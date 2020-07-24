某些轮抽是无法挽救的。你的颜色被卡断了、你这桌没人配合，或者单纯是补充包就是没料。这的确是会发生的。但我今天要谈的不是这个。我今天要谈的是，要如何从第一包就刻意让你的轮抽变废为宝。

在许多赛制中，这个泰坦通常都不会是你的第一选择。可能没有足够你想要牺牲的神器，或是没有足够的低费神器可以牺牲。又或者每个人都想要低费的神器（因为它们很有用），所以你无法取得让泰坦运作的数量。

双星大师不一样。

这个系列原本的定位是「神器大师」，所以它还是有非常多的神器卡牌。这里有非常多的琐物。而当你每包第一抽可以拿两张卡牌时，你能利用这些琐物的机会就大大地提升了。

举例来说，五色棱镜看起来很无害，但你会想要在指示物都用完之后牺牲它。玄铁殿堂完全免费，而宝藏守卫更是期待想被牺牲掉。

我们之前已经看过很多适合这个体系的卡牌了。之前的预览包含了：

所以组装一个强力的神器引擎不仅充满可能，而且我们推荐你这么做。在阿拉若断片中时常被遗忘的废品泰坦在这种环境中刚好就可以发光发热。

另外一点就是，有不少卡牌要么就是在乎牺牲神器、要么就是会将它们从坟场拿回手上或放进战场。这表示你可能想要建构一副能主动牺牲神器的套牌。如果你开到自行弩炮和接下来的这张卡牌，那你就可以将它们好好配在一起了。

所以，在双星大师中，挽救轮抽可能不会让人感到这么无力。也许当你和对手说你挽救了你的轮抽时，你的对手也应该感到非常、非常地害怕。