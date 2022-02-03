欢迎来到神河，这是一个新旧共存的迷人时空！魔法与科技以令人意想不到的方式交会碰撞。但首先，让我们回到1200年前去看看这个时空自从我们上次造访后的演变过程。

发掘更多历史细节，从逆神之战到摩登时代，就在此系列的传纪卡所分享的神河历史故事中。

逆神之战

今田碎像|由Andrew Mar作画

1200年前，永岩城主今田捕获并囚禁了神河最强大神明大口绳的一部分。愤怒的大口绳进行报復，让实界与灵界陷入数十年的战争中。大口绳被囚禁的那部分重获自由并成为一个名叫香醍的新神明。香醍与今田的女儿魅知子联手击败了大口绳和今田。大口绳的死亡导致了两界之间的屏障瓦解，因此加速了两界的融合。

融合

亲触灵界|由Marta Nael作画

哲学家与科学家们都相信实界和灵界迟早会融合为一体，创造出一个没有屏障区隔神明与凡人的时空，但却没人知道一旦两界完全融合后会发生什麽事。融合之地随机出现。它们会创造出能量热点，人们可在此瞥见实界的潜在结构，但它们也相当危险。融合门是竖立于活跃融合地点周围的结构，其目的是为了保护该地点与访客。

都和市

曆祚母圣树|由Chris Ostrowski作画

随着时间过去，一个新的大都会中心开始围绕着树海森林发展。现在，神明和人类都一同居住于其高耸的大楼之间。街道总是拥挤，无论在哪个时段。沿着海岸分佈的主要地点成了商业中心，而靠近森林之处则提供了躲避元素的避难所。盘旋的灯笼与霓虹灯点亮了在白昼会被阴影吞没的底层城市，而同样的光芒则在夜晚将这座城市转变为一道炫目的色彩信标。

大部分的时候，凡人与神明和谐共处，但并非每个人都以同一种方式来适应这个不停变化的时空 ...

皇室朝廷

皇室威服卿|由Zara Alfonso作画

皇室是神河最广泛且强大的组织，是为了协助香醍管理逐渐融合的实界与灵界所创。随着时间过去，它们扩张至政府与统治阶层中。虽然该组织依然秉持着平和的管理方式，他们却不怕利用权威来影响任何威胁他们任务的行为。目前的政策是採取主动、广布的角色来限制新科技的发展，他们坚称这对维持社会稳定而言是必要的。

狐族高手|由Joseph Weston作画

意欲加入皇室者必须通过一段严格的教育过程。训练生通常会成为武士、神明调停人、翔蛾骑士，以及机体驾驶。有些家族侍奉皇室好几世代，而他们的子女从能够拿起剑的时候就开始接受训练。不过他们鼓励来自各行各业的人们加入－对皇室来说，忠诚度，而非社会阶级，才是最重要的。透过奉献与辛勤工作，人们就能升上财富与权力的职位。

照亮前路|由Benjamin Ee作画

皇室朝廷经常与神明互动，而且有许多神明自愿和皇室一起工作，将力量借给他们来应付融合以及融合可能产生的副作用。「神河帝皇」的头衔被赐予任何香醍选择与之连结的人，也因此把他们跟这时空的身体和灵魂相连。大部分的时候，市民们信任香醍。不过，当今帝皇竟凭空消失，从那一刻起香醍已变得恍惚且失魂落魄。

永岩城

帝居永岩城|由Julian Kok Joon Wen作画

建造于其古城的遗迹上，永岩城是个远古祭祠和祖宅与光滑的摩登结构共存的地方。人们费尽苦心地保存且合併远古建筑，而非将其拆毁或再建于其上，这在过去与现代之间创造出一种优雅与和谐感。永岩城是皇宫的所在地，高阶皇室成员在此生活与工作，而朝圣客也来此晋见帝皇。神河守护神香醍的主要祭祠则位于皇宫内。

赛博派

千面影徒|由Ekaterina Burmak作画

积极又高度保密的赛博派是位于神河创新科技先锋的技术精英。他们强烈相信创新以及挑战不可能，宣称对于这时空其他人看待他们研究的方式保持中立。理论上，赛博派遵循皇室对科技发展的管制，但实际上，他们经常游走于法律边缘－甚至在某些例子中跨越了界线。儘管他们有许多发明帮助了整个时空，但他们却常常为了维持权力与地位而将最好的知识据为己有。传闻他们已将科技发展的边界推展至人们无法猜测的程度。

