多重宇宙的决战正式打响。前往各个时空与非瑞人正面交锋，彻底清除这一威胁——否则你就有性命之忧。在各路传奇准备联手对抗入侵者的同时，一众鹏洛客不得不与遭受非瑞化的好友兵戎相见，多重宇宙的未来已彻底改写，邪军压境将迎来与非瑞克西亚的最终一战。

无论你是刚刚踏上万智牌之旅，还是迫切地想要见证艾蕾侬及其手下非瑞人入侵多重宇宙的最终结果，邪军压境都能一并满足。

邪军压境详情

邪军压境 邪军压境指挥官 邪军压境多重宇宙传奇

立即预定

邪军压境系列代码：MOM

邪军压境指挥官系列代码：MOC

邪军压境多重宇宙传奇系列代码：MUL

桌面版赛制合法性（新加入万智牌的牌张）：

邪军压境（MOM）：标准、先驱、近代、薪传、特选和指挥官

邪军压境指挥官（MOC）：薪传、特选和指挥官

邪军压境多重宇宙传奇（MUL）：牌张可用于该牌原本允许使用的赛制

《MTG竞技场》赛制合法性：

邪军压境（MOM）：标准、探源、炼金和史迹

邪军压境指挥官（MOC）：无法用于《MTG竞技场》

邪军压境多重宇宙传奇（MUL）：史迹赛制以及各牌可用于该牌原本允许使用的赛制

网站：邪军压境

邪军压境重要日期：

邪军压境 故事 ：现已上线！

：现已上线！ 系列首次登场、视频预告并开启预览 ：2023年3月29日

：2023年3月29日 牌张预览 ：3月29日至4月4日

：3月29日至4月4日 指挥官套牌预览和套牌列表 ：4月4日

：4月4日 完整牌图集合上线 ：4月5日

：4月5日 Loading Ready Run的邪军压境售前赛预热活动 ：4月8日

：4月8日 邪军压境 抢先体验赛事活动——《MTG竞技场》 ：4月13日

：4月13日 店内售前赛事 ：4月14日-20日

：4月14日-20日 邪军压境售前赛和指挥官节 ：4月14日-16日

：4月14日-16日 上线《万智牌：竞技场》 和万智牌线上版 ：4月18日

：4月18日 邪军压境指挥官节目（Game Knights） ：4月19日

：4月19日 桌面版全球发售 ：4月21日

：4月21日 店内发售欢庆会赛事 ：4月21日-23日

：4月21日-23日 MagicCon ： 邪军压境专业赛（明尼阿波利斯） ：5月5日-7日

： ：5月5日-7日 店家冠军赛 ：5月13日-21日

：5月13日-21日 指挥官欢庆会赛事：5月26日-28日

你可以去亚马逊这样的线上零售商处预购产品，前往本地游戏店预购产品还能了解售前赛和其他赛事活动的更多详情！

邪军压境——补充包添趣

多重宇宙传奇

来自多重宇宙各个时空的熟悉面孔会悉数登场，有的会和非瑞人联手战斗——有的则会誓死反抗。每包系列和轮抽补充包内都有一张多重宇宙传奇牌。这些牌无法用于标准赛，每张均为重印牌，可用于该牌原本允许使用的赛制，也可用于邪军压境现开和轮抽赛。每张多重宇宙传奇牌均配有代表其对应时空的补充包添趣处理——共计十六个时空。全部十六种牌张处理如下所示，更多多重宇宙传奇牌会在之后展示：

