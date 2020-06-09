双色地总是令人兴奋，而2021 核心系列里的五张对色殿堂也不例外。即使进场要横置，占卜的异能让它们在游戏里的任何时候都能有所帮助。

在轮抽里，双色地一直都在前几抽的名单上，提供了在使用多色时大家为了更多构组选择所需要的调色。你绝对会希望在过程中更常看到它们，所以让我们来看看每张殿堂吧。

顿悟殿堂

首先，小心地走过伊捷的顿悟殿堂—由万智牌的画家Adam Paquette所绘制。锯齿状的蓝色闪电沿着过道，带出美丽耸立云端的柱状建筑。

在前往入口的路上可千万小心自己的步伐，一旦失足你将不知道自己会跌到哪里。

顿悟殿堂 | Adam Paquette 作画

疫病殿堂

再来，葛加理的疫病殿堂需要最密切及最高程度的注意。Titus Lunter 在M21 中无情的描绘方式带我们进到满布阴影的幽暗境地。这里总云层密布不见天日，船上错综复杂的蛇形印记映在苍白的灯光下，成了周围藤蔓蜷曲而上所能冀求唯一的光源。

疫病殿堂 | Titus Lunter 作画

神秘殿堂

比起析米克的神秘殿堂更为神秘的是它入口的位置。Piotr Dura 向我们展示了被原始瀑布所围绕的神秘场所，一对巨石的双手矗立其中，彷佛巨型古树的树干。如果不是因为那创造殿堂魔法的绝对力量，它必会自行成长成属于自己的样子。

神秘殿堂 | Piotr Dura 作画

静寂殿堂

小声地移动你的步伐，任何声音都逃不过欧佐夫静寂殿堂的哥特式建筑。Adam Paquette 为我们想象出了一个荒芜且失去欢乐的地方，只有藉由迷雾漆黑的水路才能抵达。通往正直的正确道路属于同样献身于黑暗的人们。

静寂殿堂 | Adam Paquette 作画

胜利殿堂

最后让我们来看看波洛斯的胜利殿堂，如竞技场一般的结构广为战士和斗士们所知。Piotr Dura 描绘了悬崖边被英勇的战士们雕像所围绕的场景，鼓舞那些前来寻找力量及指引的人获得胜利。