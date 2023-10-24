深入依夏兰地底深处，体验前所未有的时空探索之旅！

依夏兰迷窟系列详情

依夏兰迷窟

依夏兰迷窟指挥官 依夏兰迷窟指挥官

特别登场 特别登场

依夏兰迷窟系列代码：LCI

依夏兰迷窟指挥官系列代码：LCC

侏罗纪世界合集系列代码：REX

特别登场系列代码：SPG

依夏兰迷窟古珍盒顶赠卡系列代码：LCC

网站：依夏兰迷窟

桌面版赛制合法性：

依夏兰迷窟（LCI）：标准、先驱、近代、薪传、特选和指挥官

依夏兰迷窟指挥官（LCC）：薪传、特选和指挥官

侏罗纪世界合集（REX）：薪传、特选和指挥官

特别登场（SPG）：牌张可用于该牌原本允许使用的赛制。

《MTG竞技场》赛制合法性：

依夏兰迷窟（LCI）：标准、探源、炼金和史迹

依夏兰迷窟指挥官（LCC）：不会上线《MTG竞技场》。

侏罗纪世界合集（REX）：部分装饰品会上线《MTG竞技场》

依夏兰迷窟预览赛：

依夏兰迷窟故事 ：10月20日

：10月20日 依夏兰迷窟系列首次登场并开启预览 ：10月24日

：10月24日 完整牌图集合上线 ：11月3日

：11月3日 LoadingReadyRun的售前预热赛 ：11月4日

：11月4日 《MTG竞技场》直播活动 ：11月9日

：11月9日 Command Zone游戏节目Game Knights的依夏兰迷窟指挥官游戏 ：11月15日

：11月15日 桌面版全球发售：11月17日

依夏兰迷窟游戏赛事：

本地游戏店的售前赛 ：11月10日

：11月10日 上线《MTG竞技场》 ：11月14日

：11月14日 WPN游戏店体验日 ：11月17日至19日

：11月17日至19日 周五认证赛 ：11月17日至1月26日

：11月17日至1月26日 指挥官之夜 ：11月9日至2月1日

：11月9日至2月1日 WPN店家冠军赛 ：12月2日至10日

：12月2日至10日 WPN指挥官欢庆会 ：12月15日至17日

：12月15日至17日 Alchemy: Ixalan上市日期：12月5日

立即预订

你可利用以下方式预订依夏兰迷窟的产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊网上预购，或通过其他出售万智牌的渠道购买。

依夏兰迷窟补充包添趣

作为欢庆万智牌30周年而推出的支柱系列，依夏兰迷窟将为今年画上一个完美的句点！

本系列从万智牌30年的历史中汲取灵感，以熟悉的时空为背景推出了全新的探索发现之旅，同时为全球牌手打造了部分经典牌张的重印版，并推出了6500万年前绝迹的无疆新宇宙联动系列！

核心全图地

利用这些全图地牌，探索依夏兰迷窟的核心地带。每张代表五种基本地类别之一，展现了依夏兰时空的魅力及其居民的风采。

平原（核心全图） 平原（核心全图） 沼泽（核心全图）

山脉（核心全图） 树林（核心全图）

这五种全图基本地拥有不闪和传统闪两个版本，可从依夏兰迷窟轮抽、系列和聚珍补充包中开出，聚珍补充包中开出的基本地均为传统闪。

除了全图基本地外，你可从依夏兰迷窟套装以及礼盒版套装中开出常规基本地。

平原 平原

海岛 海岛

沼泽 沼泽

山脉 山脉

树林 树林

古珍

在探索依夏兰地下世界的过程中，你可能会遇到前所未见的宝藏。真到了那个时候——还是走为上吧！因为那很有可能是陷阱，一旦中招，就会永远困在这地下世界。

不过，你也可以选择铤而走险，打开宝箱，拿取里面的宝贝。

虚空圣杯（古珍盒顶赠卡） 秘法印记（古珍盒顶赠卡）

每盒依夏兰迷窟补充包展示盒内均含一张古珍盒顶赠卡，轮抽和系列补充包展示盒里开出的为不闪，聚珍补充包展示盒里内含的盒顶赠卡为传统闪。

本系列共推出20种无边框古珍盒顶赠卡来为你的旅程提供协助，其中19种为重印牌，致力于展现依夏兰以外的时空，最后一种是主系列的特殊牌张，代表了依夏兰时空的顶级宝藏——内阳奇密理。

