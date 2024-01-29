这是一场谋杀案！好吧，实际上是…一些谋杀案。

欢迎来到卡洛夫庄园谋杀案的谜团。侦探们，带上你的放大镜—这个游戏有点不对劲！ 什么游戏？当然是万智牌！这一切都将从你们本地的售前赛开始。

售前赛是什么呢？

售前赛不管在哪里都是我最喜欢的万智牌活动，最适合新手及定期参加比赛的老手。它也是新系列上市的庆典，卡洛夫庄园谋杀案的售前赛活动将会从2月2日开始。

首先，如果你想知道该怎么玩万智牌，我建议你可以先参考下面这些数据：

除此之外，如果你想找到一个可以参加活动的店家，我建议你使用我们好用的店家搜寻器。只要填入你的所在地，它就会为你展示你附近所有的店家。一旦选定了地点，别忘了先跟他们联络了解关于事先报名的细节。售前赛一向很热门，别忘了先确定为自己保留一个位子！

如果你喜欢透过影片学习，Good Morning Magic上也有一部你可以参考的影片：

但是什么让售前赛变得这么有趣？你又可以在比赛中期盼些什么？就让我们来看一看！

找寻线索

没有什么能比手握新系列热腾腾的牌张相比，而那正是你在售前赛中所能获得的体验。所有人的起跑点都是一样的：在售前赛之前没有任何人拥有这些牌，而那正是你第一次可以调查这个系列并了解他们之间该如何一同运作的机会。

你明显可以感受到售前赛现场的热度。牌手在打开补充包时所散发出的轻松及乐趣、开到酷东西时的欢呼，以及第一次找到帅气组合时的兴奋。

售前赛其中一个最棒的事，就是它提供了你第一次参加活动时最佳的环境。就算你是完全的新手，店里的牌手也会支持并帮助你展开一场绝妙的体验。不管是新手或是老手都是一样—所有人都是为了售前赛而来！这是一个全新的系列，牌手彼此间讨论着风味和故事（如果你还没看过其中的内容，你可以在这里找到！），而任何人都是为了美好的时光而来的。

所以你需要从家里带什么东西吗？什么都不用！参加售前赛时所进行的赛制被称为现开赛—那十分直观：从售前组合中打开六包卡洛夫庄园谋杀案的常规补充包（加上你会从组合中获得的赠卡），并利用这些内容构筑一副套牌。那将全部会是新系列及你所能从补充包里获得的东西。按照喜欢的方式，你可以先从普通牌到稀有牌检视一遍所有的东西，并利用这些东西来构筑出一副套牌。（你可以从卡洛夫庄园谋杀案牌图集中事先了解所有的卡牌。）

那么这实际上是怎么运作的呢？让我们一步一步往下看。

建构谜团

当我们做好准备开始售前赛的时候，你会拿到一个卡洛夫庄园谋杀案的售前组合。

卡洛夫庄园谋杀案售前组合

虽然里面还有很多其他的东西，像是可以计算生命的计数器和一些包含了信息和小窍门的内容，但最重要的还是那六包常规补充包：

卡洛夫庄园谋杀案常规补充包

在继续下去之前，有件事你必须要先知道：你还会在卡洛夫庄园谋杀案售前组合里获得下面只能从售前组合里获得的传奇生物三张中的其中一张：

重铸研究员梅列克（售前组合赠卡） 律法使者托米克（售前组合赠卡） 盟会尖颚沃亚（售前组合赠卡）

这些赠卡是额外的红利，也可以在标准赛中使用—你可以用他们来参加店里的比赛，或是启发你构筑一副指挥官的套牌。不过，这些赠卡将不能在售前赛中使用。.

套组里还会有一张带有金印的稀有或秘稀闪卡—你可以在比赛中使用，别忘了把它们抽出来—接着打开所有补充包，现在你已经准备好构筑你的套牌了！

但我该从哪里开始？

首先，你要先知道要做些什么。在现开赛里你只需要40张牌，而不是60张或100张；你还可以从店家获取任意数量你想要使用的额外基本地。

一个很好的经验法则是使用17张地。所以说到底，你只需要寻找并使用你所开到的牌当中的23张牌就好了。这就是你的目标：决定要使用哪23张牌。

这样听起来简单了一点，那么你该如何选择这些牌呢？

首先先把你的牌张按照颜色分好—把所有的牌分成八堆：每个颜色一堆、一堆多色、一堆单色，还有一堆是地牌。在这个过程当中，你将有机会可以检视牌张并看看里面是否有哪些引起了你的兴趣。

你将会希望把选择缩小到两个颜色。有时候可以「混进」第三色，以两色为基底然后放进一些另一个颜色的强牌或是额外费用是第三色的牌，但我仍会把重点放在两个颜色上。你可以以任何喜欢的方式选择—或许你只是喜欢这两个颜色也行—但还有三件事你也需要留意：

这些颜色里是否有你很想使用的强力稀有牌

很多的去除牌（可以消灭或是对付你对手生物的牌）

穿透能力（很多现开赛的对局都是透过会飞的生物或是很难阻挡的牌来获胜的）

如果你熟悉过去的拉尼卡系列，考虑到卡洛夫庄园谋杀案是发生在拉尼卡上的系列，你可能会预期这个系列里会有强力的多色牌。值得一提的是，这个系列并非传统上会让你选择公会的拉尼卡系列。但即便如此，依然有十张带有伪装机制的普通双色牌—这代表你有比平常多一点点的理由可以混进第三色，不过我依然建议可以的话还是留在两色上就好。