大修道士艾蕾侬（新非瑞克西亚） 深湖潜妖艾莉（艾卓） 巧手窃猴勒格文（卡拉德许）

晶石磨工查妲（赞迪卡） 魔判官之声亚崔夏（新卡佩纳） 冥餍泰坦克罗刹（塞洛斯）

新生尼米捷（拉尼卡） 符眼茵嘉（凯德海姆） 亡嚎崩老卑（神河）

乌尔博格吞蛙雅骨尔（多明纳里亚） 护墓灵叶朵拉（斯翠海文的故乡阿凯维沃） 瑟班守护者莎利雅（依尼翠）

恩赐主祭依莫提（阿芒凯） 欧祝泰族宗师泰伽姆（鞑契）

丰饶泉源杰甘沙（依克黎） 兰娜莉速腾船长（依夏兰）

多重宇宙传奇牌共65张：其中包含20张非普通牌、30张稀有牌和15张秘稀牌。这些多重宇宙传奇牌可在轮抽和系列补充包里开到，有传统闪和不闪两个版本。你开出的不闪多重宇宙传奇牌有大约三分之一的概率会是稀有或秘稀牌。多重宇宙传奇牌的蚀刻闪版本均配有原版插画，可在系列和聚珍补充包中开出。

大约4%的系列补充包中内含的一张蚀刻闪多重宇宙传奇牌会出现在传统闪的位置；这些蚀刻闪牌有三分之一的可能是稀有或秘稀牌。

光晕闪和限量编号牌

聚珍补充包中的多重宇宙传奇牌具有特殊版本。每张多重宇宙传奇牌还会拥有光晕闪处理：

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光晕闪为聚珍补充包专享的牌张处理。在10%的聚珍补充包内，可以找到一张光晕闪稀有或秘稀牌。24%的聚珍补充包内会有一张光晕闪非普通牌。光晕闪牌均配有时空特色牌框。

每张多重宇宙传奇牌都有500张印有限量编号的版本。每张限量编号牌（从1到500）都是复合虹彩传统闪版本：

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这些牌张印量少且极具收藏价值：不到1%的聚珍补充包中会出现一张限量编号多重宇宙传奇牌。

此外，邪军压境中出现的五位魔判官均有限量编号版本。和多重宇宙传奇牌不同的是，此类魔判官牌配有限量编号版特有的插画：

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限量编号魔判官和限量编号多重宇宙传奇牌一样都是聚珍补充包专享，且仅提供复合虹彩闪这一版本。小于1%的聚珍补充包中会出现一张限量编号魔判官。

虽然限量编号牌可从各语言版本的邪军压境聚珍补充包里开到，但这些牌仅提供英文版。

时空补充包添趣

邪军压境还推出了时空补充包添趣处理，牌张样式与多元宇宙传奇牌的家乡时空外观一一对应（如上所示）。邪军压境中所有稀有和秘稀传奇生物均拥有时空补充包添趣版本：

咕噜力莫与夫毕佐（拉尼卡） 识古宗师昆托力（阿凯维沃） 野猎传令格莉莎（新非瑞克西亚）

邪军压境中共有18张稀有牌和10张秘稀牌拥有时空补充包添趣处理。这些牌可能会出现在系列、轮抽和聚珍补充包中，有传统闪和不闪两个版本。（注意：只有多重宇宙传奇牌拥有光晕闪处理。）大约8%的轮抽补充包和10%的系列补充包里会出现一张不闪的时空补充包添趣稀有或秘稀牌。

无边框鹏洛客

邪军压境推出了三张无边框鹏洛客牌。

无边框希望信标茜卓 无边框芮恩与洞境树 无边框大天使艾紫培

这些牌可从系列、轮抽和聚珍补充包中开出，有传统闪和不闪两个版本。不到1%的轮抽和系列补充包中会出现一张无边框鹏洛客。

全图基本地

非瑞人用天空中出现的符号昭告了入侵行动开始。这些先兆符号会出现在邪军压境系列的全图地牌上。

全图平原 全图平原

全图海岛 全图海岛

全图沼泽 全图沼泽

全图山脉 全图山脉

全图树林 全图树林

这些全图基本地可从系列和轮抽补充包中开出，有传统闪和不闪两个版本。大约三分之一的邪军压境系列和轮抽补充包中会开出一张全图基本地。在系列补充包里，大约三分之一的传统闪基本地也会是全图基本地。每包聚珍补充包均内含一张传统闪全图基本地。

宽画版

邪军压境中没有其他补充包添趣处理的所有单面稀有和秘稀牌可能以宽画版的形式出现在聚珍补充包中，有传统闪和不闪两个版本。邪军压境中有31张稀有牌和两张秘稀牌有宽画处理。邪军压境速战补充包中的五张稀有牌以及邪军压境指挥官系列中的42张稀有牌和12张秘稀牌，也都有宽画牌。