这些牌里有8种非普通牌、7种稀有牌和5种秘稀牌。

古珍盒顶赠卡中的重印牌均遵循其通常的赛制合法性，所有牌张上均印有系列代码LCC。

依夏兰传奇特色牌框

本系列拥有25种具有依夏兰传奇特色牌框处理的牌——依夏兰地下世界潜藏着规模庞大的历史文明，其中许多内容不为旅人和地下生物所知。这类牌仿照壁画的形式，展现了依夏兰地下文明的先祖，讲述了他们的故事、文化相关的鲜活传说和洞穴深处的奥秘。

智蕈暴君（依夏兰传奇特色牌框）

依夏兰众神特色牌框

此特色牌框处理曾在邪军压境系列中首次登场，部分爱好者想必不会陌生。为展现依夏兰众神的威严形象和蕴含的神力，我们在原本牌张处理的基础上针对本系列做了些许调整。

翻面 深邃勇力安雄理尊神 // 力量殿堂（依夏兰众神特色牌框）

本系列共有6种秘稀牌拥有依夏兰众神处理，这些牌中有五种为双面牌，牌张配有原版依夏兰环境的地图牌框并绘有供奉神明的神殿。即使在战场上被消灭，这些牌也能继续发挥效果。

无边框牌（欧尔特克和恐龙）

本系列共推出了16种无边框欧尔特克牌，可从依夏兰迷窟的任何补充包中开出，牌张插画颇具中美洲现代风格。

昆托力康德（无边框欧尔特克）

除了无边框欧尔特克处理外，我们还为本系列打造了14种无边框恐龙牌，牌张设计灵感源自经典的恐龙画册——请欣赏这张精美的全新秘稀牌狂奔暴龙戈厄塔，领略这款无边框处理的魅力。

狂奔暴龙戈厄塔（无边框恐龙）

特别登场

特别登场牌为无边框重印牌，每张牌均深受爱好者喜爱，这些牌将以不闪的形式出现在系列补充包中精选列表牌也会出现的位置。聚珍补充包中开出的特别登场牌为传统闪。

依夏兰迷窟有18种跨越万智牌历史的重印牌——每张牌均配有特殊的无边框专享插画。

之后推出的特别登场牌会根据系列不同而变化。

魔法力墓穴（特别登场） 亚特兰提斯领主（特别登场） 屈东英雄萨拉希洛斯（特别登场）

侏罗纪世界合集

侏罗纪世界合集

下面隆重介绍依夏兰迷窟系列内含的一系列特殊牌张，即无疆新宇宙和侏罗纪世界的联动牌张：侏罗纪世界合集（REX）！

古生物学家艾丽与艾伦 血口霸王龙

《侏罗纪世界》系列与万智牌倾情合作，推出了无疆新宇宙联动系列，这些牌可从依夏兰迷窟的系列和聚珍补充包中开到。牌张涵盖了从初版《侏罗纪公园》（1993年）到最新电影《侏罗纪世界3》（2022年）中的精彩瞬间，通过这些牌即可重温最喜爱的经典一刻。

依夏兰迷窟系列包含26种侏罗纪世界合集牌（代码REX）——其中20种牌的机制专为本系列设计，每张新牌均为稀有牌。

余下6种牌均为地牌，其中5张为基本地，另外一张为指挥塔，将这些地牌加入你的套牌，打造无与伦比的侏罗纪世界之旅。

该系列中的每种基本地均为双面牌，你可选择在恐龙挣脱束缚之前或之后展示它们！

翻面 指挥塔

每12包系列补充包中有1包，其中内含侏罗纪世界合集牌（共26种且均为稀有牌），这样的牌从每包聚珍补充包里均可开出1张。在系列补充包中，这类牌的不闪版会替换一张普通牌或非普通牌，而在聚珍补充包中，这些牌会出现在特定位置，有不闪和传统闪两个版本。

侏罗纪系列合集还推出了2种衍生物，在系列补充包里为不闪，在聚珍补充包里为传统闪，均遵循衍生物稀有度的标准规则。

侏罗纪世界合集牌都可用于经典赛制（薪传、特选和指挥官）。

此外，每个依夏兰迷窟套装均内含一张侏罗纪世界合集的不闪牌，每个礼盒版套装均含一张侏罗纪世界合集的传统闪牌。（套装赠卡为上述提及的20种机制特殊的牌张之一。）

恐龙之首暴虐霸王龙（徽章版）

另请留意带有徽章的侏罗纪世界合集牌，这些牌只能从依夏兰迷窟聚珍补充包开出，20种机制特殊的合集牌中有19种有徽章，不到1%的聚珍补充包中会出现带有徽章的牌。（欢迎来到… //侏罗纪公园没有徽章版。）

