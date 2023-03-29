什么是竞逐时空，该玩法有趣在哪？

邪军压境是大胆且创新万智牌系列。

该系列展现了多重宇宙各路英雄和想要征服一切的非瑞人之间进行了史诗级对决，我们迫不及待地想知道结果。每包补充包内均有一张配有特殊牌框的复出传奇牌。本系列还推出了全新牌张类型——战役，旨在展现系列中战斗的激烈程度。由于此类牌张机制特殊，请点击此处阅读详情！

精彩远未结束。Ethan Fleischer在设计邪军压境指挥官套牌的过程中意识到，最适合回归本系列的精彩玩法莫过于竞逐时空。

竞逐时空系列最初于2009年问世。该系列于2012年又发售了一版，自此过去了十一年，还没有新的时空问世。牌手渴望此赛制回归已久 ... 在邪军压境系列中，牌手将造访多重宇宙的多个时空，因此竞逐时空在此时回归再合适不过。二者搭配堪称完美！牌手使用竞逐时空玩法最常见的赛制是指挥官，因此将相关牌张加入指挥官套牌中是也很合适。

鉴于距离竞逐时空上次出现已经过去了十一年 ... 大多数人可能不了解竞逐时空的辉煌历史。今天，我要向大家详细介绍什么是竞逐时空及其玩法，还有邪军压境指挥官套牌中有关竞逐时空的精彩内容。

此文章中有视频链接，你们可以观看我的节目“Good Morning Magic”了解相关内容。

话不多说 ... 我们开始吧！

竞逐时空现已问世！

在万智牌中，你是穿行于多重宇宙的鹏洛客。竞逐时空会给你带来更加身临其境的体验！

该玩法需要用到大型牌张，即时空牌——这些牌的尺寸是普通牌的两倍。

每张牌上均印有该时空中的某个地点。举个例子，这张牌上标注的勇得代表的是阿拉若时空。大多数时空牌都有不同类型的静止式异能，类似能对所有人造成影响的结界，具体异能和所代表的时空息息相关。比如勇得——为我们带来 吞噬机制的阿拉若绿色、黑色和红色断片 ——即所有牌手的绿色、黑色和红色生物都会获得吞噬。我认为这个机制非常有勇得特色！

这张牌上 符号旁边所描述的异能与引发混沌有关——我会在之后讲解。

值得一提的是，如果使用的是蓝白套牌，勇得并非是你的理想地点。该时空只为使用绿色、黑色和红色提供加成。那该怎么办？别忘了，身为一名鹏洛客，你可以穿行至其他时空，这便是竞逐时空的乐趣所在。

每位牌手需要准备一副内含十张时空牌的套牌，在游戏开始时将其时空套牌洗牌。（许多人会选择将所有时空牌放在一起统一洗牌——具体方式由你和其他参赛者自行定夺。）先手牌手负责揭开其套牌牌库顶的一张牌，这张牌即为起始时空。之后，每当你时空换境，就用时空套牌牌库顶的时空牌替代当前所在时空。因此勇得可能会变成 ...

这个时空对白蓝牌手很有利！那么，你该如何进行时空换境呢？仅通过敲击鞋子，并低声说几遍 “艾斯波”，是无法进行时空换境的。你需要用到一样东西 ... 那就是 ... 时空骰！

每副指挥官套牌均内含一个时空骰，其颜色和套牌颜色一致——本次推出的全新时空骰共有五种！

时空骰是非常特殊的骰子。骰子共有六面，其中四面是空白。余下两面的其中一面印有鹏洛客符号，另一面则印有一个奇怪的 符号，就是我们之前看到的那个。

竞逐时空混沌符号

在你的回合中，你可以在法术时机（即在自己的行动阶段且堆叠为空时）投掷时空骰。如果投掷结果是鹏洛客符号，你会时空换境至下一个时空！

如果投掷结果是另一个符号，那个符号我们称为混沌符号！每当引发混沌时会触发所在时空的效应。具体的复杂程度各异。通常该效应会和其第一个异能有关。比如，勇得给你一些鬼怪用来吞噬，都和市会给你指示物来饰装你的生物！尝试投掷出混沌符号能带来巨大的优势，但也会有例外，说不定你会穿行至不太理想的时空。