宽画版散恩女武神 宽画版移行洞境树 宽画版未往剑

售前赛赠卡

非瑞人的入侵计划在邪军压境售前赛上迎来高潮，这场不容错过的万智牌赛事适合所有人参加。前往本地游戏店参加售前赛，你会接触到更多用来和非瑞人对抗的时空补充添趣传奇牌。

每个邪军压境售前组合内含一张额外的售前赛赠卡，共有三种，牌张内容如下：

骨碌骨碌与梅泽悟售前赛赠卡 凯蒂妲与列尔售前赛赠卡 黏足与斯奎售前赛赠卡

打开邪军压境售前组合除了会获得带有年份戳记的稀有或秘稀赠卡，还会随机开出以上三张赠卡中的一张。（这三种特殊的售前赛赠卡不可加入现开套牌，只有带年份戳记的稀有或秘稀赠卡可以。）

这些售前赛赠卡有传统闪和不闪两个版本，以及时空补充包添趣版：

骨碌骨碌与梅泽悟时空售前赛赠卡 凯蒂妲与列尔时空售前赛赠卡 黏足与斯奎时空售前赛赠卡

大约三分之二的售前组合内会出现一张不闪的售前赛赠卡。大约11%的售前组合内会有一张传统闪售前赛赠卡。略少于15%的售前组合内会开出一张不闪的时空补充包添趣售前赛赠卡，大约7.4%的售前组合内会出现一张传统闪时空补充包添趣售前赛赠卡。

这些售前赛赠卡不会出现在聚珍补充包里：如想获得它们，请参加邪军压境售前赛！

邪军压境指挥官套牌（内含竞逐时空牌）

竞逐时空回归万智牌，相关牌张会加入邪军压境指挥官套牌。（如你对此不甚了解，Gavin Verhey撰写的文章中详细介绍了竞逐时空的玩法及其受欢迎的理由，请务必一读。）每副指挥官套牌内含十张该套牌特有的大型竞逐时空牌：其中五张为新加入万智牌的竞逐时空牌，另外五张为竞逐时空重印牌。邪军压境指挥官套牌共有五副，购买全套即可集齐所有竞逐时空牌张。

尼兹 境界交融

「买一盒」赠卡

想在本地游戏店预购邪军压境系列、轮抽、速战和聚珍补充包吗？购买整盒产品即可获得赠完即止的传统闪「买一盒」赠卡：万物核欧那斯。

万物核欧那斯「买一盒」赠卡

立即联系本地游戏店了解更多详情！

补充包添趣说明

邪军压境产品概览

既然你已领略了邪军压境中的所有精美牌张处理和牌张内容，下面来看看具体的获取方式吧。

邪军压境系列补充包

邪军压境系列补充包里至少有一张稀有或秘稀牌（大约42%的补充包里有两张，14%的补充包里有三张，2%的补充包里有四张，小于 < 1% 的补充包里有五张），每包补充包内含以下内容：