赛博派侵客|由Evyn Fong作画

赛博派分为许多部门，每个部门都由一位负责人带领。所有部门都有研究员和实验操作员，但有些部门却保密到偏执的程度并且雇用间谍特务。计划都被加上密码并且包复着魔法阻绝帷幕。唯一一位能够完全了解整个组织的人就是赛博派首领，其身份仍是个谜。

灵动机体|由Jonathan Kuo作画

大部分赛博派成员不喜欢依靠神明魔法，因为他们认为这样会容易受到神明摆佈。他们宁愿以自己的方式来尽情实验与探索。他们偶尔会向神明请益，但就大部分而言，他们偏好靠自身的聪明才智来解决问题。儘管如此，有些赛博派成员还是选择以神明魔法和支配实界的力量来进行实验。

大田原

霄城大田原|由Alayna Danner作画

原本是专属于月人的领域，飘浮之城大田原已为各种无畏的研究员敞开了大门。不过，它还是个美丽又神秘的地方。浓雾和云朵盘绕在建筑之间。为了阻止外人进入，通道与入口既隐密又刻意让人混淆。唯一一个禁止非月人进入的地方是古殿胧宫，它被视为月人的圣地。

帮派

你已经死了|由Zoltan Boros作画

帮派形成一连串广泛且连结松散的犯罪集团，其历史可追溯至逆神之战前。他们通常以合法企业的形式公开经营，但根据严规，任何冒犯他们的人很快就会遭受残酷的暴力对待。帮派之间的联盟、背叛，以及争抢地盘屡见不鲜，但这群同样的帮派却会联手对抗外人。在神河的各个主要组织之中，帮派最具有弹性并且不介意同时仰赖科技与神明之力－任何能把工作完成的方法。他们不太关心未来应该是何种样貌－只要他们能从中获利就好。

庞巨能量刃|由Campbell White作画

帮派吸引了对社会感到幻灭的成员。许多愤世嫉俗、心存疑虑的皇家武士已加入帮派的行伍，但他们也招募投毒者、神明通联师，以及忍者。由鼠人领军的炽场帮吸引了机车骑士和技师。无论一个人的出身为何，在帮派裡总有一份强烈的家族与伙伴情谊。

杀手墨戏|由Heonhwa Choe作画

他们定期会进行忠诚度的测试。每一位帮派成员都拥有确保忠诚度并且预防叛变的魔法刺青。随着新招募的成员逐渐升迁，他们会得到额外的刺青，而每一个刺青都代表一份在帮派内成形的新束缚或连结。头目通常从脖子到脚趾都佈满了刺青。

陋街

阴沉死水|由Chris Ostrowski作画

帮派遍佈于神河各地，但都和市陋街却是帮派最密集的地区。这个特区被笼罩在母圣树以及高耸、拥挤的摩天大楼那几近永恆的阴影底下。帮派掌管街头，强制施行那些可能随着不同街区改变的规范，端看该区是谁的地盘。不过，龙井区依然保有其中立性，作为一个备受尊敬且受到保护的集会地点，来自不同帮派的头目在此会面以消除歧见并签署正式条约。

浅利军起事者

强化浪人|由Kekai Kotaki作画

浅利军起事者的目标是推翻被他们视为压迫且专制的皇室规范。他们认为力量与科技应当被分享而非私藏，而且皇室已变得过时且保守。他们重视忠诚。他们惩罚不忠与背叛。起事者经常与皇室执法者在大街上起冲突，尤其是在霜剑山市，一座充满工匠与神器师并且被皇室禁令影响最严重的山间城市。在帝皇失踪后，起事者便开始策划一场大规模的政变行动。

浅利军指挥官理想那|由Ekaterina Burmak作画

起事者由一群平等、分权的武士、士兵和弩砲手组成，皆受到其社群工匠与发明家的支援。他们没有正式的总部，并且偏好遍佈于城内的临时会议室。他们的首领是理想那，一位前任皇室成员，为了反对当前群龙无首的政权而辞职。她是一位具有领袖风范的指挥官，会特地与跟随她的每一个人建立私人连结。

废铁焊工|由Simon Dominic作画

起事者专注在实际、具体的解决方法上，而非抽象理论。有限的资源就代表他们得将就使用任何乞讨来的材料，并以照料和修復其自身装备而感到骄傲。他们大部分的装备都是由废铁拼凑而成，因此每个成员的装备都不一样。有些工匠甚至会因从未使用过「新」材料而相当自豪。