霓虹墨绘牌

宇金是依夏兰地下文明的一种能量来源。在多次探索该时空最深的洞窟后，我们终于为大家收集到少量宇金，来感受一下依夏兰的力量！

灵魂洞窟 （宇金霓虹墨绘）

魔法力墓穴（宇金霓虹墨绘）

霓虹墨绘在神河霓朝纪中首次亮相就大获成功，此后我们一直在寻找让这种牌张处理回归的契机。在依夏兰迷窟，不同霓虹墨绘的版本，其牌张插画契合使用的牌张处理：绿色的灵魂洞窟不仅有绿色主题的洞窟插画，还具有相同颜色的霓虹墨绘处理。

将牌张处理与不同插画相结合的设计方式旨在提升牌张的视觉效果，让每张牌无论是在战场上，还是在精心整理的收藏夹中，都能熠熠生辉。

其次，这些牌有白蓝黑红绿，可以代表五种颜色。人鱼牌手可将蓝色的灵魂洞窟加入近代赛套牌，更好地表现自己最爱的部族；将红色的魔法力墓穴加入以没有拇指的喀勒克为指挥官的套牌，就能造成预料中的毁灭性打击；最具创意的收藏家可将三色组合的霓虹墨绘牌收入囊中并用于展示，彰显牌张虹彩般的绝伦魅力。（黄色宇金霓虹墨绘灵魂洞窟为WPN优质店专享赠卡。）

插画牌

每包依夏兰迷窟系列补充包里均内含一张插画牌，上面绘有栩栩如生的万智牌系列主题插画。每包系列补充包均内含这类插画牌，它们以特殊的方式展现了依夏兰迷窟的牌张插画。这些牌上的插画并非照搬系列中对应牌张的插画。这类牌旨在完整展现牌张插画的风采。

深邃勇力安雄理尊神插画牌

除此之外，每10包系列补充包里有1包能开出闪戳记画师签名版插画牌或带有鹏洛客符号的插画牌，这些牌以特殊的方式展现了画师绘制的作品。

「买一盒」赠卡

准备前往本地游戏店预订产品吗？前往WPN游戏店购买整盒依夏兰迷窟系列、轮抽或聚珍补充包展示盒，就能额外获得一张传统闪赠卡玉光探窟员：

玉光探窟员（「买一盒」）

欲知赠卡详情，请前往当地游戏店。

依夏兰迷窟产品概览

依夏兰迷窟轮抽补充包

依夏兰迷窟轮抽补充包展示盒

每包依夏兰迷窟轮抽补充包内含以下内容：

1张稀有或秘稀牌

1张双面普通或非普通牌

3张非普通牌

9张普通牌*

1张地牌 70%的时候是洞窟（非基本地） 30%的时候是Travel Poster（旅游海报）



*在33%的轮抽补充包中，一张任意稀有度的传统闪牌会替代一张普通牌。

依夏兰迷窟系列补充包

依夏兰迷窟系列补充包展示盒

每包依夏兰迷窟系列补充包包含以下内容：

1张插画卡

1张主系列里的稀有或秘稀牌

1张传统闪普通牌、非普通、稀有或秘稀牌

1张双面普通或非普通牌

3张非普通牌

3普通牌

2张随机稀有度的普通、非普通、稀有和/或秘稀牌 侏罗纪世界合集牌会出现在随机稀有度的位置。

1张地牌 70%的时候是洞窟（非基本地） 30%的时候是Travel Poster（旅游海报）

1张衍生物、广告牌或精选列表里的牌

依夏兰迷窟聚珍补充包

依夏兰迷窟聚珍补充包展示盒

4张传统闪普通牌 可开出依夏兰主系列的一张普通牌（共108种）。



3张传统闪非普通牌 可开出依夏兰主系列的一张非普通牌（共92种）。



1张传统闪全图基本地

1张传统闪特色牌框或无边框非普通牌 可开出以下牌张中的一张： 8种依夏兰传奇特色牌框牌（55%） 6种无边框恐龙牌（41%） 5种无边框特别登场牌（3%）



1张传统闪稀有或秘稀牌 可开出以下牌张中的一张： 64种稀有牌（85.3%） 22种秘稀牌（14.7%）

1张不闪的稀有或秘稀宽画牌 可开出以下牌张中的一张： 38种稀有牌（97.4%） 2种秘稀牌（2.6%）



1张不闪的或传统闪单面指挥官稀有或秘稀宽画牌 12.5%的聚珍补充包里会有一张传统闪牌出现在这个位置——能开出新的指挥官宽画牌，其中包含系列补充包里的全新指挥官牌、指挥官套牌里的秘稀牌（每副套牌2种），以及指挥官套牌里拥有新样式的秘稀牌（每副套牌1种）。总的来说，这个位置可开出的传统闪有6种稀有牌和14种秘稀牌。 此位置开出的不闪牌包含稀有和秘稀牌，选自依夏兰迷窟系列或新加入万智牌的依夏兰迷窟指挥官牌。



