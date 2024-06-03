这是一个真正狂野的万智牌系列。

新的摩登新篇系列就要来了，所有这些系列的共同点是，它们都有对旧有东西的疯狂致敬，有古怪的复出机制，有炫酷的传奇，还有令人难忘的限制环境。不寻常的异能欢乐组合，毫无止境，创造出真正奇特的东西，而且玩起来非常刺激。

亲自体验的最佳方式是什么？它从你本地的售前赛开始！

你问什么是售前赛？

售前赛可是我最爱的万智牌赛事，新手老手都能在其中找到一席之地。这是一场庆祝新系列发售的盛宴，摩登新篇3售前赛将从6月7日拉开序幕。这次的售前赛一定会充满狂野欢乐！

首先，如果你想了解万智牌的玩法，我推荐以下这些资源：

此外，如果你在寻找能参赛的店，我推荐使用方便的店家与赛事搜寻器。只需输入你的位置，它就会显示你附近的店家。

找到地方后，请务必联系他们进行预报名。售前赛颇受欢迎，你也不想到时因为人满为患而吃到闭门羹吧！

如果你更愿意用看的方式了解售前赛，我还准备了这篇文章的配套视频，欢迎来“Good Morning Magic”了解：

售前赛为什么这么棒？售前赛有哪些精彩等着你？让我们来看一看！

翻开新篇

手拿新系列的牌的感觉与众不同，而这正是你在售前赛里干的事情。每个人都站在同一条起跑线上：没有人能在售前赛之前拿到牌，赛场上大家都是首次探索这个系列并了解牌张相互之间的搭配效果。

整个售前赛的氛围都很不一样。大家多是抱着轻松愉悦地心情打开自己的补充包，时而为自己得到的酷炫卡牌而感叹，时而为首次发现有趣组合技（或有趣的致敬）而欣喜。

售前赛最棒的一点是，这环境非常适合你顺利体验自己的首场赛事。即使你是个纯新人，你也可以获得店里其他人的帮助，让你度过一段美妙时光。售前赛汇聚新老牛仔，大伙儿齐聚一堂！全新系列来袭，人人津津乐道于剧情与世界观（还没看？点击此处补一下！），每个人都在此尽情狂欢。

你要从家里带上一副套牌去吗？不需要！在售前赛上，你参加的赛制叫现开赛。规则非常简单：拆开售前赛组合里的六包摩登新篇3常规补充包（别忘了里面还有赠卡），然后使用其中的牌张构组套牌。售前赛的乐趣就在于探索全新系列，发掘补充包里的意外惊喜。你也可以提前把每张牌从头到尾看个遍，无论普通还是秘稀都不放过，全力打造最强套牌。（开赛前记得去我们的牌图集合做足功课。）

究竟该怎么做？就让我来介绍一下。

构组新篇

你在售前赛当天到场后，会获得一个摩登新篇3售前组合。

摩登新篇3售前组合

售前组合里面内容丰富：例如一个帮助你记录生命的Spindown生命计数器，一张列有相关信息和提示的有趣简介，但最重要的莫过于这六包常规补充包：

拆开所有补充包，检阅你开到的新牌。里面还有一张闪戳记稀有或秘稀牌，你可以加入套牌~别忘了把它拿出来。

好了，拆完补充包之后呢？当然是构组套牌了！

从哪里开始呢？

首先，你得明确自己的目标！在现开赛中，你只需要40张牌，而不是60张或100张。你可以根据需要加入任意数量的基本地，这些地由店家提供。

从经验上来说，使用17个地比较好。所以，综合考虑之后，在你开出的牌中，你只需要大约23张非地牌。那么这就是目标：找到23张要使用的牌。

听起来简单多了。那么要如何挑选这些牌张呢？

首先试着按颜色将牌张分类。分成八堆：每个颜色放一堆，所有多色牌放一堆，无色牌放一堆，地放一堆。在你分类的过程中，有机会细看每一张牌，找出自己感兴趣的。

然后你需要将选择范围锁定在两种颜色上。你有时可以混入第三色：以两种颜色为主轴，再加入一些第三色的强牌或额外费用，但这次我会专注于你所选择的两色上面。虽然你可以依照任何标准来选择颜色～比如说你就是喜欢这些颜色～但应该留意以下三点：

