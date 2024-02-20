和战争不一样，万智牌一直在改变。在这次旅程中，废土世界的大门为你敞开，带你穿越新加州、莫哈维、废土首都、联邦和阿巴拉契亚地区，探索《辐射》中丰富多彩的末世风格故事。

Magic: The Gathering® – Fallout®是个S.P.E.C.I.A.L.的系列。

Magic: The Gathering® – Fallout®详情

Magic: The Gathering® – Fallout®系列代码：PIP

网站：Magic: The Gathering® – Fallout®

Magic: The Gathering® – Fallout®现已开放预订，可以在本地游戏店预订，在亚马逊网上预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。

Magic: The Gathering® – Fallout®重要日期

系列首次登场并开启预览 ：2024年2月20日

：2024年2月20日 完整牌图集合上线 ：2024年2月24日

：2024年2月24日 全球上市 ：2024年3月8日

：2024年3月8日 指挥官发售欢庆会：2024年3月8日至10日

Magic: The Gathering® – Fallout®指挥官套牌

本系列共推出四副指挥官套牌，每副套牌均围绕一个特定主题。

拾荒余生（红绿白）：这副套牌侧重于搜寻工具、食品衍生物以及结交盟友，忠实善良的伙伴狗肉是你的指挥官。废料衍生物会出现在这副套牌中，牺牲它们可以换取抓牌。对于喜欢衍生物并擅长用武具和灵气强化生物的牌手，这副套牌便是不二之选。

拾荒余生（红绿白）

忠心同伴狗肉（传统闪） 忠心同伴狗肉（蚀刻闪展示型指挥官） 废料衍生物

变种威胁（黑绿蓝）：想要来点不一样的，那就试试变种威胁套牌，《辐射》游戏中的危险变种生物均汇集于此，比如这副套牌的指挥官，天蛾人智者。召唤生物，之后利用指示物和增殖为其加成。使用最新推出的拉德指示物（会让你受到伤害并磨牌的指示物）让你和对手遭受辐射。

变种威胁（黑绿蓝）

天蛾人智者（传统闪） 天蛾人智者（蚀刻闪展示型指挥官）

狂尸鬼 辐射量（辅助）

凯撒万岁（红白黑）：在凯撒万岁套牌中，游戏里臭名昭著的人物凯撒将作为你的指挥官。这副套牌的主题围绕着军团领袖及其军士以及废土劫掠者展开。利用小队机制派出衍生生物大军进行强攻，该机制能帮助你派出更多衍生复制品。

凯撒万岁（红白黑）

军团皇帝凯撒（传统闪） 军团皇帝凯撒（蚀刻闪展示型指挥官） 盖瑞克隆体

科学无敌！（蓝白红）：最后隆重登场的是科学无敌！套牌，以高科技能量武器、科学家、合成人以及战前机器人为主要元素。有麦蒂森·黎博士作为你的指挥官，你就能利用神器生产能量，这个回归机制特别契合辐射主题。

科学无敌！（蓝白红）

麦蒂森·黎博士（传统闪） 麦蒂森·黎博士（蚀刻闪展示型指挥官） 生化狗雷克斯

Magic: The Gathering® – Fallout®补充包添趣

传统闪和潮涌闪

你喜欢闪牌？来看看下面的精彩内容！每副Magic: The Gathering® – Fallout®指挥官套牌都包含两张传统闪牌：封面指挥官和特色指挥官。

此外，Magic: The Gathering® – Fallout®聚珍补充包中可开出指挥官套牌中的每一张牌，均为传统闪。聚珍补充包可以开出所有经典赛制可用的牌张，如重印牌、新加入万智牌的牌张，以及衍生物。

除此之外，我们还带回了一种广受欢迎的牌张处理：潮涌闪。这种电光四射的牌张想必能帮你吸引其他指挥官牌手歆羡的目光。

特色牌框哔哔小子

想搜罗一些精美的全新牌张处理吗？本系列的聚珍补充包推出了丰富多彩的补充包添趣处理，绝对会让各位喜出望外。首先要介绍的是特色牌框哔哔小子，共计26张牌拥有此处理——此类牌可在聚珍补充包里开出，有不闪、传统闪和潮涌闪三个版本。来看看下面四张拥有此处理的封面牌！

忠心同伴狗肉（特色牌框哔哔小子） 天蛾人智者（特色牌框哔哔小子）

军团皇帝凯撒（特色牌框哔哔小子） 麦蒂森·黎博士（特色牌框哔哔小子）

在这26张牌中有9张为选自万智牌历史的重印牌，并配有特别名称和插画， 其机制相同的对应牌不在指挥官套牌里。

塔莫耶夫（特色牌框哔哔小子重印牌）

无边框避难所小子插画

无边框避难所小子插画牌为聚珍补充包专享，共有9张，均绘有经典的避难所小子形象！这些牌在聚珍补充包中可以开出不闪、传统闪和潮涌闪三个版本。

其中部分牌为指挥官套牌中牌张的特别处理版。

秘法印记（无边框避难所小子） 阳光戒（无边框避难所小子） 核子可乐贩卖机（无边框避难所小子）

其余的牌为聚珍补充包专享，指挥官套牌里没有机制相同的对应牌。

焦土政策（无边框避难所小子）

Magic: The Gathering® – Fallout®指挥官套牌推出了5张不闪的全图基本地，牌张描绘了《辐射》经典系列中的等角环境。这些牌在聚珍补充包里有传统闪和潮涌闪两个版本。

