万智牌故事当中虽也不乏全世大战与末日灾祸，但这次跟以前截然不同。眼前所见仍是熟悉的复古未来式地狱景象，但闯荡方式已焕然一新。Magic: The Gathering® – Fallout®（万智牌～辐射）是无疆新宇宙最新的联名系列，它将带你重回废土，面对《Fallout》（辐射）各代游戏中的知名人物与角色，是敌是友端看你的选择。本系列产品包括四副指挥官套牌和聚珍补充包，其中不乏全新牌张，而这些新牌上还有全新机制。所以请各位坐下，放松心情，打开核子可乐，细细读下去。

废料衍生物

等你进到废土之中，用不了多久就会发现～这个世界已然废料漫天。不过，它们却会是你增加用牌选择的有效途径。准备好化废为宝了吗？

忠心同伴狗肉 忠心同伴狗肉（潮涌闪）

忠心同伴狗肉（特色牌框哔哔小子） 忠心同伴狗肉（潮涌闪特色牌框哔哔小子）

本系列中有部分牌张（包括上面这只乖狗狗）能够派出废料衍生物。废料衍生物是一种新的预定义衍生物。它们是无色衍生神器，且具有以下规则叙述：「{oT}，牺牲此神器：放逐你的牌库顶牌。本回合中，你可以使用该牌。只能于法术时机起动。」如果你选择使用所放逐的牌，则你需要支付所有费用，且须遵循使用该牌的所有一般规则。也就是说，如果你放逐了一张法术牌，则你只能在你的行动阶段中施放该咒语；如果你要以此法使用地，则你只能在当回合还未使用过地的情况下如此作。你要是不使用该牌也没关系，那张牌就会留在放逐区中，成为这盘游戏剩余时段中的废料。

拉德指示物

核爆落尘的危害之一，便是在大范围内造成过量有害辐射。本系列中引入了一种牌手能得到的新指示物～拉德指示物。

天蛾人智者 天蛾人智者（潮涌闪）

天蛾人智者（特色牌框哔哔小子） 天蛾人智者（潮涌闪特色牌框哔哔小子）

拉德指示物代表你当前遭受辐射的水平，数值越高，危害越大。在你战斗前行动阶段开始时，你磨等同于你具有之拉德指示物数量的牌。你每以此法磨掉一张非地牌，你便失去１点生命和一个拉德指示物。天蛾人智者会让你相信积攒拉德指示物益处多多，而你确实也能因此快速填充坟墓场。正如我偶尔说的那样：核爆落尘的好处之一，便是在大范围内造成过量有益辐射。辐射愉快！

能量指示物

电浆武器、动力装甲和避难所科技安保系统单靠热忱希望与魅力笑容可没法启动。你需要给它们提供能量，而复出的能量指示物正好能解你燃眉之急。

T-45动力装甲 T-45动力装甲（潮涌闪）

T-45动力装甲（宽画版） T-45动力装甲（潮涌闪宽画版）

跟拉德指示物类似，能量指示物是一种牌手能得到的指示物。但它与拉德指示物不同的地方在于，能量指示物本身并没有任何规则含义，也不会产生任何效应。这类指示物也属于一种资源，你能用它来支付费用，例如T-45动力装甲上的那种。有的触发式异能结算时，也会让你支付此类费用。还有些牌上的起动式异能需要支付能量指示物才能起动。在你用掉它们来支付费用，或有效应令你失去它们之前，你都会留着能量指示物。

增殖

说起来，本文当中已经介绍了不少指示物。本系列中可能也少不了+1/+1指示物和其他各种指示物。这样的话增殖确实能够解决资源紧张的问题。也方便你尝试各种策略。

特工法兰克·荷瑞根 特工法兰克·荷瑞根（潮涌闪）

特工法兰克·荷瑞根（宽画版） 特工法兰克·荷瑞根（潮涌闪宽画版）

增值这一复出关键字动作，在这个满是指示物的系列中能够大显身手。如果有效应要你增殖，则你选择任意数量其上有一个或数个指示物的牌手和／或永久物。然后，对其上已有的每种指示物而言，再多加一个同类的指示物。如果你选择了一个由你操控且其上有一个+1/+1指示物的生物，则你在其上再多放置一个+1/+1指示物。如果你具有三个能量指示物，你能让自己再多得一个！

如果某牌手或永久物其上有数种指示物，且你选择要为其增加指示物。则你必须为其上已有的每种指示物都多加一个。也就是说，如果你对手同时有能量指示物和拉德指示物，则你只能要么帮他这两种指示物都加一个，要么就两种都不加，而不能只让他多加一个拉德指示物。切记，你只能选择其上已有指示物的牌手和永久物，同时也不是其上有指示物的牌手和永久物都要选。你可以只给想要的牌手和永久物增加指示物。

小队

尽管本系列当中利利用到小队这一复出关键字的牌并不多，但你也不用太多具小队异能的牌，就能够轻易在数量上压制对手。

炸药帮 炸药帮（潮涌闪）

炸药帮（宽画版） 炸药帮（潮涌闪宽画版）

小队属于可选择的额外费用，于你施放具小队异能的牌时，你可以选择支付该费用任意次数。假设你这盘游戏已行至后期，你手头有九点法术力费用可用，于是你决定施放炸药帮，并支付小队费用三次。这样就是两点法术力和一点红色法术力，再加上额外的六点法术力，总共是八点任意颜色的法术力和一点红色法术力。这样当炸药帮进战场时，你会派出三个为其复制品的衍生物。

炸药帮上还有一个异能，会在其进入战场时触发，因此其每个复制品衍生物也会如此。这样一来，你就能够消灭至多四个目标神器。大多数具有小队异能的牌都有类似异能～数量越多，带来的优势就越大，更不用提黑压压的复制品衍生物本身就能让你笑傲全场。

Magic: The Gathering® – Fallout®2024年3月8日上市，现在你就可以在本地游戏店、亚马逊等网络零售商处，或者在其他出售万智牌产品的地方预订。