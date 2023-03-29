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邪军压境的上市日期是4月21日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可以通过其他出售万智牌的渠道购买。

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大天使艾紫培
大天使艾紫培

散恩女武神
散恩女武神

艾紫培的重击
艾紫培的重击

寺院明师
寺院明师

艾蕾侬的审判官
艾蕾侬的审判官

遗世封印
遗世封印

仙灵才俊
仙灵才俊

真相时刻
真相时刻

失效
失效

超凡传讯
超凡传讯

洞穿多重宇宙
洞穿多重宇宙

无情重构
无情重构

秘罗地昭雪
秘罗地昭雪

创伤新知
创伤新知

希望信标茜卓
希望信标茜卓

好战恶棍
好战恶棍

鼓风煽焰
鼓风煽焰

绿

托望神
托望神

芮恩与洞境树
芮恩与洞境树

多色

咕噜力莫与夫毕佐
咕噜力莫与夫毕佐

植生好斗者
植生好斗者

哲娜与琳法拉
哲娜与琳法拉

戈厄塔与马仁
戈厄塔与马仁

野猎传令格莉莎
野猎传令格莉莎

金圆搜集灵
金圆搜集灵

万物核欧那斯
万物核欧那斯

识古宗师昆托力
识古宗师昆托力

莎利雅与噬人蛙怪
莎利雅与噬人蛙怪

雅骨尔与穆塔尼
雅骨尔与穆塔尼

珠高与欧祝泰
珠高与欧祝泰

神器

移行洞境树
移行洞境树

未往剑
未往剑

染血洞窟
染血洞窟

繁花沙洲
繁花沙洲

阴沉死水
阴沉死水

丛林幽谷
丛林幽谷

崎岖高地
崎岖高地

侵蚀荒漠
侵蚀荒漠

急流山崖
急流山崖

棘林瀑布
棘林瀑布

静谧海湾
静谧海湾

风蚀峭壁
风蚀峭壁

平原
平原

海岛
海岛

沼泽
沼泽

山脉
山脉

树林
树林

TDFC/战役

进军拉尼卡
十会盟典范

进军拉尼卡

艾蕾侬
银蚀圣典

艾蕾侬

曙光耀辉赫利欧德
扭曲日蚀赫利欧德

曙光耀辉赫利欧德

金吉塔厦
伟大合成

金吉塔厦

进军翡欧拉
坚毅君主玛切莎

进军翡欧拉

始霸埃泰力
始病埃泰力

始霸埃泰力

返生的波禄卡诺斯
破坏引擎波禄卡诺斯

返生的波禄卡诺斯

进军新非瑞克西亚
赛费尔的泰菲力亚柯撒

进军新非瑞克西亚

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