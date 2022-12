再 访拉尼卡环境第三系列:巨龙迷城,即将在您附近的当地店家推出。这是公会战争的动乱时代。龙智者尼米捷发现了隐匿迷宫,并邀请十大公会前往…目的是什么呢?快来观看视频:

如果您读过先前的售前赛入门,就会发现这次的开头与以往不同;这是因为巨龙迷城的售前赛也与以往截然不同。这次我的任务是逐步为您说明一切,让您在将于本周末举行的刺激赛事中获得最大的乐趣!

第一步:预先报名。这个建议很容易受到忽视,但却是我的由衷之言。售前赛的名额持续热卖,所以您最好立即报名。这里是(再次)为您提供的店家搜寻器链接。

好了,隐匿迷宫的说明即将登场…但假如这是您首次参加售前赛,该怎么办?您先要知道基本信息,对吧?比起我们在隐匿迷宫本身加入的众多炫酷复杂元素,您可能对这类比赛的基本概况更感兴趣。别担心!我们全都会一一说明。

Tim Willoughby的 再访拉尼卡售前赛入门 介绍了此环境的前五种机制(俄佐立的拘留、伊捷的超载、拉铎司的脱缰、葛加理的食腐以及瑟雷尼亚的殖民),并提供了一些常规的售前赛建议。我的 兵临古城售前赛入门 介绍了此环境的后五种机制(欧佐夫的敲诈、底密尔的暗码、古鲁的血激、波洛斯的协战以及析米克的进化),同样提供一些常规的售前赛建议。

如果您想进一步了解如何构组现开赛的套牌,或是重温这些建议,请访问Marshall Sutcliffe的现开赛制实用简介。那是一篇非常充实的文章,探讨如何在现开赛中取胜。这里和这里是更多建议文章的链接。(所有人都会感兴趣的链接!)

巨龙迷城 含有拉尼卡全部十大公会中的牌,并且还包含了…(注意,剧透醒目)… 十一种 机制。

在此,我想谈谈第十一种机制:融咒。

巨龙迷城带回了超级棒的连体牌(连体牌就是在一张牌上印制了两张小型牌面的牌)。如同之前的连体牌(例如纷争的 审判 // 错误 ),巨龙迷城的连体牌也能让您任选其中一边来施放。但是!有了融咒后,您还可以同时施放牌的两边。效应将从左到右结算。那么让我们用破坏 // 侵入举个例子:

您可以支付 UB 施放破坏,此时有人要将八张牌从其牌库中放入其坟墓场中(折磨人啊)。您也可以支付 4BR 施放侵入,此时您可以从任一坟墓场中选择一个生物并将他带回战场(鲜美的复活)。此外(看到这个超棒组合了吗?),您还可以支付 4UBBR 来同时施放破坏和侵入(感谢融咒),这样您可以让某人将其牌库顶的八张牌置入其坟墓场,然后您可以从该坟墓场中(或任何一个)选出最有利于您的生物,并将它在您的操控下放进战场。

既然您已经了解融咒该如何运作(我希望如此!),那么我就要继续讲解本文的主题了:地牌的位置,售前赛赠卡,公会售前组合,以及隐匿迷宫活动。

也许您知道在大多数补充包的最后都是一张基本地吧?巨龙迷城可就不是这样了。别紧张,朋友,后面还有好消息呢!

巨龙迷城补充包将包含一张非基本地,代替补充包最后的基本地。

通常~我是说在 绝大多数 情况下~您将会获得来自再访拉尼卡和兵临古城的十张公会门之一,这些牌您现在应该已经很熟悉了吧。在巨龙迷城中,每张公会门都是本环境先前两个系列的同一个门插画的新“远景”版本。

在稀有的情况下,您将获得一张再访拉尼卡或兵临古城的电震地(拥有其各自系列的原插画)。哈哈,明白了吗?在稀有的情况下!因为它们是稀有牌…

嗯哼。

电震地在巨龙迷城中出现的几率比再访拉尼卡或兵临古城中低(大约为之前的一半)。

Maze’s End | Art by Cliff Childs

同时,在极其稀有的情况下,您还可以获得一张此系列的秘稀非基本地牌:迷宫终点。

等等,你们当中有些人可能会想,这就是说我们有可能开一包补充包出现三张秘稀牌?天啊,是的!当您打开补充包时,可能会在常规的稀有牌位置找到一张秘稀牌,获得一张取代普通牌位置的秘稀特(闪)卡,以及在地的位置找到迷宫终点!我知道我不会介意开到这样一包牌!

