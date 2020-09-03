这种在我皮肤上匍行的发痒与不适感我们都曾经历过，赞迪卡曾经展现给我们看它的大地能够多么地愤怒—以及当某人或是某物想要伤害赞迪卡时，会有怎么样的下场。

这些创伤无法被治愈，无论英勇的守护者们完成了何等伟业、赞迪卡仍在奥札奇的入侵中受伤了，并且无法平静。

恐惧是我钟情于赞迪卡的原因。寇族征服了我对于高度的恐惧。人鱼世界征服了我对于深度的恐惧。而早先赞迪卡系列的地，则征服了我对于遭到践踏的恐惧。

在此同时，令人困惑的是，赞迪卡是如何成为它目前状态的？当乌金、娜希丽以及索霖在很久以前将奥札奇囚禁在赞迪卡时，他们可能并不明白他们此举会造成的后果。当杰斯与萨坎意外释放他们时，他们同样也不知道后果。而当守护者们打败两只奥札奇泰坦时，嗯、故事可能还没有结束呢。

在我的内心深处，有些什么存在于这张牌表面所提供的东西之下。当然了，从表面上来看，这是张用四点法术力起动的变身地，简单、稍微有点低调。但这是我们之前从未见过的起动方式。当你每次起动它时，它都会变得更大。奔腾深谷上有一个类似的花招，但匍行瘠地将会成为标准赛中的那个会被实际使用的法术力水槽—并且也很可能出现在其它赛制。

消耗、困惑以及击碎是近代奥札奇塔脉炉套牌的主调，也是这张地牌必定的归处，嗯、地牌。现在，那副套牌使用了一些克撒地之外的功能地，而有一个地方来用掉多余的法术力能够帮助它超越列表中的其它牌。我禁不住去想象这张牌的可能性。在1-3回合施放几个威胁，而如果你在第四回合成功集满塔脉三件组，你就可以让它直接开火还可以施放另一个法术。或是等你对手闪过第一次的时候再发动第二次。或者是它也可以在其他的套牌中和自行弩炮 并肩作战，试着将无限的法术力转化成可以击杀对手的东西。或者其它的一百万种组合。在我看着这张卡的时候，我真的无法停止在脑中想象着它的一百万种玩法。

像这样的兴奋难耐我想我应该永远停不下来，但用在这件事情上其实还不错。这张地是如此的简单并且前所未见，事实上这基本开启了它进入所有赛制的可能性。

在标准赛中使用它，举例来说，它可能会是赢得控制对局的关键，即便它只能产出无色法术力。它会是一个当双方都不愿意闪烁或让法力全躺的时候的法术力消耗品，能够成为一个给鹏洛客施加压力的威胁，而无论你是否将它变为生物，它都能获得指示物。

我似乎无法在特选赛制中提出类似的策略，但是薪传赛制中有副很可能从这张牌中获利的套牌，还有能够用上尽可能多功能地的指挥官赛制—我想任何有奥札奇的无色套牌都会扑向这张地，拿它来取代一张无色地或是荒野。

发现自己再次被一张变身地所吸引是个耳目一新的体验。我和Stalking Stones、仙灵议场以及令人尊敬的变身地 Kjeldoran Outpost一起长大。和以前一样，匍行瘠地需要你为它付出，一旦你如此做了就会得到丰厚回报。

我的墙快要关起来了，这些日子以来流行传染病限制了实体游戏。这或许会让这篇文章看起来有点脱节，而我已将想法倾倒在文字中。匍行瘠地的强度货真价实，很难再去做任何的夸大。

不负责任地说，我确信匍行瘠地很可能会是新标准赛环境的定义牌之一。就像是之前的易形地窖，匍行瘠地绝对会留下自己的印记。

当你要对未来的牌进行这类预测时，承受的压力实在是太大了。

我曾经历过这些。我曾认为暮篷预言师会是那时标准赛的未来。而另一方面，我第一次看到未送出的礼物时也觉得它强大无比。时间会告诉我们这张地究竟有多强。但我愿意担下风险，去预测我们将会在很多赛场中看到它出现。

在结果出现前或许我会有些不安。但请记着我的话-我们很快就会在脑海中哼唱同样的歌曲。