很久很久以前，非常认真的红色法师都会有这张非常认真的卡牌。

它启发了各种类似的卡牌，全部都会以某种方式加倍伤害。

而加倍真的是很棒。加倍很受欢迎。玩家会加倍东西，然后—嗯，他们通常都会被烧个精光，至少在受到伤害的那边会这样啦。

然后这个奇特的东西就出现了。它让我们知道，我们也可以把东西变成三倍。而这么做可是很强力的。

我现在可以写更多关于数学的词语或是更吊你们的胃口—但我想你们都猜到我要说什么了。

没错，它要六点法术力，这表示它对大多数的红快攻套牌都没用，但在能使用它的套牌里呢？喔呵呵。这里要注意的是，和前辈不同的地方是，焰浪无拘只会作用在由你操控的来源上。

让我们来看看这张2021核心系列 的单纯普通卡牌。

现在一点都不单纯了。如果战场上有焰浪无拘，那纵火鬼怪突然就变成了会走路的闪电击 了。

或是这个不那么单纯，同样也是来自于M21的非普通卡牌呢？

这个有用的小法师一定可以烧掉对手的生物或是鹏洛客，但它通常会需要一些咒语的帮助才能变大来解决真正的问题。当然啦，除非它造成的伤害是三倍。这样它就可以不用触发灵技也能左打依卢那、右烧 庞巨血口龙了。

但我们为什么要停在杀掉单纯的永久物，而不是直接击倒，你懂的，你的对手呢？七点力量变成21点伤害似乎有些太霸道，不过如果你已经花了六点法术力在结界上呢，直接赢得游戏看上去就相当合理了。我在M21轮抽的目标之一就是利用焰浪无拘加上这张非普通牌来直接造成21点伤害。

这是个遥不可及的梦吗？可能吧。但这会阻止我吗？

绝对不会。