1张不闪的特色牌框或无边框稀有或秘稀牌 可开出以下牌张中的一张： 8种特色牌框稀有牌（22.5%） 11种特色牌框秘稀牌（14.8%） 18种无边框稀有牌（50.7%） 8种无边框秘稀牌（10.56%） 或昆托力康德，有特色牌框和无边框欧尔特克处理两个版本。每个版本出现的几率是相同处理秘稀牌的一半（总概率为1.4%）。



1张侏罗纪世界合集的不闪、传统闪牌或徽章处理版 可开出以下牌张中的一张： 20种不闪的无边框侏罗纪世界合集非地牌（36.3%） 6种不闪的无边框侏罗纪世界合集地牌（43.6%） 20种传统闪无边框侏罗纪世界合集非地牌（8.9%） 6种传统闪侏罗纪世界合集地牌（10.7%） 19种带有徽章的侏罗纪世界合集牌（< 1%）



1张传统闪补充包添趣稀有或秘稀牌 可开出以下牌张中的一张： 38种宽画版稀有牌（46.7%）或2种宽画版秘稀牌（1.2%） 8种特色牌框稀有牌（9.8%） 12种特色牌框秘稀牌（6.7%） 18种无边框稀有牌（22%） 8种无边框秘稀牌（4.9%） 特别登场稀有和秘稀牌（8%） 12种霓虹墨绘魔法力墓穴或霓虹墨绘灵魂洞窟（<1%） 在这个位置出现的所有牌张处理，除了霓虹墨绘牌外，均为传统闪。



1张传统闪双面衍生物

依夏兰迷窟套装

依夏兰迷窟套装

每个依夏兰迷窟套装内含以下内容：

8包依夏兰迷窟系列补充包

1张传统闪新插画寻得母脉

1张侏罗纪世界合集的不闪牌

20张传统闪基本地

20张不闪的基本地

1个Spindown生命计数器

1个牌张储存盒

2张参考卡

依夏兰迷窟礼盒版套装

依夏兰迷窟礼盒版套装

8包依夏兰迷窟系列补充包

1包依夏兰迷窟聚珍补充包

1张传统闪新插画寻得母脉

1张侏罗纪世界合集的传统闪牌

20张传统闪基本地

20不闪的全图地

1个Spindown生命计数器

1个牌张储存盒

2张参考卡

依夏兰迷窟售前组合

依夏兰迷窟售前组合

6包依夏兰迷窟轮抽补充包

1张闪戳记依夏兰迷窟稀有或秘稀赠卡

1张《万智牌：竞技场》代码卡

1张依夏兰迷窟打孔指示物牌

1个套牌盒

1个Spindown生命计数器

想找个地方参加依夏兰迷窟售前赛吗？前往本地游戏店，开启地下世界之旅。此外，参加两场售前赛赛事就能获得一枚营销别针（发完即止）。

快去咨询店家，了解所有详情！

依夏兰迷窟指挥官套牌

Ahoy Mateys（蓝黑红）

Blood Rite（白黑） Blood Rite（白黑）

Explorers of the Deep（绿蓝）

Veloci-Ramp-Tor（红绿白） Veloci-Ramp-Tor（红绿白）

和主系列一同发售的还有四副依夏兰迷窟指挥官套牌，每副100张牌的套牌各自围绕一种依夏兰时空里有特色的生物。套牌内含全新的传奇生物、新加入万智牌的牌张和重印牌。每副套牌的具体内容如下：

1副100张牌的开盒即玩指挥官套牌

2张新加入万智牌的传统闪传奇生物，可用作各自套牌的指挥官

8张新加入万智牌的稀有牌（套牌特有的不闪牌张）

90张不闪的万智牌牌张，包含基本地

1张蚀刻闪展示型指挥官牌（硬纸板的牌张复制品，不能在认证的游戏中使用。）

1包聚珍补充包尝鲜包 1张不闪的或传统闪依夏兰迷窟补充包添趣稀有或秘稀牌 1张传统闪无边框依夏兰迷窟特色牌框非普通牌

10张双面衍生物

1个纸套牌盒

1个Spindown生命计数器

倾探之旅

本文已接近尾声，但依夏兰迷窟之旅才刚刚开始。本系列于2023年11月12日上市。在此之前，前往依夏兰迷窟牌图合集就能查看上述提到的所有牌张，之后还有更多牌张静待预览。深入依夏兰地下世界，畅享全新故事、熟悉的面孔和丰富多彩的牌张，还有与众不同的无疆新宇宙联动系列。

你可通过以下方式预订本系列的产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊等线上零售商网购，或通过其他出售万智牌产品的渠道购买。