除此之外，另一个要检视的要素是好的牌张协同及多色牌。卡洛夫庄园谋杀案里的每个双色色组都有一个主题，了解那些主题可以帮助你选择要使用哪些颜色。在每盒常规补充包里都有更详细的内容，但为了方便你参考它们大概是这样的：

侦探：使用快速中程的策略来解决对手的案件。利用侦探类别的红利压倒对手的防守，并在游戏后期牺牲线索来填补手牌。

线索控制：利用防御型的咒语来拉长对局战线并产生线索，接着把额外的法术力换成牌张优势，利用所产生的大量价值击倒对手。

怀疑快攻：被怀疑的生物具有威慑且不能进行阻挡。持续用你可疑的角色进行攻击，你的对手将无法阻止他们。

大仔伪装：把前期投入于法术力加速并布置面朝下的盘面，接着把大仔一个一个翻出来击倒对手。

扩张伪装：以面朝下的生物淹没盘面，并累积当他们翻回正面时令人惊喜的红利。

小型伪装：面朝下的生物将会鼓舞你的策略，奖励使用力量2或以下的生物，接着再加大他们以成为不得忽视的攻击者。

神器牺牲：派出线索衍生物并牺牲它的策略以获得超过对手的大量牌张优势，接着用有穿透力的振翼机攻击来一步步削减对手的防御直至末路。

破坟：使用搜证机制并复生死者，来支持在当有生物离开坟墓场时能获得额外价值长期战的对局策略。

协战：这个经典的拉尼卡策略为积极的红白生物套牌增加的额外的力度，提供在当你使用三个或以上生物攻击时额外的红利。

搜证：快速填充坟墓场并利用搜证来强化你的咒语，同时累积每次当你这么做时都会带给你红利的永久物。

在选定好颜色之后，接着就该考虑你的法术力曲线。这能帮助你确保对局中的每一回合你都有可以施放的生物。如果所有放进套牌里的东西都需要六点法术力，你在使用生物上就会大幅落后；但如果所有东西都只需要两点法术力，那到了游戏后期你就会被对手远远甩在后面。

你可以这么确定法术力曲线。首先，把所有的生物照着法术力值从左到右排列—先全部是需要一点法术力的生物，再来是两点，以此类推。非生物的牌只有在你计划一旦有了这么多法术力就要马上使用的情况下才放进来—举例来说，你可能会想在第二回合使用武具，那它就可以被视为两费，但你可能不会想在第二回合就使用去除咒语。

一般来说在限制赛里—这只是当作参考—我会建议大家使用的类似这样：

1 点法术力：0–2张

2 点法术力：4–6张

3 点法术力：3–5张

4 点法术力：2–4张

5 点法术力：1–3张

6+ 点法术力：0–2张

在卡洛夫庄园谋杀案 里，你还有一点要铭记在心的，那就是伪装机制。这让你以三点法术力叫2/2的方式面朝下使用生物，代表你可以稍微调整一下你的曲线：由于这个机制的存在，你会有比平常更多三费的东西。我会建议你把任何你通常会以伪装机制使用的生物一开始先放在曲线上三费的位置—举例来说，你通常会先把珍异猎鹰面朝下使用。当你在构筑曲线时别忘了这点。

当你决定好以上的东西后，接着把非生物咒语加进去。你通常会想使用去除咒语来对付对手的生物。除此之外，有一些可以加大生物的瞬间或抓牌咒语也可以对对局有很大的帮助。但你可以视时机依照你认为对套牌最好的方式做调整。

这样就完成了！当你完成上述工作后，应该会有一副40张的套牌。你可以使用大于40张，但我强烈建议你不要这么做：超过40张后你放进去的每一张牌都只是降低你抽到你套牌里最好那张牌的机率。

这就是你构筑一副现开赛套牌的方式，但你会碰到哪些机制？让我们一一来看看。

卡洛夫庄园谋杀案里的机制

遗窗幽魅 正义之魂阿固寇斯 禁伐林龇牙兽

卡洛夫庄园谋杀案里有些新的机制，像是伪装和搜证，或作为新结界副类别所出现的案件，而且还不只这些！要了解所有的机制和他们该如何运作的细节，你可以参考这篇卡洛夫庄园谋杀案 机制的文章.

解开那个谜团吧！

卡洛夫庄园谋杀案的售前赛马上就要开始，2月2日–8日。联络你身边的本地店家、看看牌图集，准备好去解开这个谜团吧！

噢，还有一件事—你也可以预购补充包盒并在售前赛当天领取。所以如果你想在家解开这个谜团，也可以为自己准备一些卡洛夫庄园谋杀案—别忘了先跟你的本地店家联络以为你保留好一盒！

我希望这能对你们的售前赛旅程有所帮助。一如往常，如果你有任何问题，你可以随时在Twitter、Instagram、TikTok 或YouTube上找我—我总是希望能听到牌手们的想法。

好好享受这个系列吧！

Gavin

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