在巨龙迷城中,只有一张新插画特制(闪)赠卡。不同于再访拉尼卡和兵临古城(但与这两个系列之前的每个售前赛相同),这张赠卡不能在您的售前赛套牌中使用。

在此环境中,您将首次能以全部十个拉尼卡公会进行游戏。当您来到所选的店家(您明智地预先报名的所在地),您就可以选择您所钟爱的任意公会。不再有限制。不再需要妥协。您的本色。您的公会。您的售前组合。

不过我需要说明的是,您为售前赛所选择的公会不需要与您在鹏洛客分数页面中正式选择的相同(当然也可以相同!)。您仅在售前赛中代表它。

在您的巨龙迷城公会售前组合中,您将获得:

有别于前两个售前赛,在巨龙迷城中,您的公会售前组合 不会 包含下列物品:早先售前赛的公会赠卡、Spindown生命计数器、贴纸,或公会欢迎信。

噢,另外,这个就是我提过的实用图表!当您获得您的巨龙迷城公会售前组合时,您将根据您所选择的公会,获得以下物品:

明白了吗?不错!

那么…在您打开这些酷炫的牌并用它们构组套牌后,要做什么呢?

您将要奔越…

奔越隐匿迷宫是什么意思?意思就是代表您的公会进行万智牌游戏!

首先,您将获得一个具有您的公会徽记的徽章,明确标识出您的阵营。这很重要,因为…

您的店家(也就是聪明的您预先报名的地方,对吧?)将在显著位置张贴一张显示拉尼卡隐匿迷宫的海报。海报上有十大公会的徽记,显示出每个公会在隐匿迷宫中前进的距离。在每局比赛之间,比赛主办人会根据每个公会的代表获胜的次数及参赛牌手的数目,将公会徽记往前移。您每次获胜都可以帮助您的公会在隐匿迷宫中前进。

公会的荣耀并不是这里唯一的奖励。还有奖品可以获得!

每个参加隐匿迷宫的人都可以获得一张基本地特制(闪)赠卡。无论您的公会在赛事中表现如何,您至少可以获得这份奖品!我说过这张卡很精致吗?没有?好吧,它非常精致!它是售前赛独有的特殊新插画平原牌。

不过等等,还有更好的!如果您的公会到达了隐匿迷宫的终点,但不是第一名,您将获得一张特殊成就卡,其上有一个可以在您的鹏洛客分数页面输入的代码。您将可以骄傲地展示它并炫耀说:“嘿,瞧瞧我。我是迷宫奔越者!”您大概不会这么说,因为谁会这样说话?但您有本事这么说!

如果您的公会首先成功通过隐匿迷宫,您将在您的鹏洛客分数页面获得一个不同的成就,您就可以炫耀您是位“迷宫斗士”。全世界都将知道您和您的公会在巨龙迷城售前赛中展现的实力!

隐匿迷宫将是一场人人宁愿排队也一定要参与的盛大赛事。所以我想在离开键盘之前再次提醒您:找出您最近的店家并且预先报名!

当您顺利参赛时(因为您明智地听从了我的建议),希望您畅享欢乐。这场赛事肯定很棒。:)

祝您过关斩将、玩得愉快!

Mike is the copyeditor for DailyMTG.com and steward for both Card of the Day and Decks of the Week. He got his start in editing fantasy-game magazines with almost four years on D&D 's Dragon magazine. He lives in Renton with his wife and assortd pets.