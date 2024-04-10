嘿，牛仔！万智牌全新系列光雷驿镖客即将发售——是时候召集你最得力的团伙了。

如果你还没看过整个系列，那就按照预告片的讲解来做：

想要以最佳方式抢先体验新系列，亲历这场腥风血雨？那就从附近店铺的售前赛开始行动！

你问售前赛是什么？

售前赛可是我最爱的万智牌赛事，新手老手都能在其中找到一席之地。这是一场庆祝新系列发售的盛宴，光雷驿镖客售前赛将从4月12日拉开序幕。

首先，如果你想了解万智牌的玩法，我推荐以下这些资源：

此外，如果你在寻找能参赛的店，我推荐使用方便的店家与赛事搜寻器。只需输入你的位置，它就会显示你附近的店家。找到地方后，请务必联系他们进行预报名。售前赛颇受欢迎，你也不想到时因为人满为患而吃到闭门羹吧！

如果你更愿意用看的方式了解售前赛，我还准备了这篇文章的配套视频，欢迎来“Good Morning Magic”了解：

售前赛为什么这么棒？售前赛有哪些精彩等着你？让我们来看一看！

开幕仪式

手拿新系列的牌的感觉与众不同，而这正是你在售前赛里干的事情。每个人都站在同一条起跑线上：没有人能在售前赛之前拿到牌，赛场上大家都是首次探索这个系列并了解牌张相互之间的搭配效果。

整个售前赛的氛围都很不一样。大家多是抱着轻松愉悦地心情打开自己的补充包，时而为自己得到的酷炫卡牌而感叹，时而为首次发现有趣组合技而欣喜。

售前赛最棒的一点是，这环境非常适合你顺利体验自己的首场赛事。如果你是个纯新人，你也可以获得店里其他人的帮助，让你度过一段美妙时光。售前赛汇聚新老牛仔，大伙儿齐聚一堂！全新系列来袭，人人津津乐道于剧情与世界观（还没看？点击此处补一下！），每个人都在此尽情狂欢。

你要从家里带上一副套牌去吗？不需要！在售前赛上，你参加的赛制叫现开赛。规则非常简单：拆开售前赛组合里的六包光雷驿镖客常规补充包（别忘了里面还有赠卡），然后使用其中的牌张构组套牌。售前赛的乐趣就在于探索全新系列，发掘补充包里的意外惊喜。你也可以提前把每张牌从头到尾看个遍，无论普通还是秘稀都不放过，全力打造最强套牌。（开赛前记得去我们的牌图集合做足功课。）

究竟该怎么做？就让我来介绍一下。

套牌构组综述

你在售前赛当天到场后，会获得一个光雷驿镖客售前组合。

光雷驿镖客售前组合

售前组合里面内容丰富：例如一个帮助你记录生命的Spindown生命计数器，一张列有相关信息和提示的有趣简介，但最重要的莫过于这六包常规补充包：

拆开所有补充包，检阅你开到的新牌。里面还有一张闪戳记稀有或秘稀牌，你可以加入套牌~别忘了把它拿出来。

好了，拆完补充包之后呢？当然是构组套牌了！

从哪里开始呢？

首先，你得明确自己的目标。在现开赛中，你只需要40张牌，而不是60张或100张。你可以根据需要加入任意数量的基本地，这些地由店家提供。

从经验上来说，使用17个地比较好。所以，综合考虑之后，在你开出的牌中，你只需要大约23张非地牌。那么这就是目标：找到23张要使用的牌。

听起来简单多了。那么要如何挑选这些牌张呢？

首先试着按颜色将牌张分类。分成八堆：每个颜色放一堆，所有多色牌放一堆，无色牌放一堆，地放一堆。在你分类的过程中，有机会细看每一张牌，找出自己感兴趣的。有一点很重要，你可能会开出一些特别登场（SPG）、号外新闻（OTP）以及满载而归（BIG）的牌。它们看起来是这样的：

0036_MTGOTJ_SpeGuest_OTJSpecialGuest：心念盗贼 0003_MTGOTJ_CrimeBns：未知旅程 0002_MTGOTJ_Epilogue：止咒高僧

如果你在常规补充包中开出了以上系列的牌张，即使它们不属于主系列，也依然可以纳入你的现开套牌内。所以，可千万别忘了！

然后你需要将选择范围锁定在两种颜色上。你有时可以混入第三色：以两种颜色为主轴，再加入一些第三色的强牌或额外费用，但这次我会专注于你所选择的两色上面。虽然你可以依照任何标准来选择颜色～比如说你就是喜欢这些颜色～但应该留意以下三点：