这些颜色里有你很想用的强大稀有牌

许多去除牌（能消灭或用别的方法处理对手生物的牌。）

躲避式异能（在许多现开赛中，飞行或者其他不易被阻挡的生物能助你赢下许多对局。）

此外，还有需特别留意的事情：具有协同作用的牌和多色牌。摩登新篇3系列中每组双色组合都有自己的主题，详细了解或许能帮助你决定要利用哪些颜色。每个常规补充包展示盒里都有一张详细的速查表，不过为了方便参考，我在这里也列出来：

在这个系列，有一个少见的需要注意的点：无色法术力费用。不，不是一般费用，就是无色费用，看看废景院战巫师：

0017_MTGMH3_Main: Wastescape Battlemage

你不能用任意颜色的法术力来支付 ；你必须用无色法术力来支付。这就是说，如果你把它们放进你的套牌，你就要确保有足够的来源能产生无色法术力。这有点像混入一种颜色。在把这类牌加入套牌时，我会想要有三到四个可持续的来源，如果我打算用多张这类牌，那就需要更多来源。本系列里这类牌不算很多，但值得多加留意。如果你想用，最好保证有足够方法施放它们。

选定颜色后，接下来就需要慎重考虑法术力曲线了。这能帮你确保对局的每回合都有生物可以施放。如果所有生物的费用都是六点法术力，你在使用生物上就会落后于对手，如果所有生物的费用都是两点法术力，你在游戏后期就会被对手超越。

下面便是检查法术力曲线的方法，供各位参考。首先，将你的生物按照法术力值的顺序，从左到右排开。于是就会先摆出所有一费的生物，然后是所有二费的生物，以此类推。此时仅需排出你一有足够法术力便会立即施放的非生物牌～举例来说，你可能会在第二回合就使用武具，所以它算作两费牌，但是你可能不会在第二回合就使用去除咒语。

通常我会希望让套牌如下分布；这只是个指导性原则，必要时可做调整：

1点法术力：0-2个生物

2点法术力：4–6个生物

3点法术力：3-5个生物

4点法术力：2-4个生物

5点法术力：1–3个生物

6点及以上法术力：0–2个生物

一旦做好上述规划，便可以加入非生物咒语。你可能想使用所有去除咒语来解决对手的生物。此外，最好也能加入一些能在瞬间时机膨胀你生物的咒语，或是各类能让你抓牌的方法。你可以尝试加入你觉得各种在套牌里运作良好的牌。

这就算完成了！做完所有这些后，你就有了一副40张的套牌。尽管你能够使用超过40张的套牌，但我强列建议你不要这么做：超过40张之后，你用的每一张牌都会降低你抓到最好牌的几率。

摩登新篇3机制

摩登新篇3是一个狂野的系列——它没有自己的新机制，但是有海量的复出机制。请阅读摩登新篇3机制文章来了解其中大多数机制。

走入新篇

摩登新篇3售前赛即将到来，开始日期为6月7日！联系你本地的游戏店了解情况，查看牌图集合熟悉整个系列，准备好体验摩登新篇3的狂野和不可思议！

噢，还有一件事～你现在还可以预订整盒补充包，并在售前赛上领取。如果你想打完比赛后顺便把一些摩登新篇3产品带回家～那就千万别忘先跟店家垂询购买方式。

希望这篇文章能在售前赛旅途中帮到你。跟往常一样，如果你有任何问题，可以在Twitter、Instagram、TikTok或YouTube上联系我～我一向乐于倾听大家的意见。

祝各位在新系列中玩得开心！

Gavin

Email：BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram：GavinVerhey

TikTok：@GavinVerhey

Tumblr：GavInsight

Twitter：@GavinVerhey

YouTube：Good Morning Magic