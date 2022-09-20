欢迎来到Myra的星际娱乐天文馆！这是银河裡最赞的娱乐设施。只要付出一点点的金额，或任何你所处星球所使用的货币，最棒的食物、游戏、设施、安全文件、宠物、休息区、博物馆、综艺秀、垃圾桶、舞蹈表演、野生动物数不尽的东西应有尽有。没错，万智牌将逃离到一个尚未被腐化的地方，因为那是个没有太多资本主义的 . . . 太空。

我们等等会跟大家介绍 Unfinity 中几个重要的机制，但同时也有一些拥抱了Un-系列古怪内容的牌张能在牌桌上（或牌桌下）游玩。在开始介绍机制前，我们在牌框设计上做了一个值得被讨论的改变。

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银框掰掰

从这个系列开始，我们将不再使用银框牌来代表这张牌不适用一般的规则以及不能在竞争级别的比赛中使用。我们设计了橡实标记来补上这个位置。

在那些有防伪标记的牌上（通常是稀有和秘稀），防伪标记将会是橡实形状。至于那些没有防伪标记的牌（通常是普通和非普通），橡实标记将会被印在一般防伪标记的那个位置上。除了特殊情况外，橡实标记的牌无法在构筑赛中使用。它们的功用通常会做一些完整规则裡不会提及的东西。

但不是所有 Unfinity 裡的牌都是橡实牌，这个系列裡也包括了一部分永恆赛制中可以使用的牌。在这些牌上不会有防伪标记或是传统的圆形防伪标记，看起来就跟一般可以在比赛中使用的牌没有两样—它们就是可以在比赛中使用的牌。它们可以在指挥官和其他永恆赛制（薪传和特选）赛制中使用，并涵盖在完整规则裡。

任何之前以「银框牌对局」表示的内容都将改为「Un- 对局」，不过两个代表的是相同的东西—任何一场至少其中一位牌手使用了橡实牌或较旧版本Un-系列或节日赠卡裡的银框牌都适用，而那些特别提到牌框的牌则不会有更动（像是Border Guardian）。那些牌会检视实际那张牌的印刷，所以会只看到橡实牌有黑色牌框，而较旧版本的牌有银色牌框。

我们很兴奋这个牌张的新表现方式，也希望他可以一直留下来。说到这 . . .

贴纸

每包 Unfinity 的补充包裡都会包含一张贴纸卡。贴纸是一个让你的牌变得眼花撩乱的新方式，并能在过程中让你获得一些很酷红利的新方式。

每张贴纸卡上会有四种贴纸贴纸：

三张名称贴纸。这几张贴纸可以作为牌名的第一个字、最后一个字，或夹在牌名的两个单字中间。举例来说，「黑暗（Dark）」的贴纸 + 灰棕熊= 灰棕熊黑暗（Dark Runeclaw Bear）、灰棕黑暗熊（Runeclaw Dark Bear）或灰棕熊黑暗（Runeclaw Bear Dark）。

三张插画贴纸。在你的牌上添加有趣的插画！插画贴纸随时都可以被加进牌的插画裡，也决不会消除原本的插画。举例来说，如果插画上的生物戴了一顶帽子，而你用青蛙把那个帽子盖住，他依然戴着帽子。

三张异能贴纸。你的牌能做很酷的事情，不如再让他们做更多？异能贴纸永远都是外加的—它们绝不会消除任何文字，即便把那些文字盖掉也是一样。

两张力量/防御力贴纸。如果生物的体型不对？把他们变得更大如何？力量/防御力贴纸是唯一会复盖文字的贴纸，不管怎麽说生物都只能有一组力量/防御力

一些效应会指示你把贴纸贴在某个东西上，有些会特别指定某种贴纸。贴纸在衍生物上的效果和非衍生物上的效果一样，每个效应都会让你知道它可以适用在哪些地方。

异能贴纸和力量/防御力贴纸旁边都会有个门票的符号，那是门票费用且你需支付那个费用才能把贴纸贴上去。门票是什麽？门票是牌手可以获得指示衍生物的新类别。许多效应都会让你贴贴纸并得到一些门票，假设有效应让你把它们贴上去的话，名称和插画贴纸永远都是免费的。

一般版本 银河系闪卡版本

贴纸究竟会贴在哪裡并没有太大的影响，你不需要过度担心需要把它贴得很整齐—贴纸都会有效果。如果有任何不清楚的地方（如上面提到的名称贴纸），向所有牌手清楚表示你想要贴的地方。几张橡实牌会有例外，不过在这些牌上会特别清楚写出它们会以什麽方式在意贴纸。

很重要的一点：你不能用贴纸贴不属于你的东西。如果一个效应指示你这麽做，请直接忽略它。大多数会贴贴纸的异能都写了「一个由你操控的非地永久物」，但有些东西会在当它们进战场的时候贴自己。如果它们进战场时操控者不是拥有者的话，该牌手将无法把贴纸贴在上面。

在每个对局中，你都可以使用三张贴纸卡，方式如下：

在构筑赛裡，你可以携带最少十张不同的贴纸卡。不可以有重複，且总数不得超过48张—我们就只设计了这麽多。在每盘对局开始前，从你带来的贴纸卡中随机选择三张，那将会是你这盘对局中可以使用的贴纸卡。

