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大天使艾紫培
大天使艾紫培

正道本体
正道本体

非瑞克西亚飞马
非瑞克西亚飞马

树种荚照护僧
树种荚照护僧

散恩女武神
散恩女武神

寺院明师
寺院明师

正道本体
正道本体

艾蕾侬的审判官
艾蕾侬的审判官

跨学院苑像
跨学院苑像

裁判小队
裁判小队

西风旋灵
西风旋灵

仙灵才俊
仙灵才俊

超凡传讯
超凡传讯

跨学院苑像
跨学院苑像

注油鳄鱼
注油鳄鱼

窃视先知
窃视先知

都和市惧魔
都和市惧魔

洞穿多重宇宙
洞穿多重宇宙

都和市惧魔
都和市惧魔

希望信标茜卓
希望信标茜卓

艾席嘉工匠
艾席嘉工匠

碎山雪怪
碎山雪怪

熔缘城英雄欧希恩
熔缘城英雄欧希恩

熔缘城英雄欧希恩
熔缘城英雄欧希恩

好战恶棍
好战恶棍

绿

芮恩与洞境树
芮恩与洞境树

展区鸣象
展区鸣象

遗迹遁蛛
遗迹遁蛛

苏拉克与血爪
苏拉克与血爪

苏拉克与血爪
苏拉克与血爪

托望神
托望神

多色

咕噜力莫与夫毕佐
咕噜力莫与夫毕佐

哲娜与琳法拉
哲娜与琳法拉

戈厄塔与马仁
戈厄塔与马仁

野猎传令格莉莎
野猎传令格莉莎

万物核欧那斯
万物核欧那斯

识古宗师昆托力
识古宗师昆托力

莎利雅与噬人蛙怪
莎利雅与噬人蛙怪

雅骨尔与穆塔尼
雅骨尔与穆塔尼

珠高与欧祝泰
珠高与欧祝泰

植生好斗者
植生好斗者

金圆搜集灵
金圆搜集灵

Ghalta and Mavren
Ghalta and Mavren

万物核欧那斯
万物核欧那斯

神器

移行洞境树
移行洞境树

未往剑
未往剑

平原
平原

平原
平原

海岛
海岛

海岛
海岛

沼泽
沼泽

沼泽
沼泽

山脉
山脉

山脉
山脉

树林
树林

树林
树林

TDFC

艾蕾侬
银蚀圣典

艾蕾侬

曙光耀辉赫利欧德
扭曲日蚀赫利欧德

曙光耀辉赫利欧德

金吉塔厦
伟大合成

金吉塔厦

始霸埃泰力
始病埃泰力

始霸埃泰力

返生的波禄卡诺斯
破坏引擎波禄卡诺斯

返生的波禄卡诺斯

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