平原（全图） 平原（全图）

海岛（全图） 海岛（全图）

沼泽（全图） 沼泽（全图）

山脉（全图） 山脉（全图）

树林（全图） 树林（全图）

宽画牌

宽画牌回归本系列，每包Magic: The Gathering® – Fallout®聚珍补充包中可开出6到7张，有不闪、传统闪和潮涌闪三个版本。

T-45动力装甲（宽画版） 银河新闻主持三狗（宽画版）

限量编号娃娃

最后要介绍的内容非常S.P.E.C.I.A.L.。本系列推出了娃娃牌，这些牌均有限量编号，每种处理限量500张。限量编号娃娃具有复合虹彩闪处理。

力量娃娃（限量编号复合虹彩闪） 感知娃娃（限量编号复合虹彩闪） 耐力娃娃（限量编号复合虹彩闪）

魅力娃娃（限量编号复合虹彩闪） 智力娃娃（限量编号复合虹彩闪）

敏捷娃娃（限量编号复合虹彩闪） 运气娃娃（限量编号复合虹彩闪）

限量编号娃娃牌仅提供英文版，但可以从任何语言版本的Magic: The Gathering® – Fallout聚珍补充包中得到。非限量编号娃娃牌在机制上和限量编号版一样。可在产品包装上了解详情。图片为数字效果图，并非实际牌张。

Magic: The Gathering® – Fallout®产品概览

Magic: The Gathering® – Fallout®指挥官套牌

凯撒万岁（红白黑）

拾荒余生（红绿白） 拾荒余生（红绿白）

科学无敌！（蓝白红）

变种威胁（黑绿蓝） 变种威胁（黑绿蓝）

本系列共推出了四副开盒即玩的100张牌指挥官套牌，每副套牌主题均围绕《辐射》的故事。每副套牌产品包含以下内容：

一副100张牌的指挥官套牌 凯撒万岁（红白黑）：内含37张新加入万智牌的牌张。 拾荒余生（红绿白）：内含38张新加入万智牌的牌张。 科学无敌！（蓝白红）：内含38张新加入万智牌的牌张。 变种威胁（黑绿蓝）：内含41张新加入万智牌的牌张。

1张传统闪封面指挥官

1张传统闪特色指挥官

10个双面衍生物

1个套牌盒

1个生命计数器

1包聚珍补充包尝鲜包 2张特殊牌框牌，其中至少一张为稀有牌或秘稀牌



Magic: The Gathering® – Fallout®聚珍补充包

Magic: The Gathering® – Fallout®聚珍补充包展示盒

1张传统闪基本地 三分之一的几率是潮涌闪。

1张传统闪普通牌框稀有或秘稀牌 有10%的几率为潮涌闪。

1张凯撒万岁的传统闪牌 有10%的几率为潮涌闪。

1张拾荒余生的传统闪牌 有10%的几率为潮涌闪。

1张科学无敌！的传统闪牌 有10%的几率为潮涌闪。

1张变种威胁的传统闪牌 有10%的几率为潮涌闪。

1张新加入万智牌的不闪宽画版牌张

1张不闪宽画版万智牌重印牌

1张新加入万智牌的传统闪宽画版牌张

1张传统闪宽画版万智牌重印牌

1张新加入万智牌的潮涌闪宽画版牌张

1张潮涌闪宽画版万智牌重印牌

1张潮涌闪任意稀有度的万智牌 这个卡位的牌不会是特色牌框哔哔小子、无边框避难所小子或基本地牌。

1张不闪的无边框或特色牌框牌 可能为4张非普通牌、22张稀有牌和9张秘稀牌其中之一，开出的几率均相等。

1张传统闪、潮涌闪或限量编号复合虹彩闪牌 可能为4张非普通牌、22张稀有牌和9张秘稀牌其中之一，开出的几率均相等。 10%的补充包里为潮涌闪。 限量编号娃娃牌会出现在这个卡位。

1张传统闪双面衍生物

Magic: The Gathering® – Fallout® x Secret Lair

秘室珍品也加入了这次令人兴奋的系列联动！三款秘室珍品将于不久之后和各位见面。这些牌目前正忙于穿越废土，请耐心等待。前往秘室珍品网站，随时关注相关信息。

战争永远不变

最后，我们还有一张Magic: The Gathering® – Fallout®的牌要和大家分享。

战情室（传统闪发售赠卡）

前往你所在地的WPN游戏店参加3月8至10日举办的发售欢庆会，即可获赠这张传统闪赠卡。快去咨询店家，了解更多详情吧。

避难所居民，做好准备！Magic: The Gathering® – Fallout®将于2024年3月8日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。