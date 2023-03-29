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邪军压境的上市日期是4月21日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可以通过其他出售万智牌的渠道购买。

白 | 蓝 | 黑 | 红 | 绿

多色 | 神器 | 地 | TDFC | 所有牌张

白

大天使艾紫培

正道本体

非瑞克西亚飞马

树种荚照护僧

散恩女武神

寺院明师

正道本体

艾蕾侬的审判官

蓝

跨学院苑像

裁判小队

西风旋灵

仙灵才俊

超凡传讯

跨学院苑像

黑

注油鳄鱼

窃视先知

都和市惧魔

洞穿多重宇宙

都和市惧魔

红

希望信标茜卓

艾席嘉工匠

碎山雪怪

熔缘城英雄欧希恩

熔缘城英雄欧希恩

好战恶棍

绿

芮恩与洞境树

展区鸣象

遗迹遁蛛

苏拉克与血爪

苏拉克与血爪

托望神

多色

咕噜力莫与夫毕佐

哲娜与琳法拉

戈厄塔与马仁

野猎传令格莉莎

万物核欧那斯

识古宗师昆托力

莎利雅与噬人蛙怪

雅骨尔与穆塔尼

珠高与欧祝泰

植生好斗者

金圆搜集灵

Ghalta and Mavren

万物核欧那斯

神器

移行洞境树

未往剑

地

平原

平原

海岛

海岛

沼泽

沼泽

山脉

山脉

树林

树林

TDFC Turn Over 艾蕾侬 Turn Over 曙光耀辉赫利欧德 Turn Over 金吉塔厦 Turn Over 始霸埃泰力 Turn Over 返生的波禄卡诺斯

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