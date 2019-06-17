欢迎来到2020核心系列的预览！在这一周(还有下周前几天)，众多新牌将在Dailymtg和网络上不断公开，别忘了关注牌图集与预览媒体一览，发掘更多的2020核心系列新牌。

在这次的新系列中，赠卡的入手方式将有很大不同，不过我们认为大家会喜欢这次的新系统的。和过往特定赠卡对应特定店内赛事的方法不同，我们将让赠卡出现在M20赠卡包与M20特卡包里，店家将能任意发送。赠卡包中的牌会是非闪卡的版本，而特卡包里的牌则是闪的。

在我们介绍赠卡之前，先要跟大家声明：

数量有限—细节请向当地的零售店洽询。部分促销活动只会举办在具有Wizards Play Network会员资格的活动店家，所以别忘了询问当地的店家！

买一盒

多色牌很酷，它们也常在你的套牌里做一些很酷的事。如果说有张多色牌能让你所有其他的多色牌都得以回归呢？很棒吧！欢迎2020核心系列的买一盒赠卡，重生天使蕊恩。你可以从当地的店家预购一盒补充包，并在7月5日至7日的售前赛中取货。或是在上市日(7月12日)后取货，如果你的店家还有赠卡的话，那么你就可以入手属于你的重生天使了。

赠卡包

店家可以在2020核心系列赛季中举办比赛，并在比赛中把2020核心系列的赠卡包送给玩家。

比赛的日期如下：

体验日：6月29日至30日

售前赛：7月5日至7日

轮抽周末：7月13日至14日

万智牌周末—指挥官：8月24日至25日

赠卡包将取代以下活动的原赠卡：体验日、轮抽周末、万智牌周末、与周五认证赛。这些活动依然健在，但你会得到的会是赠卡包，而非特定的赠卡。

这些卡包每包内含四张牌，里面的每个位置会分别出现不同的牌。

1号位： 2020 核心系列 任一张稀有或秘稀的赠卡印章版本

任一张稀有或秘稀的赠卡印章版本 2号位：有75%的机率会是另一张来自本清单的任一张稀有或秘稀的赠卡印章版本；25%的机率则是火花之战的日文版异画鹏洛客

3号位：一张赠卡印章版本的异画基本地

4号位：五张来自M20的牌其中之一，有之前周五认证赛赠卡的暗框处理。

包装

现在各位已经见过了赠卡，我们只剩一个东西要秀给大家：就是包装！