你要搜寻一张结界牌的花，你找不到银蚀圣典。你总是施放其证明，且除非有效应明确说明其他状况（例如艾蕾侬的最后一个异能），否则TDFC均是正面朝上地进战场。

本节重温课程的最后一件事：法术力值。虽然背面没有法术力费用，但其法术力值也会根据其正面的法术力费用来确定。因此，银蚀圣典的法术力值和艾蕾侬相同。都是4。感谢大家跟我一起重温旧知。现在回到新内容上！

后援

守护家园的势力并非孤军奋战。他们带来了大量后援。后援是新的触发式异能，允许生物帮助朋友 ... 甚至自己 ... 如果情况紧急的话。

散恩女武神 宽画版

后援异能都会带着一个数字。每当一个具后援异能的生物进战场时，你在目标生物上放置该数字的+1/+1指示物。如果你的目标是另一个生物，则该生物也会获得原生物上印制在后援字样下方之所有异能直到回合结束。

举例来说，当散恩女武神进战场时，你可以选择是在散恩女武神上放置一个+1/+1指示物，或是在另一个生物上放置一个+1/+1指示物并令其获得飞行、先攻和系命异能直到回合结束。请注意，就算你让其他生物获得这些异能直到回合结束，散恩女武神也仍会保有这些异能。

同时，后援也只会给出实际印制在后援字样下方的异能。你不能回应后援异能，让散恩女武神获得其他异能之后，再让后援异能将这些新增异能赋予其目标。不过具后援异能之生物的衍生物复制品运作方式与原版生物一样。举例来说，如果某个衍生物是作为散恩女武神之复制品来进战场，则该复制品的后援异能也会让另一个生物获得散恩女武神之关键字异能直到回合结束。

在一些生物上，部分让其他生物临时获得没有实际意义的异能（例如闪现或地循环这些）则会印制在后援字样上方。为后援异能目标之生物，不会获得印制在后援异能字样上方的异能。

抚育

如果非瑞克西亚的荣耀对你而言不够直观，或许非瑞克西亚人幼体更能说服你？抚育这一全新关键字动作允许你，没错，就是作为艾蕾侬完美意志之受福传播者的你，派出抚育器衍生物。听起来棒极了，不是吗？

创伤见闻

抚育器衍生物是一种新的预定义衍生物（例如食品和珍宝）。抚育器衍生物是无色神器衍生物，且具有「{2}：转化此神器。」噢，我之前没提抚育器是转化式双面衍生物吗？这也是新的。它是转化式双面衍生物。其背面是0/0无色非瑞人神器生物。

翻面 抚育器 // 非瑞人衍生物

抚育的叙述中同时也会包括数字，表明要在抚育器衍生物上放置的+1/+1指示物数量。虽然当衍生物正面朝上时，这些指示物派不上什么用场，但当抚育器转化后，这些指示物就能保证非瑞人神器生物可以活下来。

引发混沌

真的如此。

都和市

竞逐时空是邪军压境系列指挥官套牌的一大特色。在之前的时空牌上，混沌异能的触发条件都写作「每当你掷出[混沌]时」。从邪军压境开始，此条件会替换为「每当引发混沌时」。时空骰子方面则没有任何变化，当你掷出[混沌]时，依旧会触发这些异能。只是现在有了不需要时空骰子也能够触发这类异能的方法。

当然，你要先了解竞逐时空究竟是什么。如果想具体了解其中的知识，可以移步阅读Gavin Verhey的竞逐时空说明文章。

继续进军

新的关键字，新的策略，还有新的牌张类别。邪军压境定会让非瑞克西亚人的威胁圆满告终。来阅读万智牌故事，了解是威胁解除还是它们接管了多重宇宙。在4月21日邪军压境上市之前，你可以去亚马逊这样的零售商处或者你的本地游戏店预购相关产品。敬请保持关注，希望各位喜欢新牌。