这些颜色里有你很想用的强大稀有牌

许多去除牌

躲避式异能（在现开赛中，飞行或者其他不易被阻挡的生物能助你赢下许多对局。）

此外，还有需特别留意的事情：具有协同作用的牌和多色牌。光雷驿镖客系列中每组双色组合都有自己的主题，详细了解或许能帮助你决定要利用哪些颜色。每个常规补充包盒里都有一张详细的速查表，不过为了方便参考，我在这里也列出来了：

暂作歇息：稳住防守。利用设谋机制和具闪现的牌来让过你的回合，同时留好法术力，以备不时之需。

罪行：不断以对手为目标，掠夺对手的资源。这是一场持久战，你接连不断的劫掠会让对手疲于奔命。

狂徒：召集一帮杀手、佣兵、海盗、浪客和邪术师。这帮形形色色的狂徒能通力合作，想办法耗尽对手的资源。

力量4+：大块头生物本身就厉害，但在这个系列更上一层楼。使用咒语或佣兵衍生物让你的生物更强，用摧枯拉朽的进攻席卷全场。

坐骑：一整排坐骑蓄势待发，随时准备冲锋陷阵。每当坐骑在老练骑手的驾驭下发起进攻，你都能获得更加丰厚的战果。策马扬鞭！

无惧消耗：你的永久物只需一刻绚烂。肆意牺牲，无畏阻挡，奋勇进攻。每一次损失，都是为了下次更大的收获。

第二个咒语：连环施放咒语。低法术力值的牌和设谋牌使你能在一回合内使用两个或更多咒语，释放出猛烈的连锁反应。

坟墓场生物：只活一世就够了？可别这么想。你的牌可以将倒下的生物拉回战场，或直接利用你坟墓场中生物牌的数量。

佣兵快攻：你或许没有最强大的生物，但你有最具侵略性的帮手。佣兵衍生物会提升你生物的力量，即使敌人有防守，你仍能保持凌厉的攻势。

设谋：运用设谋机制，推进宏图伟业。对手或许能看穿你的行动，但这不代表他们可以阻止。掌控战局，伺机出击，一举制胜。

选定颜色后，接下来就需要慎重考虑法术力曲线了。这能帮你确保对局的每回合都有生物可以施放。如果所有生物的费用都是六点法术力，你在使用生物上就会落后于对手，如果所有生物的费用都是两点法术力，你在游戏后期就会被对手超越。

下面便是检查法术力曲线的方法，供各位参考。首先，将你的生物按照法术力值的顺序，从左到右排开。于是就会先摆出所有一费的生物，然后是所有二费的生物，以此类推。此时仅需排出你一有足够法术力便会立即施放的非生物牌～举例来说，你可能会在第二回合就使用武具，所以它算作两费牌，但是你可能不会在第二回合就使用去除咒语。

通常我会希望让套牌如下分布；这只是个指导性原则，必要时可做调整：

1点法术力：0-2个生物

2点法术力：4–6个生物

3点法术力：3-5个生物

4点法术力：2-4个生物

5点法术力：1–3个生物

6点及以上法术力：0–2个生物

一旦做好上述规划，便可以加入非生物咒语。你可能想使用所有去除咒语来解决对手的生物。此外，最好也能加入一些能在瞬间时机膨胀你生物的咒语，或是各类能让你抓牌的方法。你可以尝试加入你觉得各种在套牌里运作良好的牌。

这就算完成了！做完所有这些后，你就有了一副40张的套牌。尽管你能够使用超过40张的套牌，但我强列建议你不要这么做：超过40张之后，你用的每一张牌都会降低你抓到最好牌的几率。

以上便是现开套牌的构组方法。我们会看到哪些机制呢？就让我来快速介绍一下。

光雷驿镖客机制

光雷驿镖客不仅有犯下罪行和追欢在内的全新机制、围绕狂徒（一批特定生物类别）设计的牌张，还有更多精彩内容等你发现！若要详细了解各项机制及其运作方式，敬请参阅光雷驿镖客机制文章。

策马扬鞭，亡命天涯！

光雷驿镖客售前赛即将于4月12日至18日拉开序幕。快在你当地的游戏店内登记报名，前往牌图集合看看其间牌张，准备好探索万智牌的全新边疆。

噢，还有一件事～你现在还可以预订整盒补充包，并在售前赛上领取。如果你想打完比赛后顺便把一些光雷驿镖客产品带回家~那就千万别忘先跟店家垂询购买方式。

希望这篇文章能在售前赛旅途中帮到你。跟往常一样，如果你有任何问题，可以在Twitter、Instagram、TikTok或YouTube上联系我～我一向乐于倾听大家的意见。

祝各位在新系列中玩得开心！

Gavin

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