在限制赛中，每盘游戏开始前，从你开到的贴纸卡中选择其中三张。

在补充包轮抓裡，贴纸卡并不会被抓选。在打开 Unfinity 的补充包之后，在抓选任何一张牌前移除贴纸卡。在每盘游戏开始前，选择至多三张你开到的贴纸卡。

景点

景点代表了所有的设施、游戏，以及中途你可能会造访的商店。景点不会被放在正编裡，也没有一般的万智牌牌背。然而，他们自己独立使用一叠我们称为景点牌组这样的牌组。

翻面

景点是神器，但你会发现它们并没有法术力费用。它们不需要施放，正确来说它们从不会进到你手裡。要让它们从景点牌组进到战场，你需要打开它们，并使用像"Lifetime" Pass Holder 这样的牌。

一般版本 银河系闪卡版本

当你被要求打开一个景点时，把景点牌组的牌库顶面朝上在你的控制下放进战场。每个景点右下角都会有 1–6 的数字灯号。事实上，同一张景点的不同版本也会有不同的灯号。1永远都不会亮，而6永远都会是亮的。

在每个回合你的第一个行动阶段开始时，你可以掷一个六面骰来造访你的景点。如果掷骰子的结果在你操控的景点上数字灯号是亮的，你就可以造访那个景点。你只有在这次特别掷骰子的机会中掷到亮灯的数字，或有牌特别要求时才会造访你的景点。其他因为咒语或异能所掷的骰子都不会触发造访的异能。

如果一个景点将离开战场到任何一个除了放逐区以外的区域，它会被放进垃圾场—景点牌组版本的废弃场，也是机巧套牌版本的坟墓场。所有影响坟墓场的东西都不会影响垃圾场，你也可以直接放逐景点。

有些景点会带来小游戏或奖励！

奖励是赢得造访异能所带来小游戏时的红利。虽然这些景点在你拿完奖励后就会关闭，你将可以再开一个来取代。

在限制赛中（现开赛及补充包轮抓），你的景点牌组需包含至少三张景点牌且可以有重複；当中在补充包轮抓裡，景点牌会跟补充包裡的其他牌一起抓选。如果你没有抓选至少三张景点牌，你将无法使用景点牌组。在构筑赛裡，你的景点牌组需至少包括至少十张景点牌，且每种都只能有一张—也就是不可能有任何牌名的牌重複（即使它们有不同的规则叙述或亮灯号）。

帽子

有什麽事比花时间在游乐场裡更棒的？当然是在游乐场裡戴顶帅气的帽子！有些 Unfinity 的牌非常在意帽子—我们也是一样。

一般版本 银河系闪卡版本

「什麽算是帽子？」你或许会好奇。好吧可能不会，但总之：帽子是戴在头上的衣服，且不属于其他衣服的一部分。像帽踢或口罩就不算—帽子是刻意戴上的。你不能把任何老东西放在头上说他是帽子，不过假发或头带可以算在内。

大部分的牌都会提到「有帽子」，对生物来说就是有帽子出现在插画裡，它不一定需要的戴着帽子但至少需要持有；对牌手来说也是同样的规定。你不需要戴着帽子，但你必须要带着它。如果一张牌特别写了「戴着一顶帽子」，那就是字面上的意思。你不可以在物理上搞掉别人的帽子（或其他持有的东西），这非常没有运动家精神，也可能会让你被从游乐场中赶出去。

文字游戏

这是 Unfinity ，我们精通文字游戏，所以你一定也可以！一些牌会在意特殊的字串、出现在牌上的字母、在不同地方出现字串的次数，或其他的文字游戏。这些效果大部分都只限制在Un-对局中，然而那些特别会检视贴纸（只有英文）的效果可能会出现在永恆牌张上：

一般版本 银河系闪卡版本

在Un-对局裡，任何在意文字或牌上其他重点内容的东西，都会用你实际使用的那张牌来判断资讯。所以属于同一张牌的两张牌可能会有不同的牌名—如果这两张牌是不同语言。在传统的对局裡，不管你使用的是什麽版本都会使用正式牌名作为依归。

骰子

我们对骰子十分熟悉，你清楚知道规则，我也是。 Unfinity 投入了大量六面骰，你将不会透过其他骰子获得结果（不管怎麽说至少在这个系列裡）。

一般版本 银河系闪卡版本

无边框版本 无边框银河系闪卡版本

你会发现掷六面骰是如何在造访景点时被使用，但远不止这样。一些咒语或异能—像是Comet's loyalty ability—就会使用骰子的结果来决定效果。你可能也会掷骰子来决定生物的力量及防御力。从那裡开始会变得比较奇怪，不过可以确定的一点是—Comet是绝不会离开你的小狗，它绝不会让你失望的。

游戏外的人

一般来说，我们对没有在玩万智牌的人并没有太大的兴趣，但当 Unfinity 的牌需要一些游戏外因素来决定要发生什麽事时，他们可以帮上很大的忙：

一般版本 银河系闪卡版本

任何一个现在不在你的对局裡的人，或着是本来在你的对局但已经输掉的人都可以—不过这些牌手或许会有自己的盘算。他们不需要是一个万智牌的牌手，也不需要知道实际上到底发生什麽情况。每张牌都会解释哪些是你可以解释的。最重要的是，所有人都不应该过度影响游戏外的人的决定。如果你身边没有其他人，打电话或传简讯给朋友帮忙也不是什麽问题。