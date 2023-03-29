邪军压境牌图集合
来看看新公布的邪军压境牌张。前往以下牌图集合查看邪军压境中的更多牌张：
- 邪军压境特殊牌图集合
- 邪军压境多重宇宙传奇牌图集合
- 邪军压境指挥官牌图集合
- 邪军压境竞逐时空牌图集合，其中的竞逐时空牌为邪军压境指挥官套牌专享
邪军压境的上市日期是4月21日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可以通过其他出售万智牌的渠道购买。
白
| 蓝
| 黑
| 红
| 绿
多色 | 神器 | 地 | TDFC/战役 | 所有牌张
白
大天使艾紫培
散恩女武神
艾紫培的重击
寺院明师
艾蕾侬的审判官
遗世封印
蓝
仙灵才俊
真相时刻
失效
超凡传讯
黑
洞穿多重宇宙
无情重构
秘罗地昭雪
创伤新知
红
希望信标茜卓
好战恶棍
鼓风煽焰
绿
托望神
芮恩与洞境树
多色
咕噜力莫与夫毕佐
植生好斗者
哲娜与琳法拉
戈厄塔与马仁
野猎传令格莉莎
金圆搜集灵
万物核欧那斯
识古宗师昆托力
莎利雅与噬人蛙怪
雅骨尔与穆塔尼
珠高与欧祝泰
神器
移行洞境树
未往剑
地
染血洞窟
繁花沙洲
阴沉死水
丛林幽谷
崎岖高地
侵蚀荒漠
急流山崖
棘林瀑布
静谧海湾
风蚀峭壁
平原
海岛
沼泽
山脉
树林
TDFC/战役
进军拉尼卡
艾蕾侬
曙光耀辉赫利欧德
金吉塔厦
进军翡欧拉
始霸埃泰力
返生的波禄卡诺斯
进军新非瑞克西亚