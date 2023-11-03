依夏兰迷窟系列补充包现可在本地游戏店和亚马逊等在线零售商处预定，每包均内含印有从本系列精选出81张插画之一的插画牌。不仅如此，十分之一的插画卡上会有画师签名或鹏洛客符号的金色戳记。

阅读收集依夏兰迷窟，了解系列补充包的详情（包括内含的其他精彩内容）。在下方可以看到插画卡的样式（没有戳记的版本上画面相同，区别只是没有画师的签名或鹏洛客标记）。

插画卡

宇金冲击 1/81

先祖之力 2/81

恼人幼犬 3/81

深邃奠础塔克尊神 4/81

华辉天使 5/81

千月军兵营 6/81

内宇护卫 7/81

芸生班首阿卡帕卡 8/81

追忆先祖 9/81

布道念世灵 10/81

食人鱼撕咬 11/81

启蒙之核 12/81

深邃纪时巴帕提尊神 13/81

深邃叛神阿洛佐兹 14/81

阿洛佐兹放血魔 15/81

毒蕈菇偶 16/81

恶意蔽日 17/81

圣阳造物监管人 18/81

寻得母脉 19/81

深邃勇力安雄理尊神 20/81

得胜撕咬 21/81

沐日水豚 22/81

基岩驮龟 23/81

狂奔暴龙戈厄塔 24/81

瞥视核心 25/81

伊替莫成长仪式 26/81

合众诗人华特莉 27/81

华特莉纳命击 28/81

豹族老兵 29/81

深邃布生卡司勒尊神 30/81

智蕈暴君菌须 31/81

先祖同行 32/81

阿玛利亚贝纳维德阿格雷 33/81

大师组装厂 34/81

智蕈暴君 35/81

水流通导师妮坎琪 36/81

昆托力康德 37/81

厄灾骨绷霸 38/81

阿洛佐兹狂徒维托 39/81

世界核心 40/81

司命 41/81

不息锚岸 42/81

不息沃原 43/81

平原 44/81

山脉 45/81

芸生班首阿卡帕卡 46/81

烈阳总督因缇 47/81

阿玛利亚贝纳维德阿格雷 48/81

巴洛梅德普西迪奥 49/81

豹族模范库琪 50/81

昆托力康德 51/81

烈阳绽辉莎希莉 52/81

豹王欧奇尼亚豪 53/81

熔岩舌佐佑瓦 54/81

司命王座 55/81

深邃奠础塔克尊神 56/81

深邃纪时巴帕提尊神 57/81

深邃布生卡司勒尊神 58/81

华辉天使 59/81

提莎娜的缚潮师 60/81

阿洛佐兹放血魔 61/81

饥饿复灵 62/81

第五势力之吼 63/81

回响深渊 64/81

昆托力康德 65/81

杀戮暴霸龙 66/81

恐龙衍生物 67/81

地图衍生物 68/81

不沉传说霸司总帅 69/81

受福众首克莱维诺70/81 70/81

驯龙逸才薇塔 71/81

利爪争斗 72/81

受福众首克莱维诺 73/81

翻涌之魂哈巴尔 74/81

烈阳眷恩潘塔札 75/81

涛声浪别 76/81

怨怒迅猛龙 77/81

展威阳褶龙 78/81

虚空圣杯 79/81

细语丝篷 80/81

崖顶修行所 81/81

依夏兰迷窟将于2023年11月17日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。