1张多重宇宙传奇牌

至少1张战役牌

1张任意稀有度的传统闪或蚀刻闪牌，包括传统闪或蚀刻闪处理的多重宇宙传奇牌

2张任意稀有度的牌，有机会开到邪军压境指挥官牌、速战补充包稀有牌或多重宇宙传奇牌

1张基本地或全图先兆基本地（传统闪或不闪）

1张双面非瑞人普通或非普通牌

2张相关的非普通牌

2张相关的普通牌

1张插画卡

1张精选列表里的牌或一张衍生物、双面辅助用牌或广告卡

邪军压境轮抽补充包

邪军压境轮抽补充包内含：

1张稀有或秘稀牌

1张多重宇宙传奇牌

1张战役牌

1张双面牌（非战役牌）

3-5张非普通牌（包括以上提及的双面牌、战役牌以及多重宇宙传奇牌）

8-9张普通牌 在三分之一的补充包里，一张传统闪牌会替换一张普通牌。这张传统闪牌可能是基本地、普通牌、非普通牌、稀有牌、秘稀牌或多重宇宙传奇牌

1张基本地，在33%的补充包里是全图基本地

1张衍生物、广告卡或双面辅助用牌

邪军压境轮抽聚珍补充包

邪军压境轮抽补充包内含：

5张稀有或秘稀牌，其中包含： 1张传统闪多重宇宙传奇稀有或秘稀牌 75%的补充包里是传统闪 14%的补充包里是蚀刻闪 10%的补充包里是光晕闪 < 1%的补充包里是限量编号复合虹彩闪 1张传统闪稀有或秘稀牌，会是以下任意一种： 邪军压境系列的时空补充包添趣牌 邪军压境系列的宽画牌 邪军压境指挥官系列的宽画牌 限量编号复合虹彩闪魔判官 1张不闪的稀有或秘稀宽画牌（出自速战补充包或邪军压境指挥官系列） 1张邪军压境系列的不闪稀有或秘稀牌（以下三种牌张处理之一：时空补充包添趣、宽画或无边框处理） 1张邪军压境系列或系列补充包指挥官牌中的传统闪稀有或秘稀牌

1张传统闪全图基本地

1张非普通多重宇宙传奇闪牌 75%的补充包里是蚀刻闪 24%的补充包里是光晕闪 < 1%的补充包里是限量编号复合虹彩闪

1张传统闪非普通多重宇宙传奇牌

2张传统闪非普通牌和5张传统闪普通牌（包含标准基本地）

邪军压境速战补充包

每包20张牌的速战补充包均有一个主题以及三张专为速战设计的牌——其中包含一张普通牌、一张非普通牌、一张稀有牌以及其他邪军压境的牌。专为速战补充包设计的稀有牌、非普通牌和普通牌可从系列补充包中开出，有传统闪和不闪两个版本，其中不闪的宽画稀有牌为聚珍补充包专享。专为速战设计的牌可用于标准赛和其他构组赛制。

邪军压境速战补充包内含：

1张专为速战设计的不闪稀有牌（对应补充包主题）

1张选自邪军压境的不闪稀有牌或秘稀牌（无色或与当前主题颜色一致）

不闪的普通和非普通牌（共计10张） 包含一张专为速战补充包设计的不闪普通牌（对应当前主题） 包含一张专为速战补充包设计的不闪非普通牌（对应当前主题）

6张不闪的基本地 其中包含1张不闪的全图基本地

2张传统闪基本地

速战补充包中的每个主题有两个版本，同一主题下的两版补充包内含同样的三张专为速战设计的牌。

聚生巢群（白色）

正道本体 树种荚照护僧 非瑞克西亚飞马

出人头地（蓝色）

跨学院苑像 裁判小队 西风旋灵

出彩炮灰（黑色）

都和市惧魔 窃视先知 注油鳄鱼

增援不断（红色）

熔缘城英雄欧希恩 艾席嘉工匠 碎山雪怪

加成连连（绿色）

苏拉克与血爪 遗迹遁蛛 展区鸣象

我们会在预览结束之后发布邪军压境速战补充包的完整牌张列表。

邪军压境套装

每个邪军压境套装内含：

8包邪军压境系列补充包

1个大型Spindown生命计数器

40张基本地牌 20张不闪的基本地牌 20张传统闪基本地牌

1张传统闪新插画戈厄塔与马仁赠卡

戈厄塔与马仁套装赠卡

平原 海岛 沼泽

山脉 树林

邪军压境指挥官套牌

邪军压境共有五副指挥官套牌，每副套牌都有独特的主题和颜色组合。这些套牌中的牌大部分选自邪军压境指挥官系列以及邪军压境竞逐时空牌——其中竞逐时空牌共计50张，每副套牌内有五张新加入万智牌的大型牌以及特有的五张大型重印牌。新加入万智牌的牌张共有50张，每副套牌各有十张。每副套牌内含：

1副100张牌的开盒即玩指挥官套牌 2张新加入万智牌的传统闪传奇生物，可用作各自套牌的指挥官 8张新加入万智牌的不闪稀有牌（为邪军压境指挥官系列的该套牌所特有） 90张不闪的万智牌牌张，包含基本地

