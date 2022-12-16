卅载风云现峥嵘！使用贯穿多明纳里亚历史的27个不同系列，欢庆万智牌30周年！

产品概览

多明纳里亚：重制版共有271张牌：其中内含101张普通牌、80张非普通牌、60张稀有牌、20张秘稀牌和10张基本地。前往多明纳里亚：重制版牌图集合和特殊牌图集合查看以上所有牌张。

多明纳里亚：重制版的上市日期是2023年1月13日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可通过其他出售万智牌的渠道购买。

轮抽补充包

每包多明纳里亚：重制版轮抽补充包内含一张稀有和/或秘稀牌，外加一张复古牌框基本地。

轮抽补充包展示盒

多明纳里亚：重制版轮抽补充包的完整内容如下：

9-10张普通牌*

3张非普通牌

1张稀有或秘稀牌

1张任意稀有度的复古牌框牌**

1张复古牌框基本地

1张衍生物/广告卡

（*在33%的轮抽补充包中，一张任意稀有度的传统闪牌会替代一张普通牌。开出的传统闪牌会有普通牌框和复古牌框两个版本。）

（**每包轮抽补充包内的其中1张普通牌、非普通牌、稀有或秘稀牌会带有复古牌框。如果开出的稀有或秘稀牌具有复古牌框，那么普通或非普通牌就不是复古牌框牌，反之亦然。）

轮抽补充包可以单买也可以整盒36包一齐购买。

聚珍补充包

多明纳里亚：重制版聚珍补充包展示盒内含12包多明纳里亚：重制版聚珍补充包。只有聚珍补充包内含传统闪复古牌框基本地，具体情况请见后文。

多明纳里亚：重制版聚珍补充包的完整内容如下：

1张传统闪复古牌框稀有或秘稀牌，或一张传统闪无边框稀有或秘稀牌

1张不闪的无边框稀有或秘稀牌

1张不闪的复古牌框稀有或秘稀牌

1张传统闪复古牌框或无边框普通牌或非普通牌

2张不闪的复古牌框或无边框普通牌或非普通牌

1张传统闪稀有或秘稀牌

2张传统闪非普通牌

5张传统闪普通牌

1张传统闪复古牌框基本地

1张传统闪双面衍生物

聚珍补充包可以单买也可以整盒12包一齐购买。

聚珍补充包展示盒

复古牌框和无边框牌

复古牌框牌

复古牌框

多明纳里亚：重置版中共有150张复古牌框牌：其中包含24张普通牌、36张非普通牌、60张稀有牌、20张秘稀牌和10张基本地。

你有机会在轮抽和聚珍补充包里开到这些牌，传统闪和不闪的都有。

轮抽补充包内只有不闪的复古牌框基本地，传统闪复古牌框基本地只能在聚珍补充包中开出。

复古牌框秘稀牌会出现在3%的轮抽补充包中。

不到1%的轮抽补充包中会出现传统闪复古牌框秘稀牌。

无边框牌

无边框

多明纳里亚：重置版中共有45张无边框牌：其中包含1张普通牌、4张非普通牌、23张稀有牌和17张秘稀牌。

多明纳里亚：重制版中的无边框牌是贯穿万智牌历史且备受爱好者追捧的牌，并配有全新插画。你有机会在轮抽和聚珍补充包里开到这些牌，传统闪和不闪的都有。

做好准备

多明纳里亚：重制版的上市日期是2023年1月13日，可在本地游戏店购买，可在亚马逊网购，还可通过其他出售万智牌的渠道购买。