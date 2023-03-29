邪军压境特殊牌图集合
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- 邪军压境指挥官牌图集合
- 邪军压境竞逐时空牌图集合，其中的竞逐时空牌为邪军压境指挥官套牌专享
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邪军压境的上市日期是4月21日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可以通过其他出售万智牌的渠道购买。
白
| 蓝
| 黑
| 红
| 绿
多色 | 神器 | 地 | TDFC | 所有牌张
白
大天使艾紫培
正道本体
非瑞克西亚飞马
树种荚照护僧
散恩女武神
寺院明师
正道本体
艾蕾侬的审判官
蓝
跨学院苑像
裁判小队
西风旋灵
仙灵才俊
超凡传讯
跨学院苑像
黑
注油鳄鱼
窃视先知
都和市惧魔
洞穿多重宇宙
都和市惧魔
红
希望信标茜卓
艾席嘉工匠
碎山雪怪
熔缘城英雄欧希恩
熔缘城英雄欧希恩
好战恶棍
绿
芮恩与洞境树
展区鸣象
遗迹遁蛛
苏拉克与血爪
苏拉克与血爪
托望神
多色
咕噜力莫与夫毕佐
哲娜与琳法拉
戈厄塔与马仁
野猎传令格莉莎
万物核欧那斯
识古宗师昆托力
莎利雅与噬人蛙怪
雅骨尔与穆塔尼
珠高与欧祝泰
植生好斗者
金圆搜集灵
Ghalta and Mavren
万物核欧那斯
神器
移行洞境树
未往剑
地
平原
平原
海岛
海岛
沼泽
沼泽
山脉
山脉
树林
树林
TDFC
艾蕾侬
曙光耀辉赫利欧德
金吉塔厦
始霸埃泰力
返生的波禄卡诺斯