1张蚀刻闪展示型指挥官（硬纸板的指挥官牌张复制品）

10张套牌特有的邪军压境竞逐时空大型牌张

1个用于竞逐时空游戏的时空骰子

1包聚珍补充包尝鲜包 1张不闪或传统闪的邪军压境稀有或秘稀牌 这张牌可能会是宽画牌、选自邪军压境指挥官系列的牌或多重宇宙传奇稀有牌 不包含蚀刻闪、光晕闪和限量编号补充包添趣处理牌 1张传统闪非普通多重宇宙传奇牌

10个双面衍生物

一个套牌纸盒和一个生命计数器

威胁渐增（白黑） 威胁渐增时空骰

俄瑞恣荒王布黎玛 俄瑞恣荒王布黎玛展示型指挥官

铁骑冲锋（白蓝黑） 铁骑冲锋时空骰

赛费尔的西达将军贾巴力 赛费尔的西达将军贾巴力展示型指挥官

神兵集会（蓝红白） 神兵集会时空骰

破碎光环卡丝拉 破碎光环卡丝拉展示型指挥官

呼叫后援（红绿白） 呼叫后援时空骰

觉醒魂师明掌 觉醒魂师明掌展示型指挥官

打造时间（绿蓝红） 打造时间时空骰

怪灵逸才金宝 怪灵逸才金宝展示型指挥官

邪军压境售前组合

体验最新牌张的最佳方法之一就是抢先参加相关比赛：本地游戏店举办的售前赛就能满足这一要求。参与这类趣味性比赛会收到一个售前组合。其中有快速加入现开赛所需的（几乎）一切，是获取和体验新牌张最行之有效的方式。

每个邪军压境售前组合内含：

6包邪军压境轮抽补充包

1张有闪戳记的邪军压境传统闪稀有或秘稀赠卡

1张售前赛赠卡 可能是不闪或传统闪 可能是展现对应时空的时空补充包添趣处理牌 不会出现在邪军压境的其他产品中，包括聚珍补充包 不可用于售前赛（但非常适合指挥官和其他赛制！）

1个Spindown生命计数器 Spindown生命计数器共有五种颜色，每个售前组合里会随机开出一种。



邪军压境售前组合Spindown生命计数器

邪军压境售前赛的举办日期是4月14日至20日，请务必前往本地游戏店了解更多赛事信息。

还有一件事 ... 隆重推出邪军压境：终战回响

肯理斯皇室葬礼 | 画师：Manuel Castañón

邪军压境的故事极其恢宏，一个系列无法完整概括。因此我们推出了邪军压境：终战回响，以后记的形式讲述后续剧情并对角色进行拓展，以确保故事顺利落幕。

邪军压境：终战回响将于2023年5月12日发售，推出50张新加入万智牌的牌张，均可用于标准赛。本系列推出了5张牌的后记补充包和6张牌的聚珍补充包，绝对会受到万智牌牌手和剧情爱好者的大力欢迎。

邪军压境：终战回响详情

邪军压境：终战回响

立即预定

邪军压境：终战回响系列代码：MAT

桌面版赛制合法性（新加入万智牌的牌张）：

邪军压境：终战回响（MAT）：标准、先驱、近代、薪传、特选和指挥官

《MTG竞技场》赛制合法性：

邪军压境：终战回响（MAT）：标准、探源、炼金和史迹

邪军压境：终战回响重要日期：

邪军压境：终战回响 故事 ：5月1日-2日

：5月1日-2日 牌张预览 ：5月2日-3日

：5月2日-3日 完整牌图集合上线 ：5月4日

：5月4日 上线《万智牌：竞技场》 和万智牌线上版 ：5月11日

：5月11日 桌面版全球发售：5月12日

邪军压境：终战回响产品

邪军压境：终战回响后记补充包展示盒

邪军压境：终战回响聚珍补充包展示盒

邪军压境：终战回响套装

邪军压境将于4月21日在全球范围内上市，之后是邪军压境：终战回响发售，日期为5月12日。赶紧来看邪军压境故事，然后5月1日开始阅读邪军压境：终战回响的故事。