如果想在同一回合多次投掷骰子该怎么做？首先，第一次投掷无需支付费用。之后的每次投掷必须支付一点额外费用。因此，第二次投掷时要支付一点法术力费用，第三次时支付两点，以此类推。如你迫切地想要离开当前时空，可多次投掷骰子来达成目标！

在游戏过程中，你会在各个时空不断穿梭，并体验丰富多彩的混沌效应。在此过程中还会时不时地碰到异象牌！

如果时空和结界相似，那么异象就类似于法术。它们会产生一次性的效应，然后你会穿行至下一个时空。比赛开始时，在展示首个时空前翻出了异象牌可能无法起作用。

不过，通过境界交融，你可同时存在于两个时空。像这样的特殊效应还有很多，但鉴于时空套牌中的异象牌数量稀少，因此你不必过分担心。

关于竞逐时空我还想说一点：这些大型牌张上的插画实在太精美了。牌上展现的尼兹插画尺寸更大，看起来非常赏心悦目。这张精美的牌如下所示：

以上就是竞逐时空的基本内容：酷炫的效应，狂野的混沌异能，只需掷骰子即可体验！

号令时空

邪军压境指挥官套牌中有哪些精彩内容？

每副套牌均内含一副十张牌的专属时空套牌。其中五张为全新的时空牌，四张是时空重印牌，还有一张是异象牌。这些牌包含了万智牌众多时空且时间跨度很大——部分时空从严格意义上来说已经不存在了 ... 比如万象殿，其曾为秘罗地的一部分。听说过吗？一说起这个地方就让我想到了新非瑞克西亚。

每副套牌内含五张全新的时空牌、四张时空重印牌以及一张异象牌。

我非常喜欢穿行于各个时空，Ethan作为资深顾问，在设计牌时加入了许多精彩内容。大家一定迫不及待地想要体验这些内容了吧！

此外，每副套牌内还有一个时空骰便于你穿行各个时空！

这个游戏玩法有哪些值得期待的内容？

竞逐时空趣味性极强，游戏过程紧张刺激。混沌效应会随时改变游戏走向，因此需做好心理准备。算上投掷骰子和触发不同异能的时间，竞逐时空指挥官游戏的时长较久，游戏结束时间可能会比常规的晚一些，部分时空会鼓励牌手进行攻击并推进游戏进程，但如果你对此类玩法有一定了解，其实此类时空也没有那么多！

还有一件事，别忘了掷骰子！在游戏刚开始的几个回合很容易忘记投掷骰子，因此请将骰子放在手边。我的建议是，请务必利用每回合的免费投掷机会，除非所在的时空对你非常有利。如果有多余的法术力可多投掷几次！结果可能会改变时空，这个很自然，有些时候可能会触发对你有利的混沌效应。

此外，请考虑清楚掷骰子的时机，是选择在战斗前还是战斗后。部分时空会通过各种方式改变战况。通常来说会对攻击者比较有利，但有时也有例外。一般而言，如果战斗对你有利，建议在战斗之后掷骰子。

如果你没有生物可以攻击或者可以攻击的生物较少，我建议在战斗开始前投掷，然后看看战况再说。这样做能帮助你获得更多信息，以便根据情况在之后做出最好的选择。这没有一定之规，你可以仔细思考掷骰子的时机，寻找让你获得优势的方式。

也就是说，你不需要过分担心投掷骰子的时机。竞逐时空指挥官游戏的优点在于，你有很多时间探索新时空。

竞逐时空的胜利

我很高兴能看到这些内容时隔多年回归，并且和一个系列联系如此紧密，竞逐时空是最适合本系列的选择。

邪军压境售前赛即将开始，举办日期是4月14日至20日，如你对本系列感兴趣，请务必前往本地游戏店或访问亚马逊这类的零售商来预购心仪产品！

在此期间，如你有任何想法或疑问，我非常乐意倾听！比如我们是否应该多多设计竞逐时空的内容？请把你的想法告诉我！你可使用以下任一链接联系我。

请尽情欣赏预览内容（更多时空牌会随着指挥官套牌一起公布——来看看这篇文章里的重要日期），希望你能找到最适合自己的时空。

Gavin

电邮：BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram：GavinVerhey

TikTok：@GavinVerhey

Tumblr：GavInsight

Twitter：@GavinVerhey

YouTube：“Good Morning Magic”