霜剑山市

逆炉霜剑山|由Lucas Staniec作画

坚韧、自给自足的霜剑山市是一群兴旺的独立工匠与修补匠社群的家园。锻炉与钢铁厂直接建造在山壁内以躲避经常来袭的暴风雪，并且直接取用山脉中心的火焰。生活在山间城市并不容易，而那些将这座城市称为家园的人都相当执着、机灵，以及坚守其生活方式。城市周围的山坡上散佈着多座矿物温泉而且一整年都非常受欢迎。

树海团

树海幻视师茂树|由Anna Podedworna作画

树海团相信科技正在破坏自然的结构。当它的领导者蛇人茂树与一位自然神明连结时，他经历了一场灵界瓦解的预视梦境。他誓言要阻止预视成真，并且将树海森林逐出所有凡人－包括他的先祖－的那一刻作为他新团队的名字。随着愈多人经历相似的灵界毁灭预视，树海团也迅速地壮大。他们瞧不起赛博派并渴望摧毁他们的飘浮总部。

春叶復仇者|由Wisnu Tan作画

树海团由四散于此时空各处的分权单位所构成。单位偏小，主要由少数秘密特务和一两位神明通联师组成。他们动员迅速并且在必要时匿踪，喜爱能迅速造成破坏的决断行为。他们偏好的方法为渗透一座科技中心，然后透过引爆注有神明魔法的装置或召唤真实的神明来造成毁灭。这些袭击是受控且具有特定目标的：他们静静等待直到该区域儘量变得空旷，而且从不攻击住宅区。不过，他们对于任何阻挠他们的人绝不手软。

树海眷恩|由Howard Lyon作画

神明在塑造与引导树海团的过程中扮演了非常积极的角色，提供力量、友谊，以及一份共享的使命感。有些成员与神明的私人连结如此深刻，致使神明愿意让凡人触及其魔法的最深处。这些通联师能够召唤最强大的精灵和自然的原初之力。

母圣树特区

棘林瀑布|由Sam Burley作画

母圣树是神河最古老巨大的活木，也是树海森林在都和市的范围内仅存的部分。它的枝枒让周遭的摩天大楼相形见绌，并替下方的城市罩上一层几近永恆的阴影。当开始有许多住所被建造于树上时，对那些寻求逃离疯狂的摩登生活并接触大自然的人而言，母圣树特区便跃升为他们的避风港。

现世史家

纺谐蛇人|由Tuan Duong Chu作画

在一个不停变化的时空中，现世史家们担心过去即将被遗忘或是被无声地抹除。即使他们还不清楚过去的完整样貌，他们依然努力保存它，儘量不带偏见或缺漏且如实地记录事件。他们把这些故事刺在身上并透过舞蹈、戏剧与歌曲将之栩栩如生地呈现。这些刺青会在表演途中神奇地飘升至空中作为历史事件的动画。虽然他们的训练要求他们要抹除自身偏见，但有些人却主张他们的艺术本质就代表他们在作品中注入了自身固有的观点。

云游者纺像|由Lindsey Look作画

现世史家由神河通史曆和梓纱于逆神之战后所创。他们想要在其动盪的混乱时空中保存可能遗失的知识。梓纱的日记在这场重建过程中成了关键的第一手资料，并依然是现世史家们最神圣的典籍之一。

教众

帮派交易|由Justine Cruz作画

来自各行各业的人们都受到恶魔教派的吸引，被他们允诺提供的力量与毁灭所引诱。虽然他们被通称为教众，但个别的教徒彼此之间却没什麽关联。有许多人公然为敌，因此他们倾向住在能够融入人群的地方，或经常搬家以避免引起不必要的关注。儘管如此，他们的目标却都一致：供给其恶魔守护者足够的力量好让他们挣脱将他们困在灵界的枷锁。

噬生浑魔碑出告|由Isis作画

恶魔本身为混乱与毁灭的实体，已在数百年前被香醍囚困于灵界。被切断了与实界的连结，他们无法任意取食，而他们的力量也逐渐衰弱。最有名的教众为碑出告，他曾经是一个食人魔，后来与吞世浑魔融合成为毁灭与飢饿的实体化身。他因成就了不可能而受到其他恶魔教众尊崇，同时他们也都想吞噬他以取代他的位置。

结语

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